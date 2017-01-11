История трезвеннических движений в России! [Общее Дело]

Существует очень опасное, и, к сожалению, весьма распространенное среди большого количества россиян заблуждение, что употребление алкоголя в нашей стране – это неотъемлемая часть жизни общества, что так было всегда. Этот разрушительный миф внедрялся в прошлом и продолжает активно внедряться и по сей день, результатом чего ежегодно становятся более 500 000 преждевременных смертей среди, в основном, коренного населения, трудоспособного возраста, огромное количество уголовных преступлений, ДТП, совершаемых людьми в нетрезвом состоянии, физических и умственных отклонений у детей, рождающихся от употребляющих алкоголь родителей, попадающих в детдома детей, отнятых у пьющих родителей. И это трагическое перечисление последствий алкоголизации российского общества можно долго продолжать.

Но мало кто знает, что начиная с середины 19 века в нашей стране в разное время проходили мощные и массовые антиалкогольные движения, результатом которых всегда было увеличение благосостояния людей, улучшение здоровья, укрепление социума и повышение самосознания русского народа.

О том, что это были за движения, в какие периоды проходили и как отразились на истории России рассказывает в новом интервью кандидат физико-математических наук, профессор, обладатель золотой медали РАЕН «За вклад в укрепление здоровья наций», Владимир Георгиевич Жданов. Подробнее: Общественная организация «Общее Дело»: http://проектобщеедело.рф

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Николай Левашов. Активное спаивание или Геноцид русского народа

Раскрыта роль алкоголя в ряду других наркотиков, как средства управления обществом и порабощения групп народов и целых стран, как оружия геноцида. По силе воздействия оно имеет более тяжкие последствия, чем прямая военная агрессия! Поскольку калечит не только нынешнее, но и будущие поколения нации, допустившей свою алкоголизацию посредством оружия информационной войны - навязыванием ложных идеалов, стереотипов, чуждой культуры.

Николай Левашов: А теперь рассмотрим другие методы уничтожения людей, которые не связаны с их физическим устранением, но, тем не менее, от этого эти методы не становятся менее опасными. Незримые методы уничтожения даже более опасны, так как они НЕЗРИМЫ, большинство людей даже не подозревают, что они собой представляют на самом деле. Начнём с алкоголизма, как одного из самых «старых» незримых методов уничтожения людей. До введения христианства, люди пили только в трёх случаях – при рождении ребёнка, после победы над врагом и на похоронах! И пили весьма умеренно, ни на похоронах, ни по поводу рождения ребёнка напиваться было НЕ ПРИНЯТО! Только на пирах в честь победы над врагом воины позволяли себе немного больше выпить… мёда или медовухи! Так как ничего другого не пил никто! Этиловый спирт, содержащийся в медовухе, был структурно близок этиловому спирту, который производится в человеке, как промежуточный продукт обмена веществ организма, и поэтому не оказывал на организм человека такого отрицательного действия, как водка и другие спиртные напитки, которыми завалены все магазины сегодня! Особенно, если учесть, что пили очень мало!

Водка в европейской части современной России появилась впервые в 1428 году, и её сразу же запретили! Вновь водку на русские земли завезли только в середине XVI века, а первый питейный кабак появился только при Иване Грозном в Москве, и он был тогда единственным, его называли «Царёв кабак». При этом за появление в пьяном виде в общественных местах наказывали и денежным штрафом, и отправляли протрезвиться в тюрьму.

И только при Петре Первом водка появляется везде.

Чтобы пополнить быстро пустеющую казну, Пётр Первый вводит многие налоги. Именно он привозит из Швеции водку и создаёт государственную водочную монополию. Водка продавалась в государственных кабаках, трактирах и на ямах (станциях смены лошадей). До Романовых пьянство было на Руси пороком. Именно Пётр I стал насаждать пьянство на Руси, развернув широкую рекламную кампанию, насаждая пьянство на всех уровнях общества, собственным примером заставляя людей пьянствовать. Водочная монополия приносила баснословные прибыли казне, что и было необходимо для его целей. Выплаченные казной деньги стали быстро возвращаться обратно при минимальных затратах. В советские времена большевики «приумножили» опыт Петра «Великого», сделав водку жидкой валютой, посредством которой обворовывали людей, отбирая у них и те жалкие копейки, которые выплачивались им в виде зарплаты и т.д. Но даже во время Петра Первого водка, знаменитая петровская водка, была крепостью только 14 ГРАДУСОВ!

Так что насаждаемая идея о беспробудном русском пьянстве – очередная ложь, очерняющая русский народ! Активное спаивание народа началось только после революции 1917 года, когда само пьянство стало активно насаждаться через все возможные тогда средства! Одна из основных причин спаивания населения страны большевиками-бундовцами заключалась в том, что находящимся под действием алкоголя человеком ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ ПСИ-ВОЗДЕЙСТВИЕМ, ТАК КАК АЛКОГОЛЬ РАЗРУШАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕКА!

Но и это ещё не всё!

Алкоголь разрушает не только здоровье и психику пьющего человека, но вызывает ещё и генетические изменения. Установлено, что при употреблении СВЫШЕ 8-9 ЛИТРОВ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД ПРОИСХОДЯТ НЕОБРАТИМЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ! На данное время в современной России потребление этилового спирта на душу населения в год составляет БОЛЕЕ 18 ЛИТРОВ В ГОД! Социальные паразиты превратили ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ В ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ! И что самое ужасное в этом, так это то, что люди под воздействием нейролингвистического программирования «добровольно» уничтожают себя, своих будущих детей и нацию в целом!

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова