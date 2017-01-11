Исаакиевский собор: скрытые цифры

Вчера стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать Русской православной церкви Исаакиевский собор в безвозмездное пользование. Однако сам город восстал против этого решения — более 95 тысяч человек подписали петицию против передачи музея-памятника XIX века РПЦ. Люди выражают беспокойство, что «передача музеев-памятников, визитных карточек Санкт-Петербурга, в ведение РПЦ приведет к ограничению посещения их обычными туристами. Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии».В свете таких событий мы решили вспомнить, как выглядит Исаакиевский собор изнутри.

Далее пишет ochendaje: «Когда попадаешь внутрь Исаакия, когда видишь, как устроены коммуникации, артерии, жилы собора, — понимаешь, что перед тобой организм, по сложности устройства сопоставимый с авианосцем. Это наше достояние, наше богатство, а ведь мы совсем не представляем многих его черт. Некоторые данные есть в “Википедии”, но большинство цифр совершенно точно будут для вас новостью».

Текст и фотографии: Борис и Варвара, авторы блога ochendaje.livejournal.com



40 лет ушло на постройку одного из самых грандиозных сооружений Европы. Гигантская, казалось бы, цифра, но, когда видишь все с изнаночной стороны и начинаешь вникать, как это устроено, становится понятно, что при всех современных технологиях и оборудовании далеко не факт, что за такой срок справились бы сегодняшние строители. У собора существует лишь один аналог в мире по сложности и конструкции купола — Капитолий. Его чертежи американцы тщательно берегут от наших реставраторов.Когда смотришь со стороны, не задумываешься, что внутри этого огромного сооружения десятки и десятки километров кабеля, трубопроводов, системы контроля температуры — все то, без чего собор просто не сможет жить. Одного оптоволокна тут проложено 15 000 метров. Здесь можно заметить, что раньше-то обходились без всего этого, — но надо понимать, что раньше и собор был новым. Когда его строили, никто не рассчитывал на эксплуатацию в течение столь длительного срока, тогда так просто не делали.Четыре собора входят сегодня в состав одного из наиболее успешных музейных комплексов России «Исаакиевский собор». Успех не только в музейной деятельности, но и в том, что это единственный музей России, отказавшийся от государственных субсидий. Несколько лет назад руководство музея взвесило свои силы и возможности и было принято решение самостоятельно зарабатывать на свое содержание и реставрацию.540 служб проводится в сумме в соборах музея ежегодно. Каждая полностью поддерживается, обслуживается и оплачивается из бюджета музея.От 50 до 80 миллионов рублей выплачивает сегодня Исаакий в виде налогов ежегодно. Постройка собора финансировалась из государственного бюджета и народных пожертвований. Собор всегда оставался в собственности государства, церковникам было позволено только служить здесь. Попытки получить контроль над собором со стороны Синода начались сразу после освящения собора, но были пресечены решением императора. Всю свою историю собор принадлежал России…12 часов — продолжительность рабочего дня сотрудника музея. Ежегодно растущий доход музея позволяет существенно увеличить скорость работы реставраторов. Кстати, именно здесь впервые на территории России был опробован режим работы музейного комплекса, который позже получил название «Ночь музеев».17 категорий посетителей музея освобождены от оплаты билета. Постоянно проводятся бесплатные программы для посетителей с ограниченными возможностями. Отдельные занятия для студентов оплачиваются из бюджета. Православные паломники также освобождены от оплаты.В музее существуют специально разработанные программы для слепых, которые проводят в выходной день музея — среду. В будний день поток народа огромен, могут и затолкать, так что сотрудники приняли решение о том, что они готовы принимать слепых в свой выходной день. Тут зародилась новая для музеев России программа «Увидеть храм руками». Есть довольно большая программа для слабослышащих.30 миллионов рублей музей потратил на то, что купил, привез и смонтировал итальянский лифт уникальной конструкции, позволяющий подняться на колоннаду инвалидам-колясочникам. Работники музея придумали уникальную программу, в большей степени ориентированную на малоподвижных детей, — «Увидеть полет птиц перед носом». Мальчики и девочки, от рождения не знающие радости передвижения собственными ногами, получили возможность подняться на красивейшую смотровую площадку города.22 градуса — такая температура поддерживается для спасения мозаик основного пространства Исаакиевского собора. Чтобы не отказывать верующим в традиции ставить свечи, было продумано специальное решение — устанавливать свечницу во время службы на улице. Всю торговлю своим инструментарием церкви разрешается осуществлять на территории собора.Та мозаика, что перед вами, и большинство мозаик Спаса на Крови выполнены в мастерских Фролова. Это целая династия, которая работала совершенно уникально. Действительно, сегодня можно все это увидеть своими глазами. После революции у них кончились заказы, которые были основой их работы. К счастью, в 30-х годах появились заказы Московского метрополитена. Все, что сделано в московском метро, — это почерк той же знаменитой «Мастерской мозаичного искусства Фролова». К сожалению, когда этот заказ закончился и старые мастера ушли, цепочка передачи знаний из рук в руки прервалась.22 года (15 лет исследования и 7 лет практической работы) ушло на восстановление Царских врат Спаса на Крови. Это 600 килограммов ювелирки — горячая эмаль по серебру, по меди, с позолотой… Главный мастер этого процесса — Лариса Соломникова, которая практически возродила технологию горячей эмали на больших плоскостях, — согласилась остаться в рядах сотрудников музея и за символическую плату вести в Исаакиевском соборе мастер-классы для детей по азам эмальерного искусства.Среди постоянного персонала музея есть несколько специальных мастерских: небольшая группа позолотчиков работает в основном на нужды Сампсониевского собора, камнерезная мастерская занимается постоянным протезированием тех или иных сколов и щербин каменных элементов.В 1945 году, сразу после войны, началась предыдущая масштабнейшая реставрация собора. Сейчас это сложно представить: мастера, сами еще голодные, максимально старались использовать в работе материалы, которые были характерны для XIX века, — к примеру, осетровый клей. Самое страшное для столь великих зданий, нагруженных таким количеством художественного убранства, — они не терпят остановки обслуживания. Наибольший ущерб был нанесен Исаакию во время войны только одним обстоятельством — его перестали отапливать.Четыре из четырех соборов музея «Исаакиевский собор» желает получить в собственность РПЦ. Решение по одному собору, Смольному, городские власти уже приняли, и он отойдет епархии. По Сампсониевскому собору пока идет обсуждение, но руководство музея не выступает особо против, так как на Выборгской стороне города действительно не хватает храмов, хоть и жаль сил, потраченных на реконструкцию практически руин. Менее месяца назад появилась информация, что церковь пытается отобрать также и Спас на Крови и Исаакий — соборы, которые государство никогда не выпускало из рук. Это будет означать конец музейной работы, хотя бы по причине ее полной неокупаемости.3 200 000 туристов — именно столько музей принял за 2014 год. В этом году ожидается более высокая цифра, несмотря на общее падение количества туристов в Санкт-Петербурге.500 000 000 рублей в год — примерно такая сумма через два-три года потребуется из городского бюджета на поддержание и реставрацию колоссальной постройки. Сейчас эта сумма полностью покрывается доходами музея.40 человек — именно так оценил необходимое количество персонала для обслуживания Исаакиевского собора господин Чаплин. Как при этом будет вестись нынешняя серьезная научная историческая работа, пропагандистская и педагогическая деятельность? Кто будет генерировать новые проекты и пионерские музейные программы, он также не стал уточнять. В настоящий момент этим занят коллектив из 400 сотрудников государственного музея, которых, соответственно, планируют уволить.Петицию на имя губернатора об отмене передачи собора РПЦ можно подписать здесь.

Источник: nnm.me