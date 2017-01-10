ВОЗ: Курение обходится мировой экономике в $1 трлн в год

Концептуал СМИ В эту сумму входят расходы на здравоохранение и потеря производительности

С такими выводами выступили в совместном докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт онкологии США, передает Reuters.

Кроме того, исследователи отмечают, что число смертей от употребления табака значительно увеличится к 2030 году.

«Число смертей от употребления табака, как ожидается, возрастет с 6 млн человек ежегодно до 8 млн к 2030 году. При этом более 80% [этих смертей] будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода», — говорится в докладе.

Также, по данным исследователей, несмотря на глобальное снижение доли курильщиков среди людей, число потребителей табака в мировых масштабах растет.

«Курение ответственно за потери для мировой экономики $1 трлн в виде расходов на здравоохранение и потерю производительности ежегодно», — сообщают эксперты.

Исследователи добавляют, что государства имеют все способы снизить потребление табака среди населения, однако в последнее время они не проявляют активности в этой области.

Ранее Минздрав России предложил ввести полный запрет на продажу табачных изделий россиянам, родившимся после 2014 года.

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