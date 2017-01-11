Елизавета II. Эффект присутствия. Вместо некролога

Под Рождество объявили о болезни Елизаветы II. Скрыть от общественности факт болезни было невозможно, потому — пришлось объявить. По слухам, долетавшим из Сандрингема, королева почти не вставала и все время причащалась. Злые языки даже болтали о неких магических ритуалах, окончившихся неудачей. Учитывая возраст, тяжесть заболевания, а также ее собственное мрачное пророчество о том, что «не все доживут до Рождества», на благоприятный для нее исход рассчитывать было бы наивно.

После праздников появилось сообщение в прессе, явно создававшее «эффект присутствия», что вызвало закономерные вопросы не только у моих читателей:

Татьяна, привет.

Как на счет этой новости? См. тему письма.

Зачем этот вброс?

Кому это «посылка» и от кого кому?

в одних новостях ссылка на The Time https://regnum.ru/news/accidents/2224381.html

В других на Independent https://riafan.ru/592381-britanskuyu-korolevu-elizavetu-ii-edva-ne-ubili-v-sobstvennom-dvorce

Лондон, 5 января. Как стало известно из откровений бывшего охранника британской королевы Елизаветы II, однажды официальный правитель Великобритании едва не лишилась жизни, наткнувшись ночью в коридоре своего дворца на одного из охранников. Уже немолодая в то время королева страдал бессонницей и, одевшись в пальто, брела по коридору дворца, собираясь выйти во двор и немного прогуляться. В коридоре она столкнулась с караульным, который не признал свою королеву и выхватил оружие, закричав «Кто идет?» Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не подстрелил», — приводит рассказ бывшего охранника британская газета Independent. «Все в порядке. В следующий раз я предварительно позвоню, и вам не придется в меня стрелять», — с достоинством ответила королева Елизавета. Охранник не уточнил, когда произошла эта встреча, едва не ставшая роковой для королевы.

С уважением,

Т.В. Здравствуйте!

Изображают, что старушка, как живая. Предъявить народу ее не могут, объявить, что она при смерти – пока, видимо, тоже не могут. Вот и изощряются.

С уважением, Татьяна

Потом Globeзапустил «пробный шар» № 2 под условным названием король умер, да здравствует король:

http://mt.7days.ru/blog/43305081851/V-seme-gertsogini-Kembridzhskoy-nazrevayet-konflikt В семье герцогини Кембриджской назревает конфликт Принц Уильям пропустит празднование 35-летия своей супруги. Похоже, герцогине Кэмбриджской предстоит грустить в одиночестве в ее собственный день рождения. По сведениям репортеров издания Globe, ее супруг принц Уильям будет занят своими служебными делами. Как утверждают информаторы издания, его очередное дежурство в качестве пилота медицинской авиации приходится именно на 9 января — день, когда Кейт исполняется 35 лет. Принц вернулся к своей работе буквально через три дня после празднования Нового Года. Во всяком случае, в четверг его видели в окрестностях Кэмбриджа. Уильям, дипломированный пилот медицинской авиации, помогал загрузить носилки с внезапно заболевшим мужчиной в свой вертолет, чтобы доставить его в госпиталь. Принц не раз признавался, что эта работа чрезвычайно для него важна, она придает его жизни, по словам Уильяма «настоящий смысл». За пять с лишним лет брака Кейт уже успела смириться с частыми отлучками мужа. Ведь он и в прошлом уже не раз пропускал ее дни рождения — как это было, например в 2014-м, когда проходил ускоренный курс сельскохозяйственных наук в Кэмбридже. К тому же, даже если в графике летных дежурств Уильяма образуется пауза, ему приходится тратить немало времени на осуществление своей доли обязанностей члена королевского семейства. А в ближайшем будущем ему придется уделять своему долгу еще больше времени. Ведь последнее время здоровье королевы оставляет желать лучшего, и Елизавете неизбежно придется передать еще больше своих обязанностей молодым членам семейства. Учитывая это обстоятельство, уже в марте 2017-го, Уильяму предстоит принять важное решение. Дело в том, что в это время заканчивается срок его контракта с компанией, где он служит — East Anglian Air Ambulance. И принцу предстоит сделать непростой выбор — между любимым делом и своим долгом. Скорее всего, ему придется завершить карьеру пилота, что не может не огорчать Уильяма. Что же, по крайней мере, хотя бы Кейт будет видеть своего супруга немного чаще.

Заметка перенасыщена информацией: тут уже сообщено, что и здоровье королевы оставляет желать лучшего, и что она передаст часть своих обязанностей более молодым членам семьи. Сразу возникает вопрос: относится ли Чарльз к молодым членам семьи? И далее по тексту: Уильяму придется сделать непростой выбор между любимым делом и долгом! Заметку прочитаешь — аж слезы наворачиваются! Бедняжка Уильям! Кстати, а с папой что? Уильям же, вроде, не круглый сирота? (Пока еще не круглый сирота?) Видимо, как ответ на эту «новость», затрагивающую уже и права на престолонаследие и появилась на сайте дворца заметка о том, что королева умерла во сне, а наследником является Чарльз.

http://vseneobichnoe.livejournal.com/4232955.html Buckingham Palace Retract Queen Elizabeth Death Announcement

Опубликование внеочередного пресс-релиза и затем его быстрое удаление с сайта королевской семьи, привело многих к выводу, что королева Елизавета мертва

На официальном сайте королевской семьи, на короткое время, появился пресс-релиз, в котором говорится, что королева Елизавета вчера утром умерла во сне, прежде чем его удалили, пользователи Интернета успели сделать скриншоты заявления и доказательства того, что этот пресс-релиз появился на Google.

В официальном заявлении, обнародованном пресс-секретарем королевы по просьбе принца Чарльза, говорится, что королева Елизавета умерла во сне в Сандрингеме после того как ее здоровье стало “ в последние недели все хуже из-за сильного кашля и инфекции в груди.“ Пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте Royal, не надолго появился в верхней части результатов поиска Google для королевы.

Однако причина удаления этого пресс-релиза непонятна и загадочна.

Королевский сайт Royal не отвечает на запросы о разъяснении, почему они убрали это заявление. В пресс-релизе подробно рассказано о смерти королевы, это говорит о том, что он не был универсальной резервной статьей, опубликованной случайно.

Королевские обозреватели и теоретики заговора считают, что королева уже мертва, и секретные похороны уже состоялись.

Было высказано предположение, что члены королевской семьи могут задерживать публичное объявление о смерти королевы Елизаветы, пока они не позаботились о тайных ритуалах и они не хотят, чтобы общественность об этом узнала. В релиз вошли цитаты премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и Белого дома, предполагая, что, хотя заявление не было сделано публично, оно было сделано в частном порядке.

Также циркулирует мнение, что задержка с объявлением этой новости вызвана борьбой за власть в самом сердце королевской семьи. Принц Чарльз сейчас ведет бой за трон с Уильямом. Уильям знает тайны о своем отце, которые королевская семья не хочет озвучивать, и Уильям считает, что это поможет ему перепрыгнуть через отца и быть коронованым королем в 2017 году.

Этой ситуацией можно объяснить внезапное опубликование – а затем удаление уведомления о смерти.

Французский посол в США Жерар Аро, явно далекий от внутридворцовых интриг, выразил соболезнование:

http://social.101.ru/blog/43041729811/Poyavilis-soobscheniya-o-smerti-Elizavetyi-II?utm_source=mirtesen&utm_campaign=social

В Twitter-аккаунте канала ВВС было опубликовано шокирующее сообщение — «Срочные новости: Букингемский дворец объявляет о смерти королевы Елизаветы II в возрасте 90 лет. Обстоятельства неизвестны. Подробности появятся в ближайшее время». На фоне последних новостей об ухудшившимся состоянии здоровья Её Высочества, эти сообщения вполне могли показаться правдивыми. Так, даже французский посол Жерар Аро в США поверил в их подлинность и выразил соболезнования. Однако чуть позже журналисты установили, что Twitter-аккаунт не является официальным каналом ВВС, на самом деле королева жива. А вот о ее здоровье на данный момент нет никаких данных.

Явно информированная лучше других, Тереза Мэй вдруг заговорила «о коллективном обществе», «социальной ответственности» и о британцах, «сталкивающихся с несправедливостью». На фоне этого, она даже говорила «о необходимости реформ».

https://rg.ru/2017/01/09/britanskij-premer-brosila-vyzov-elizavete-ii.html?utm_source=smi2 (09.01.2017) Британский премьер бросила вызов Елизавете II Как сообщает ТАСС, назад в будущее Мэй позвала британцев во время выступления перед британской комиссией по благотворительности, которая осуществляет регулирование деятельности благотворительных обществ Соединенного Королевства. …”Мы понимаем, что ключевой вызов нашего времени состоит в преодолении разделения и объединении нашей страны. И начало этому процессу положит то, что я называю коллективным обществом”, – добавила Мэй. При этом премьер, правда, ни словом не обмолвилась о том, разделяет ли британский монарх ее “коммунистические идеалы”. Или речь идет о публичном вызове Елизавете II? А Мэй, тем временем, продолжала поражать воображение британцев своими все более смелыми заявлениями. К примеру, она обратила внимание на то, что случаи, когда британцы сталкиваются с несправедливостью, часто остаются незамеченными и на практике жизнь простых граждан, особенно выходцев из рабочих семей, гораздо труднее, чем полагают британские парламентарии. …Но о каких именно реформах идет речь? В первую очередь, пообещала Мэй, официальный Лондон окажет поддержку тем людям, особенно детям и подросткам, которые сталкиваются с проблемами “ментального характера”. То есть с депрессией. Вот он, оказывается, каков главный враг Великобритании. А то все об “угрозе из России” в Лондоне не переставали твердить. Или в депрессии среди британской молодежи тоже русские виноваты?

Дочитав до слов «проблемы ментального характера», насчет предлагаемых реформ, у меня пропали всякие сомнения: главный смысл «реформы, устраняющей социальное неравенство и возникшие на его почве проблемы ментального характера» – бесплатная раздача наркотиков населению. Дело в том, что с повальным введением банками безналичных расчетов, и резким падением доходов бедных слоев населения, такой успешно развивающийся в Британии бизнес, как наркоторговля, может снизить темпы прироста. Кстати, раз уж Тереза Мэй вспомнила о наркотиках, еще один родственник Елизаветы IIможет принять участие в борьбе за власть: Принц Гарри. Про него пресса тоже под Новый год вспомнила в каком-то странном контексте:

http://101.ru/onenews/uid/2461/from/mirtesen?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news http://social.101.ru/blog/43823041490/Nevesta-printsa-Garri-kopirUyet-printsessu-Dianu (31.12.2016) НЕВЕСТА ПРИНЦА ГАРРИ КОПИРУЕТ ПРИНЦЕССУ ДИАНУ Вслед за сердцем принца Гарри актриса Меган Маркл покоряет сердца британских подданных. СМИ сообщили об удивительных успехах девушки в сфере благотворительности. Своими поездками в рамках гуманитарной миссии в Руанду она заслужила сравнение с принцессой Дианой, а это многого стоит. Так, местные девочки признаются журналистам, что Меган стала их кумиром, путеводной звездой в этом жестоком мире. Оказалось, что у Меган тоже есть африканские корни. Возможно, именно поэтому она уделяет столько внимания помощи нуждающимся. В одной из деревень благодаря ее содействию появилась чистая вода. Многие соотечественники одобряют выбор принца. Для некоторых из них Маркл уже стала «народной принцессой», почти как Леди Ди.

Если где-то уже работает тотализатор, я бы поставила на Гарри, или на ту организованную группу родственников, к которой он примкнет. Но пока Тереза Мэй выбивала средства для финансирования его бизнеса, Борис Джонсон успел смотаться с Визитом в Вашингтон. (Не он ли надоумил французского посла в США выразить соболезнования по поводу кончины Елизаветы II?)

http://www.kp.ru/online/news/2622580/?from=smi2

Дарья ИВАШКИНА

Глава МИД Великобритании призвал перестать демонизировать Россию

По мнению министра, Лондону и Вашингтону следует проводить в отношении Москвы стратегию «вовлечения и бдительности»