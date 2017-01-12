О проклятии Рамзана Кадырова
У меня есть друг — чеченец, живёт в Грозном. Год назад я попросил его передать одну из моих опубликованных статей Рамзану Кадырову, однако, он отказался выполнять мою просьбу, хотя от его дома до резиденции Президента Чечни можно пешком дойти за 20 минут. Свой отказ он объяснил тем, во-первых, что к Кадырову просто так не попасть. Мол, он человек Путина, и его охраняет там, в Грозном, усиленный российский спецназ. Во-вторых, сказал мне друг, никакой реакции по поводу поднятой мною темы со стороны Кадырова не последует, потому что президент Чечни — человек подневольный, ему даже речи готовят российские "имиджмейкеры", которые обучают его риторике и тому, что следует говорить главе Чечни в различных ситуациях. И в-третьих, видимо, чтобы окончательно убить во мне всякую надежду, друг добавил: когда Рамзан Ахматович выражает в СМИ сугубо своё личное мнение (не заготовленное "имидмейкерами") по какому-нибудь случаю или поводу, у него нередко случаются такие "конфузы", что потом российские СМИ поднятый Кадыровым "общественный резонанс" заглаживают неделями!
Сегодня я вспомнил эти слова своего чеченского друга, когда увидел сразу в нескольких СМИ ряд броских заголовков:
Вот что, собственно, Рамзан Кадыров разместил в Инстаграме:
"Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле.
Иосиф Сталин подвёл чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!
Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва.
Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события. На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба.
Человеком, который объединил нацию и повёл народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами!"
Источник: Instagram.
Уже понятно, что Рамзан Кадыров послал своё "проклятие Сталину" за то, что во время Второй Мировой войны, в один из трудных её периодов, Сталин принял решение насильственно осуществить депортацию чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР в Среднюю Азию и Казахстан.
Депортация почти ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ чеченцев и ингушей состоялась в сроки с 23 февраля по 9 марта 1944 года, когда Советский Союз вёл труднейшую в за всю историю человечества оборонительную войну против военной армады нацистской Германии, вероломно напавшей на СССР 22 июня 1941 года. При этом Советский Союз к тому времени уже потерял убитыми и умершими от ран более ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ советских людей, и продолжал терять среднестатистически каждый день по 16 тысяч советских людей убитыми и умершими.
Что же вынудило Сталина в 1944 году в условиях военного времени пойти на радикальные меры в отношении чеченцев и ингушей?
Какие-такие чрезвычайные события явились этому причиной?
Оказывается, надо всего лишь знать историю ХХ века, чтобы не позволять никому понапрасну проклинать Джугашвили-Сталина, который суровыми и даже радикальными мерами дважды спасал Россию и населяющие её народы сначала от иудейского ига (Троцкий-Броншейн), потом от нацистского ига (Гитлер-Шикльгрубер).
Оказывается, на земле Чечено-Ингушской АССР в тот момент происходили такие чрезвычайные события, о которых Рамзан Казыров не хочет сегодня вспоминать и говорит про "голословно обвинённый в предательстве целый народ".
Историки свидетельствуют, что в 1940-1944 годах в Чечено-Ингушской АССР под предводительством Хасана Исраилова было поднято антисоветское восстание и начались активные военные действия против советской власти! Они то и завершились в начале 1944 года насильственной высылкой чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Казахстан, после чего Красная Армия продолжила добивать военизированные чечено-ингушские и дагестанские бандформирования, прятавшиеся в горах Кавказа. Причём это добивание бандформирований продолжалось ещё 3 года, до осени 1947, а последний бандит был убит только в 1976 году.
Первая стадия антисоветского вооружённого мятежа в Чечено-Ингушской АССР началась после успеха финнов в зимней Советской-Финской войне 1939-1940 годов. Воодушевлённая большими потерями советских войск мятежная армия Исраилова захватила в феврале 1940 года Галанчож, Саясан, Чаберлой и часть Шатойского района.
Ещё один лидер чеченских бандформирований Маирбек Шерипов объявил войну Советскому Союзу 22 июня 1941 года, одновременно с началом нападения нацистской Германии на СССР. В феврале 1942 года его отряд атаковал Шатой, Химох, Итум-Кале. Потом он объединился с армией Исраилова в ожидании подхода немцев.
В соседнем Дагестане антисоветские мятежники атаковали Новолакську и Дилим. В некоторых областях к антисоветскому восстанию было привлечено до 80% мужчин.
Это был краткий экскурс в историю. А сейчас будет более развёрнутый.
ЗА ЧТО ДЕПОРТИРОВАЛИ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ?
О факте депортации чеченцев и ингушей известно практически всем, но истинную причину этого переселения знают немногие. Дело в том, что ещё с января 1940 года в Чечено-Ингушской АССР действовала подпольная организация Хасана Исраилова, ставившая своей целью отторжение от СССР Северного Кавказа и создание на его территории федерации государство всех горских народов Кавказа, кроме осетин.
Последних, как, впрочем и русских, проживающих в регионе, по мысли Исраилова и его сподвижников, следовало поголовно уничтожить.
Сам Хасан Исраилов был членом ВКП(б) и в своё время закончил московский Коммунистический университет трудящихся Востока. Свою политическую деятельность Исраилов начал в 1937 году с доноса на руководство Чечено-Ингушской республики. Первоначально Исраилов и восемь его сподвижников сами попали в тюрьму за клевету, но вскоре сменилось местное руководство НКВД, Исраилова, Авторханова, Мамакаева и других его его единомышленников отпустили, а на их место посадили тех, на кого они написали донос.
Однако, на этом Исраилов не успокоился. В тот период, когда англичане готовили нападение на СССР, он создаёт подпольную организацию с целью поднять восстание против Советской власти именно в тот момент, когда англичане высадятся в Баку, Дербенте, Поти и Сухуме. Однако английские агенты потребовали от Исраилова начать самостоятельные действия ещё до нападения англичан на СССР.
По заданию из Лондона Исраилов со своей бандой должен был напасть на грозненские нефтепромыслы и вывести их из строя с тем, чтобы создать недостаток горючего в частях Красной Армии, сражающихся в Финляндии. Операция была назначена на 28 января 1940 года. Сейчас в чеченской мифологии этот бандитский рейд возведён в ранг "национального восстания". На самом же деле была лишь попытка поджечь нефтехранилище, и она была отбита охраной объекта.
Исраилов же с остатками своей банды перешёл на нелегальное положение – отсиживаясь в горных аулах. В целях самоснабжения бандиты время от времени нападали на продовольственные магазины. Однако с началом нападения нацистской Германии на СССР внешнеполитическая ориентация Исраилова резко изменилась – теперь он начал надеяться на помощь немцев.
Представители Исраилова перешли линию фронта и вручили представителю немецкой разведки письмо своего руководителя. С немецкой стороны Исраилова стала курировать военная разведка Германии. Куратором же выступал полковник Осман Губе.
Этот человек, аварец по национальности, родился в Буйнакском районе Дагестана, служил в Дагестанском полку Кавказской туземной дивизии. В 1919 г. присоединился к армии генерала Деникина, в 1921 г. эмигрировал из Грузии в Трапезунд, а затем в Стамбул. В 1938 году Осман Губе поступил на службу в Абвер, и с началом войны ему пообещали должность начальника «политической милиции» Северного Кавказа.
В Чечню были направлены немецкие десантники, в числе которых был и сам Губе, и в лесах Шалинского района заработал немецкий радиопередатчик, осуществлявший связь немцев с повстанцами. Первым мероприятием повстанцев стала попытка срыва мобилизации в Чечено-Ингушетии. За вторую половину 1941 года число дезертиров составило 12 тысяч 365 человек, уклонившихся от призыва – 1093.
Во время первой мобилизации чеченцев и ингушей в РККА в 1941 году планировалось сформировать из их состава кавалерийскую дивизию, однако при её комплектовании удалось призвать лишь 50% (4247 человек) от имевшегося призывного контингента, а 850 человек из уже набранных по прибытии на фронт тут же перешли к противнику.
Всего же за три года войны из рядов РККА дезертировало 49 362 чеченца и ингуша, ещё 13 389 уклонились от призыва, что в сумме составляет 62751 человек. Погибло же на фронтах и пропало без вести (а в число последних входят и перешедшие к противнику) 2300 человек.
Для сравнения: вдвое меньший по численности бурятский народ, которому немецкая оккупация никак не грозила, потерял на фронте 13 тысяч человек, а в полтора раза уступавшие чеченцам и ингушам осетины потеряли почти 11 тысяч.
На тот же момент, когда был опубликован указ о переселении, в рядах Красной Армии находилось лишь 8894 человека чеченцев, ингушей и балкарцев. То есть, дезертировало в десять раз больше, чем воевало!
Через два года после своего первого рейда – 28 января 1942 года Исраилов организовывает ОПКБ – «Особую партию кавказских братьев», ставящую своей целью «создание на Кавказе свободной братской Федеративной республики государств братских народов Кавказа по мандату Германской империи». Позднее эту партию он переименовывает в «Национал-социалистическую партию кавказских братьев».
В феврале 1942 года, когда гитлеровцы заняли Таганрог, сподвижником Исраилова бывшим председателем Леспромсовета Чечено-Ингушской АССР Майрбеком Шериповым было поднято восстание в аулах Шатой и Итум-Кале.
Аулы были вскоре освобождены, но часть повстанцев ушли в горы, откуда проводили партизанские вылазки. Так, 6 июня 1942 года около 17 часов в Шатойском районе группа вооруженных бандитов по дороге в горы залпом обстреляла грузовую автомашину с ехавшими красноармейцами. Из числа ехавших на автомашине 14 человек трое были убиты, а двое ранены. Бандиты скрылись в горах.
17 августа банда Маирбека Шерипова фактически разгромила райцентр Шароевского района.
Чобы не допустить захвата бандитами объектов нефтедобычи и нефтепереработки, в республику пришлось ввести одну дивизию НКВД, а также в самый тяжелый период Битвы за Кавказ снимать с фронта воинские части РККА. Однако выловить и обезвредить банды долго не удавалось – кем-то предупреждённые бандиты избегали засад и выводили свои подразделения из-под ударов. И наоборот, объекты, на которые совершались нападения, часто оставались без охраны. Так, перед тем самым нападением на райцентр Шароевского района из райцентра были выведены опергруппа и войсковое подразделение НКВД, которые предназначались для охраны райцентра.
Впоследствии выяснилось, что бандитам покровительствовал начальник отдела по борьбе с бандитизмом ЧИ АССР подполковник ГБ Алиев. А позже среди вещей убитого Исраилова было найдено и письмо самого Наркома Внутренних Дело Чечено-Ингушетии Султан Албогачиева.
7 ноября 1942 года, на 504-й день войны, когда гитлеровские войска в Сталинграде пытались прорвать нашу оборону в районе Глубокая балка между заводами «Красный Октябрь» и «Баррикады», в Чечено-Ингушетии силами войск НКВД при поддержке отдельных частей 4-го Кубанского кавалерийского корпуса была проведена спецоперация по ликвидации бандформирований. В бою был убит Майрбек Шерипов, а Губе был пойман в ночь на 12 января 1943 года в районе села Акки-Юрт. Однако бандитские вылазки продолжались. Продолжались они благодаря поддержке бандитов местным населением и местным начальством.
Несмотря на то, что с 22 июня 1941 года по 23 февраля 1944 года в Чечено-Ингуштии было убито 3078 участников бандформирований и взято в плен 1715 человек, было ясно, что пока бандитам кто-то даёт пищу и кров, победить бандитизм будет невозможно.
Именно поэтому 31 января 1944 года было принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и депортации её населения в Среднюю Азию и Казахстан. 23 февраля 1944 началась операция «Чечевица», в ходе которой из Чечено-Ингушении было отправлено 180 эшелонов по 65 вагонов в каждом с общим количеством переселяемых 493 269 человек. Было изъято 20 072 единицы огнестрельного оружия. При оказании сопротивления были убиты 780 чеченцев и ингушей, а 2016 были арестованы за хранение оружия и антисоветской литературы. В горах сумели скрыться 6544 человека. Но многие из них вскоре спустились с гор и сдались. Сам Исраилов был смертельно ранен в бою 15 декабря 1944 года.
Дополнение из другого источника:
После депортации гражданского населения из Чечено-Ингушской АССР, туда были введены войска Кавказского военного округа, которые нанесли повстанцам ряд тяжёлых поражений. 15 декабря 1944 года в перестрелке с подразделениями внутренних войск Хасан Исраилов был убит, что номинально должно было завершить четырёхлетнее восстание.
Восстание на Северном Кавказе быстро пошло на спад, но отдельные столкновения продолжались ещё до середины 1950-х. А последний выживший участник восстания — 71-летний Хасуха Магомедов был убит в перестрелке с сотрудниками силовых структур СССР только в 1976 году.
В 1957 году новый руководитель СССР Никита Хрущёв отменил депортацию, поскольку с бандформированиями на Кавказе было уже покончено, и многие чеченцы и ингуши вернулись домой.
Самое удивительное, что "проклятие Кадырова" удивительным образом совпало по времени с раздающимися в адрес Сталина проклятиями из уст высших чинов РПЦ и высокопоставленных Иудеев, действующих сообща с христианскими лидерами! Что явно указывает на то, что все три источника хулы на Сталина так или иначе связаны между собой или управляются из одного центра!
Важное приложение: "Национальное предательство: представители РПЦ совместно с Иудеями пропагандируют анти-сталинизм!".
12 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин
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Проклятие грузина чеченом попахивает разжиганием межнациональной розни.В России много проживает и тех и этих. Статья УК РФ, однако….
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это не попахивает,это вызов всему народу СССР от чеченского абрека.
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А где “народ СССР” ?
Вы его проскакали.
Поменяли на джинсы и кока-колу.
Радуйся что буржуи не расстреливают коммунистов так как коммунисты их расстреливали.
А сегодня Россия нормальная такая буржуиния ))
И потихоньку СКАЗОЧКИ СССР заменяют жестокой ПРАВДОЙ
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А зачем буржуинам расстреливать коммунистов,если Зюганов им преданно служит,как и другие партии впрочем.С 1991 года решают в Думе как лучше Россию доить.Всё,что вещают под разными соусами-одна продукция с разным вкусом.Разделяй умы народа и властвуй.
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А не знаю.
А зачем расстреливали с 17 по 28 Ленинцы-троцкисты-сталинцы.
Кровь рекой лилась.
При этом и Ленин и Троцкий приехали с ЗАПАДА делать эту рыГалюцию для ИХ буржуев.
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русофоб, вы позорите жидовское имя своей тупостью и полной кашей в голове. Поставить Сталина и Троцкого в один ряд – это даже для умственно отсталого еврея перебор.
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А что Сталин не был коммунистом?
Не убивал не мучал не насиловал?
Может напомнить как ОН ЛИЧНО разгонял крестьянские бунты пока еще не стал самым главным.
Сталин ВЕЛИКИЙ человек.
как Пол-Пот.
У меня часы Молния с его портретом.
Я крови не боюсь ))
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К сожалению интернациональная коммунистическая мягкость, (вечное ожидание “просыпания” в человеке или народе совести и прочих человеческих качеств), сыграли со Сталиным (да и со всем советским(в первую очередь с русским)народом), очень коварную “шутку” – не уничтоженная абсолютно в очаге острого воспаления инфекция, становится более устойчива к антибиотикам и дает гораздо более серьезные, и даже смертельные рецедивы для организма в будущем,(в нашем случае это террор и геноцид русского населения в Чечне в 90-2000-е г.г.) Немцы,англичане,американцы,евреи,японцы,турки и прочие “цивилизованные” народы подобный прецедент решили бы раз и навсегда абсолютно адекватно и без сентиментальных интернационально-пролетарских соплей. Они бы аккуратно загрузили ВЕСЬ гордый народ вайнахов на баржи и при переправе в Туркмению “нечаянно” всех утопили в Каспии, и ВСЕ, – антибиотик должен применяться в адекватном количестве и длительности, только тогда организм будет исцелен и спасен, в противном случае врач не выполнивший этих элементарных условий переходит из защитника организма в его убийцу. Сталин к сожалению и оказался таким “врачом” в отношении всего советского народа в случае лечения от чечено-ингушской и крымско-татарской проказы. Увы и у гениев бывают ошибки, причем чем гениальнее человек, тем тяжелее и опаснее последствия его ошибок для всей страны.
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хорошо сказал. Пощадил сталин этих – получай благодарность. чечены – это лекарство от доброты.
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Есть ещё более справедливый доктор- это Высшие Силы. До 2011 года планета на энергетическом уровне программно управлялась тёмными силами, с 24 апреля 2011 года системная власть на планете Земля поменялась и перешла к родной Системе Управления Земли (СУЗ). Теперь на планете более зло и насилие програмно не поддерживается , а наоборот всякое зло наказуемо.Сейчас пока вокруг планеты идёт восстановление энергетических решёток и мозга атмосферы. Как только будет восстановлено то, что натворили оккупанты, СУЗ займётся каждым индивидом отдельно и это произойдёт в ближайшие годы. Все кто творил зло будут наказаны, а преступники будут массово вымирать. Так что больше никого уговаривать прекратить преступную деятельность не нужно будет. Совершил преступление- тут же получил наказание, либо отправился в мир иной.
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Блаженны верующие )) Ничего не изменилось. Люди те же. Законы те же. Лишь условия существования Земли стали немного меняться (может, залетела в зону с более “высокими” частотами), поэтому те, кто выше по духу, начинают чувствовать себя “дома”, а низкочастотные подонки чувствуют дискомфорт. Они и воплощаться будут тут всё меньше и меньше, т.к. не комфортно им тут станет.
Но “зло” одинаково наказуемо было всегда. Точнее, нет никакого “зла”. И нет “наказания”. Есть закон кармы. Если ты приемлешь что-то в отношении к другому (даже в мыслях), это приемлемо и к тебе. Посадил собаку на цепь во дворе – добро пожаловать в ГУЛАГ. Зарезал и сожрал индейку на обед – получишь перо в брюхо на тёмной улице. Вот и всё наказание.
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А вы не замечаете, что уже возмездие началось с верхних эшелонов власти?
Д.Рокфеллер, Д.Ротшильд, Х.Клинтон, Б.Нетаньяху,Д.Сорос,бабка лизавета-2.
постепенно дойдёт и до самых низов. Этих массонов высокого сословия уже в живых нет, но их смерти пока не афишируют, наверно ждут инногурации Трампа.
Мир который мы знали уже больше никогда не вернётся, а все преступники и биороботы уйдут в мир иной.
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Проклятие одного горского еврея другим горским евреем из той же оперы, что и сказанное несколько лет назад Авдимой Медведевым, который, будучи тогда президентом, заявил, что преступлениям Иосифа Сталина против собственного народа нет прощенья. «Сталин совершил массу преступлений против своего народа». Медведев, как и Сталин, еврей, и отчётливо понимал, о чём говорил. В понимании евреев, их задача как народа, состоит в том, чтобы рано или поздно уничтожить на планете всех землян и заменить их собой, любимыми и избранными. Сталин пошёл против своего (еврейского) народа, давая гоям жить, как людям, и защищая их от самых злокачественных жыдов. И какое ему может быть прощение?.. Материал, представленный выше, очередное тому подтверждение… А ошибка гоев в том, что они, сказанное евреями в междусобойчике, почему-то применяют на себя. Дебилы, аннака… Не все, конечно, но денежки диким чеченским евреям платить будут все, и дебилы и не очень, или они их возьмут в америке…
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Во-первых,не еврейский народ правит миром,их подготовил Моисей в качестве инструмента глобализаторов.А во-вторых,сегодня они в отставке,сегодня инструментом являются саентологи,все члены правительства выпускники школы Щедровицкого,но представляют разные финансовые кланы:силовиков,либералов,”патриотов” и РПЦ.Вот народ и наблюдает их всех в СМИ,других Вы не увидете,их не допустит хозяин мировой сети СМИ-транснациональная компания,для которой не существует границ государств.
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Вы правы, мадам! Еврейский народ не правит, народ вообще править не может. Но те, кто олицетворяет власть, на 99 и девять в периоде процентов – евреи, хоть саентологи, хоть выпускники, хоть паханы от РПЦ. И на их жыдомордах это написано аршинными буквами..
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Моисей это сказочка для лохов.
———
Идет охота на лохов
Идет охота
На маразматиков советских и щенков
Кричт реклама
Лают попы(политики,ыканамиЗды,пастыри,Ысторики,и просто мудаки) до рвоты
Кредит ошейника
И вся планета ДОЛЖНИКОВ
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Изложенной информации не было в школьных учебниках истории даже в советское время.Когда же начнём чётко всё обозначать,почему до сих пор не было так чётко представленной информации по этому вопросу? Ясно,что и Кадыров недалеко от ханства ушёл,вот уж уровень мышления племени,которое давно бы уже исчезло при америкосовском стиле управления,а русичи всё подтягивают их до савременной цивилизации,но надо и наказывать за такие выпады,тем более руководителя республики!На какой будущий удар нам в спину он там наруководил?
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Надо чтоб Путин и ПРАВИТЕЛЬСТВО осудили Кадырова и продолжили политику Сталина?
Его методами?
Беларусов как ПРЕДАТЕЛЕЙ куда предлагаете переселять?
Вышли из состава СССР,предали русский народ итд….
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Ты из JUD свой НИК переименовал в Русофил. Твои жыдовские выходки от этого не поменялись. Убирайся вон из сайта.
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А ты заплачь.
Может пожалею .
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это тебя жалеют – -
а ты все хамишь и хамишь
– -
ну мразота! что с тебя взять?
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Вы считаете,что политика Сталина уже осуществляется,раз пишете “продолжили”?Такое впечатление,что саму статью Вы и не читали,раз понятие о переселении не сменено,а ведь это было спасение народа.Не расстреляли народ,как америкосы,а переселили в другую среду,изменили понятия о жизни.Они вернулись и сколько лет тихонечко сидели?А наказания разные бывают,Вы не замечаете,что белорусов уже наказывают?Что Вы всё в крайности кидаетесь,утрируете сказанное?
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Это ВЫ понимаете.
Вы одна из ТЫСЯЧ.
А остальным бесполезно обьяснять что переселение было СПАСЕНИЕМ.
Да и зачем?
Мир устроен так что глупый кормит умного.
Чем больше дураков тем лучше.
А если из лохомассы кто-то сумел мозгами выделиться
То честь ему и хвала и желаю СЧАСТЬЯ.
Не пропадет
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Кадырову молиться и памятники надо Сталину ставить! Русских,белоруссов и малороссов растреливали за меньшее предательство.Мстительный,как все дети гор,плохо знающий собственную историю.Ошибка Сталина с этими нохчами,калмыками и крымчаками.Сейчас и проблемм бы таких не было.Видимо сильно жали наглосексы на политбюро с нашими дикарями,с поляками,ну и лягушатники-победители это вообще за гранью…Не все так просто в истории
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Хорошо сказал
Я думаю Рамзан как всегда эмоционально выстрелил
Вот увидите -Дойдет до Путина (а только Путин его крыша),Путин ему объяснит (а только Путина он слушает)что Рамзан не прав.
И Рамзан скажет скоро: – Слюшь-Ни чэгожэ не сдэлал – Толко хотэл сказат – Но нэ получылос -Слышь? А?
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А если шпаргалку от ВВП прислали?
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Исключено!
От ВВП такого бреда прислать не могли
В Ичкерии Чечне только только спокойная жизнь началась (более менее спокойная)
Зачем ВВП ворошить это осиное гнездо?
Рамзанка просто брякнул – А потом дойдет до него что он брякнул -Но только если Путин ему будет оъяснять -Другие для Рамзана -это шавки
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Цитаты Путина В.В.
27 июня 2012 года, выступление в Совете Федерации:
Наша страна проиграла эту войну [Первую мировую 1914-1918 годов] проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества. Мы проиграли проигравшей Германии — по сути капитулировали перед ней, она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой. Со стороны нового большевистского правительства это был акт национального предательства, и оно боялось сознаться в этом ради партийных интересов.
3 декабря 2009 года, отвечая на вопросы в ходе Прямой линии:
«На мой взгляд, нельзя давать оценку [периоду правления Иосифа Сталина] в целом. Очевидно, что с 1924-го по 1953 год страна, которой руководил Сталин, изменилась коренным образом. Она из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, крестьянства не осталось…
Мы выиграли Великую Отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута. Даже если мы будем возвращаться к потерям — знаете, никто не может сейчас бросить камень в тех, кто организовывал и стоял во главе этой победы. Потому что если бы мы проиграли эту войну, последствия для нашей страны были бы гораздо более катастрофическими, даже трудно себе представить.
Репрессии имели место быть — это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. И такой способ управления государством, достижения результата — неприемлем. Это невозможно. И, безусловно, в этот период мы столкнулись не просто с культом личности, а с массовыми преступлениями против собственного народа — это тоже факт. И об этом мы тоже не должны забывать. Любые исторические события можно анализировать во всей их совокупности, вот что я хотел сказать.
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Сегодня никто в СМИ не напомнит о геноциде русских в Чечне при Дудаеве. Чечня на сегодня живет без русского населения.
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Вот это ты в точку!
– -
Но я думаю что они скажут (они -чечены ингуши) что это русские на них тогда напали и Дудаев так от русских защищался
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Слободан приветствую! Думаю после 2023 года и ты о них забудешь. Ты понял о чём я пишу?
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Здравия Евгений
Прекрасно понимаю!
Я тебе уже написал про queen of GB -эТО по теме смерти британско сионо саксонской их матери королевы 2 – - СУЗ работает!
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Был геноцид русских. Но было и такое, что войска работали по чеченским населённым пунктам вместо того, чтобы уничтожать чеченский воинский контингент. Кто давал такие цели? Кто командовал армией и кто исполнял это? Какую цель преследовали?
Было и такое, что Ельцин обещал самостоятельность Чечне, а потом передумал. Для чего? С таким не шутят, если только не планируют гарантированную ответную реакцию. И под эту реакцию передаётся всё вооружение, находившееся в республике. Наверное, всё тут ясно. Как ясно и то, что русский народ был в восторге от Ельцина на первых порах. Рассказы о приключениях Ельцина в состоянии алкогольного опьянения приводили публику в восторг. Это всё было…
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То что чнечены всегда были бандитами, про это все знают. Знают и их девиз: “Мы ребята смелые – семеро одного не боимся, особо, когда этот один без оружия”. В этом вся их сучность.
А по поводу выселения хрошо сказано у Гровра Ферра в книге “Антисталинская подлость”:”…вопрос геноцида. Дробление небольшой национальной группы, представители которой тесно связаны друг с другом языком, историей, культурой, фактически привело бы к ее гибели.
В случае чеченцев, ингушей и крымских татар сотрудничество с нацистами проявилось столь массово, что изоляция и наказание «только виновных» уничтожило бы их как народность. Вместо этого национальные меньшинства сохранили свое этническое единство, а их численность в конце концов выросла…”, так что кадырову не проклинать надо И.В.Сталина, а памятники ставить в каждом городе и каждом селе.
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А из каких национальностей состоит =Военная полиция= прибывшая в Сирию?Кого там больше преобладает? Русских или иных национальностей? (красные береты)
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Да, они умеют собираться всемером. Русским тоже неплохо бы это перенять. А то у нас надежда только на “один в поле воин” и на Христа-спасителя, который за всех всё искупит.