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Либеральные глобалисты «теряют почву под ногами»

17:13. 12 января 2017 Просмотров - 525 Нет комментариев Опубликовал:
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Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, в материале для Sputnik подвел политические итоги прошедшего года и поделился своим видением развития ситуации в следующие 12 месяцев.

Думаю, что прежде, чем обсудить перспективы 2017 года, стоит подвести стратегические итоги года уходящего.

Ростислав ИщенкоПоражение на выборах Хиллари Клинтон, победа Дональда Трампа и провалившийся мятеж Сороса, пытавшегося не пустить Трампа к власти при помощи американской версии «майдана», окончательно показали, что либеральные глобалисты потеряли поддержку большей части финансово-промышленной элиты.

Грубо говоря, большинство владельцев мировых финансов и хозяев мировой экономики больше не верят в способность либеральных глобалистов решить проблему преодоления системного кризиса так, чтобы глобальная элита не пострадала. Им пришлось согласиться с необходимостью перейти к курсу лечения, предлагаемого правыми националистами.

Это горькое лекарство. Без потерь глобальной элите выйти из кризиса уже не удастся. Более того, по умолчанию признана несостоятельность финансово-экономической и социально-политической модели мироустройства последних нескольких десятилетий. Однако, пожертвовав частью можно попытаться сохранить целое. На чем сейчас и попытается сконцентрироваться Запад.


России необходимо использовать ближайшие годы (вряд ли их будет больше трех относительно спокойных) для укрепления своих позиций на евразийском континенте. Контроль над Евразией, который обеспечивается российско-китайским и российско-европейским союзами, гарантирует от повторных вашингтонских попыток посягательства на мировую гегемонию. 2017 год, с точки зрения создания предпосылок для установления такого контроля, будет критически важен.

В течение наступающего года Москва имеет хорошие шансы через голову глобалистской брюссельской бюрократии установить тесные связи с приходящими к власти право-консервативными национальными правительствами.

На Востоке же необходимо обратить пристальное внимание на формализацию российско-китайского проекта Большой Евразии. Пока что он состоит из нескольких параллельных (ЕврАзЭС, Новый Шелковый путь, Шанхайская организация сотрудничества). Эти проекты могут как взаимодействовать и дополнять друг друга, так и реализовываться автономно, а то и в конкуренции друг с другом. Их формализация как частей единого целого придаст российско-китайскому партнерству большую структурность.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: ищенко, мнение, россия. запад
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