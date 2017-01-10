Средневековая бухгалтерия. Добыча викингов от грабежей
19:42. 10 января 2017 Просмотров - 363 Один комментарий Опубликовал: brahman
Современные историки подсчитали объемы добычи викингов: их ежегодный доход в 33 раза превышал все налоги и пошлины, которые собирала Новгородская республика.
Все знают о викингах, тысячелетие назад совершавших набеги от Каспия до Ирландии и от Сицилии до Исландии. «Боже, избави нас от ярости норманнов» – с такой молитвой регулярно обращались к небесам священники многих стран Западной Европы в VIII–XI веках. На Руси эпоха викингов оставила не меньший след – будь то легенда о «призвании варягов» или захват Киева варяжским конунгом Олегом.
От южного берега Каспия до канадского Лабрадора почти 8 тысяч км по прямой – таков размах походов викингов десять веков назад. Причина, толкавшая их в дальний путь, была вполне прозаической – материальная выгода. Добыча в таких набегах достигала поистине промышленных масштабов. Средневековые хроники Европы свидетельствуют – только с 845 по 926 год франкские короли в тринадцать приемов заплатили викингам около 17 тонн серебра и почти 300 килограммов золота. Лондон в IX–X веках викинги грабили как минимум шесть раз.
В настоящее время на территории Скандинавии в кладах викингов обнаружено в общей сложности свыше 163 тысяч серебряных монет. И это только то, что нашли археологи, и то, что грабители-путешественники закопали 9–11 столетий назад, то есть малая часть грандиозной добычи.
Содержимое кладов наглядно отражает географию походов и грабежей. Треть – это арабские монеты, четверть – монеты с Британских островов, остальное – монеты франкских королей. Самый большой из найденных кладов викингов был закопан 900 лет назад на острове Готланд в Балтийском море, он содержит свыше 3 тысяч различных монет и 30 серебряных слитков‑гривен. Двенадцать из этих гривен имеют надписи славянскими буквами и происходят из Древней Руси.
Современные историки попытались подсчитать объемы добычи викингов за три века, опираясь на анализ археологии, нумизматики и письменных данных из летописей и средневековых хроник. Получилось около полутора тысяч тонн серебра! В древнерусских денежных единицах это будет порядка 30 миллионов гривен кун (1 гривна кун в XII веке весила 51 грамм серебра).
Это поистине фантастическая сумма. Ровно тысячелетие назад в Новгороде, самом богатом из русских городов, ежегодно собиралось 3 тысячи гривен налогов и пошлин. То есть ежегодная добыча викингов в 33 раза превышала все доходы Новгородской республики.
Еще более нагляден другой показатель – тысячу лет назад 1 грамм серебра был эквивалентен стоимости 20 дней пропитания взрослого человека в Центральной и Восточной Европе. Простой меч в то время стоил в среднем 125 граммов серебра, а нож – всего 3 грамма. То есть на среднюю ежегодную добычу викингов можно было купить 40 тысяч мечей или полтора миллиона ножей либо без труда прокормить почти 300 тысяч человек. Для сравнения: население Новгорода, настоящего древнерусского «мегаполиса», в то время не превышало 30 тысяч. Лошадь тысячу лет назад стоила в Западной Европе около 150 граммов серебра, а раб – около 400 граммов. На свою ежегодную добычу викинги могли купить свыше 33 тысяч лошадей или почти 13 тысяч рабов.
Годовое содержание воина-профессионала десять веков назад обходилось около 2 кг серебра. Ежегодная добыча викингов позволяла содержать почти 3 тысячи бойцов, занимавшихся исключительно войной и грабежом, – это очень внушительная по тем временам «регулярная» армия.
Общая сумма рабов, захваченных и проданных викингами только в X веке, оценивается историками минимум в 700 тысяч человек. Огромная цифра с учетом, что все население Европы тогда было менее 60 млн.
По оценкам историков, тысячелетие назад около 40% серебра, обращавшегося на территории Древней Руси, контролировалось «варягами»-викингами. Ежегодно путем торговли, в том числе рабами, сбором дани и просто грабежом они получали с древнерусских земель сумму, ныне эквивалентную 15 миллиардам долларов.
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Источник: http://www.profile.ru/culture/item/1051
Источник: ss69100.livejournal.com
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набеги викингов-это месть крещению народов с последующим их уничтожению…а то что это приняло массовый характер,так это потому все легко доставалось.Вообще официал историки не знают кто такие викинги..нам говорят.что это были снандинавы.а некоторые историки говорят ,что первый на город Любек-во время крестового похода против Полабских славян.То есть был атакован город в том момент когда все мужчины боесопособные ушли в поход..удар был такой эфективный,без потерь и с добычей..то всем очень понравилось и под этот шумок ,стали работать многие.На забывайте-что до этого была большая единая страна-которая стала разваливаться под ударами сепаратистов под прикрытием христианства католиктического толка.