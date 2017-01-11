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Безкультурный подъём одной из улиц Екатеринбурга.

15:47. 11 января 2017 Просмотров - 426 5 коммент. Опубликовал:
Та же улица и та же канава. И снимок тот же. Но стоит приглядеться. Снизу от телефона виден более темный грунт.


Пишет rodline

Увеличенное изображение


На глубине более двух метров от поверхности глина заканчивается и начинается обычный или необычный, но чернозём. Я раскопал поглубже, сантиметров на тридцать – слой чернозема продолжался. Собственно этот снимок только что и был рассмотрен.
Сверху такой грунт осыпаться не мог, – его там просто нет. Для уверенности стоило поискать что-то похожее.
По сюжету полагается. Что вскоре и произошло.
Смотрим.



Ярко выражена граница слоев глины и чернозёма.











На этом богатом перегноем грунте росли травы, пасся скот и, как говорится, всё такое…



Качество снимков невысокое, потому выложу их побольше, для деталей.





Попросил рабочего (рост на глазок 165 см) встать в кадр для оценки мощности и глубины пластов. Рабочий стоит на трубе, сантиметров 35-40 от дна траншеи



Мощность глиняного заноса в этом месте – 1.5 метра



Взяли пробу грунта: плотная, но легко отделяющаяся земля.





Вот и всё. Показано и доказано для центра Екатеринбурга. Остается вопрос – когда это было? Судя по несгнившим, влажным и мягким веточкам на двухметровой глубине – все произошло не так уж и давно. Лет 400 – 500 назад.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: екатеринбург, терраметрия
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5 коммент.»

  • 5403 243
    Русофил 11 января 2017 в 15:57 Ссылка Пометить
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    Научные инквизиторы уже вызывающе помалкивают.

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  • 8443 5627
    слободан 11 января 2017 в 16:17 Ссылка Пометить
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    Действительно
    Откуда такой “нанос” на гумусный слой?

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  • 1660 1265
    Walentin 11 января 2017 в 17:08 Ссылка Пометить
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    Молодцы ребята! А что это за культурный слой сверху. Нельзя ли определить когда он появился? Вдруг там есть обломки плитки или кирпича с инициалами. Конечно его могли уже много раз перелопатить. Но в этом случае количество переходит в качество. Если находки будут повторяться и не противоречить друг другу – вот он и ответ!

    Там ещё на чернозёме, какой-то тонкий белый слой. Интересно что это? Может остатки посевов?

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