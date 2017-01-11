Сено-солома по Фасмерам
17:44. 11 января 2017 Просмотров - 197 Один комментарий Опубликовал: brahman
Вот уж поистине: век живи – век учись!
Мне, конечно, до века ещё очень далеко, но всё же понадобилось немало лет, чтобы осознать некоторые, сейчас кажущиеся очевидными вещи. Речь о некоторых моментах русского языка в его прочтении… французами и англичанами.
Мы, русские люди, для себя разделяем нравственное наполнение некоторых понятий, относящихся к ориентации в пространстве. Скажем, правый – левый. Левый заработок, левый товар, сходить налево – все смыслы здесь в целом имеют негативный оттенок.
Совсем иное наше отношение к слову правый с его замечательным корнем -прав-. Отсюда и правда, и правильный, и Правь, и даже правительство, которое должно правильно, по-совести нами управлять.
А в английском? Их left, удивительным образом напоминает наше левый. Однако, порывшись в словарях, в английском это слово означает, кроме идеологии политических партий, исключительно ориентацию в пространстве. По левую руку.
Хотя давным-давно, где-то в 14 веке, в Англии употребляли выражение „being on the left-hand side” в значении незаконный, неправильный. Но тот же этимологический словарь связывает это с фактом того, что левая рука обычно более слабая.
Ещё один интересный факт: по-латыни левый почти как по-русски – laevus. Во всех других якобы произошедших от латыни языках буква -в- исчезает начисто. Задумчиво…
Во французском уже интереснее. У них левый пишется так: gauche. Смысл тот же, что и в английском, но… с существенной добавкой! Gauche также обозначает неумелого, неповоротливого человека, у которого всё валится из рук. Плохой работник, короче.
Т.е. во французском мы уже видим отголосок русского негативного значения слова левый, если речь не о пространственной ориентации.
Весьма любопытен итог научных поисков французских лингвистов. У них слово gauche образовано от… wanken! Сильно, ничего не скажешь.
Англичане в этом смысле более настойчивы. Они отыскали диалектную форму Старого Английского lyft, означающую „слабый, дурачливый”. Вот только английские учёный отчего-то не принимают во внимание тот факт, что много-много столетий назад на Британских остовах высадились и обосновались представители славянских народов. Многие, возможно, помнят о небольшой заметке по поводу соответствующих находок, где-то месяц-два назад.
Схожая картина наблюдается и с переводом слова правый на английский. Right. Правый, направо в смысле ориентации. И одновременно, как и в русском, – правильный! Однако англичане этот факт связывают отнюдь не с нравственностью, а лишь с тем фактом, что правая рука обычно сильнее, а значит – более правильная!
„The notion is of the right hand as the "correct" hand. The usual Old English word for this was swiþra, literally "stronger." "The history of words for 'right' and 'left' shows that they were used primarily with reference to the hands" [Buck]”
Во французском правый (в противоположность левому, ориентация) – droit. Но помимо этого данное слово имеет много других значений. В основном в смысле право (юр.), прямая (геом.), правильный, а также… ровный, прямой. Фактически, это отголосок русского „правильный”. „Правильной дорогой идёте, товарищи!”. Прямо по-французски – tout droit! „Всё прямо!”
Какой возможный вывод из представленных наблюдений? Если принять точку зрения Фасмеров, то др.-славянский ведёт отсчёт лишь от VI века, тогда как появление латыни относят „к середине II тыс. до н. э.”. Правда, тут возникает вопрос: почему с помощью языков, происходящих из латыни этрусские надписи расшифровать не удаётся, а вот через кириллицу это сделано уже несколькими исследователями? И вообще, скифы, этрусски – они-то куда подевались? Скифы, например, помимо Крыма, жили на севере Евразии, где ныне находится Россия.
Тогда по-Фасмеру получается, что славяне отчего-то для обозначения направления „левый” взяли латинское слово и при этом сохранили его неизменным до наших дней. В отличие от других народов. К тому же именно в языках, сформировавшихся на базе древнерусского сохранена громадная палитра значений для слов „левый” и „правый”, причём далеко не только в смысле ориентации. В других же языках эта палитра просто ничтожна.
Причём формирование древнеанглийского относят к тому же периоду, что и древнерусский: на сто лет раньше. А французский вообще относят к Х веку. Казалось бы, чем моложе язык, тем меньше в нём должно быть различных нюансов той или иной лексемы. Практика доказывает обратное.
А если принять противоположную точку зрения, чем старше – тем беднее, то почему в английском, чуть более старом, нежели русский, столь бедно толкование слов правый и левый? Опять с практикой не вяжется.
Отсюда вывод: исходная посылка, будто латынь древнее русского, неверна. И латинское laevus, если отбросить видовое окончание части речи, есть точная копия древнерусского слова „левый”. Что бы Фасмеры ни утверждали.
Как считаете, мы правой дорогой идём или нас повело по кривой, по левой?
Кстати, по-английски кривая – curve, относят к XV веку. Ну ведь древний же язык, сами понимаете! Французская courbe, кстати, оттуда же. Просто френчи неточно перевели русское -в- как латинское -б-.
И последнее. Викисловарь скромно предположил, что русское „кривой” имеет „вероятно родство с греч. κροιός, 337 г. до н. э.” Ай да греки!
„Греки знакомятся с древнегреческим в школе, но всё равно не могут ни бегло читать, ни, тем более, говорить на нём.”
Источник: ss69100.livejournal.com
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В моём “толковом словаре иностранных слов русского происхождения” уже около трёхсот слов. И каждому слову посвящена статья как и здесь. Но у меня есть система. Я сначала толкую русское слово от которого произошло иностранное. Толкую исходя из образности русского языка или его старых и современных диалектов. А затем, исходя из чисто фонетического образования большенства иностранных языков нахожу фонетическое и иЗторическое соответствие.
Извеняюсь, но проще объяснить не получается. Могу только привести примеры.