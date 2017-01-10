... с технической неготовностью к катастрофе. Сотрудники МЧС (а ...даже уголовники. А в катастрофе на Дальнем Востоке, разумеется... Владивостоке. Между тем причины катастрофы вполне прозрачны и не... ремонтом) привела к катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС...