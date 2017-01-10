ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена
Персоналки на «Эльбрусах» готовы к серийному производствуi
Персональные компьютеры на процессорах «Эльбрус» подготовили к серийному производству, объемы которого могут составить несколько сотен тысяч ПК в год.
ПК на «Эльбрусах» пошел в серию
Один из главных разработчиков линейки российских процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ завершила цикл подготовки серийного производства персональных компьютеров «Эльбрус-401 РС». В их основе лежит микропроцессор «Эльбрус-4С» — система на кристалле, выполненная по технологии 65 нм, содержащая четыре вычислительных ядра, кэш-память 2-го уровня общим объемом 8 МБ, три контроллера памяти, три канала межпроцессорного обмена и канал ввода-вывода.
Новинка предназначена для оборудования автоматизированных рабочих мест операторов, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.
Опытные образцы этого ПК увидели свет еще в мае 2015 г., и в компании утверждают, что после этого ей потребовалось время на то, чтобы наладить кооперацию отечественных предприятий, являющихся контрактными производителями, отладить схемотехнические решения, оптимизировать стоимостные параметры. Основные технологические операции по производству ПК, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, осуществляются в России.
Ранние партии ПК измерялись десятками. Например, в 2015 г. 50 образцов новой техники сошли с конвейера предприятия «Октябрь» в Каменске-Уральском, а еще 80 в произвел «Ижевский радиозавод». Сейчас утверждается, что серийное производство готово выполнить заказ в объеме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.
Конфигурация и цена
В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23 дюйма, клавиатура, мышь. Предустановленное программное обеспечение — операционная система «Эльбрус». Она построена на основе ядра Linux и поддерживает приложения с открытым исходным кодом, в том числе редактор AbiWord, электронную таблицу GNumeric, браузер Firefox, клиент электронной почты. Также в ней имеются средства для разработки прикладного ПО, тесты для самодиагностики аппаратуры.
Уточняется, что ПК позволяет запускать не только эту ОС, но также и другие операционные системы, предназначенные для платформ Intel x86 и х86-64, — прежде всего Windows XP и различные варианты Linux. Эта возможность обеспечивается программно-аппаратной системой двоичной трансляции.
ПК «Эльбрус-401 РС» так называемой модификации «Б» выполнен в корпусе MiniTower (см. фото). На материнской плате реализован набор периферийных интерфейсов: Gigabit Ethernet, SATA 2.0, IDE, USB 2.0, RS-232, DVI (используется встроенная видеокарта). На плате предусмотрено посадочное место и установлен SSD-диск формата microSATA.
У компьютера имеется разъем PCI-Express х16 (используются 8 линий), позволяющий устанавливать карты расширения или 3D видеокарту семейства AMD Radeon (установлена в штатной конфигурации). Интерфейс IDE подведен к разъему карты CompactFlash (используется для нужд двоичного транслятора).
Ранее представитель МЦСТ Константин Трушкин в разговоре отказывался конкретизировать розничную цену на опытные ПК. Теперь в компании говорят, что после снижения производственных издержек цена на ПК «Эльбрус-401 РС» модификации «Б», имеющей тактовую частоту процессора 750 МГц, в розничной продаже составляет p199 тыс. (включая НДС).
Источник: nnm.me
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p199 тыс. (включая НДС)- Им чего совсем с головой плохо! Это то же самое, если кому-нибудь пытаться впарить ВАЗ за 4 ляма.
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р199 тыс. Это на каком языке? Может они уже ИИ разработали, бот описание делал?
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Тоже понравилось.
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наверное в индийских рупиях?
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Есть ВАЗы и дороже.
С двиглом в 500кобыл к примеру.
Не всем такие надо.
Но некоторые фантиков не пожалеют за корыто которое выглядит корытом но если надо уделает порш.
Спецслужбы например
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Дык , ноне даже за 5 тыр можно приобресть комп с аналогичными хар- ками . В чём прикол покупки того же самого за 199 тыр ?
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Сейчас заставят эту технику брать организации, для простых людей прикола нет.
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В качестве серверов.
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Один знакомый лоб уже заранее трещит…
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да-да. и компьютер новый, и танк армата, и мост в крым. нужно же стаду что-то показывать. будет это, или нет, уже не важно. показали картинку, значит есть. вот так всё в этой фейковой стране.
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Наверное вирусов не боится то и дорогой.
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Не боится взлома.
А любые американские компы для американцев открытая книга.
Простым людям такой НЕ НУЖЕН.
Но многие комерсы заинтересуются,наука ну и любой кто не хочет чтоб в его компе ковырялись извне.
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Ничего вы не понимаете! Это крутой россиянский компьютер! Его можно с 3 этажа скинуть – а он так и будет работать… как работал)))
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Да по большому счёту это хорошо, что своя техника будет, чё *********.
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А может его теперь только в бюджетные организации или за бюджетные деньги покупать/продавать будут?
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Разумеется, что только в бюджетные. Частникам такое не нужно.
Вот только заявлять, что мы де сами СМД-компоненты паяем, так постыдились бы. СМД компоненты мы паяли ещё в 1967году, и это не было достижением в СССР.
Также сильно наводит на мысль применение стандартных планок памяти, стандартных интерфейсов типа писиай, стандартного гигабитного сетевого интерфейса, что своих протоколов нельзя было придумать? свою память поставить? Думается, что при серьёзном подходе, который как бы наметился, трудно сказать на сколько наметился на самом деле, это лишь переходная модель компа, который как бы претендует на информационную независимость страны. Тут хвастают СМД-монтажём :) но не хвастают отечественным винчестером, отечественным SSD-накопителем, которому разумеется не обязательно иметь стандартный разъём, не говоря о том, что иметь в таких вещах стандартные международные разъёмы вообще вредно.
Впрочем, лиха беда начало.
Да и не нужно скидывать со счетов тот факт, что русские, как всех нас называют на западе, они вполне могли купить кристалл в Китае и корпусировать его в Сколково, я лично такие варианты не исключаю вообще. Да и всеми видами памяти для этого компа нас как-то не обрадовали, в-отличие от “да мы сами СМД-паяем” :)
Что же, изделие явно сырое, как для заявленных целей.
Но хоть что-то лучше чем совсем ничего.
И совсем плохо, то что конструкция абсолютно не оригинальная.
Копия.