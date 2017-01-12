О проклятии Рамзана Кадырова

У меня есть друг — чеченец, живёт в Грозном. Год назад я попросил его передать одну из моих опубликованных статей Рамзану Кадырову, однако, он отказался выполнять мою просьбу, хотя от его дома до резиденции Президента Чечни можно пешком дойти за 20 минут. Свой отказ он объяснил тем, во-первых, что к Кадырову просто так не попасть. Мол, он человек Путина, и его охраняет там, в Грозном, усиленный российский спецназ. Во-вторых, сказал мне друг, никакой реакции по поводу поднятой мною темы со стороны Кадырова не последует, потому что президент Чечни — человек подневольный, ему даже речи готовят российские "имиджмейкеры", которые обучают его риторике и тому, что следует говорить главе Чечни в различных ситуациях. И в-третьих, видимо, чтобы окончательно убить во мне всякую надежду, друг добавил: когда Рамзан Ахматович выражает в СМИ сугубо своё личное мнение (не заготовленное "имидмейкерами") по какому-нибудь случаю или поводу, у него нередко случаются такие "конфузы", что потом российские СМИ поднятый Кадыровым "общественный резонанс" заглаживают неделями!

Сегодня я вспомнил эти слова своего чеченского друга, когда увидел сразу в нескольких СМИ ряд броских заголовков:

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Вот что, собственно, Рамзан Кадыров разместил в Инстаграме:

"Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле.

Иосиф Сталин подвёл чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!

Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва.

Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события. На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба.

Человеком, который объединил нацию и повёл народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами!"

Источник: Instagram.

Уже понятно, что Рамзан Кадыров послал своё "проклятие Сталину" за то, что во время Второй Мировой войны, в один из трудных её периодов, Сталин принял решение насильственно осуществить депортацию чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР в Среднюю Азию и Казахстан.

Депортация почти ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ чеченцев и ингушей состоялась в сроки с 23 февраля по 9 марта 1944 года, когда Советский Союз вёл труднейшую в за всю историю человечества оборонительную войну против военной армады нацистской Германии, вероломно напавшей на СССР 22 июня 1941 года. При этом Советский Союз к тому времени уже потерял убитыми и умершими от ран более ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ советских людей, и продолжал терять среднестатистически каждый день по 16 тысяч советских людей убитыми и умершими.

Что же вынудило Сталина в 1944 году в условиях военного времени пойти на радикальные меры в отношении чеченцев и ингушей?

Какие-такие чрезвычайные события явились этому причиной?

Оказывается, надо всего лишь знать историю ХХ века, чтобы не позволять никому понапрасну проклинать Джугашвили-Сталина, который суровыми и даже радикальными мерами дважды спасал Россию и населяющие её народы сначала от иудейского ига (Троцкий-Броншейн), потом от нацистского ига (Гитлер-Шикльгрубер).

Оказывается, на земле Чечено-Ингушской АССР в тот момент происходили такие чрезвычайные события, о которых Рамзан Казыров не хочет сегодня вспоминать и говорит про "голословно обвинённый в предательстве целый народ".

Историки свидетельствуют, что в 1940-1944 годах в Чечено-Ингушской АССР под предводительством Хасана Исраилова было поднято антисоветское восстание и начались активные военные действия против советской власти! Они то и завершились в начале 1944 года насильственной высылкой чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Казахстан, после чего Красная Армия продолжила добивать военизированные чечено-ингушские и дагестанские бандформирования, прятавшиеся в горах Кавказа. Причём это добивание бандформирований продолжалось ещё 3 года, до осени 1947, а последний бандит был убит только в 1976 году.

Первая стадия антисоветского вооружённого мятежа в Чечено-Ингушской АССР началась после успеха финнов в зимней Советской-Финской войне 1939-1940 годов. Воодушевлённая большими потерями советских войск мятежная армия Исраилова захватила в феврале 1940 года Галанчож, Саясан, Чаберлой и часть Шатойского района.

Хасан Исраилов. Хасан Исраилов.

Ещё один лидер чеченских бандформирований Маирбек Шерипов объявил войну Советскому Союзу 22 июня 1941 года, одновременно с началом нападения нацистской Германии на СССР. В феврале 1942 года его отряд атаковал Шатой, Химох, Итум-Кале. Потом он объединился с армией Исраилова в ожидании подхода немцев.

Маирбек Шерипов. Маирбек Шерипов.

В соседнем Дагестане антисоветские мятежники атаковали Новолакську и Дилим. В некоторых областях к антисоветскому восстанию было привлечено до 80% мужчин.

Это был краткий экскурс в историю. А сейчас будет более развёрнутый.

ЗА ЧТО ДЕПОРТИРОВАЛИ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ?

О факте депортации чеченцев и ингушей известно практически всем, но истинную причину этого переселения знают немногие. Дело в том, что ещё с января 1940 года в Чечено-Ингушской АССР действовала подпольная организация Хасана Исраилова, ставившая своей целью отторжение от СССР Северного Кавказа и создание на его территории федерации государство всех горских народов Кавказа, кроме осетин.

Последних, как, впрочем и русских, проживающих в регионе, по мысли Исраилова и его сподвижников, следовало поголовно уничтожить.

Сам Хасан Исраилов был членом ВКП(б) и в своё время закончил московский Коммунистический университет трудящихся Востока. Свою политическую деятельность Исраилов начал в 1937 году с доноса на руководство Чечено-Ингушской республики. Первоначально Исраилов и восемь его сподвижников сами попали в тюрьму за клевету, но вскоре сменилось местное руководство НКВД, Исраилова, Авторханова, Мамакаева и других его его единомышленников отпустили, а на их место посадили тех, на кого они написали донос.

Однако, на этом Исраилов не успокоился. В тот период, когда англичане готовили нападение на СССР, он создаёт подпольную организацию с целью поднять восстание против Советской власти именно в тот момент, когда англичане высадятся в Баку, Дербенте, Поти и Сухуме. Однако английские агенты потребовали от Исраилова начать самостоятельные действия ещё до нападения англичан на СССР.

По заданию из Лондона Исраилов со своей бандой должен был напасть на грозненские нефтепромыслы и вывести их из строя с тем, чтобы создать недостаток горючего в частях Красной Армии, сражающихся в Финляндии. Операция была назначена на 28 января 1940 года. Сейчас в чеченской мифологии этот бандитский рейд возведён в ранг "национального восстания". На самом же деле была лишь попытка поджечь нефтехранилище, и она была отбита охраной объекта.

Исраилов же с остатками своей банды перешёл на нелегальное положение – отсиживаясь в горных аулах. В целях самоснабжения бандиты время от времени нападали на продовольственные магазины. Однако с началом нападения нацистской Германии на СССР внешнеполитическая ориентация Исраилова резко изменилась – теперь он начал надеяться на помощь немцев.

Представители Исраилова перешли линию фронта и вручили представителю немецкой разведки письмо своего руководителя. С немецкой стороны Исраилова стала курировать военная разведка Германии. Куратором же выступал полковник Осман Губе.

Осман Губе. Осман Губе.

Этот человек, аварец по национальности, родился в Буйнакском районе Дагестана, служил в Дагестанском полку Кавказской туземной дивизии. В 1919 г. присоединился к армии генерала Деникина, в 1921 г. эмигрировал из Грузии в Трапезунд, а затем в Стамбул. В 1938 году Осман Губе поступил на службу в Абвер, и с началом войны ему пообещали должность начальника «политической милиции» Северного Кавказа.

В Чечню были направлены немецкие десантники, в числе которых был и сам Губе, и в лесах Шалинского района заработал немецкий радиопередатчик, осуществлявший связь немцев с повстанцами. Первым мероприятием повстанцев стала попытка срыва мобилизации в Чечено-Ингушетии. За вторую половину 1941 года число дезертиров составило 12 тысяч 365 человек, уклонившихся от призыва – 1093.

Во время первой мобилизации чеченцев и ингушей в РККА в 1941 году планировалось сформировать из их состава кавалерийскую дивизию, однако при её комплектовании удалось призвать лишь 50% (4247 человек) от имевшегося призывного контингента, а 850 человек из уже набранных по прибытии на фронт тут же перешли к противнику.

Всего же за три года войны из рядов РККА дезертировало 49 362 чеченца и ингуша, ещё 13 389 уклонились от призыва, что в сумме составляет 62751 человек. Погибло же на фронтах и пропало без вести (а в число последних входят и перешедшие к противнику) 2300 человек.

Для сравнения: вдвое меньший по численности бурятский народ, которому немецкая оккупация никак не грозила, потерял на фронте 13 тысяч человек, а в полтора раза уступавшие чеченцам и ингушам осетины потеряли почти 11 тысяч.

На тот же момент, когда был опубликован указ о переселении, в рядах Красной Армии находилось лишь 8894 человека чеченцев, ингушей и балкарцев. То есть, дезертировало в десять раз больше, чем воевало!

Через два года после своего первого рейда – 28 января 1942 года Исраилов организовывает ОПКБ – «Особую партию кавказских братьев», ставящую своей целью «создание на Кавказе свободной братской Федеративной республики государств братских народов Кавказа по мандату Германской империи». Позднее эту партию он переименовывает в «Национал-социалистическую партию кавказских братьев».

В феврале 1942 года, когда гитлеровцы заняли Таганрог, сподвижником Исраилова бывшим председателем Леспромсовета Чечено-Ингушской АССР Майрбеком Шериповым было поднято восстание в аулах Шатой и Итум-Кале.

Аулы были вскоре освобождены, но часть повстанцев ушли в горы, откуда проводили партизанские вылазки. Так, 6 июня 1942 года около 17 часов в Шатойском районе группа вооруженных бандитов по дороге в горы залпом обстреляла грузовую автомашину с ехавшими красноармейцами. Из числа ехавших на автомашине 14 человек трое были убиты, а двое ранены. Бандиты скрылись в горах.

17 августа банда Маирбека Шерипова фактически разгромила райцентр Шароевского района.

Чобы не допустить захвата бандитами объектов нефтедобычи и нефтепереработки, в республику пришлось ввести одну дивизию НКВД, а также в самый тяжелый период Битвы за Кавказ снимать с фронта воинские части РККА. Однако выловить и обезвредить банды долго не удавалось – кем-то предупреждённые бандиты избегали засад и выводили свои подразделения из-под ударов. И наоборот, объекты, на которые совершались нападения, часто оставались без охраны. Так, перед тем самым нападением на райцентр Шароевского района из райцентра были выведены опергруппа и войсковое подразделение НКВД, которые предназначались для охраны райцентра.

Впоследствии выяснилось, что бандитам покровительствовал начальник отдела по борьбе с бандитизмом ЧИ АССР подполковник ГБ Алиев. А позже среди вещей убитого Исраилова было найдено и письмо самого Наркома Внутренних Дело Чечено-Ингушетии Султан Албогачиева.

7 ноября 1942 года, на 504-й день войны, когда гитлеровские войска в Сталинграде пытались прорвать нашу оборону в районе Глубокая балка между заводами «Красный Октябрь» и «Баррикады», в Чечено-Ингушетии силами войск НКВД при поддержке отдельных частей 4-го Кубанского кавалерийского корпуса была проведена спецоперация по ликвидации бандформирований. В бою был убит Майрбек Шерипов, а Губе был пойман в ночь на 12 января 1943 года в районе села Акки-Юрт. Однако бандитские вылазки продолжались. Продолжались они благодаря поддержке бандитов местным населением и местным начальством.

Несмотря на то, что с 22 июня 1941 года по 23 февраля 1944 года в Чечено-Ингуштии было убито 3078 участников бандформирований и взято в плен 1715 человек, было ясно, что пока бандитам кто-то даёт пищу и кров, победить бандитизм будет невозможно.

Именно поэтому 31 января 1944 года было принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и депортации её населения в Среднюю Азию и Казахстан. 23 февраля 1944 началась операция «Чечевица», в ходе которой из Чечено-Ингушении было отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов в каждом с общим количеством переселяемых 493 269 человек. Было изъято 20 072 единицы огнестрельного оружия. При оказании сопротивления были убиты 780 чеченцев и ингушей, а 2016 были арестованы за хранение оружия и антисоветской литературы. В горах сумели скрыться 6544 человека. Но многие из них вскоре спустились с гор и сдались. Сам Исраилов был смертельно ранен в бою 15 декабря 1944 года.

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Дополнение из другого источника:

После депортации гражданского населения из Чечено-Ингушской АССР, туда были введены войска Кавказского военного округа, которые нанесли повстанцам ряд тяжёлых поражений. 15 декабря 1944 года в перестрелке с подразделениями внутренних войск Хасан Исраилов был убит, что номинально должно было завершить четырёхлетнее восстание.

Восстание на Северном Кавказе быстро пошло на спад, но отдельные столкновения продолжались ещё до середины 1950-х. А последний выживший участник восстания — 71-летний Хасуха Магомедов был убит в перестрелке с сотрудниками силовых структур СССР только в 1976 году.

В 1957 году новый руководитель СССР Никита Хрущёв отменил депортацию, поскольку с бандформированиями на Кавказе было уже покончено, и многие чеченцы и ингуши вернулись домой.

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Самое удивительное, что "проклятие Кадырова" удивительным образом совпало по времени с раздающимися в адрес Сталина проклятиями из уст высших чинов РПЦ и высокопоставленных Иудеев, действующих сообща с христианскими лидерами! Что явно указывает на то, что все три источника хулы на Сталина так или иначе связаны между собой или управляются из одного центра!

Важное приложение: "Национальное предательство: представители РПЦ совместно с Иудеями пропагандируют анти-сталинизм!".

12 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин