Приглашение к сотрудничеству на Конте

Уважаемые читатели, подписчики, мимопрохожие и другие обитатели Конта!

Доброго всем здравия!

Прежде чем читать дальше, предлагаю ознакомиться с этим двухминутным роликом, плодом моего личного сотрудничества и сайта "КОНТиненталист".

Как результат моей деятельности на Конте могу предложить одну готовую электронную книгу из десятка запланированных для свободного скачивания:

С Международным днём чая... Презентация интернет-книги "Иван-чай - чудо-растение"

Прямая ссылка книгу.

Ну а теперь по делу.

У меня два предложения.

1. Приглашаю к участию в одном некоммерческом проекте сценариста (их (сценаристов) может быть и несколько, в зависимости от темы).

От меня - пакет информации на определённую тематику (статьи, фотографии, аудио- и видеоматериалы), от вас - сценарий фильма на 1-3 страницах.

Как примеры видеокниг.

"Пока одни воевали и побеждали, другие проигрывали, но писали историю". Мавро Орбини

Пробуждение Родовой Памяти. Видеокнига

Страх - это всего лишь эмоция, включающаяся там, где отсутствует информация или ее слишком мало

Знаки и символы правят миром. О сакральном смысле современной символики

Темы будут любые: от воды и питания до "Кто виноват" и "Что делать".

"Пишем песни вместе"

2. Почему бы нам не использовать площадку Конта для написания песен, используя творческий потенциал его обитателей: поэтов, музыкантов, композиторов, аранжировщиков...

Как я это вижу..

Объявляется общий конкурс на запись песни на тему, например, "Моя любовь к России", приглашаются желающие принять участие в нём.

Через месяц (ориентировочно) публикуются в рамках конкурса присланные тексты, проводится 3-х-дневный опрос среди Конт-читателей и отбирается 1 (2-3) песни.

Тексты передаются музыкантам-композиторам-аранжировщикам, изъявившим желание принять участие (заметьте, запись производится на добровольной основе), через пару месяцев опять проводится опрос среди читателей Конта и выбирается песня-победитель.

Варианты вознаграждений.

а) Администрация Конта (при их возможном участии) может наградить победителей Конто-рублями для продвижения через ПРОМО песни или других материалов.

б) также можно указать реквизиты авторов песни для их финансовой поддержки (никаких фондов и прочих промежуточных звеньев) читателями Конта (оптимальный вариант - 100 рублей, не накладно, а всем миром ладно).

в) тиражирование публикаций через социальные сети.

г) рассылка песни на различные радио-ФМ.

д) освещение проекта в региональных СМИ.

е) создание (а возможно и съёмка) видеоклипа,

жзик) дальше придумаем вместе..

как примеры:

Анастасия Сорокова. Быстрокрылый орёл

Анастасия Сорокова. Ой да пойду млада в тёмный лес (2016)

Я понимаю, что организацию конкурса мне, как инициатору, придётся взять на себя (должен заметить, что я не являюсь продюсером и авторские разные там права меня не интересуют, от слова вообще, как и возможность самому заработать на этом).

И, как вы понимаете, здесь очень важно намерение (желание) участников и немножко организационного момента в объединении (балансировке) творческого потенциала, пересекающихся взаимных интересов (реальный опыт есть).

С уважением - В. Лычковский.