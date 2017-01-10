Главная » Невероятное в мире

Типичный русский

18:58. 10 января 2017 Просмотров - 316 7 коммент. Опубликовал:

Как российские хакеры докатились до мирового господства

Типичный русский

В пятницу, 6 января, американские спецслужбы — ЦРУ, АНБ и ФБР — опубликовали несекретную часть доклада о влиянии России на выборы в США. В нем говорится об уже ставших легендарными российских хакерах, вездесущих и всемогущих. Попробуем составить портрет типичного российского хакера, каким его видят американские спецслужбы и ведущие мировые эксперты по кибербезопасности.

Российские хакеры владеют Tor

Издание Intercept обратило внимание на список подозрительных IP-адресов, которые спецслужбы включили в свежий доклад. Перечень, по словам расследователей, собирался на протяжении нескольких лет и состоит из адресов, за которыми якобы скрываются «проправительственные» российские хакеры.

Один из журналистов издания решил на всякий случай проверить, не заходил ли кто с опасных адресов в его блог, и с удивлением обнаружил около 80 тысяч запросов. Оказалось, что те самые российские хакеры активно читали публикации журналиста и даже изредка их комментировали.

После непродолжительных поисков оказалось, что эти IP-адреса могут принадлежать любому, кто хоть раз использовал анонимную сеть Tor. 367 адресов (около 42 процентов всего списка) на самом деле оказались выходными узлами — промежуточными звеньями между пользователем Tor и интернетом.

В анонимной сети Tor около тысячи выходных узлов. Любой пользователь, который хочет обойти блокировку сайтов или по каким-то причинам не желает показывать реальный IP, получает адрес одного из серверов, созданных в основном добровольцами по всему миру.

Видимо, авторы расследования решили вопрос с «обнаружением» хакеров достаточно просто: каждый хакер использует Tor, а значит, IP-адреса узлов анонимной сети и есть те самые российские взломщики.

Типичный русский

Авторы доклада не стали оправдывать столь странный выбор — они даже не ограничились адресами российского происхождения, а просто добавили в список все IP, в том числе из США.

Российские хакеры не обязательно русские или живут в России

Многочисленные громкие расследования и задержания так называемых российских хакеров далеко не всегда касаются мошенников из России.

В роли российских злоумышленников могут выступать жители Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы и даже Румынии.

В свежем докладе фигурирует румынский хакер, который работает под псевдонимом Guccifer 2.0. Летом 2016 года в своем блоге он рассказал, как получил доступ к переписке членов Демократического комитета США и нашел доклад сторонников Хиллари Клинтон о Дональде Трампе.

Хакер не раз говорил о том, что он из Румынии и лишь продолжает дело хакера Guccifer, который первый опубликовал частный электронный адрес Клинтон и пытался приписать себе его взлом.

Спецслужбы США утверждают, что Guccifer 2.0 — не один человек, а группа взломщиков, связанная с Россией. Доказательства у ЦРУ весьма странные: там считают настойчивые утверждения блогера о том, что он румын, еще одним аргументом в пользу того, что это «российские хакеры».

Типичный русский

О взломщиках из Белоруссии и с Украины говорить не приходится: любой кириллический символ в коде вредоносных программ автоматически относит их авторство к российским злоумышленникам. И, видимо, американцам неважно, что существуют украинский, белорусский и другие языки, использующие кириллицу.

Российский хакер — настоящий клерк

В 2014 году американская компания FireEye выпустила масштабное расследование о кибершпионаже со стороны российских властей. Главным и безоговорочным доказательством причастности тогда еще не самой знаменитой хакерской группировки APT28, или Fancy Bear, к российскому правительству оказался их режим работы.

Расследование показало, что хакеры занимаются мошенничеством строго с понедельника по пятницу с восьми утра до шести вечера по московскому времени.

Кроме того, в программном обеспечении, которое использовалось для взлома правительственных организаций разных стран мира, специалисты обнаружили команды на русском языке. В доказательство причастности хакеров к российскому правительству авторы расследования привели список целей злоумышленников. Так, следы группировки APT28 были найдены во взломах сайтов ОБСЕ, Всемирного банка, правительств Мексики, Грузии, Пакистана, информационных агентств Кипра и десятков других правительственных порталов и ведомств.

Все это, по мнению FireEye, указывает на явные интересы России. Правда, специалисты не упоминают, что от деятельности этой группировки пострадали многие российские организации.

К слову, названия APT28 и APT29 (Advanced Persistent Threat — «развитая устойчивая угроза»), «мишки» получили именно благодаря докладу FireEye, сами хакеры этими аббревиатурами себя не называли.

Российские хакеры умеют взламывать телефоны силой мысли

Любопытная деталь о невероятных способностях российских хакеров всплыла в марте 2016 года в ходе слушаний о расшифровке данных iPhone террориста из Сан-Бернардино. ФБР не могло взломать аппарат для извлечения данных, которые должны были стать уликами, а Apple не собиралась жертвовать приватностью своих пользователей ради дела.

Типичный русский

На слушаниях американский конгрессмен Седрик Ричмонд пожурил американские спецслужбы за то, что те ничего не могут сделать, и сказал, что российские хакеры умеют взламывать телефоны на расстоянии.

Оказалось, что в ходе недавнего визита советников по безопасности на Украину их попросили выключить и оставить в самолете все телефоны, поскольку российские умельцы могут украсть личные данные, даже не прикасаясь к устройству.

Вероятно, сопровождающие Ричмонда и других советников решили перестраховаться и попросили оставить телефон на борту, поскольку дистанционные взломы хоть и существуют, но к российским хакерам не имеют никакого отношения.

Российские хакеры подчиняются ГРУ и лично Путину

После того как американские или европейские спецслужбы решают, что взлом совершен в интересах российского правительства, наступает следующий этап обвинений: обязательная координация из Главного разведывательного управления Генштаба.

Так, по мнению спецслужб США, под личностью румына Guccifer 2.0 скрывается хакерская группировка, которая публикует провокационные данные о демократах по указке ГРУ. «Сливы» осуществляются строго по приказу и напрямую в WikiLeaks.

С группировками Fancy Bear и Cozy Bear, судя по многочисленным расследованиям, схема та же: хакеры либо получают команды из ГРУ, либо сами служат в разведке. Доказательства во всех случаях одни и те же: взламываются стратегически важные объекты, а значит, без российских спецслужб дело не обошлось.

В последнем докладе американцы пошли еще дальше и сделали вывод, что все злодеяния российских хакеров происходят по личному приказу Владимира Путина. Что дало основания для этих умозаключений — спецслужбы не раскрывают.

В распоряжении российского президента, видимо, имеется целый штат хакеров-экстрасенсов, которые в рабочее время занимаются взломами, а в перерывах создают серверы для сети Tor — проект которой, к слову, был создан Военно-морскими силами США.

Анастасия Евтушенко

Типичный русский

Группа хакеров за работой

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русская кровь без татарских генов
... выражения: это чисто Русская красота, это вылитый русак, типично Русское лицо. Можно убедиться... типичного русского человека, созданный на основе изображений типичных представителей населения разных областей России. Типичные...
Геном русских
... выражения: это чисто Русская красота, это вылитый русак, типично Русское лицо. Можно убедиться... типичного русского человека, созданный на основе изображений типичных представителей населения разных областей России. Типичные...
Русская расовая чистота – не миф, а Закон Природы.
... выражения: это чисто русская красота, это вылитый русак, типично русское лицо. Это всего... облик типично русского человека. Ученые привели в единый масштаб фотографии типичных представителей русских областей...
Русские (мёртвые) души.
...из правил, ДЛЯ РУССКИХ БУДЕТ ЯВЛЕНИЕМ ТИПИЧНЫМ. И наоборот: ТИПИЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЧЕНЦЕВ...нас смотрят «Иван да Марья» - типично русские лица мужчины и женщины. Обобщённый... чем один русский отличается от другого. Получились САМЫЕ ТИПИЧНЫЕ РУССКИЕ ЛИЦА из всех...
Русский тип домов
..., северная часть. Второй слева - типичный русский дом с трехскатной крышей и... Белого моря..Костромская область. Типичный русский стиль дома..Средняя полоса России...котором повествуют древние норвежские саги..Типичный русский пятистенок с трехскатной крышей и...
Русская идентичность: кровь и душа
... получили суммарный образ «типичного русского» и «типичной русской».   У французских исследователей ... и НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, но преимущественно типичную русскую внешность – светлые волосы, ...позволяет судить о душе «типичного» русского человека, производной от ...

7 коммент.»

  • 931 575
    Петров Игорь 10 января 2017 в 19:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    комментарий под крайней картинкой позабавил .

    Ответить
  • 0 0
    Пиндос 10 января 2017 в 19:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    рассиянским дегенератам заполняют безмозглые головы топорными сказками

    Ответить
    • 8339 5545
      слободан Пиндос 10 января 2017 в 19:42 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Если дегенераты американские,то они легко найдут дегенератов россиянских
      Если сказки от дегенератов амириканских,то дегенераты россиянские их не поймут

      Ответить
  • 2060 1848
    Stelm 10 января 2017 в 19:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    = Седрик Ричмонд пожурил американские спецслужбы за то, что те ничего не могут сделать, и сказал, что российские хакеры умеют взламывать телефоны на расстоянии.=
    Эх…тряситесь,моськи:)) Если медведь сядет за клаву,мало не покажется:)). А если силой мысли еще…)).
    Интересно,конечно.Вот откуда таких берут? Это официальные лица,занимающие официальные посты.
    Фото медведя за клавой-класс.

    Ответить
    • 5342 224
      Русофил Stelm 10 января 2017 в 21:30 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      А вспомни СССР.
      Маразматиков из ЦК КПСС и дебильные СМИ.
      Похоже?
      Псаке вполне справилась-бы быть редактором Правды.
      А Трапм оч. похож на Черненко )))
      Нет похожих на Обаму.
      От цука незадача.
      Америка УНИКАЛЬНА
      ))))

      Ответить
      • 2062 1850
        Stelm Русофил 10 января 2017 в 22:01 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Не..не….Америка действительна уникальна. Уникальна даже в том,что они создали своего рода “Матрицу” и думали что люди готовы принять их правду. Очень старались сделать дебилами людей,ну очень старались….все силы и ресурсы к этому приложили. Только не получается у упырей…ну вот никак. Поэтому и злятся,и вообще в неадекват идут….то ли еще будет.Агония перед смертью.Как сказал Лавров-Дебилы,мля…

        Ответить
        • 5346 224
          Русофил Stelm 10 января 2017 в 22:18 Ссылка Пометить
          GD Star Rating
          loading...

          Метко.
          Создали матрицу которая каждого в нее поверившего делает дебилом.
          И САМИ в нее поверили.
          От такая загогулина карапузики

          Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>