Как США подожгли Ближний Восток

Концептуал СМИ Директор ЦРУ признал прямую ответственность Вашингтона за развязывание войн в регионе

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Директор ЦРУ Джон Бреннан признал, что просчеты в политике США на Ближнем Востоке во многом стали причиной нестабильности и конфликтов, которые бушуют сегодня в регионе. В интервью CNN Бреннан назвал вторжение 2003 года в Ирак одной из первопричин, которая привела к «огромному росту насилия и кровопролития в этой части мира». Сам Бреннан, который тогда занимал высокопоставленный пост в ЦРУ, но не возглавлял разведку, выступал против вторжения. По его мнению, Саддам Хусейн в тот момент не представлял непосредственной угрозы Соединенным Штатам. Однако ряд фигур в окружении Джорджа Буша-младшего не предоставляли президенту всю полноту информации и выбирали только те факты, которые свидетельствовали в пользу вторжения.

Среди прочих ошибок Бреннан назвал вывод американских войск из Ирака в 2011 году. По мнению директора ЦРУ, это не стало причиной возникновения экстремистской группировки ИГИЛ * в регионе, но значительно облегчило ей задачу. «Нас там уже не было, мы не могли продолжать военную подготовку, инструктажи и помощь. Выбрали бы мы такой же курс, если бы мы знали наперед, на что способна ИГ в плане взрывного размножения в Ираке и доминирования потом в Сирии? Возможно, нет», — сказал глава ЦРУ. Он также признал, что разведка не ожидала, что иракские регулярные войска так быстро отступят под натиском боевиков.

Еще одним просчетом администрации Барака Обамы, по мнению Бреннана, была ставка на насаждение демократии в рамках так называемой арабской весны на Ближнем Востоке, которая началась в 2011 году. На вопрос журналиста о том, можно ли ожидать, что в регионе все же воцарится демократия, глава ЦРУ сначала скептически рассмеялся, а затем ответил, что в Вашингтоне неправильно оценили политические перспективы Ближнего Востока.

«Я считаю, что в Вашингтоне, в том числе среди ряда представителей администрации, имелись нереалистические ожидания, что „арабская весна“ выжмет авторитарные режимы, а демократия расцветет, только потому, что народы желают этого», — заявил Бреннан. На деле же «концепция демократии по-настоящему не привилась в культуре народов многих стран региона». Они хотели свободы «для себя, своей группы, своего племени», но не для всего народа.

В то же время, Бреннан поддержал решение администрации не вмешиваться более активно в конфликт в Сирии. По словам директора ЦРУ, если бы США начали сильнее поддерживать оппозицию в начале гражданской войны, режим, вероятнее всего, пал бы, так как был очень слаб. Однако в этом случае ситуация в стране могла быть еще хуже, чем сейчас, так как оппозиция в Сирии не однородна и состоит как из умеренных, так и из радикальных элементов. «Слепая поддержка оппозиции в Сирии и предоставление им оружия без разбора могли бы привести к худшему исходу, чем тот, что мы видим сегодня», — считает Бреннан.

Судя по интервью главы ЦРУ, ближневосточная политика последних двух президентов США только и состояла, что из ошибок. Вопрос в том, действительно ли дело в просчетах, неверных оценках и непрофессионализме или это спланированный курс на подрыв ситуации в регионе?

— Признаться, я не верю в теорию управляемого хаоса, хотя и понимаю что имеют в виду наши «говорящие головы», когда о ней рассказывают, — считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. — Изучение работ многочисленных американских политологов и специалистов только укрепляют мнение, что в действительности политика по созданию хаоса, которым можно управлять в своих интересах, не слишком реальна.

«СП»: — Чем же тогда объясняется политика США в регионе, которая вела к постоянному ухудшению ситуации?

— Что касается ошибок США на Ближнем Востоке, в них есть три составляющих. Во-первых, в Соединенных Штатах в самом деле существуют люди, которые верят, что нести демократию на Ближний Восток или куда-либо еще — это важная задача США. В этом смыкаются две идеологические группы — неоконсерваторов и либеральных интервенционистов. Причем у неоконсерваторов эта программа очень хорошо отточена, поэтому они, несмотря на малочисленность, остаются достаточно влиятельными в Вашингтоне. Кроме того, эта политическая фракция причисляет к себе всех, кто, по их мнению, способствовал продвижению к демократии. Если США вдруг понадобится нести демократию на Марс, думаю, они причислят к неоконсерваторам и Нила Армстронга с Юрием Гагариным. Эти люди искренне верят в то, что построение демократии — это миссия США.

Второй момент в том, что политика США подвержена целому ряду лобби, в том числе иностранных. Из сильных лобби при администрации Барака Обамы можно выделить представителей Израиля и Саудовской Аравии. Саудовское лобби в результате проигрыша Хиллари Клинтон стало не таким влиятельным, а израильское в большинстве своем поддержало Дональда Трампа. В связи с этим политика США на Ближнем Востоке при новой администрации существенным образом изменится. Но в любом случае, очень многие телодвижения США в регионе и при Буше-младшем, и при Обаме, особенно в бытность Хиллари Клинтон госсекретарем, были во обусловлены этими двумя лобби.

Третий фактор в том, что очень многие американские правые убеждены, что США просто обязаны если не нести демократию, то поддерживать баланс и осуществлять лидерство по всему миру. Как только Америка отступит от этого, у нее начнутся проблемы. Обама пытался придерживаться концепции «лидерства с задних рядов», leadership from behind, за которую его критиковали, но и она в конечном итоге приводила к тому, что США занимали очень жесткую позицию по любому международному вопросу.

Весь этот комплекс проблем и предстоит распутывать новому президенту США. Сегодня американцы признают очень многие свои ошибки, но насколько они смогут избавиться от влияния своих «друзей» и чрезмерной идеологизации внешней политики — большой вопрос.

«СП»: — А какие шансы, что администрации Трампа это удастся?

— Любые изменения происходят постепенно. Думаю, последовательные попытки команды Трампа изменить внешнюю политику и в отношении России, и в отношении Ближнего Востока будут. Эта внешнеполитическая доктрина была изложена Трампом еще в его программной речи. Мы видим, что он собирается ей следовать хотя бы по первым назначениям.

Например, это советник по национальной безопасности Майкл Флинн, у которого вполне определенное отношение к происходящему на Ближнем Востоке. Он разругался с администрацией Обамы именно на основании того, что они пытались разделить действующих в регионе басмачей на хороших и плохих. Похожая позиция и у номинанта на пост министра обороны Джеймса Мэттиса, не говоря уже о Рексе Тиллерсоне, который никогда не имел прямого отношения к американской дипломатии помимо того, что постоянно поругивал ее за неповоротливость.

В Америке накопилась большая неудовлетворенность политикой предыдущих администраций. Выполняя этот запрос Трамп будет пытаться что-то изменить. То, насколько это получится, будет зависеть от успешности его команды, от того, как велико будет сопротивление других политических групп и от действий других стран.

«СП»: — Не появится ли у новой команды соблазн оставить все, как есть?

— Проводить ту же политику на Ближнем Востоке и в других частях света, что и раньше, американцы больше не могут. Достаточно сказать, что всего десять лет назад вторжение в Ирак поддерживало две трети политического класса США. В 2016 году от этого решения открестились практически все кандидаты в президенты, которые имели хоть какой-то шанс на успех в праймериз. Это кампания стала очевидной негативной страницей в истории США.

Перемены во внешней политике назрели, и новая администрация постарается реализовать их. Пока кажется, что она будет гораздо более открытой для диалога, чем команда Обамы, который не разговаривал, а в основном читал лекции. Насколько этот диалог и изменения получатся, покажет время.

— Это интервью уходящего главы ЦРУ — сигнальный посыл не только для новой администрации, но и для мирового сообщества, — полагает директор исследовательского центра Международного института новейших государств Станислав Тарасов.

— Бреннан дает понять, что с приходом демократов к власти пришла группа совершенно некомпетентных людей, аферистов, которые уничтожили весь интеллект Америки и Запада.

Американское и европейское востоковедение традиционно было очень сильным. Они глубинно изучали процессы на Ближнем Востоке, начиная от древнейшей археологии до проявлений космических явлений. То, что если дернуть за одну веревочку, может возникнуть эффект домино, для специалистов не новость, а закономерность наряду с движением Солнца.

И то, что администрация США намеренно пошла на слом этой системы, утверждая, что на смену автократических режимов, которые сформировались в исламском мире, придет так называемая демократия, это полная глупость. Даже на примере Турции, члена НАТО и кандидата на членство в ЕС, они наглядно могли убедиться, какими ментальными сложностями сопровождается процесс вестернизации этих стран. Не понимать этого мог только школьник-дилетант. Все мировое востоковедение знало, к каким последствиям может привести «арабская весна». Но американская администрация проигнорировала все предупреждения и сделала то, что сделала.

Интервью директора ЦРУ наводит на мысль, что в системе разведки существует группа специалистов, которые предупреждали администрацию Обамы об ошибочности их политики, особенно во время пребывания Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Но к их позиции никто не прислушался, группа профессионалов, скорее всего, была нейтрализована. Зато так называемые либералы привели к власти «молодежь», которая должна была учиться на чужих ошибках. Они-то и загнали страну в тупик. Когда Трамп говорит о том, что ему досталась травмированная страна, в этом нет ничего удивительного.

Обама и демократы попытались совершить революцию, но в конечном итоге работали против собственной страны. За этими ошибками стоят десятки тысяч жертв, в том числе среди американцев, если считать потери среди американских военных на Ближнем Востоке. Видимо, это и остановило Обаму от широкомасштабной наземной операции в Сирии.

«СП»: — Как будет меняться ближневосточная политика США с новой администрацией?

— В американском аналитическом сообществе набирает популярность мысль, что США проиграли регион, и вернуться в качестве великой державы в эту зону им будет крайне трудно, потому что там начинают действовать другие силы. Если только Трамп не вырулит на конструктивный диалог с Россией, Ираном, Турцией и не договорится с западными партнерами, нас ждут немало серьезных изменений на Ближнем Востоке и в Европе. И это тревожный сигнал.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.