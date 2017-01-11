Глубокие связи
07:48. 11 января 2017 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал: brahman
После того, как CNN во вторник сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Полный текст документа приводится во вторник на сайте BuzzFeed
Он представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор – бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки. ФБР называло этот источник “заслуживающим доверия”. При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе.
Записки составлялись для оппонентов Трампа: в них содержатся сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спецслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет. В документе утверждается, что во время пребывания Трампа в Москве ФСБ собирало на него компромат с целью шантажа. В частности, прослушивало президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток.
BuzzFeed отмечает, что о существовании документа было известно уже несколько месяцев; на него ссылался ряд политиков и журналистов, однако заметки не публиковались, по всей видимости, из-за своей полной бездоказательности. Трамп уже успел отреагировать на статью, назвав ее лживой. “Сфабрикованные новости – тотальная политическая охота на ведьм!”, – написал он заглавными буквами в своем твиттере, а позже приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.
http://www.interfax.ru/world/544826
PS. Во всей этой забавной истерии вызывает недоумение лишь один вопрос – если в США по рукам ходил подобный компромат на Трампа, причем в течение многих месяцев, то почему Клинтон не использовала эти “доказательства” в ходе предвыборной кампании? Ведь несмотря на то, что обвинения в адрес Трампа и его связей с РФ звучали в течении всей предвыборной кампании, основным медийным ударом стал отнюдь не “российский след”, а “сексуальные похождения” Трампа (мол он кому-то что-то неприличное сказал и кого-то за что-то схватил). Как не трудно заметить, Клинтон в течении гонки так и не представила существенных доказательств на тему “российского следа”, потому что до самого конца была уверена, что она выиграет выборы и провал демократов в ряде ключевых штатов, стал для нее полнейшей неожиданностью, как впрочем и для Белого Дома.
И вот лишь после этого, начался “поиск доказательств”, дабы объяснить проигрыш Клинтон и заранее подорвать легитимность Трампа, создав ему максимальные проблемы при вступлении в должность.
Это игра рассчитана на долгосрочную перспективу и она пришла на смену разрозненным обвинениям в адрес директора ФБР Джеймса Коми (которого Клинтон назвала одним из главных виновников своего поражения – тоже видимо “агент Кремля”, хоть ФБР и участвует в расследовании “российского следа”) и попыткам раскрутить массовые протесты под лозунгом “Трамп не мой президент” (которые профинансировал Джордж Сорос). Сейчас с его победой уже смирились и вряд ли эти обвинения как-то помешают инаугурации Трампа, но в последующих торгах с верхушкой республиканской партии и проведением своих решений через Сенат и Конгресс, конструируемые сейчас обвинения, заранее ослабляют позиции Трампа, с очевидной целью сковать его потенциальную активность в некоторых вопросах, сделав его более уступчивым. Надо понимать, что как минимум до смены руководства спецслужб, ЦРУ и АНБ и другие ведомства будут подпитывать эти слухи и легитимизировать их под вывеской официальных выводов, с которыми Трамп не сможет не считаться.
В отношении же обвинений, что ФСБ поймала Трампа на компромате и Трамп находится на крючке у Кремля, то это вообще чистая ахинея, ибо при наличии реальной фактуры такого рода, эта информация была бы обнародована в ходе праймериз у республиканцев или же в ходе выборов, что привело бы к очевидному поражению Трампа. Но, такие факты в ходе выборов озвучены не были, хотя в отношении указанного документа, уточняется, что в определенных кругах он уже был известен несколько месяцев. Крайне сомнительно, что штаб Клинтон, Белый Дом и то же ФБР, не знали о его существовании. Более чем вероятно, что знали, но не видели каких-либо доказательств этих обвинений. И лишь после победы Трампа, данная бумага пошла в ход, так как с более серьезными аргументами видимо не сложилось.
Хотя конечно было бы забавно, если бы конструкция с американским президентом на которого в Кремле есть компромат, существовала бы в реальности. Можно было бы говорить, что круг замкнулся, вспоминая Ельцина и его американских кукловодов создававших действующую конституцию РФ. Если такой вариант действительно имел место, то это была бы одной из наиболее впечатляющих операций отечественных спецслужб и одновременно полнейшее фиаско их американских оппонентов, которые все проспали, хотя казалось бы, именно американские спецслужбы до недавнего времени сами себя позиционировали (и достаточно оправдано), что они №1 в деле смены неугодных политиков и режимов. А теперь репутация американских спецслужб (оправданно или нет) банально приносится в жертву конъюнктурным политическим интересам тех кругов, которые стояли за Клинтон.
В целом же, тема зловещих “russian hackers” будет еще долго на слуху, подпитываемая неолиберальной прессой, которая будет таким образом продолжать выражать негодование ее хозяев, неожиданным поворотом событий.
Искомый документ на 35 страницах можно почитать на английском вот здесь https://www.buzzfeed.com/kenbensinger/t
Источник: colonelcassad.livejournal.com