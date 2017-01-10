«Народ, не имеющий национального самосознания — есть навоз, на котором произрастают другие народы»

Эти слова про "народ-навоз" были сказаны в самом начале ХХ века премьер-министром Российской империи Петром Столыпиным, которого 1 (14) сентября 1911 года на 50-летие отмены в России "крепостного права" убил в Киеве террорист Дмитрий Богров.

Предлагаю задуматься над этим известным изречением Петра Столыпина, а также над знаменитым изречением первого русского академика Михайла Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Чем эти слова важны для нас, живущих сегодня?

Государствообразующим народом Российской Федерации (как некогда и Российской империи) был и остаётся им по факту — русский народ, доля которого в составе всего населения России до сих пор превышает 60%, несмотря на все революции и войны, которые случились в ХХ веке. Он же, русский народ, стараниями своих правителей на протяжении веков буквально превращался в навоз, на котором произрастали и жили вольготно, по барски, как господа — различные инородцы.

Историческая справка: "Крепостное право — совокупность юридических норм, закрепляющих наиболее полную и суровую форму феодальной зависимости. Включает запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов (то есть прикрепление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле; беглые подлежат принудительному возврату), наследственное подчинение административной и судебной власти определённого феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, иногда — возможность для феодала отчуждать крестьян без земли". К этому надо добавить, что до 1917 года крестьяне составляли 87% населения Российской империи. В основном это и был "государствообразующий русский народ".

Какие правители способствовали этому издевательству над русским людом, и кто были те инородцы, которые питались кровью и потом (жизненной силой) русского народа?!

Давайте попробуем с этим разобраться.

В 2013 году Россия отмечала 400-летие дома Романовых, которые были царями России с 1613 года, а с 1721 года были императорами Российской империи, после того, как её основал Пётр I, вернувший и присоединивший к России в ходе 21-летней войны со шведским королём Карлом XII исторически русскую землю — нынешнюю Ленинградскую область (Ингерманландию, как она тогда называлась).

Российская империя была провозглашена таковой и была признана всем западным миром именно после присоединения к Московии этой "исторически Русской земли". Причём столицей Российской империи был сделан Петром I не город Москва, который был столицей Российской Державы с 1340 года, а вновь основанный на этой самой "исторической Русской земле" град на Неве — Санкт-Петербург.

Взгляните сейчас на портреты первого российского императора Петра I, его второй жены Екатерины I и дочерей Елизаветы и Анны, которые были по очереди императрицами Российской империи из рода Романовых:

Эти портреты были написаны с фотографической точностью разными художниками и в разное время, при этом изображённые на этих портретах персоны имеют одинаковые "национальные" признаки, говорящие, однозначно, о том, что эти царственные особы не происходили из русского народа. О них нельзя было сказать ни тогда, ни теперь, что "это русские люди".

Для осмысления нашей истории важно принять во внимание ещё и то обстоятельство, что "царь всея Руси" Пётр I в период с марта 1697 года по август 1698 года находился с посольством заграницей, где он как раз и загорелся идеей превращения прежде Российской Державы в "Российскую империю" наподобие существовавшей тогда "Священной Римской империи германской нации" под властью Леопольда I (1640 — 1705).

Император Священной Римской империи Леопольд I и его герб очень похожий на герб современной России.

Тогда, ещё до возвращения в Москву из заграничной поездки, 26 летний царь всея Руси Пётр I прямо из Лондона, где он в тот момент находился, отдал письменное распоряжение о заточении в суздальский Покровский монастырь своей законной жены Евдокии Лопухиной, русской по происхождению, на которой он женился в 16-ти летнем возрасте.

В распоряжении историков в отношении первой супруги Петра I имеется любопытная информация: "Евдокия Лопухина вошла в историю как последняя русская супруга российского царя. И все последующие российские императоры тоже брали себе в жёны только иностранок...". Источник.

Таким образом со стороны Романовых была окончательно и бесповоротно разорвана связь с государствообразующим русским народом. С момента превращения Российской Державы в Российскую империю русский народ оказался полностью во власти инородцев!

Историки вешают всем "лапшу на уши" про "300-летнее татаро-монгольское иго", а по факту было другое иго в лице инородцев Романовых, терпеть которое русский народ вынужден был те же 300 лет (с 1613 года и вплоть до революции 1917 года).

Это они, Романовы, установили сначала в Московии, а затем и во всей России (плоть до Урала) рабство для русских, которое именовалось "крепостным правом". По сути это была узаконенная Романовыми на территории "Святой Руси" работорговля и рабовладение "государствообразующим народом".

Я знаю, что прямо сейчас найдутся "адвокаты дьявола", которые кинутся по этому случаю утверждать, что "крепостное право не было рабством!", мол это была такая удобная форма государственного устройства, когда было хорошо и простому люду, и господам! Однако, все подобные "аргументы" с их стороны будут не более чем оправдательными словесами. А факты говорят о другом, что в России при Романовых русскими людьми торговали точно так же, как торговали рабами на каком-нибудь диком Западе.

Сохранились неоспоримые факты, это доказывающие. Вот рубрика "куплю-продам" в газете "Московские ведомости" за 22 февраля 1800 года. Читайте внимательно: "продаются дворовые люди...", "продаются 3 девушки видные 14 и 15 лет...", "продаётся кожевенный мастер 26 лет с женою", "продаётся кузнец холостой и столяр женатой", "продаётся вдова 33 лет..." и так далее...

Как вам, читатель, такой набор фактов для осмысления нашей истории через призму слов Михайла Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»?!

Задумайтесь теперь, могла ли династия Романовых на протяжении всего своего правления Россией быть заинтересована в том, чтобы государствообразующий русский народ был образован и знал свою настоящую историю?

Если я скажу, что нет, Романовы, разумеется, не были в этом заинтересованы, это будет лишь моё частное мнение, не отражающее всей глубины трагедии русского народа, оказавшегося во власти инородцев. Поэтому я приведу для осмысления потрясающие всякое воображение другие буквально убийственные факты:

Как известно, первая в России "Академия наук и художеств" была основана указом Петра I, подписанным в 1724 году. Первый российский академик (из числа русских) Михайло Васильевич Ломоносов попал однажды в опалу и едва не был казнён из-за своих разногласий по истории России и русского народа с немецкими учёными, которые составляли костяк российской Академии Наук и художеств и писали по заказу царствующих особ историю Государства Российского.

Этот случай произошёл при царствовании Анны Иоанновны, четвёртой дочери царя Ивана V и царицы Прасковьи Фёдоровны из династии Романовых. Анна Иоанновна была российской императрицей с 1730 по 1740 годы.

Императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V.

Историю России и народа российского, начиная с 1725 года, с момента начала работы российской "Академии наук и искусств" писали и сочиняли по заказу российских императоров и императриц, буквально "высасывая её из пальца", прибывшие из Европы плохо говорящие по-русски, но быстро становившиеся вдруг "знатоками" русской истории следующие господа-академики:

Коль Петер (1725), Фишер Иоганн Эбергард (1732), Крамер Адольф Бернгард (1732), Лоттер Иоганн Георг (1733), Леруа Пьер-Луи (1735), Мерлинг Георг (1736), Брем Иоганн Фридрих (1737), Таубер Иоганн Гаспар (1738), Крузиус Христиан Готфрид (1740), Модерах Карл Фридрих (1749), Стриттер Иоган Готгильф (1779), Гакман Иоганн Фридрих (1782), Буссе Иоганн Генрих (1795), Вовилье Жан-Франсуа (1798), Клапрот Генрих Юлиус (1804), Герман Карл Готлоб Мельхиор (1805), Круг Иоганн Филипп (1805), Лерберг Август Христиан (1807), Келер Генрих Карл Эрнст (1817), Френ Христиан Мартин (1818), Грефе Христиан Фридрих (1820), Шмидт Иссак Якоб (1829), Шенгрен Иоганн Андреас (1829), Шармуа Франс-Бернар (1832), Флейшер Генрих Леберехт (1835), Ленц Роберт Христианович (1835), Броссе Мари-Фелисите (1837), Дорн Иоганн Альбрехт Бернгард (1839).

В скобках указан год вступления каждого названного иностранного учёного в российскую Академию наук и художеств, переименованную с 1747 года в Императорскую академию наук и художеств.

Михайло Ломоносов, видя, что иноземцы фальсифицируют историю Руси и русского народа, не мог молча на это долго взирать, и в 1749 — 1750 годах он открыто выступил против исторических «версий» Миллера и Байера, проявлявших наибольшее усердие в сочинительстве истории для русских. Также Ломоносов выступил против навязываемой немцами «норманнской теории» становления России. Он подверг жесточайшей критике диссертацию Миллера «О происхождении имени и народа российского», а также труды Байера по русской истории.

Это ли не свидетельство того, что российские императоры-инородцы не просто знали формулу: «народ, не имеющий национального самосознания — есть навоз, на котором произрастают другие народы», но и всё делали для того, чтобы превратить русских в этот «народ-навоз»?!

Вот ещё один уникальный исторический факт из этого же смыслового ряда — уникальная лингвистическая карта 1730 года, где на месте покорённого Романовыми "Царства Сибирского", традиционно указываемого на всех западных картах именно как "Царство Сибирское", и на месте современной Якутии здесь обозначена страна "Скифия-Гиперборея" и образец её письменности, который мы нигде более не находим, по причине того, что все книги, написанные этим письмом либо надёжно сокрыты, либо уничтожены!

Известно, что примерно в 1751 году Михайло Ломоносов приступил к работе над подлинной «Древней российской историей». Излагая исторический материал, он стремился опровергнуть тезисы Байера и Миллера о «великой тьме невежества», якобы царившей в Древней Руси. Особый интерес в его труде представляла первая часть — «О России прежде Рюрика», где было изложено учение об этногенезе народов Восточной Европы и прежде всего славян-русов.

Любопытно, что поднятый Ломоносовым скандал в исторической науке привлёк и Синод Православной Церкви. Священнослужители усмотрели в трудах Ломоносова вредительство в отношении христианской веры и обвинили русского учёного по статьям 18 и 149 "Воинского Артикула" Петра I, наказание по которым предусматривало смертную казнь.

Архимандрит Д.Сеченов — духовник императрицы Елизаветы Петровны — в своём пасквиле на Ломоносова пошёл дальше всех, он потребовал сожжения учёного.

Созванная тогда академическая Комиссия заявила, что Ломоносов «за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к Академии, так и к комиссии, и к немецкой земле» подлежит смертной казни или, в крайнем случае, НАКАЗАНИЮ ПЛЕТЬМИ И ЛИШЕНИЮ ПРАВ И СОСТОЯНИЯ. Указом императрицы Елизаветы Петровны Михаил Ломоносов был признан виновным, однако, в силу его полезности для Государства Российского, от наказания плетьми и смертной казни он был освобожден. Ему лишь вдвое уменьшили жалованье, и он должен был «за учинённые им предерзости» просить прощения у немецких профессоров.

Ещё один уникальный факт.

Сын надворного советника польского короля Станислава Августа в бытность свою профессором Варшавского университета увлёкся изучением славянских и скандинавских рун, кельтских монет, этрусских саркофагов и древних памятников Северной Африки.

Результаты своих исследований Тадеуш Воланский изложил в хорошо иллюстрированных работах на польском и немецком языках, и это стало сенсацией! Собранные им свидетельства убедительно доказывали, что у славян письменность существовала задолго до Рождества Христова и появилась гораздо раньше, чем у финикийцев, иудеев и греков, да и египтян!!!

Комментируя безуспешные попытки западноевропейцев прочитать надписи на археологических памятниках в Европе и Африке, Тадеуш Воланский писал: «Учёные претыкались на эти памятники и напрасно трудились до нашего времени разбором их надписей по алфавитам греческому и латинскому, и видя неприложимость таковых, напрасно искали ключа в еврейском языке, потому что таинственный этот ключ ко всем неразгаданным надписям находится только в славянском первобытном языке… Как далеко простиралось в древние времена жительство славян в Африке, пусть докажут славянские надписи на камнях Нумидии, Карфагена и Египта...»

Феноменально то, что случилось позже, когда в 1846 году Тадеуш Воланский издал на свои средства книгу «Памятники славянской письменности до Рождества Христова». Польские священники обратились через Святейший Синод Русской Церкви к российскому царю Николаю I (Польша входила тогда в состав Российской Империи) с просьбой разрешить им аутодофе – сжечь автора живьём на костре из его книг. Эта история более подробно изложена здесь.

Таким образом факты и события последних трёх-четырёх веков открыто свидетельствует нам о том, что власть Романовых была для русского народа самым настоящим трёхсотлетним игом.

Мало того, что подавляющая часть русского народа была обращена в крепостное рабство, так вдобавок к этому русскому народу было запрещено знать его подлинную историю.

Русским было положено знать только ту вымышленную историю, которую сочиняли для них учёные-немцы, прибывавшие в Россию из Священной Римской империи германской нации!

А пуще всего от русских скрывалось, что русская цивилизация, насчитывавшая многовековую историю по календарю славян, реформированному в 1700 году Петром I и сокращённому на 5508 лет, имела свою письменность "задолго до Рождества Христова и появилась гораздо раньше, чем у финикийцев, иудеев и греков, да и египтян", как это открыл для себя и "просвещённого западного мира" польский учёный Тодеуш Воланский.

Любопытно в нашей истории и то, что властители государств и народов имели привычку то дружить друг с другом и даже устанавливать родственные связи через браки, то воевать друг с другом за расширение своих владений. Верхом могущества и власти у них считалось владение империей.

Империя (от лат. imperium — власть) — могущественная держава, опирающаяся в своей внутренней и внешней политике на военные сословия (организованную армию) и действующую в интересах военных сословий. Как правило империя объединяет разные народы и территории в единое государство с единым политическим центром, играющая заметную роль в регионе или даже во всем мире. В средние века империй было три: Священная Римская Империя (962-1806), Османская Империя (1299-1922) и Британская Империя (1497-1997).

Молодой российский царь Пётр I тоже хотел достичь верха могущества. Он был амбициозен, властолюбив и надеялся на свои родственные связи с сильными мира сего. Именно поэтому он и отправился в 1697 году более чем на год в турне по заграницам. Известно, что во время этого "посольства" российский царь посетил императора Священной Римской империи Леопольда I (это у него он скопировал герб, который потом имела Российская империя а сегодня имеет Российская Федерация), затем в числе прочих Пётр I посетил польского короля Августа II (с которым Пётр I заключил военный союз), а позже он добрался по морю до Британской империи, и уже оттуда, прямо из Лондона, отдал, как мы уже знаем, "письменное распоряжение о заточении в суздальский Покровский монастырь своей законной жены Евдокии Лопухиной, русской по происхождению".

Очевидно, этот разрыв был важным условием для "карьерного роста" как самого Петра I, так и всех его наследников. На это указывает то обстоятельство, что "Евдокия Лопухина вошла в историю как последняя русская супруга российского царя. И все последующие российские императоры тоже брали себе в жёны только иностранок..." Источник.

Ещё по условию той сделки, которую Пётр I заключил с западными могущественными властителями во время турнэ по западным странам, ему предстояло отвоевать у юного шведского короля Карла XII "исконно русскую землю", на которой находились очень важные исторические артефакты прошлой истории Святой Руси. И пока он не отвоевал эту "исконно Русскую землю", никто на Западе не признавал его императором, а Россию — империей. А как только Пётр I завершил таки Северную 21-летнюю войну со Швецией, так его сразу же короновали в императоры.



Гравюра придворного художника Фёдора Зубова: "Коронация Петра I"

Вот почему, сразу по возвращению Петра I из заграничного турне в 1699 году, был незамедлительно создан "Северный союз" против шведского короля Карла XII, в который помимо России вошли Дания, Саксония и Речь Посполитая во главе с саксонским курфюрстом и польским королём Августом II. Движущей силой этого союза было стремление Августа II отобрать у Швеции Лифляндию, ну а Петру I, чтобы его признали новым императором, нужна была Ингерманландия, которая располагалась в границах сегодняшней Ленинградской области и Карелии. Август II пообещал Петру I, что за военную помощь, с его стороны, он, Август II, со своей стороны, окажет содействие российскому царю "в возврате земель, прежде принадлежавших русским". Источник.

Вот так всё было завязано на Ингерманландии.

Теперь ещё кое-что интересное, что труднее всего осмыслить людям, чьё сознание заморочено ложью официальных историков, прислуживающих сильным мира сего.

Одна из главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга — Исакиевский собор — крупнейший православный храм, расположенный на Исаакиевской площади. Историки уверяют нас, что этот великолепный храм с уникальной архитектурой был построен (не отреставрирован, а именно строился с нуля) в 1818—1858 годы по проекту архитектора Огюста Монферрана.

Торжественное освящение 30 мая (11 июня) 1858 года нового кафедрального собора совершил митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Григорий (Постников).



"Император Пётр I и Исакиевский собор" в Санкт-Петербурге, картина художника Максима Воробьёва, 1844 г.

Ещё один факт для осмысления: "5 сентября 1809 года согласно условиям Фридрихсгамского мирного договора, завершившего войну между Россией и Швецией, Финляндия вошла в состав Российской империи. Причины русско-шведской войны 1808-1809 годов кроются в сложных взаимоотношениях целого ряда европейских стран. Политическая коньюнктура, сложившаяся в результате победоносных войн Наполеона Бонапарта, привела Россию к союзу со своим недавним противником Францией. В июне 1807 года произошла историческая встреча Александра I и Наполеона I. Среди множества вопросов, стоявших на повестке дня, обсуждались вопросы о Швеции и Финляндии. Встреча закончилась подписанием Тильзитского договора о мире и союзе между Россией и Францией". Источник.

После присоединения Финляндии к России столица Финляндии – Хельсинки начала приобретать европейский вид. Современный архитектурный стиль центра города планировали Йохан Альбрехт Эренстрем (Johan Albrecht Ehrenström) и архитектор Карл Людвиг Энгель (Johann Carl Ludwig Engel).

Уроженец Германии, Энгель первоначально работал в Российской империи, а затем переехал на работу в Хельсинки. По его проекту российский император Николай I и построил в столице Финляндии Кафедральный собор, который в русский период финской истории назывался Николаевским и был упрощённой копией Исакиевского собора.

"Строительство собора велось по проекту Карла Людвига Энгеля в 1830-1852 годах, параллельно со строительством в Петербурге Исаакиевского собора, с которым Хельсинкский имеет много общего". Источник.

"Храм в Хельсинки был торжественно открыт 15 февраля 1852 года. Собор посвящён святому Николаю — небесному покровителю царствующего императора Николая I, и получил название церковь Св. Николая (фин. Nikolainkirkko). После того как в 1917 году Финляндия стала независимой, храм получил название Сууркиркко (фин. Suurkirkko, Большая церковь)".

В этой истории со строительством храмов в Санкт-Петербурге и в Хельсинки всё очень правдоподобно, но есть одно но, которое заставляет усомнится в искренности рассказа историков и посмотреть на историю России немного другими глазами.

Существует давняя традиция строить храмы равно как и многие другие культовые сооружения так, чтобы они были ориентированы по сторонам света.

Вот к примеру ориентация строго на Север Базилики Святого Петра в Риме. Снимок из Космоса.

Вот, к примеру, ориентация строго на Север строившегося ровно 20 лет по указу Николая I Кафедрального собора в Финляндии, упрощённой копии Исакиевского собора в Санкт-Петербурге:

А это ниже ориентация Исакиевского собора в Санк-Петербурге, который якобы был построен в одно время вместе с Кафедральным собором в Хельсинки. Исакий сориентирован почему-то на допотопный Северный полюс планеты, о котором сегодня свидетельствуют 2-3 километровые льды на острове Гренландия.

Это изображение расставляет все точки над "i":

С одной стороны, мы имеем едва ли не фантастическое (в силу сегодняшнего навязанного всем исторического мировоззрения) воззрение на возраст Исакиевского собора, находящегося в Санкт-Петербурге, с другой стороны, мы имеем едва ли не фантастическое (опять же в силу сегодняшнего исторического мировоззрения) воззрение на остров Гренландия, весь покрытый льдом огромной толщины, какая естественна только для географических полюсов Земли и указывает нам однозначно на то, что прежний, допотопный географический полюс планеты, располагался именно там.

Толщина льда в метрах.

"Гренландский ледяной щит — второй по размеру ледяной щит мира после Антарктического. Площадь щита — 1,71 млн км², он занимает около 80 % территории Гренландии, протяжённость с севера на юг почти 2,4 тыс. км, а ширина на севере достигает 1100 км. Средняя толщина льда — 2135 м. Наибольшая толщина щита превышает 3000 м. Возраст льдов оценивается приблизительно в 110 тыс. лет". Источник.

Если учесть, что до реформы Петра I на российском календаре было на 5508 лет больше, чем мы имеем сегодня (и на 1749 лет больше, чем имеет еврейский календарь!), то можно сделать окончательный вывод, что инородцам, которые в средние века захватили власть над русским народом, очень хотелось напрочь лишить русский народ исторической памяти и исторического "первородства".

Приложение: "Зачем славянский календарь сократили на 5508 лет?!"

А если учесть, что вся династия Романовых искореняла на Руси исконно русские традиции и верования, а также тщательно скрывала связь русского языка с индо-арийским санскритом и сохранившейся в Индии индо-арийской культурой, созданной, как говорят сами индусы, пришельцами с Русского Севера, это свидетельствует о том, что Романовы всячески делали из русских людей манкуртов, не способных чувствовать дух крови своих великих предков.

Приложение: "Наталья Гусева: Русский Север — прародина индославов".

Вот что сегодня представляет русский народ, государствообразующий народ современной Российской Федерации! И мы все видим, что нынешняя государственная власть также не заинтересована в том, чтобы открыть русскому народу всю историческую правду и донести её через СМИ и государственную систему образования.

Герман Греф, глава Сбарбанка: "народу нельзя давать секретные знания!"

То есть, русский народ и сегодня должен служить буквально навозом для жизни и процветания инородцев, которые как и во времена Романовых заполонили собою все жизненноважные сферы: науку, систему образования, средства массовой информации, систему центральной и региональной власти...

Каким образом это сделано, хорошо объяснил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер:

Теперь вот эта "российская интеллигенция с еврейскими корнями" делает всё возможное по указке своего вышестоящего иудейского начальства, чтобы у русского народа по-прежнему не было: а) исторической памяти, б) духовной связи со своими великими предками, чьё богатое духовное наследие сохранилось на земле Индии в виде пяти книг "Веды", написанных на санскрите.

В связи с этим у меня вопрос ко всем: по милости этой "российской интеллигенции с еврейскими корнями" русский народ будет ещё три века жить под "иудейским игом" в "еврейском понятийном пространстве"?!

Или русские вспомнят, наконец, кто они есть?

10 января 2017 г. Мурманск. Антон Благин