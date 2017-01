Сено-солома по Фасмерам

Т.е. во французском мы уже видим отголосок русского негативного значения слова левый, если речь не о пространственной ориентации.

Вот уж поистине: век живи – век учись!Мне, конечно, до века ещё очень далеко, но всё же понадобилось немало лет, чтобы осознать некоторые, сейчас кажущиеся очевидными вещи. Речь о некоторых моментах русского языка в его прочтении… французами и англичанами.Мы, русские люди, для себя разделяем нравственное наполнение некоторых понятий, относящихся к ориентации в пространстве. Скажем,. Левый заработок, левый товар, сходить налево – все смыслы здесь в целом имеют негативный оттенок.Совсем иное наше отношение к слову правый с его замечательным корнем -прав-. Отсюда и правда, и правильный, и Правь, и даже правительство, которое должно правильно, по-совести нами управлять.А в английском? Их, удивительным образом напоминает наше. Однако, порывшись в словарях, в английском это слово означает, кроме идеологии политических партий, исключительно ориентацию в пространстве. По левую руку. Хотя давным-давно, где-то в 14 веке, в Англии употребляли выражение „being on the-hand side” в значении незаконный, неправильный. Но тот же этимологический словарь связывает это с фактом того, что левая рука обычно более слабая.Ещё один интересный факт: по-латынипочти как по-русски –. Во всех других якобы произошедших от латыни языках буква -в- исчезает начисто. Задумчиво…Во французском уже интереснее. У них левый пишется так:. Смысл тот же, что и в английском, но… с существенной добавкой!также обозначает неумелого, неповоротливого человека, у которого всё валится из рук. Плохой работник, короче.Весьма любопытен итог научных поисков французских лингвистов. У них словообразовано от…! Сильно, ничего не скажешь.Англичане в этом смысле более настойчивы. Они отыскали форму Старого Английского, означающую „”. Вот только английские учёный отчего-то не принимают во внимание тот факт, что много-много столетий назад на Британских остовах высадились и обосновались представители славянских народов. Многие, возможно, помнят о небольшой заметке по поводу соответствующих находок, где-то месяц-два назад.Схожая картина наблюдается и с переводом слована английский.. Правый, направо в смысле ориентации. И одновременно, как и в русском, – правильный! Однако англичане этот факт связывают отнюдь не с нравственностью, а лишь с тем фактом, что„The notion is of the right hand as thehand. The usual Old English word for this was swiþra, literally"The history of words for 'right' and 'left' shows that they were used primarily" [Buck]”Во французском(в противоположность левому, ориентация) –. Но помимо этого данное слово имеет много других значений. В основном в смысле(юр.),(геом.),, а также…Фактически, это отголосок русского „”. „”. Прямо по-французски – tout! „Всё!”Какой возможный вывод из представленных наблюдений? Если принять точку зрения Фасмеров, то др.-славянский ведёт отсчёт лишь от VI века, тогда как появление латыни относят „”. Правда, тут возникает вопрос: почему с помощью языков, происходящих из латыни этрусские надписи расшифровать не удаётся, а вот через кириллицу это сделано уже несколькими исследователями? И вообще, скифы, этрусски – они-то куда подевались? Скифы, например, помимо Крыма, жили на севере Евразии, где ныне находится Россия.Тогда по-Фасмеру получается, что славяне отчего-то для обозначения направления „” взяли латинское слово и при этом сохранили его неизменным до наших дней. В отличие от других народов. К тому же именно в языках, сформировавшихся на базе древнерусского сохранена громадная палитра значений для слов „” и „”, причём далеко не только в смысле ориентации. В других же языках эта палитра простоПричём формирование древнеанглийского относят к тому же периоду, что и древнерусский: на сто лет раньше. А французский вообще относят к Х веку. Казалось бы, чем моложе язык, тем меньше в нём должно быть различных нюансов той или иной лексемы. Практика доказывает обратное.А если принять противоположную точку зрения, чем старше – тем беднее, то почему в английском, чуть более старом, нежели русский, столь бедно толкование слов? Опять с практикой не вяжется.Отсюда вывод:. И латинское, если отбросить видовое окончание части речи, есть точная копия древнерусского слова. Что бы Фасмеры ни утверждали.Как считаете, мыдорогой идём или нас повело по, поКстати, по-английски кривая – относят к XV веку. Ну ведь древний же язык, сами понимаете! Французская, кстати, оттуда же. Просто френчи неточно перевели русское -в- как латинское -б-.И последнее. Викисловарь скромно предположил , что русское „” имеет „вероятно родство с греч..” Ай да греки!

Источник: ss69100.livejournal.com