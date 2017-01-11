О событиях в Венесуэле и конституционном большинстве «Единой России»

Соединенные Штаты Америки последовательно стараются свергнуть президентов различных стран. Причина всегда одна — сохранение доминирования Штатов, цели могут меняться. Очередная попытка государственного переворота происходит в Венесуэле. Проамериканские депутаты в парламенте попытались отрешить от должности президента Мадуро. Поскольку понятия «импичмент» в конституции Венесуэлы нет, отрешение главы государства попытались сделать с формулировкой «из-за неисполнения обязанностей». Верховный суд Венесуэлы воспрепятствовал этому, но это не значит прозападные силы и стоящие за ними Штаты откажутся от свержения президента Венесуэлы. Не будем забывать, что в 2002 году в Венесуэле в результате военного переворота был свергнут тогдашний президент Уго Чавес. Парламент немедленно избрал главой государства американскую марионетку Педро Кармона, который сразу был признан Вашингтоном. Тогда на улицы вышли сотни тысяч возмущённых венесуэльцев, и Уго Чавес вернулся в президентский дворец, а проамериканский «президент» убежал в США.

В 2016 году точно также с применением антиконституционных методов был произведён импичмент президента Бразилии Дилмы Руссефф. США устранили руками бразильских депутатов главу государства, посмевшего вступить в БРИКС и проводить не проамериканскую, а пробразильскую политику.

Президент Украины Виктор Янукович был свергнут в результате государственного переворота для того, чтобы ввергнуть эту страну в гражданскую войну, создать очаг нестабильности у границ России и постараться втянуть Кремль в военный конфликт. Свержение Януковича произошло за год и один месяц до очередных выборов президента Украины, на которых США, при желании, могли обеспечить победу любому кандидату, если надо — хоть в три тура. Но Януковича именно свергли, потому что Вашингтону нужна была не смена власти, а захват власти с последующей гражданской войной.

Три ситуации, три случая — что в них общего? Выгодоприобретатели от всех государственных произведённых разными способами являются США, а сами государства, где всё это случилось, — оказались в проигрыше. Что ещё общего? Обязательное наличие в парламенте конституционного большинства, сколоченного любым способом. В итоге государственный переворот, осуществлённый в интересах США подавался как некая «законная» процедура. На нарушение конституции Венесуэлы указал Верховный суд этой страны, в котором, вероятнее всего, сильны позиции сторонников Уго Чавеса и президента Мадуро. В Бразилии Верховный суд контролировался другими силами, поэтому исход был иной. Конституционный суд Украины во время и после переворота посчитал за благо промолчать и не заметить грубейшие нарушения украинской конституции.

Однако исходной точкой тех переворотов было наличие конституционного большинства в парламенте, которое осветило переворот и помогло придать ему некую видимость «законности».

А теперь возвращаемся к нашим реалиям. После выборов в Государственную Думу партия «Единая Россия» получила конституционное большинство. Чтобы это получилось, «Единая Россия» изменила правила проведения выборов и вернув одномандатные округа. Тоже самое в 2004 году сделала «Партия Регионов» на Украине, в результате чего в парламенте, который предал не только президента страны, но и своих избирателей, конституционное большинство имела «Партия Регионов». За одну ночь большая часть «регионалов» перебежала на сторону путчистов и, тем самым, помогла им легитимизировать переворот. Почему это произошло? Потому что «Партия Регионов» не имела никакой идеологии. Её соединяло вместе желание делать карьеру и полное отсутствие идеологической платформы. А что такое идеология? Это есть ни что иное, как система, дающая понимание того, что — хорошо, а что — плохо. Нет идеологии — нет этого понимания. «Партия Регионов» была крупнейшей, важнейшей части политической системы Украины. Но свою главную задачу она видела не в развитии, модернизации и сохранении этой системы, а в сохранении своей роли внутри неё. Какое-то время это было незаметно, и не приносило особых проблем, кроме разворованного государственного бюджета. Когда же стал вопрос — либо сохранить себя внутри системы, но предать президента и избирателей; либо выступить против переворота и перестать быть частью политической системы Украины, — все, подчёркиваю, все «регионалы» (за исключением единиц) выбрали сохранение в рамках системы и перебежали на сторону путчистов. Партия «Единая Россия» точно также не имеет никакой идеологии, как и «Партия Регионов». В рядах ЕР мы можем увидеть горячих сторонников приватизации всего и вся, во главе с Д.А.Медведевым, монархистку Н.Поклонскую, патриотически настроенных депутатов из фракции ЕР от ОНФ, огромное количество беспринципных карьеристов, людей с самыми разными политическими взглядами. Являясь ещё более важной и значительной частью российской политической системы нежели «Партия Регионов» была частью украинской системы, «Единая Россия» более в сего заинтересована в сохранении себя в качестве этой важнейшей части, а вовсе не в развитии, модернизации и сохранении системы. При этом, каждый из депутатов конституционного большинства «Единой Россия» в Государственной Думе по-своему недоволен сегодняшней политической и экономической системой, у каждого свои претензии к ней. Неуёмным приватизаторам не нравится рост влияния государства в экономике и невозможность всё быстро, с пополнением своего кармана, приватизировать. Патриотам не нравятся разговоры о повышении пенсионного возраста и желанием распродать всю хоть сколько-нибудь существенную государственную собственность. У каждой части конституционного большинства «Единой России», не имеющей общей идеологии, общего взгляда и общего понимания, что есть благо для страны, — свои претензии к существующему политико-экономическому консенсусу. Все недовольны, но каждый — по-разному. Каждый хотел бы изменения системы, но каждый — по-своему.

Именно в этом и заключена нестабильность нашей политической системы, которая парадоксальным образом не уменьшилась, а увеличилась от масштабной победы «Единой России» на состоявшихся выборах в Государственную Думу.

Подведём итог.

США приступили к последовательному осуществлению государственных переворотов. Впрочем, от этой практики они вообще никогда не отказывались. Перевороты осуществляются путём использования конституционного большинства депутатов парламентов различных стран, которые сколачиваются различными способами.

В России конституционное большинство в парламенте — уже есть. При этом, оно полностью лишено идеологии, состоит из людей диаметрально противоположных взглядов, по-разному понимающих благо России.

Складывается ситуация, когда «Единая Россия» имеет конституционное большинство, большинство в Совете Федерации, во всех региональных парламентах (причём подавляющее большинство на всех уровнях власти). А значит может принимать ЛЮБЫЕ законодательные акты без оглядки на другие политические силы. Отсутствие идеологической платформы и разнородность состава конституционного большинства ЕР даёт прекрасную возможность внешним силам розыгрыша различных сценариев. Россия находится под серьёзнейшим внешним давлением, желающих опрокинуть российскую власть — огромное множество. Государственные перевороты, осуществлённые американцами за последнее время, все, как под копирку, использовали большинство законодательной власти для окончательного закрепления их итогов.

Роликом на выше указанную тему я решил открыть новую рубрику «Реплика для раздумий», в которой буду предлагать вам, уважаемые единомышленники, злободневные проблемы для осмысления.

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Источник: nstarikov.ru