Рабочего обязали заплатить 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce акционера ЧЭМК

Челябинский областной суд лишь немного снизил сумму компенсации, которую обязан выплатить рабочий Владислав Кантемиров, на своем ВАЗ-2114 врезался в Rolls-Royce Phantom акционера ЧЭМК Александра Аристова. Теперь он должен заплатить за ремонт самой дорогой, по данным Forbes, иномарки Челябинска 3 млн 22 тысячи 525 рублей и еще 22 тысяч рублей госпошлины. ЧЭМК, на который зарегистрирован автомобиль, оплатит расходы на экспертизу в 3 тысячи рублей.

Сам Владислав Кантемиров просил суд распределить расходы на экспертизу между ним и истцом, а также снизить сумму ущерба в связи со своим материальным положением.

«В суде первой инстанции такое ходатайство не заявляли из-за юридической неграмотности. Всем понятно, что я это буду выплачивать лет тридцать, если не больше. Зарплата у меня не сильно большая — сейчас получаю 40 тысяч рублей грязными, плачу алименты 9—10 тысяч рублей 17-летней дочери. Но все молчат о том, что через пять дней после аварии господин Аристов, являющийся акционером ОАО „ЧЭМК“, на всю страну заявил о всепрощении, а через полгода предъявил мне иск. Для чего было это шоу, я не понимаю».



«Политштурм»: Данный случай хорошо иллюстрирует классовый интерес капиталистов — когда крупный буржуа, прекрасно понимая, что от бедного не обладающего капиталом рабочего он будет получать выплаты за «разбитое авто» десятилетиями, всё равно упорно заставляет его платить.

Что такое эти 3 или 5 миллионов для человека, катающегося на авто, чья стоимость на данный момент превышает 50 млн. рублей? Вы можете себе представить его доход? Согласно Forbes, на 2012 год состояние Аристова составляло около $550 млн., то есть, больше полумиллиарда «американских президентов». Можете себе представить, заметит ли этот человек получение или отсутствие несчастных 3 миллионов постоянно обесценивающихся рублей? Конечно, нет. Но олигарх пошел «на принцип», он не может простить «чернь», которая посмела покуситься на его собственность.



А собственно, его ли она вообще? Почему рабочий Кантемиров получает 40 тысяч «грязными», трудясь в поте лица, а олигарх Аристов катается на одном из самых роскошных и дорогих автомобиле в мире и имеет на счету больше полумиллиарда долларов? В буржуазных СМИ естественно этот вопрос не поднимают. Но пусть каждый задаст себе этот вопрос.

Возьмем, навскидку, тот же ЧЭМК, чьими акциями владеет олигарх. Что это такое?

Справка: Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — крупнейший производитель ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Территория комбината занимает площадь около 4 квадратных километров.

Комбинат занимает первое место в мировой отрасли ферросплавов по разнообразию сортамента производства и гибкости организации металлургических процессов.

В настоящее время предприятие ежегодно производит до 750 тысяч тонн ферросплавной продукции, более 250 тысяч тонн рудного концентрата, 200 тысяч тонн извести, 150 тысяч тонн агломерата, перерабатывать более 900 тысяч тонн текущих шлаков.

Здесь действуют 39 ферросплавных электропечей. Благодаря ним в сутки предприятие потребляет около 11 миллионов кВт.ч электроэнергии, что сопоставимо с суммарным суточным потреблением всей Курганской области. На Челябинском электрометаллургическом комбинате работает более 8 000 человек.



История развития:

1929 год, 07 ноября заложен фундамент первого ферросплавного завода в Советской России

1930 год, 07 ноября пущена в работу первая ферросплавная печь, получены первые тонны феррохрома

1931 год, 25 июля официальная дата рождения предприятия – государственная комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь Челябинского ферросплавного завода (ЧФЗ) — цех № 1

1934 год, август пущена первая очередь электродного производства

1936 год, январь сдан в эксплуатацию цех № 2

1945 год, март за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны в годы Великой Отечественной войны ЧФЗ награждён орденом Ленина

1954 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 5

1955 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 4

1960 год, июнь образован Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), объединивший челябинские ферросплавный, электродный и абразивные заводы

1961 год, апрель сдан в эксплуатацию цех № 6

1963 год, декабрь сдан в эксплуатацию цех № 7

1978 год, январь сдан в эксплуатацию цех № 8

1981 год, июнь за большой вклад в развитие чёрной металлургии ЧЭМК награждён орденом Трудового Красного Знамени

1992 год, декабрь учреждено открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат»



Такие дела, товарищи. Денежки у «господина олигарха» попросту с эксплуатации советского, построенного на деньги рабочих и крестьян, для рабочих и крестьян, в тяжелейшие для социалистического государства годы, предприятия, которое еще и имело стратегическую важность в годы Великой Отечественной войны. Справедливо ли это? Справедливо, что небольшая кучка «владельцев» эксплуатирует труд 8 тысяч рабочих и имеет с этого баснословные прибыли? Справедливо ли такое устройство общества? Тот кто ответит «да», может смело считать себя верным холуем и рабом любого денежного мешка, недостойным звания свободного человека.

Тем же, кто несогласен с таким положением дел и считает, что вся частная собственность, все средства производства должны принадлежать только трудовому народу, только рабочему классу, только трудящимся — крайне рекомендуется как можно скорее заняться овладением хотя бы основ самой актуальной и современной на сегодняшний день теории — марксистско-ленинской, действовать в соответствии с ней, а также не забывать подписываться и читать «Политштурм».

Источник: nnm.me