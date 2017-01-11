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Крепости и городища на древних отвалах?

17:37. 11 января 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:
Тема древних карьеров, отвалов, терриконов не покидает эти страницы. Очередная подборка мест с возможными претендентами на эти названия.


Городище Отрар (Фараб). Отрар – один из крупнейших городов Средней Азии, ныне городище в Отрарском районе Южно-Казахстанской области.

Расположено в низовьях реки Арысь при впадении её в Сырдарью, в 10 км западнее железнодорожной станции Тимур, рядом с современным селом Талапты. Высота основного бугра от подошвы — до 18 м., сохранились остатки городского рва. Это поселение является одним из самых древних на территории Средней Азии. В XV веке город был отстроен заново. В январе 1405 года в Отраре в начале своего похода на Китай умер Тамерлан. В период 1465 по 1718 годы — один из городов Казахского ханства. Был в числе разрушенных в 1723-1727 гг. джунгарами городов. В начале XIX века был окончательно заброшен.


Ссылка на карту



Если посмотреть с большой высоты космоснимков, то видно, что город находился у берега древнего Каспия.

Почему я решил, что это именно отвал? Если предположить, что это искусственная насыпь, то почему она неправильной, не круглой формы? Древние строители обязательно бы придали насыпи строгую округлость.
Не исключено, что срезали холм, сделав плоскую поверхность. Но откуда на этой равнине одиночный холм?


Вид с земли








Кстати, сами строения – засыпанные грунтом. Это что открылось после раскопок


Конечно, можно говорить про песчаные бури



Источники
[Spoiler (click to open)]http://dostoyanieplaneti.ru/4467-orodishche-trar-arab
http://muph.livejournal.com/466403.html
***

Следующее место: Цитадель в Алеппо






Конечно, можно утверждать, что этот холм специально насыпали для строительства крепости на ней


Но на свеженасыпанном холме строить опасно. Не слежавшийся грунт может съехать по склону


Частично разрушенные стены после военных дествий в этом регионе

А может быть, этот холм появился после подземных выработок, строительства подземного города:

Подземелья Пальмиры



Подробнее:
[Spoiler (click to open)]http://boeing-is-back.livejournal.com/484905.html
https://salik.biz/articles/14705-esche-odna-zagadka-palmiry.html
***

Холмы в Англии. Холм в Гластонбери.




Кто и когда придал ему такую террастность?









Еще один холм в Англии и явно рукотворный: Силбери-Хилл (англ. Silbury Hill)


40-метровый искусственный (меловой) курган около Эйвбери в графстве Уилтшир, Великобритания.




Рядом с холмом – городище с сохранившимся рвом






На полях рядом появляются круги, рисунки


Если воспринимать этот рисунок как 3D-рисунок, то можно увидеть холм. Какая-то информация про него?


В этих местах есть и другие насыпи



Другой холм:


Hampshire Dan Cley Hill


В свое время что-то копали. Результаты неизвестны


Может быть, это подземные жители что-то пытаются донести?


Вот про эти холмы у меня был пост здесь


Malvern Hills
***

Как дополнение: холм в Грузии


***

Самое удивительное – археологи не называют их курганами. Это все маунды, пилякальнисы, холмы, городища. И не все из них несли изначально фортификационное назначение.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: археология, геология, древние строения, рудники, терриконы, холмы
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