«Январские праздники славян» с Всеславом Глобой
12:18. 10 января 2017 Просмотров - 259 2 коммент. Опубликовал: brahman
Запись передачи 3 января 2017 года «Январские праздники славян» с Всеславом Глобой.
Зимние праздники идут своим чередом и каждый из них по-своему важен.
В передаче Всеслав поделился своими мыслями по поводу предназначения и способах проведения праздников в разных славянских традициях.
Источник: www.kramola.info
loading...
Праздники, обряды, соблюдение традиций хороши тогда, когда люди не просто видят эти действа снаружи: как костюмы, маски, костры и прыжки через них…а когда поЗНАЮТ СУТЬ этих действ…иначе всё это походит или на очередное шоу-акцию, либо на шаманство…возвращение к родной вере дОлжно быть соотносительно СОВРЕМЕННОСТИ, а не прошлого! Меня, например, эта обрядовость отталкивает..и ,наверное, не только меня…Например, колядование в деревнях, с их общинным укладом – это одно…а колядование сегодня в городах, в среде разобщённости – это абсурд! И так во всём…надо нарабатывать на основе ВЕДАНИЯ современные виды традиций…
loading...
Уважаемый Брахман, про воспитание нестандартно
http://nashaplaneta.su/news/rannee_razvitie_prosto_sposob_zarabatyvanija_deneg/2017-01-10-38552
Пригодится?