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«Январские праздники славян» с Всеславом Глобой

12:18. 10 января 2017 Просмотров - 259 2 коммент. Опубликовал:

Запись передачи 3 января 2017 года «Январские праздники славян» с Всеславом Глобой.

Зимние праздники идут своим чередом и каждый из них по-своему важен.

В передаче Всеслав поделился своими мыслями по поводу предназначения и способах проведения праздников в разных славянских традициях.

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 3897 2106
    Lada 10 января 2017 в 13:43 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Праздники, обряды, соблюдение традиций хороши тогда, когда люди не просто видят эти действа снаружи: как костюмы, маски, костры и прыжки через них…а когда поЗНАЮТ СУТЬ этих действ…иначе всё это походит или на очередное шоу-акцию, либо на шаманство…возвращение к родной вере дОлжно быть соотносительно СОВРЕМЕННОСТИ, а не прошлого! Меня, например, эта обрядовость отталкивает..и ,наверное, не только меня…Например, колядование в деревнях, с их общинным укладом – это одно…а колядование сегодня в городах, в среде разобщённости – это абсурд! И так во всём…надо нарабатывать на основе ВЕДАНИЯ современные виды традиций…

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  • 10147 6443
    Вьеха 10 января 2017 в 15:08 Ссылка Пометить
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    Уважаемый Брахман, про воспитание нестандартно

    http://nashaplaneta.su/news/rannee_razvitie_prosto_sposob_zarabatyvanija_deneg/2017-01-10-38552

    Пригодится?

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