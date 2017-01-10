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ВОЗ: Курение обходится мировой экономике в $1 трлн в год

14:58. 10 января 2017 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал:

В эту сумму входят расходы на здравоохранение и потеря производительности

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С такими выводами выступили в совместном докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт онкологии США, передает Reuters.

Кроме того, исследователи отмечают, что число смертей от употребления табака значительно увеличится к 2030 году.

«Число смертей от употребления табака, как ожидается, возрастет с 6 млн человек ежегодно до 8 млн к 2030 году. При этом более 80% [этих смертей] будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода», — говорится в докладе.

Также, по данным исследователей, несмотря на глобальное снижение доли курильщиков среди людей, число потребителей табака в мировых масштабах растет.

«Курение ответственно за потери для мировой экономики $1 трлн в виде расходов на здравоохранение и потерю производительности ежегодно», — сообщают эксперты.

Исследователи добавляют, что государства имеют все способы снизить потребление табака среди населения, однако в последнее время они не проявляют активности в этой области.

Ранее Минздрав России предложил ввести полный запрет на продажу табачных изделий россиянам, родившимся после 2014 года.

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Росбалт

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    Люся 10 января 2017 в 16:03 Ссылка Пометить
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    Западная цивилизация живёт по принципу “Всё ради выгоды!”.Все международные организации-это бизнес на чём угодно:на спорте,на здравоохранении…Сколько при организации мировых игр они зарабатывают,при организации конкурсов красавиц,киношедевров и т.д.?А уж как ВОЗ зарабатывает!На одной вакцинации только!Экономика теряет из-за курения?А сколько зарабатывают на геноциде?Молчат?Если упали доходы по сигаретам,то придумали электронные,а ещё интереснее игрушка вейп.Уже вейп-шоу,вейп-бары.Всё для дураков.Как сказал Ефимов,тараканы за яд не платят,а люди платят!У паразитов ведь цель-уничтожение населения Земли до 500 миллионов,что и написано на скрижалиях штата Джорджия!И ведь врут,врут и врут.Всё организовано на уничтожение человечества.Когда же это дойдёт до неразвитых людей.Развитые люди Запада раскрывают глаза на чудовищность этого мира,как системы уничтожения людей,например Луи Броуэр в своей книге “Фармацевтическая и продовольственная мафия”,а что уж говорить об их БАДах,косметике,парфюмерии и т.д.!Потребляйте,травитесь!

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