Приглашение к сотрудничеству на Конте
Уважаемые читатели, подписчики, мимопрохожие и другие обитатели Конта!
Доброго всем здравия!
Прежде чем читать дальше, предлагаю ознакомиться с этим двухминутным роликом, плодом моего личного сотрудничества и сайта "КОНТиненталист".
Как результат моей деятельности на Конте могу предложить одну готовую электронную книгу из десятка запланированных для свободного скачивания:
С Международным днём чая... Презентация интернет-книги "Иван-чай - чудо-растение"
Прямая ссылка книгу.
Ну а теперь по делу.
У меня два предложения.
1. Приглашаю к участию в одном некоммерческом проекте сценариста (их (сценаристов) может быть и несколько, в зависимости от темы).
От меня - пакет информации на определённую тематику (статьи, фотографии, аудио- и видеоматериалы), от вас - сценарий фильма на 1-3 страницах.
Как примеры видеокниг.
"Пока одни воевали и побеждали, другие проигрывали, но писали историю". Мавро Орбини
Пробуждение Родовой Памяти. Видеокнига
Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало
Знаки и символы правят миром. О сакральном смысле современной символики
Темы будут любые: от воды и питания до "Кто виноват" и "Что делать".
"Пишем песни вместе"
2. Почему бы нам не использовать площадку Конта для написания песен, используя творческий потенциал его обитателей: поэтов, музыкантов, композиторов, аранжировщиков...
Как я это вижу..
Объявляется общий конкурс на запись песни на тему, например, "Моя любовь к России", приглашаются желающие принять участие в нём.
Через месяц (ориентировочно) публикуются в рамках конкурса присланные тексты, проводится 3-х-дневный опрос среди Конт-читателей и отбирается 1 (2-3) песни.
Тексты передаются музыкантам-композиторам-аранжировщикам, изъявившим желание принять участие (заметьте, запись производится на добровольной основе), через пару месяцев опять проводится опрос среди читателей Конта и выбирается песня-победитель.
Варианты вознаграждений.
а) Администрация Конта (при их возможном участии) может наградить победителей Конто-рублями для продвижения через ПРОМО песни или других материалов.
б) также можно указать реквизиты авторов песни для их финансовой поддержки (никаких фондов и прочих промежуточных звеньев) читателями Конта (оптимальный вариант - 100 рублей, не накладно, а всем миром ладно).
в) тиражирование публикаций через социальные сети.
г) рассылка песни на различные радио-ФМ.
д) освещение проекта в региональных СМИ.
е) создание (а возможно и съёмка) видеоклипа,
жзик) дальше придумаем вместе..
как примеры:
Анастасия Сорокова. Быстрокрылый орёл
Анастасия Сорокова. Ой да пойду млада в тёмный лес (2016)
Я понимаю, что организацию конкурса мне, как инициатору, придётся взять на себя (должен заметить, что я не являюсь продюсером и авторские разные там права меня не интересуют, от слова вообще, как и возможность самому заработать на этом).
И, как вы понимаете, здесь очень важно намерение (желание) участников и немножко организационного момента в объединении (балансировке) творческого потенциала, пересекающихся взаимных интересов (реальный опыт есть).
С уважением - В. Лычковский.