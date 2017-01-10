Спустя год после смерти Иосифа Сталина чекисты были выведены из состава МВД СССР; сформировывался новый отдел: Комитет Государственной Безопасности СССР (КГБ), просуществовавший вплоть до 1991 года.

В новой структуре сферы деятельности и задачи были гораздо шире: внешняя разведка, контрразведка, оперативно-розыскная деятельность, охрана государственной границы СССР, охрана руководителей КПСС и Правительства СССР, организация и обеспечение правительственной связи, борьба с национализмом, инакомыслием, преступностью и антисоветской деятельностью. Позже в него добавили еще одну функцию — изучение неопознанных летающих объектов.

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Начиная с 90-х в прессе время от времени появлялись любопытные статьи с громкими заголовками о якобы рассекреченных архивах КГБ. (Стоит ли доверять этой рассекреченной информации — опять же дело каждого из вас.) Так вот, среди всех якобы обнародованных архивов КГБ особое внимание журналистов привлекла так называемая «синяя папка» КГБ. В США такие документы подшивались в «синюю книгу» и обнародовали американцы ее намного раньше — в 1976 году, в связи с принятием Закона о свободе информации в США. Тогда гос. архив рассекретил многочисленные сведения о НЛО, в том числе и материалы проекта ВВС «Голубая (Синяя) книга», где было изложено 15 000 расследований наблюдений НЛО, происходивших с 1947 по 1969 гг..

Верить в НЛО или не верить — личное право каждого. Однако уже в 1946 году в СССР к феномену НЛО начали относиться весьма серьезно, под пристальным вниманием государства. Правда, населению объясняли, что НЛО не существует, это враждебная пропаганда. Энтузиастов, которые распространяли самиздатовские материалы об НЛО или инопланетянах, запугивали обвинениями в антисоветской агитации.

В то же время многие очевидцы НЛО давали письменные показания, которые бережно хранились и систематизировались в архивах КГБ. То есть в самом ведомстве вполне допускали, что такие объекты существуют и даже могут угрожать безопасности страны.

Ф. Ю. Зигель на месте предполагаемой посадки НЛО, демонстрирует рисунок, сделанный очевидцем. Посёлок Шарапова Охота, 1977 год

Интересна история, связанная с деятельностью одного из основателей отечественной уфологии Феликса Зигеля(1920-1988). В ноябре 1967 года его выступление по телевидению положило начало массовому сбору информации об НЛО. В адрес созданной им научной группы при АН СССР пришло несколько сотен документальных свидетельств. Но изучить их не удалось -группа была распущена, а все ее материалы переданы КГБ.

«Синяя папка»

Игорь Синицын, помощник главы КГБ Андропова, в интервью журналу «Обсервер» рассказал о том, как увидел в кабинете своего шефа досье на тему феномена НЛО. Это случилось в 1977 году — после появления в небе над Петрозаводском непонятного огромного объекта.

В обязанности Синицына входило отслеживание публикаций в иностранной прессе, поэтому он принес Андропову перевод статьи из журнала «Штерн» о случае в Петрозаводске.

Глава КГБ внимательно изучил материал, потом вынул из стола папку синего цвета и предложил Синицыну ознакомиться с ее содержимым. В папке находились рапорты офицеров контрразведки о встречах с НЛО. Андропов попросил отвезти все материалы председателю военно-промышленной комиссии СССР А.П. Кириленко. Тот оставил документы у себя.

Через непродолжительное время по приказу Андропова была разработана программа, обязывающая каждого военнослужащего докладывать обо всех случаях наблюдения НЛО. Наиболее интересные сведения попадали в «Синюю папку».

В 1991 году по запросу летчика-космонавта Павла Поповича, тогдашнего президента Всесоюзной уфологической ассоциации, «Синяя папка» была передана в ее распоряжение. Там находились 124 страницы печатного текста: рапорты, объяснительные записки, доклады, посвященные встречам с неопознанными объектами.

Сбить не удалось

Вот содержание некоторых документов, хранившихся в таинственной папке.

28 июля 1989 года загадочные диски появились над складами ракетного вооружения, находившимися северо-восточнее города Капустин Яр Астраханской области. Номера воинских частей в документах замазаны черной тушью, но оставлены пометки чекиста, который докладывал о данной ситуации. Военнослужащие передающего центра наблюдали три объекта, а военнослужащие базы ликвидации — один.

НЛО представляли собой диски диаметром 4-5 метров с полусферой наверху. Они ярко светились, беззвучно передвигались, иногда опускаясь и зависая над землей. Вызванному командованием истребителю (номер летной части тоже замазан черной тушью) не удалось близко подлететь ни к одному из объектов, те постоянно уходили от него.

Рапорты капитана Черникова, прапорщика Волошина, рядового Тишаева и других говорят о том, что объект испускал сигналы, напоминающие фотовспышку.

Другие документы «Синей папки» описывают контакт с НЛО, произошедший в 1984 году над Туркменией. Системой ПВО был замечен сферический объект, летевший вдоль побережья Каспийского моря на высоте 2000 метров и направлявшийся к госгранице. На запросы он не отвечал. В воздух были подняты два истребителя, но все попытки сбить НЛО провалились. Более того, когда по объекту начали стрелять, он резко снизился до 100 метров над землей — на высоту, не позволявшую истребителям вести по нему огонь.

Таких случаев в «Синей папке» — несколько десятков. Эти свидетельства указывают на два неоспоримых факта: во-первых, НЛО существовали, во-вторых, несмотря на их официальное отрицание, КГБ активно занимался сбором и систематизацией информации, касающейся неопознанных летающих объектов.

Письма с другой планеты

Но КГБ не был бы самим собой без тайн и мистификаций. Одной из них западные исследователи считают так называемые уммитские письма. В 1960-1970-х годах на территории Испании (и частично Франции) разным людям рассылались письма на разных языках. Отправители представлялись жителями планеты Уммо, населенной разумными обитателями, прилетевшими на Землю.

Общее количество писем составило более 260, их объем превысил тысячу машинописных листов. Каждая страница этих документов была отмечена особой пиктограммой сиреневого цвета.

В посланиях «уммиты» описывали историю своего пребывания на Земле. Они прилетели сюда в 1950 году на трех космических кораблях, их шестеро, включая двух женщин, они исследуют и анализируют нашу жизнь.

Французский журналист Р. Марик, много лет изучавший эти письма, пришел к выводу, что их создателями были сотрудники КГБ СССР. Его аргументы: описанная в письмах социальная система планеты Уммо очень похожа на пропагандируемый в СССР коммунизм. «Уммиты» не скрывали симпатий к политическим деятелям марксистского направления. Их взгляды, касающиеся гонки вооружений, точно повторяли классические темы советской пропаганды.

Но главное — во всех странах Европы уже существовали легальные коммунистические партии, а в Испании правил диктатор Франко и коммунисты были запрещены. В 1975 году Франко умер, к власти в стране пришли христианские демократы, коммунистическая партия стала легальной. И поток писем прекратился! «Уммиты» добились нужной цели?

У СССР был свой инопланетянин?

На Западе периодически поднимается тема сбитой ПВО СССР летающей тарелки внеземного происхождения и изучения трупа управлявшего ею гуманоида, который был всесторонне исследован в институте имени Семашко. НЛО сбили в 1968 году на Урале — рядом с городом Березники. Ныне всем, интересующимся уфологией, известно, что этот факт — не более чем мистификация.

Однако ряд журнальных и телевизионных интервью на эту тему дал в США некий П. Климченков, представившийся бывшим офицером КГБ и показавший в телеэфире свое удостоверение.

Его слова подтверждаются статьей из газеты «Вечерний Свердловск» от 29 ноября 1968 года. В ней свидетели утверждали, что на их глазах какой-то блестящий диск упал на крутой заснеженный склон. Затем на место происшествия прибыли военные и тщательно прочесали местность.

Климченков утверждает, что операция по обнаружению НЛО носила кодовое название «Миф». Дальнейшее анатомическое вскрытие мертвого гуманоида убедило ученых, что он не является человеком.

Кадр из видео, на котором якобы показано вскрытие инопланетянина врачами КГБ

Насколько достоверна эта информация? Ни в «Синей папке», ни в других обнародованных документах КГБ о ней ничего не говорится. Но многие продемонстрированные Климченковым документы производят впечатления подлинных. К примеру, приказ министра обороны СССР А. Гречко командующему Уральским военным округом А. Пономаренко о том, чтобы на всех этапах обнаружения НЛО присутствовали сотрудники КГБ.

Их рапорты, по утверждению Климченкова, оперативно поступали в распоряжение начальника научного отдела КГБ полковника А. Григорьева. В показанных документах названы научное учреждение, где проводилось анатомическое вскрытие гуманоида, и фамилии врачей — Камышов, Савицкий и Гордиенко. По невыясненным причинам все они скончались в один и тот же день, ровно через неделю после завершения вскрытия.

Все трое были настоящими светилами науки — и КГБ, при всей его власти, вряд ли стал бы расправляться с первыми людьми отечественной медицины. Поэтому гибель врачей до сих пор вызывает вопросы.

Некоторые иностранные журналисты утверждают, что утечка информации о деятельности уже бывшего КГБ была намеренной. Но с какой целью? В ответ на аналогичную историю о захвате НЛО и вскрытии гуманоида в США? Как известно, в 1995 году многие американские СМИ обвинили ЦРУ в многолетнем сокрытии этого факта, но официальные власти объявили, что никакого захвата НЛО не было.

Может быть, сыграли роль меркантильные интересы бывших работников некогда грозного ведомства? Американская телекомпания TNT не скрывает, что документы и видеоматериалы о «советском инопланетянине» были куплены в России у отставных сотрудников КГБ.

Деятельность КГБ давно обросла слухами и легендами. И отделить правду от контролируемой дезинформации крайне сложно. К тому же существование НЛО по-прежнему затрагивает интересы госбезопасности — и значит, некоторые документы вряд ли будут опубликованы.

Николай Михайлов