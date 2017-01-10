Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 января 2017

Новости мира: Сирийские ополченцы перехватили грузовик с боеприпасами террористов

Два боевика были ликвидированы

В Сирии в провинции Хама отряд народного ополчения остановил грузовик с оружием и боеприпасами, предназначенными для террористических группировок, засевших в населённых пунктах вблизи города Саламия.

Об этом пишет местное издание САНА.

«Во время засады отряд ополченцев остановил подозрительный грузовой автомобиль в населённом пункте Аль-Харт Аль-Гарби провинции Хама. Находящиеся в автомобиле 2 террориста оказали сопротивление и были ликвидированы. При обыске автомобиля были конфискованы «дрон»-разведчик, большое количество оружия и боеприпасов, в том числе РПГ», — говорится в сообщении.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВКС РФ в Сирии освободили более 12 тысяч кв км и уничтожили около 200 объектов незаконного нефтепромысла ИГИЛ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ с начала операции в Сирии освободили от террористов 12,36 тысячи квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Всего за это время от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов», — сообщил Герасимов. «С начала операции наша авиация совершила 19 тысяч 160 боевых вылетов, нанесла более 71 тысячи ударов по инфраструктуре террористов. Основными целями авиации были тренировочные лагеря боевиков, заводы и мастерские по производству боеприпасов, а также объекты незаконного нефтепромысла террористов ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.)», — отметил он. «Уничтожено более 200 таких объектов, 174 завода по производству нефтепродуктов, 111 колонн «наливников», — сказал Герасимов

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВКС РФ выполнили задачу в Сирии, которую поставил Путин — Шойгу

Российские ВКС выполнили в Сирии поставленную президентом России задачу.

Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили. Как бы тяжело и сложно не было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто по нолям, а в минус, к великому сожалению мы этой поддержки не увидели, а это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей, сосредоточения там (в Сирии) серьезной группировки, как авианесущей группировки, так и дополнительных сил ВКС, привлечения военной полиции», — сказал он.

Шойгу также прокомментировал высказывание главы Пентагона Эштона Картера, который в интервью американским СМИ назвал «нулевым» вклад Москвы в борьбу Вашингтона с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», — заявил министр.

К оглавлению | Источник: news-front.info

СРОЧНО: Боевики в шоке — Керри заявил, что Россия спасла Сирию, а оппозиция тесно связана с ИГИЛ и «Аль-Каидой» (ВИДЕО)

Госсекретарь США Керри шокировал боевиков умеренной оппозиции неожиданными признаниями, сделанными в самом конце своего срока. Джон Керри, срок полномочий которого подходит к концу, дал интервью телеканалу MSNBC, в котором буквально признал победу политики России и Владимира Путина в САР, а также тесную связь оппозиции с ИГИЛ* и «Джебхат Ан-Нусрой»* (сирийская ветвь «Аль-Каиды»*). Умеренные боевики жёстко критикуют Керри за это неожиданное признание и обвиняют его во лжи. «Президент Путин вошёл в игру (в Сирии — прим. РВ), он вошёл частично для того, чтобы помочь Асаду удержаться на плаву, но ещё и потому что ИГИЛ и радикальные экстремисты начали одерживать значительные успехи и занимать всё больше и больше территорий, а положение Асада было чрезвычайно хрупким», — заявил Госсеретарь США. Читайте также: Ужасающие кадры: трехлетние дети ИГИЛ казнят людей в Дейр эз-Зор (ФОТО) «И таким образом Россия и Иран решили, что пришло время спасать Асада, кроме того, они, вероятно, боялись того, что власть в стране могут захватить экстремисты. И я не скажу, что нас не беспокоила такая вероятность в то время. Они опирались на «Аль-Нусру» и ДАИШ* и становились всё сильнее, они уверенно продвигались к Дамаску и режим висел на волоске», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства. «Переломил ли Путин ситуацию? Да. Вместе с Ираном и «Хезболлой» они по сути преодолели оппозицию. Но! Это не значит, что война окончена», — подчеркнул Керри. «Сирийские революционеры», вот уже несколько лет пытающиеся свергнуть законно избранное народом Сирии правительство и ввергнуть страну в ещё более кровавый хаос, призвали послушать, как «лжёт Керри, заявляя, что Путин, Иран и «Хезболла» спасли Асада и Сирию от ИГИЛ и экстремистов». Другие пропагандисты из числа так называемой сирийской оппозиции прокомментировали выступление Керри в социальных сетях, заявив, что «Штаты никогда не были нам другом. Да и никто не был». * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Шойгу: Говоря о «нулевом» вкладе в борьбу с ИГИЛ, глава Пентагона перепутал страну

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал слова главы Пентагона Эштона Картера о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГИЛ* в Сирии. Читайте также: Пентагон заявил о «нулевом вкладе» России в борьбу с ИГИЛ «Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, „нулевую“ оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе. Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках», — заявил глава Минобороны России. * запрещенная в РФ террористическая группировка

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Чуркин: Некоторые участники Совбеза ООН прожолжают подогревать конфликт в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин рассказал российской газете «Известия» о стремлении ряда стран-участниц СБ ООН не допустить урегулирования конфликта в Сирии.

«Работа по Сирии в СБ никогда не была простой. Некоторые члены Совета, которые, скажем прямо, способствовали зарождению конфликта в Сирии и подогревают его до сих пор, не в состоянии отказаться от своих устремлений по свержению действующего правительства Сирийской Арабской Республики. При этом конструктивные предложения они выдвигают крайне редко, сосредотачиваясь на демонизации сирийских властей, а в последнее время и России», — сказал Чуркин.

Российский дипломат отметил, что СБ ООН может выходить на компромиссы даже по очень сложным проблемам, когда члены Совета руководствуются взаимным учетом интересов и отказываются от «продавливания» односторонней повестки дня.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В Сирии убиты 19 террористов ИГИЛ — Генштаб Турции

Генштаб вооруженных сил Турции сообщил во вторник о ликвидации за минувшие сутки 19 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в ходе операции «Щит Евфрата» на севере Сирии.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генштаба Турции.

«Нашими ВВС в ходе авиаударов в районе населенных пунктов Эль-Баб, Бзага и Суфлания ликвидированы 27 объектов ИГ, в том числе оборонительные позиции, убежища и штабы террористов. В ходе воздушных и сухопутных операций уничтожено 19 боевиков ИГ, три минометные позиции и четыре оснащенных вооружением транспортных средства», — говорится в сообщении.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Американцы усиливают поддержку Турции в борьбе с ИГИЛ в Сирии

США приняли решение усилить поддержку проводимых Анкарой в Сирии военных операций против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их данным, американские летательные аппараты уже начали собирать для турецкой стороны разведывательную информацию о позициях ИГ на северо-западе арабской республики. В дальнейшем, по сведениям газеты, Вашингтон усилит и поддержку турецкого наступления на сирийский город Эль-Баб. Такое решение было принято после нескольких недель консультаций между представителями внешнеполитических и оборонных ведомств Турции и США.

Издание подчеркивает, что США будут поддерживать турецкие ВС ударами по позициям боевиков, предоставлением необходимого оборудования и возможно помощи со стороны советников из спецназа ВС США — такую же поддержку получают и представители «умеренной» сирийской оппозиции.

Тем не менее представители Пентагона сообщили «Вашингтон пост», что полеты американских летательных аппаратов в районе Эль-Баб могут привести к конфликтам в воздушном пространстве САР в связи с тем, что турецкая и российская авиация, как указывается в статье, также наносит в этом районе авиаудары по позициям экстремистов. «Выполнять полеты в любом районе Сирии сложно. Выполнение полетов там, где все, вероятно, летают, потребует определенной работы, — отметил представитель американского Минобороны. — Я бы не сказал, что мы не волнуемся по поводу этого».

Президент США Барак Обама, рассказывает издание, находится на заключительном этапе рассмотрения возможности предоставления вооружения сирийским курдам, которые проводят операцию по освобождению Ракки, находящейся под контролем ИГ.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Активная военная помощь оппозиции в Сирии привела бы к «худшему», — глава ЦРУ

Оказание большей военной поддержки сирийской оппозиции со стороны США могло бы изменить ситуацию в этой стране, но могло бы привести к еще более худшим последствиям, чем сейчас, считает директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан. «Если бы была предоставлена дополнительная поддержка международными игроками… „Свободной сирийской армии“ ранее, могло бы это изменить ситуацию? Возможно. Потому что сирийский режим был шаток и уязвим», — заявил Бреннан в интервью CNN. В то же время он не согласился с точкой зрения, которые высказывают противники действующего президента Барака Обамы, о том, что США следовало более активно оказывать военную помощь сирийской оппозиции. «Слепая поддержка оппозиции в Сирии и вбрасывание туда оружия могло бы привести к еще более худшим последствиям, чем сегодня», — сказал директор ЦРУ. При этом он отметил, что сирийская оппозиция представляет собой «очень разнородную» смесь светских и экстремистских элементов. Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США в конфликте поддерживают оппозицию и выступают за отставку президента Башара Асада. При этом Вашингтон заявляет, что оказывает военную поддержку только тем сирийским отрядам, которые ведут борьбу с террористической группировкой ИГИЛ*. * Запрещенная в РФ террористическая организация

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

WSJ: американские пилоты ворчат на российских летчиков ВКС РФ в Сирии

Военные американских ВВС обвинили пилотов Воздушно-космических сил России в якобы неоднократных опасных сближениях в небе над Сирией.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, российские лётчики как будто не соблюдают подписанный в октябре 2015 года меморандум о безопасности при полётах над Сирией между Россией и США.

«Они (лётчики ВКС России. — ред.) редко в устной форме реагируют на запросы опознать себя или вообще не реагируют. Они редко меняют курс, чтобы уйти от столкновения, или вообще не меняют. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они налетели на одного из нас», — заявил командир 380-го экспедиционного звена ВВС США бригадного генерала Чарльз Коркоран.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Поляков – рекрутов «Исламского государства» вербуют в Германии

В начале 2000-х годов появление в Польше организации «Мусульманская лига» внесло раскол в мусульманское сообщество польских мусульман. (По оценкам, в Польше проживает примерно 30 тысяч мусульман; большинство из них – арабы, затем идут татары, чеченцы, турки, иранцы). Часть польской мусульманской общины осталась с «умеренным» Мусульманским религиозным союзом, в то время как другая часть предпочла переориентироваться на более радикальную Мусульманскую лигу, которая, по слухам, связана с экстремистским крылом «Братьев-мусульман».

Долгое время этот раскол на «умеренных» и радикальных оставался незамеченным в силу относительной малочисленности уммы в Польше. Однако ряд событий последнего времени заставил обратить на такое явление, как польский ислам, более пристальное внимание.

В июне 2016 года редакции сразу нескольких польских газет получили письмо с угрозами. Составители письма требовали освободить Салаха Абдеслама, организатора серии террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года: «Свободу Салаху Абдесламу! Наши солдаты готовы убивать неверных в Люблине, Сувалках, Ольштыне, Быдгоще и Белостоке! Поляков испепелит священный огонь Аллаха!»

Учёный-исламовед из Национального центра стратегических исследований Польши доктор Войцех Шевко, комментируя инцидент, сообщил, что автор письма явно не араб, что, впрочем, не влияет на оценку исходящей от него опасности.

Среди исламистов в Польше есть и этнические поляки. Самый известный – Кристиан Ганчарский, его считали главарём ячейки «Аль-Каиды» (орг. запрещена в РФ — ред.) в немецком Дуйсбурге. Сейчас он отбывает 18-летний срок во французской тюрьме по обвинению в причастности к совершению терактов.

В Германии салафиты (сторонники возврата к ригористическому исламу времён пророка Мухаммеда) чувствуют себя настолько свободно, что, не стесняясь, ведут пропаганду ислама по все Европе. Большинство поляков, перешедших в ислам, сделали это, проживая в Германии. Кристиан Ганчарский в их числе.

Салафиты, однако, — далеко не самый опасный элемент среди новообращённых приверженцев ислама в Европе. В июне 2015 года суд Дюссельдорфа приговорил гражданку Польши к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за сбор денег для нужд «Исламского государства» (орг. запрещена в РФ — ред.). Она успела втянуть в исламистское движение своего младшего брата, который погиб в иракском Киркуке, воюя в формированиях ИГ. Тогда же в иракском Бейджи подорвался террорист-смертник этнический поляк Яцек С., который тоже набрался исламистских взглядов в Германии.

Германия с её более чем 4-миллионной мусульманской диаспорой стала, наряду с Францией, основным поставщиком «европейских» кадров для «Исламского государства». Польских экспертов тревожит прозрачная граница, через которую исламисты без труда просачиваются к ним в страну из Германии. В феврале 2016 года в польских городах Слубице и Згожелеце, расположенных в приграничной с Германией полосе, уже были выведены на улицы дополнительные наряды полиции – они понадобились в связи с участившимися случаями появления здесь лиц арабской внешности.

«Могут ли они захватить целый город? Нет, конечно. А прислать в Польшу группу из пяти человек для совершения теракта? Да…» — говорит Войцех Шевко. По его мнению, Польше пора перестать надеяться на союзников в деле борьбы с исламским терроризмом. Франция и Германия, считает Шевко, показали, что они не в состоянии защитить себя. Если какой-то исламист сядет на поезд в Берлине, и поедет в польский город Познань, немецкие спецслужбы попросту не успеют сообщить об этом польским коллегам.

При этом в Польше даже нет чёткого определения понятия «терроризм». Если бы террорист въехал в толпу людей на грузовике, как это случилось во Франции или Германии, его бы судили в Польше не за совершение теракта, а за нарушение… правил дорожного движения, повлёкшее гибель людей. Точно так же в польскоязычных социальных сетях постоянно присутствует исламистская пропаганда, но ветхое состояние польского законодательства не позволяет привлечь к ответственности её распространителей.

Циркулирует информация о том, что исламисты могут превратить Польшу в тыловую опорную базу «европейского джихада». Главные цели джихадистов находятся не в Восточной, а в Западной Европе, но готовить атаки, скажем, на Германию удобнее с территории пограничных восточно-европейских стран.

В октябре 2016 года перед судом города Белостока предстали четверо представителей чеченской диаспоры по обвинению в пособничестве терроризму. Подсудимые собирали деньги для ИГ и рекрутировали боевиков. Выяснилось, что обвиняемые колесили по всей Польше, а также посещали Турцию и готовили завербованных к отправке в Ирак и Сирию.

Есть подозрения, что польские чеченцы выступят связующим звеном с салафитским подпольем в Германии. Учитывая, что после разгрома дудаевских банд в Чечне польские власти с большой готовностью раздавали статус беженцев дудаевским террористам и членам их семей, такие опасения не беспочвенны.

В мае 2016 года поляки были возмущены тем, что профессиональный боец по смешанным единоборствам чеченец с польским гражданством Мамед Халидов поддержал своего противника Азиза Караоглу, турка с немецким гражданством, вышедшего на бой под гимн «Аль-Каиды». М. Халидов назвал Караоглу братом, хотя турок известен своими связями с джихадистами.

Ситуацию усугубляет растущее влияние на польских мусульман Саудовской Аравии (практикуются выезд на обучение в саудовских учебных заведениях, продвижение на ключевые позиции в польской умме радикально настроенных имамов-арабов и т.д.).

Между ростом угрозы исламизма в Польше и внешней политикой этой страны есть прямая связь. МИД Польши неоднократно заявлял, что видит будущее Сирии без Асада, требовал от России прекратить бомбить «умеренную оппозицию» и обещал Вашингтону отправить в Сирию четыре самолёта F-16 польских ВВС для участия в возглавляемой американцами «международной коалиции», которая занята тем, что имитирует борьбу с террористами. Продолжение такой политики не только дестабилизирует Ближний Восток, но и оборачивается косвенной поддержкой терроризма, давая возможность исламистским группировкам копить силы и средства для дальнейшего проникновения в Европу.

Владислав Гулевич, ФСК

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сражение у Дамаска: Армия Сирии, ВКС РФ и «Хезболла» атакуют боевиков в Вади Барада (ФОТО)

Сирийские войска вместе с ливанской «Хезбаллой» продолжали крупномасштабное наступление в районе Вади Барада на долине провинции Дамаск в понедельник, атаковав оборону террористов в нескольких местах вокруг городков Бассима и Дейр Макран. Под руководством 42-й бригады 4-й механизированной дивизии САА, армейцы и ливанские бойцы начали атаку с мощного обстрела бронетехники и огневых точек врага противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Были подбиты несколько бронетранспортеров и укрепленных позиций банд в районе Вади Берада. После шквала ракет, проправительственные силы начали штурм обороны противника к северу от Дейр Макран, где завязались ожесточенные боестолкновения. Кроме того, с прилегающих высот бандитов обстреливают снайперы САА (см. фото). ВКС России в последние дни также активно поддерживают наступление войск на террористов, авиаударами были уничтожены опорные пункты и техника противника. Предполагается, что командиры Сирийской армии имеют главной целью атак — вынудить исламистов начать переговоры о скорейшей сдачи Вади Барада. Местность Вади Барада, которая сейчас находится под контролем главным образом «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) и «Ахрар Аш-Шам», является ключом к решению водного кризиса в Дамаске; до тех пор, пока она остается под контролем боевиков, правительство не будет иметь возможность восстановить подачу воды для 5 миллионов человек в столице Сирии и ближайших районах. Читайте также: Сражение под Дамаском: Армия САР и ВКС РФ штурмуют позиции банд и вынуждают их сдать все районы на границе с Кунейтрой (ВИДЕО, КАРТА) Запрещенная в РФ террористическая организация На фото бойцы Сирийской Арабской армии и Сил национальной обороны сражаются на фронте в Вади Барада на западе Дамаска.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Именем убитого российского посла названа улица в Анкаре

Улица Карягды в Анкаре, где располагается посольство России в Турции, получило имя посла РФ Андрея Карлова, погибшего в результате покушения, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Анкаре. Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма». «Решение о переименовании улицы в честь Карлова принято единогласно на собрании городского муниципалитета Анкары. Завтра в посольство прибудет мэр Анкары Мелих Гёкчек, который объявит об этом официально», — сообщил собеседник агентства. Ранее о намерении турецких властей присвоить улице имя Карлова заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su