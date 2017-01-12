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Рабочего обязали заплатить 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce акционера ЧЭМК

09:51. 12 января 2017 Просмотров - 614 41 коммент. Опубликовал:

Рабочего обязали заплатить 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce акционера ЧЭМК

Челябинский областной суд лишь немного снизил сумму компенсации, которую обязан выплатить рабочий Владислав Кантемиров, на своем ВАЗ-2114 врезался в Rolls-Royce Phantom акционера ЧЭМК Александра Аристова. Теперь он должен заплатить за ремонт самой дорогой, по данным Forbes, иномарки Челябинска 3 млн 22 тысячи 525 рублей и еще 22 тысяч рублей госпошлины. ЧЭМК, на который зарегистрирован автомобиль, оплатит расходы на экспертизу в 3 тысячи рублей.

Сам Владислав Кантемиров просил суд распределить расходы на экспертизу между ним и истцом, а также снизить сумму ущерба в связи со своим материальным положением.

«В суде первой инстанции такое ходатайство не заявляли из-за юридической неграмотности. Всем понятно, что я это буду выплачивать лет тридцать, если не больше. Зарплата у меня не сильно большая — сейчас получаю 40 тысяч рублей грязными, плачу алименты 9—10 тысяч рублей 17-летней дочери. Но все молчат о том, что через пять дней после аварии господин Аристов, являющийся акционером ОАО „ЧЭМК“, на всю страну заявил о всепрощении, а через полгода предъявил мне иск. Для чего было это шоу, я не понимаю».

«Политштурм»: Данный случай хорошо иллюстрирует классовый интерес капиталистов — когда крупный буржуа, прекрасно понимая, что от бедного не обладающего капиталом рабочего он будет получать выплаты за «разбитое авто» десятилетиями, всё равно упорно заставляет его платить.

Что такое эти 3 или 5 миллионов для человека, катающегося на авто, чья стоимость на данный момент превышает 50 млн. рублей? Вы можете себе представить его доход? Согласно Forbes, на 2012 год состояние Аристова составляло около $550 млн., то есть, больше полумиллиарда «американских президентов». Можете себе представить, заметит ли этот человек получение или отсутствие несчастных 3 миллионов постоянно обесценивающихся рублей? Конечно, нет. Но олигарх пошел «на принцип», он не может простить «чернь», которая посмела покуситься на его собственность.

Рабочего обязали заплатить 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce акционера ЧЭМК

Челябинский электрометаллургический комбинат


А собственно, его ли она вообще? Почему рабочий Кантемиров получает 40 тысяч «грязными», трудясь в поте лица, а олигарх Аристов катается на одном из самых роскошных и дорогих автомобиле в мире и имеет на счету больше полумиллиарда долларов? В буржуазных СМИ естественно этот вопрос не поднимают. Но пусть каждый задаст себе этот вопрос.

Возьмем, навскидку, тот же ЧЭМК, чьими акциями владеет олигарх. Что это такое?

Справка: Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — крупнейший производитель ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Территория комбината занимает площадь около 4 квадратных километров.

Комбинат занимает первое место в мировой отрасли ферросплавов по разнообразию сортамента производства и гибкости организации металлургических процессов.

В настоящее время предприятие ежегодно производит до 750 тысяч тонн ферросплавной продукции, более 250 тысяч тонн рудного концентрата, 200 тысяч тонн извести, 150 тысяч тонн агломерата, перерабатывать более 900 тысяч тонн текущих шлаков.

Здесь действуют 39 ферросплавных электропечей. Благодаря ним в сутки предприятие потребляет около 11 миллионов кВт.ч электроэнергии, что сопоставимо с суммарным суточным потреблением всей Курганской области. На Челябинском электрометаллургическом комбинате работает более 8 000 человек.

Рабочего обязали заплатить 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce акционера ЧЭМК

История развития:
1929 год, 07 ноября заложен фундамент первого ферросплавного завода в Советской России
1930 год, 07 ноября пущена в работу первая ферросплавная печь, получены первые тонны феррохрома
1931 год, 25 июля официальная дата рождения предприятия – государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Челябинского ферросплавного завода (ЧФЗ) — цех № 1
1934 год, август пущена первая очередь электродного производства
1936 год, январь сдан в эксплуатацию цех № 2
1945 год, март за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны в годы Великой Отечественной войны ЧФЗ награждён орденом Ленина
1954 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 5
1955 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 4
1960 год, июнь образован Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), объединивший челябинские ферросплавный, электродный и абразивные заводы
1961 год, апрель сдан в эксплуатацию цех № 6
1963 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 7
1978 год, январь сдан в эксплуатацию цех № 8
1981 год, июнь за большой вклад в развитие чёрной металлургии ЧЭМК награждён орденом Трудового Красного Знамени
1992 год, декабрь учреждено открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат»
Рабочего обязали заплатить 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce акционера ЧЭМК

Такие дела, товарищи. Денежки у «господина олигарха» попросту с эксплуатации советского, построенного на деньги рабочих и крестьян, для рабочих и крестьян, в тяжелейшие для социалистического государства годы, предприятия, которое еще и имело стратегическую важность в годы Великой Отечественной войны. Справедливо ли это? Справедливо, что небольшая кучка «владельцев» эксплуатирует труд 8 тысяч рабочих и имеет с этого баснословные прибыли? Справедливо ли такое устройство общества? Тот кто ответит «да», может смело считать себя верным холуем и рабом любого денежного мешка, недостойным звания свободного человека.

Тем же, кто несогласен с таким положением дел и считает, что вся частная собственность, все средства производства должны принадлежать только трудовому народу, только рабочему классу, только трудящимся — крайне рекомендуется как можно скорее заняться овладением хотя бы основ самой актуальной и современной на сегодняшний день теории — марксистско-ленинской, действовать в соответствии с ней, а также не забывать подписываться и читать «Политштурм».

Источник: nnm.me

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41 коммент.»

  • 5481 227
    Русофил 12 января 2017 в 10:54 Ссылка Пометить
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    Интересно а если рабочий врезался-бы в машину Сталина или кого-то из партноменклатуры раннего СССР .
    Детей-бы пощадили?
    Или всех к стенке и даже соседей.
    А вот буржуи НЕ расстреливают.
    Почему?

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    • 8515 5677
      слободан Русофил 12 января 2017 в 12:27 Ссылка Пометить
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      ты опупел тут на сайте?
      – -
      С чего ты взял что Сталин бы расстрелял РАБОТЯГУ??
      ты чем думаешь когда пишешь такую ересь?

      Это наоборот -современные зажратенькие упыри -чиновнички -решили указать “место” работяге -ЧТОБ ОСТАЛЬНЫМ НЕПОВАДНО БЫЛО

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      • 7 5
        ХОХОЛ слободан 12 января 2017 в 12:58 Ссылка Пометить
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        Не только работягу но и его ГОЛОДНЫХ ДЕТЕЙ.
        Сталин подавлял крестьянские бунты с невероятной жестокостью
        А позже был
        Закон о трех колосках.
        Ты живешь идиот в выдуманной реальности с рептилоидами и лунатиками.
        А в жизни все иначе.
        Врядли долго протянешь

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        • 8521 5683
          слободан ХОХОЛ 12 января 2017 в 13:06 Ссылка Пометить
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          Идиот твой папа -Знаешь почему?
          ПОТОМУ ЧТО ТВОЙ ПАПА КОНЧИЛ В ТВОЮ МАМУ
          – -
          Про твои три колоска ты расскажи тем жидюгам( а это их рэволуция была -Не наша!!) которые выслуживаясь перед своими в кожанках (выслуживались и не только жидюги Выслуживались тупые безграмотные выродки и из местного населения -сегодня вы видите тоже самое на примере убийства Людей Донбасса точно такими же выродками)травили и сажали в тюрягу своих же соседей
          Идиот
          выслуживаться надо поменьше – -Понял? кретин
          - – -
          Если ты “ХОХОЛ” – - То обама -это Путин

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        • 1688 1293
          Walentin ХОХОЛ 12 января 2017 в 13:06 Ссылка Пометить
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          ХОХОЛ! Чья-бы корова мычала, а твоя-бы молчала!

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        • 102 46
          рысь ХОХОЛ 12 января 2017 в 15:02 Ссылка Пометить
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          хохлу недорезанному: идиот – это вы, причем еще и агрессивный, впрочем, как и вся недострана кукляндия.

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    • 1608 1399
      Алекс Сневар Русофил 12 января 2017 в 12:54 Ссылка Пометить
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      Чушь, давайте так: если буржуй на Rolls-Royce врежется в машину Путина, то его даже к стенке не поставят, охрана пристрелит сразу. Вопрос в другом. Либо страховка покрывает ущерб, если нет то зачем такая страховка.
      Должна быть определена сумма страховых выплат, адекватная уровню жизни населения. Если приобретаешь авто выше этой суммы, то все риски за роскошь ты должен брать на себя.

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      • 1688 1293
        Walentin Алекс Сневар 12 января 2017 в 13:05 Ссылка Пометить
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        Работяга должен подать в суд на страховку. Может я отстал от жизни, но где я живу это так. Капиталисты понимают только капиталистические отношения.

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        • 9295 3593
          Gringo Walentin 12 января 2017 в 13:09 Ссылка Пометить
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          Здесь всё не так.

          В РФ в ОСАГО включена т.н. амортизация деталей. Разбили тебе авто, страховая по-своему посчитает стоимость ремонта, потом скинет еще 40% на амортизацию. Пример – другу разбили авто, его затраты составили около 120 тыс руб., по страховке получил 80. Все по законам, принятым ГД и пролоббированным паразитами.

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          • 3152 1607
            Omnia Gringo 12 января 2017 в 14:47 Ссылка Пометить
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            Неужели твоему другу не позвонили десятки автоюристов, которые отбивают со страховых намного больше, чем реально требуется на ремонт? Автоюристам уже в ГИБДД информацию сливают. Денег с клиента они не берут. Только со страховой. Мне последний раз страховая выплатила в 4 раза больше, чем реально потратил на ремонт (время не в счёт, конечно). Плюс автоюристы хотели дать 5000,00 просто за то, что я разрешу им по доверенности требовать ещё со страховой. Если отобьют – вернут мне ещё. А 5000 – это за суету по оформлению доверенности.
            Перед этим через юристов также отбил в 2 с лишним раза больше, чем потратил.
            Так что не надо всё огульно критиковать. Есть система, к ней можно приспособиться.

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          • 1693 1296
            Walentin Gringo 12 января 2017 в 15:31 Ссылка Пометить
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            Какая амортизация! Детали должны быть новые. Если детали и работа стоят дороже машины, то можно говорить о нерентабельности ремонта. Тогда страховка отдаёт остаточную стоимисть машины. Это да. Или страховка покупает машину выше остаточной, если металолом не дорог мне как память.

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        • 9297 3595
          Gringo Walentin 12 января 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
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          Я написал про ОСАГО. Автостраховка по ответственности перед третьими лицами в РФ (КАСКО) будет стоить 40-100 тыс. руб. – выше средней зарплаты. И там скорее всего будет франшиза и лимит выплат.

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          • 8519 5681
            слободан Gringo 12 января 2017 в 13:18 Ссылка Пометить
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            хе-хе
            “франшиза” Слово то какое ЗВУЧНОЕ! =Шиза= – Соответствует ситуации -Паразитарная система будет работать только на отбор бабла со всех одушевленных и не одушевленных!
            Третьи лица? Забавно! Владелец авто должен думать ещё и о “третьих лицах”
            =Лимит=? То есть =Ограничение= -Это понятно – У паразитов ЛИМИТ ЕСТЬ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ!А именно: в сторону возвращения бабла

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          • 3152 1607
            Omnia Gringo 12 января 2017 в 14:50 Ссылка Пометить
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            Вы путаете увеличение лимита выплаты по ОСАГО и КАСКО. КАСКО – это страхование своего имущества от собственной и чужой глупости, а не страхование своей ответственности.

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        • 5522 220
          Русофил Walentin 12 января 2017 в 15:17 Ссылка Пометить
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          Работяге надо было идти ПЕШКОМ.
          А вот тут буржуй-бы и ПОПАЛ.
          Не умеешь ездить ходи пешком

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          • 8540 5702
            слободан Русофил 12 января 2017 в 16:11 Ссылка Пометить
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            Пусть этот на ролсе скажет спасибо что не нарвался на охранников Путина
            Как однажды нарвался один такой же
            теперь сидит в бутырке и прокручивает в своей башке -к чему приводит БЫКОВАНИЕ

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      • 10206 6494
        Вьеха Алекс Сневар 12 января 2017 в 13:07 Ссылка Пометить
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        У меня тоже была мысль о страховке, но я в этом не понимаю.

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        Русофил Алекс Сневар 12 января 2017 в 15:42 Ссылка Пометить
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        А страховка может быть ЛЮБАЯ.
        Можно свой таз и на миллиард долларов застраховать.
        Вот только ежемесячная выплата будет 10 млн.
        Все просто.
        Деньги с неба не падают и страховым компаниям ТОЖЕ

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    • 102 46
      рысь Русофил 12 января 2017 в 15:02 Ссылка Пометить
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      русофоб, изыди к своим – пейсатым.

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  • 10199 6487
    Вьеха 12 января 2017 в 11:34 Ссылка Пометить
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    Бедняге рабочему самое время “испариться”, как модно в Японии.

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    • 10199 6487
      Вьеха Вьеха 12 января 2017 в 11:37 Ссылка Пометить
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      Ещё идея: Если 8000 человек, которые работают на ЧЭМК, скинутся хотя бы по 500 рублей, то долг рабочего они даже перекроют. Предлагаю на ЧЭМК объявить акцию под названием “Подавись!!!”

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      • 9287 3585
        Gringo Вьеха 12 января 2017 в 11:55 Ссылка Пометить
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        Или еще проще, 1 человек из 8000 может потихому спалить Ролс и решить проблему.

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        Дмитрий Вьеха 12 января 2017 в 13:16 Ссылка Пометить
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        Хорошо вроде – “+” приделал… Только пропиарить надо правильно… А то ведь как: о том, что “через пять дней после аварии господин Аристов, являющийся акционером ОАО „ЧЭМК“, на всю страну заявил о всепрощении” распиарено, а “через полгода предъявил иск” на 3 ляма – только для читателей нескольких сайтов. А предлагаемый акт солидарности трудящихся – иначе не назовёшь – и в кулуарах не отразится. И “подавись” не получится! Парню помочь безусловно надо, но и надо, чтоб “господин” Аристов “подавился”!

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        Omnia Вьеха 12 января 2017 в 15:22 Ссылка Пометить
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        Если 8000 рабочих скинутся по 500 рублей, то рабочему нужно будет на следующий год заплатить НДФЛ 13% = 520 тыс. руб. И без всякой рассрочки. А так, пока выплатит по копейкам, рубли в фантики превратятся. У нас всегда так происходит. Так что Вы аккуратнее с предложениями )))))

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  • 10206 6494
    Вьеха 12 января 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
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    Как эта ситуация напоминает 90-е! “Дедушка, а квартира у тебя есть? – спрашивает браток водителя запорожца, въехавшего в его БМВ. – Есть. – Это хорошо.”

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  • 138 123
    strelez 12 января 2017 в 13:44 Ссылка Пометить
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    Интересно – машина числится за заводом. Иск подаёт физлицо, и ему присуждают компенсацию. Мне однажды отказали в иске по компенсации затрат на послеаварийный ремонт 2110, за ремонт которой имел неосторожность расплатиться своими, а потом ОСАГО насчитали прилично меньше. Суд заявил: “Да, ты не виноват, но ты не собственник и не имеешь права даже на обращение в суд. Хрен тебе”. Хорошо хоть сумма была не 3 миллиона.
    Может здесь есть юристы-профи, кто мог бы помочь уральцу?
    Ведь налицо подмена понятий владельца и эксплуатирующего лица.

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    • 102 46
      рысь strelez 12 января 2017 в 15:04 Ссылка Пометить
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      здесь не написано, кто именно является владельцем машины, и от кого, соответственно был пода иск – нет сведений для выводов. По практике в суд должно обращаться лицо, чье право нарушено, причем доказать нарушение права.

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    Omnia 12 января 2017 в 15:03 Ссылка Пометить
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    По закону всё верно. Всё, что не покрывает ОСАГО, должен оплатить виновник. Интересно, рабочий завода тоже голосовал за “Единую Россию”? Людям ещё раз показали, кто они на самом деле и насколько несправедлива система. И что? Чего все вдруг возмутились так рьяно? Что-то новое узнали? Раньше разве не знали, что рабочему нужно всю жизнь вкалывать, чтобы какой-то охреневший чиновник со свитой прилетел за государственный счёт на государственном самолёте на патриотическое мероприятие, выпустил в небо голубя мира и улетел обратно, не думая о затратах. Такая наша жизнь. Каждый раз, когда вижу чиновников в VIP-залах, думаю о том, что новая революция приближается. Всему есть предел. У рабочего есть единственный шанс восстановить справедливость – ещё раз подкараулить Аристова, въехать в него, а когда тот с удивлением выйдет, сделать так, что близкие последнего окажутся в печали. Поверх можно мелочи посыпать. Вот это реально будет акция “Подавись!”, как тут выше предлагали. Всё остальное не работает. Прям вижу, как дедушка Ленин согласно кивает головой.

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  • 1693 1296
    Walentin 12 января 2017 в 15:20 Ссылка Пометить
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    Я по поводу автостраховки. В Германии – то сколько получит человек от страховки, сильно зависит от того, как он себя поведёт и к кому и в каком порядке обратится. Что-бы получить по максимуму, желательно иметь ешё и адвокатскую страховку. Тогда ты со автостраховкой вообще не имеешь дело и посылаешь их куда подальше при попытках контакта. Грамотный адвокат скачает со страховки всё до копейки, в том числе расходы на себя. Адвокадскую страховку он подключит, только если дойдёт до суда.

    И ещё по поводу шапкозакидательских настроений, которые у меня тоже были после прочтения… Мне кажется, я подумал, что отбери у буржуев их собственность, порядка от этого не прибавится. Прядок это одна тема, справедливость это другая. Не надо смешивать.

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    • 3156 1611
      Omnia Walentin 12 января 2017 в 15:28 Ссылка Пометить
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      В этом плане Россия впереди Германии. Здесь страховая платит столько, сколько решит. Недоволен – обратись к БЕСПЛАТНЫМ для клиента юристам, которые возьмут доверенность и отобьют максимум из возможного. Их услуги будут оплачены страховой компанией.
      То, что происходит в плане судов и адвокатов в Германии – это ад для россиянина. Единственный плюс – суды чаще выносят правосудные решения по арбитражным и уголовным делам, если клиент богат и смог оплатить дорогого адвоката. В России дорогой адвокат и правота по закону ещё не гарантируют выигрыша в суде. Больше плюсов в Германии нет в этом отношении.

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    Владимир 12 января 2017 в 15:31 Ссылка Пометить
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    Я так думаю, что необходимо определённой группе рабочих этого предприятия написать заявление в налоговые органы о проверке данного предприятия. Чтобы этот “хмырь” понял причинную связь между этими событиями.
    1 000 % даю, что налоговая накопает(если захочет). А если пенсионный фонд проверить, ФОМС, ФСС, а если трудовая инспекция проверкой займётся? Тогда этот “хмырь” будет платить долги не сидя в Rolls-Royce, а сидя в “зоне”.

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      Omnia Владимир 12 января 2017 в 16:46 Ссылка Пометить
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      Мелко хотите гадить, товарищ. Налоговая и это предприятие – часть одной системы. Все отчисляют на виолончели. Такие предприятия состоят на учёте в инспекциям по крупным налогоплательщикам, которые проверяют предприятие постоянно. Там идёт проверка всегда. Тем более, работают на экспорт, т.е. постоянное возмещение НДС, и проверки должны быть постоянными. Все службы и фонды также проверяют постоянно. Поэтому на предприятии есть куча людей, которые работают по этим проверкам вместо того, чтобы заниматься созидательным трудом.
      Так что анонимки не прокатят, мелко и подло гадить не получится. Либо смело идите со впалой грудью на амбразуру и вершите народное правосудие, либо не позорьтесь.

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