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Политзаключенные 2017. Елена Рохлина (Россия, репрессии) [Нейромир-ТВ]

21:45. 11 января 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

polzak2

Кто и за что попал под молох кривосудия.
Квачков, Барабаш, Соколов, Мухин, Екишев, Кунгуров, Парфенов. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Будут преследовать одного, другого, третьего. Елена Рохлина [Политические репрессии]

На днях гражданские активисты, правозащитники, юристы, адвокаты и представители средств массовой информации собрались для обсуждения очень острой темы — темы политических репрессий и преследований россиян по политическим мотивам.

netpol

Обсуждался скандал с избиением в колонии активиста «болотной» Ильдара Дадина, громкие процессы против народного лидера Светланы Лады-Русь и ее соратницы Марины Герасимовой и других гражданских активистов, против активистов ИГПР «ЗОВ», лишение правозащитников и правозащитных организаций финансирования, признание их иноагентами, использование против них административных ресурсов. Организаторами конференции выступили движение «За Ладу-Русь» и «За Справедливость», которые на своем опыте убедились, что ситуация в современной России больше напоминает 1937-ой год, нежели 2016. Злободневная для России тема заинтересовала в том числе представителей иностранных средств массовой информации. Подробнее: http://za.ladu-rus.ru

 

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