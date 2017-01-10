Причины катастрофы
12:18. 10 января 2017 Просмотров - 502 3 коммент. Опубликовал: brahman
Эксперты Минобороны пришли к выводу, что самолёт разбился над Чёрным морем из-за ошибки второго пилота, перепутавшего рычаги управления, а также низкой высоты и перегруза.
После полной расшифровки чёрных ящиков разбившегося в конце декабря 2016 года в акватории Сочи Ту-154 — параметрического и речевого — эксперты Минобороны фактически уже точно могут назвать причины авиакатастрофы. По мнению специалистов, самолёт с пассажирами сгубила совокупность нескольких факторов: борт отправился в последний рейс перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлёте перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Когда экипаж заметил ошибку, было уже поздно: тяжёлому Ту-154 попросту не хватило высоты для спасительного манёвра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился.
Источник Лайфа, знакомый с ходом расследования причин катастрофы, рассказал, что пресловутый человеческий фактор признан приоритетной версией крушения Ту-154.
— Изученные экспертами Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники Минобороны в Люберцах данные речевого и параметрического (фиксирующего работу всех агрегатов самолёта) самописцев говорят, что на третьей минуте полёта, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости, — рассказал Лайфу источник. — Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками.
По мнению специалистов, это произошло после того, как второй пилот, 33-летний капитан Александр Ровенский, вместо того чтобы убрать шасси, убрал закрылки.
— От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел, — добавил источник Лайфа.
Как выяснилось, ситуацию усугубил перегруз Ту-154. В багажном отсеке всё было заполнено под завязку. Хвостовую часть самолёта потянуло вниз. Спасти машину было нельзя: не хватало скорости и высоты. Хвостовая часть первой коснулась воды, а затем Ту-154 на большой скорости ударился о море правым крылом и разрушился.
По словам источника Лайфа, нештатная ситуация стала полной неожиданностью для экипажа: в первые секунды командир самолёта 35-летний майор Роман Волков и второй пилот Александр Ровенский растерялись, однако быстро взяли себя в руки и до последних секунд пытались спасти самолёт.
Из фраз второго пилота и командира корабля становится понятно, что что-то произошло с закрылками, после чего зазвучал сигнал тревоги из-за предельного угла атаки Ту-154.
РАСШИФРОВКА:
— … Скорость 300… (Неразборчиво.)
— (Неразборчиво.)
— Забрал стойки, командир.
— (Неразборчиво.)
— Ух, ё-моё!
(Звучит резкий сигнал.)
— Закрылки, сука, чё за х**ня!
— Высотомер!
— Нам… (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
Так эксперты поняли, что у самолёта возникли проблемы с закрылками именно по вине экипажа.
Пилоты, летавшие на Ту-154, с которыми пообщался Лайф, подтверждают выводы экспертов Минобороны о том, что причиной катастрофы могла стать ошибка пилотов.
— У "Туполева" рукоятки уборки шасси и закрылков сделаны на козырьке кабины пилотов, между ними, над лобовым стеклом. Перепутать их можно, особенно если второй пилот, сидящий справа, в обязанности которого входит управление закрылками и шасси во время взлёта, устал, — рассказал Лайфу заслуженный пилот РФ Виктор Саженин, который сам восемь лет отлетал на Ту-154. — От этого самолёт перешёл в запредельный угол атаки, ударился о воду, и у него отвалилась хвостовая часть.
Эту версию считает допустимой и лётчик-испытатель Герой России Магомед Толбоев. — На панели управления Ту-154 тумблеры закрылков и шасси находятся над лобовым стеклом. Закрылки — слева, шасси — справа. За них отвечает второй пилот, который сидит в кресле справа. Не исключено, что пилот мог перепутать рычаги или отвлечься на что-то, поэтому самолёт взлетал с выпущенными шасси и убранными закрылками, — рассказал Лайфу Толбоев.
По словам Толбоева, нельзя исключать ещё и такой версии, что после взлёта экипаж превысил скорость и механизм закрылка разрушился, из-за чего лайнер свалился вправо, потерял скорость и рухнул в воду.
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8
В МО РФ указали, что пока рано делать выводы, намекая на то, что еще неясно, что именно произошло с закрылками.
В Минобороны России опровергли сообщения СМИ о том, что причины катастрофы Ту-154, который упал в Черное море 25 декабря, установлены. Об этом сообщает ТАСС.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, публикация Life — «абсолютный бред и выдумка издания». В министерстве добавили, что комиссия по расследованию продолжает работу, и до ее завершения недопустимо и аморально пытаться «голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы».
https://lenta.ru/news/2017/01/10/konashe
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Проще простого списать всё на пилота, потому что это сразу же избавляет от многих вопросов, на которые нужно отвечать.
Но понятно одно: все пилоты были опытными! и они не первый раз управляют самолётом, и возраст их отнюдь не старческий, и мозги у них всё ещё работают – люди в самом расцвете сил, и люди очень хотят ещё жить! Поэтому если только пилоты не были вдрызг пьяными, то рассчитывать на их ошибки я бы не стал. Скорей всего я бы сказал, что кто-то при подготовке самолёта к полёту чего-то там нахимичил, способов есть множество, особенно таких, чтобы найти истину было бы практически невозможно.
И понятно второе: это не случайный самолёт, и было очень много желающих его именно уронить, в таких случаях я лично плохо верю в случайности и особенно в ошибки опытных пилотов, каждая из которых априори стоит им жизни. Тем более, что подавляющее большинство пилотов, даже и не очень опытных, всю жизнь летают и роковых ошибок никогда не совершают.
Спокойно доживают до пенсии, живут и радуются жизни. Лишь единицы “совершают ошибки” и это не факт, потому что списать на ошибки выгодно всем.
Поэтому у меня нет никаких резонов верить экспертам минобороны.
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Мустафаев рустем.
Особенно не хочется комментировать этот бред, но пару слов считаю необходимым сказать. Во первых по РЛЭ Ту145 шасси убираются приблизительно на высоте 10-15 метров это не более 3-5 сек полёта. а закрылки бираются на высоте не менее 120 метров, что уже противоречит версии ошибочной уборки закрылок вместо шасси. Доп.: рычаги уборки закрылок и шасси эргономически отличаются(на ощупь) и последнее, если бы на 3-5 сек полёты вместо шасси были бы убраны закрылки самолёт просто не набрал бы 450 м .
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