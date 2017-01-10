«Январские праздники славян» с Всеславом Глобой

... и славили! Отсюда и самоназвание – Славяне. Славяне – это не принадлежность к какому... испытывали», – епископ Оттон Бамбергский о славянах. Но пришли крестители. Сладкими и... в христианский календарь ведические славянские праздники. До этого же момента, чисто...