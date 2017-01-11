Глубокие связи

...письменность, (12) ввел крайне глубоко в мышление людей символику. ...и новые причины. Именно глубокое м н о г... ь надо рассматривать более глубоко. А по поводу возникновения...Действительно высокая личность всегда очень глубоко связана с внешним миром – вспомните...