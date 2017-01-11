Пресс-конференция Дональда Трампа. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
19:38. 11 января 2017 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Избранный президент США Дональд Трамп выступает на своей первой после избрания пресс-конференции.
Ожидается, что он изложит свою позицию по ряду ключевых вопросов внешней и внутренней политики США, прокомментирует критику политических оппонентов в свой адрес и расскажет о планах на первые дни президентства.
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Источник: rusvesna.su