«Выстрелы» в сторону нефти

Под занавес своего президентства, Б Обама, а точнее его команда, выполняя пожелания заказчиков, очень спешат, но явно не успевают, по-пацански порешать некоторые важные коммерческие вопросы. Главный вопрос, который надо было решить уже вчера — вопрос о нефти.

Идет валютный передел мира, а красиво нарезанные бумажки надо хоть к чему-то привязать, иначе, есть вероятность, что с их реализацией могут возникнуть проблемы. Хорошо бы, конечно, привязать их к чему-нибудь чистому и светлому, что есть в наличии только в США или преимущественно в США, или большая часть этого «чистого и светлого» подконтрольна США…

Но, за неимением «чистого и светлого» и с учетом неумолимо приближающегося часа Х (передела мировых зон влияния), одну из валют привязывать пока будут к нефти — ничего лучше за такой короткий срок придумать не успеют. Отсюда и слишком резкие и не логичные на первый взгляд, проявления воинственности.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3927698?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=smi2_exchange ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Mahan открыл предупредительный огонь в сторону иранских военных катеров, приблизившихся к нему на опасное расстояние в Ормузском проливе. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских военных представителей, инцидент произошел 8 января. Американцы отметили, что экипаж Mahan попытался “установить радиоконтакт с иранскими катерами, но они не прореагировали на просьбу замедлить свой ход”. После этого “корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, а поднявшийся с его палубы вертолет сбросил сигнальную дымовую шашку”, рассказали военные. По их словам, четыре катера Корпуса “стражей исламской революции” (КСИР – элитные части иранских ВС) находились в 800 метрах от американского корабля.



Так уж вышло, что сокращение территории, подконтрольной ИГИЛ в Сирии и Ираке, а также русские бомбы, уничтожившие контрабанду нефти с этих территорий, вкупе с выходом из игры семейства Р. Эрдогана на корню сгубили «чистое и светлое»: добычу сланцевой нефти в США… Так, ладно бы только угробили «добычу», так еще «несознательные страны» начали выдавливать американские компании с китайского рынка.

http://expert.ru/2017/01/9/iran-vskryil-plavuchie-hranilischa/?partner=988462 Иран стал распродавать нефть из дрейфующих вдоль побережья Персидского залива танкеров. По данным Reuter, за три последних месяца 2016 г., когда нефтяные котировки закрепились выше 50 долларов за баррель, Иран продал более 13 млн баррелей из нефтяных запасов – это можно отследить по изменению положения танкеров. Осталось от 12 до 14 танкеров, заполненных нефтью и ожидающих покупателей – остальные уже уплыли к покупателям. Общий объем накопленной в танкерах иранской нефти с 29,6 млн баррелей в октябре опустился к настоящему моменту до 16,4 млн баррелей. Всего иранский танкерный флот насчитывает около 60 судов. Что будет дальше с нефтяными котировками – неизвестно, а на подорожавшей нефти можно заработать уже сейчас, и Иран не упускает такую возможность. Ещё одна его цель – как можно быстрее расширить своё присутствия на нефтяном рынке и заключить контракты с новыми покупателями, продавая свои сорта дешевле, чем ближневосточные конкуренты. Дополнительные партии уже ушли в Азию – прежде всего клиентам в Китае, Индии и Южной Корее, а также в европейские страны, включая Францию и Италию. …Договорённости ОПЕК, а также стран, не входящих в ОПЕК не предусматривают сокращение экспорта нефти, а касаются долько сокращения добычи. Поэтому формально Тегеран не нарушает никаких соглашений, распечатывая свои танкерные хранилища и пользуясь повышенным спросом на «чёрное золото» в зимний период. Заодно он избавляется от большого количества нефти в танкерах, где хранить её довольно дорого.

Администрация Б. Обамы не для того частично отменяла санкции против Ирана, чтобы этим мог воспользоваться сам Иран, или кто-либо другой, кроме строго определенных американских фирм и компаний. Естественно, такие договоренности на бумагу не положишь, если не готов закончить свою жизнь в тюрьме, – а сроки в Америке длинные.

Вот Иран и воспользовался, кинув мирового гегемона, я бы сказала, с особым цинизмом. Цинизм в том, что, по мнению любой (и демократической, и республиканской) американской администрации, кидать партнеров, и делать это много раз подряд и совершенно безнаказанно — это исключительно их привилегия. Гегемон возмущен, но в войну готов ввязываться только в гибридную, потому — немножко постреляли, исключительно мимо и одновременно, строго по понятиям предъявили «косяки». (Порядок не важен. Ирану сначала «предъявили», а потом «постреляли».)

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3718284 (19.10.2016) ВАШИНГТОН, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Глава Центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел считает, что Иран каким-то образом причастен к обстрелу американских кораблей у побережья Йемена. Он подтвердил это, выступая в политологическом Центре за американский прогресс в Вашингтоне.

Его спрашивали, возлагают ли США всю полноту ответственности за эти инциденты на йеменских мятежников- хуситов (сторонников движения “Ансар Аллах”) или же видят в них и следы “иранского влияния”. В ответ глава командования, в зону оперативной ответственности которого входит весь данный регион, заявил, что, в частности, исходя из имеющейся у него технической информации, он полагает, что “Иран играет во всем этом определенную роль”. “Я действительно так считаю”, – подчеркнул Вотел, добавив, что у иранцев “имеются отношения с хуситами”. “Но там есть и силы прежнего режима, которые тоже могут быть причастны к некоторым аспектам происходящего”, – напомнил генерал. По его словам, США “пытаются как можно полнее во всем этом разобраться”. “Сейчас мы не в состоянии до конца разобраться в происходящем и объяснить, как происходят эти нападения и, что еще важнее, как принимаются решения об этих нападениях”, – признал Вотел. А без этого, по его словам, сложно “принимать меры для предотвращения” подобных акций.

Против Ирана надо было пострелять, а против еще одного активного «нарушителя конвенции» был запланирован «вынос тела», но он тоже пока не удался.

Цветная революция в Венесуэле отложена на неопределенный срок.

http://social.ren.tv/blog/43473222430/Parlament-Venesuelyi-obyavil-prezidenta-Maduro-ostavivshim-svoy- Парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро оставившим свой пост. Ранее он назначил нового вице-президента страны, 47-летнего Тарека Эль-Айссами, который в случае отставки Мадуро должен будет занять пост президента Венесуэлы. http://mt.kp.ru/blog/43957309536/Verhovnyiy-sud-Venesuelyi-ne-dal-otpravit-Maduro-v-otstavku?utm_source=smi2 Признание парламентом Венесуэлы президента Николаса Мадуро покинувшим свой пост является неконституционным. К такому выводу пришел Верховный суд страны. “Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента Мадуро, постановив, что голосование за “свержение” Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно”, – говорится в сообщении пресс-службы ВС. В заявлении особо подчеркивается, что законодательный орган не имеет полномочия принимать решения, выходящие за рамки конституции, передает Интерфакс. Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году.

До 20-го января еще долгих 10 дней…