Надо ли России платить ли за русофобию

Представьте себе, что вы стали членом некой организации. В ней вы можете высказывать свою позицию, вас выслушивают, вы наравне со всеми. Это все плюсы от членства в этой организации. Есть ли минусы? Есть – большие членские взносы. Будете вы членом этой структуры, будете ли платить обязательные взносы? Будете — до тех пор, пока плюсы будут перевешивать минусы. Это вполне логично и разумно.

Но вот ситуация изменяется. В организации вас больше не выслушивают, ругают, оскорбляют, костерят на чём свет стоит. Потом принимают решение вообще лишить вас права выступать на заседаниях организации. При этом членские взносы требуют, как ни в чём ни бывало. Снова возвращаемся к вопросу: будете ли вы платить эти взносы в изменившейся ситуации? Очевидно, что новая ситуация требует нового подхода. Уважающий себя человек понимает, что если членство в организации несёт за собой одни минусы в виде ушата информационных помоев и поражения в правах, то и взносы туда платить вряд ли надо. Позиция уважающего себя человека должна быть такой: приостанавливаю платить взносы до тех пор, пока вы не прекратите травлю и оскорбления. При продолжении оных оставляю за собой право покинуть ряды вашей организации.

А теперь представьте себе, что речь идёт не о вас персонально, а о целой стране — о нашей России. В 1996 году Российская Федерация стала членом Совета Европы – одной из наиболее влиятельных и старейших в Европе международных организаций, объединяющей 47 европейских государств. После принятия 23 февраля 1996 года Федерального закона № 19-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы», начиная с 1997 года, Российская Федерация взяла на себя обязательство стать главным плательщиком в бюджет этой организации. Таких «главных плательщиков» несколько, и одним из них стала Россия. Наш ежегодный взнос составляет около 23 млн евро (более 1,8 млрд руб. по состоянию курса на 01.01.2016г.). В 2016 году этот взнос с учётом всех программ, по которым Российская Федерация сотрудничает с Советом Европы, составил 32,8 млн евро (более 2,6 млрд руб. по состоянию курса на 01.01.2016г.).

Вопрос: а что Россия получает за эти деньги? Вот Швейцария платит, к примеру в четыре раза меньше нас (7,5 млн евро), Польша примерно столько же (8,2 млн евро), однако, это никак не умаляет её возможности в Совете Европы и никак национальную гордость не задевает. Платя 2,6 млрд рублей в год Россия получает… одни проблемы и унижения. Начиная с конца 2014 года Россия прекратила свое участие в одной из четырех структур Совета Европы – Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Для тех, кто забыл хронологию событий, напомним их ход.

«Российская делегация в ПАСЕ демонстративно покинула зал заседаний после того, как Ассамблея снова лишила нашу страну права голоса и некоторых других полномочий. «Мы покидаем ПАСЕ до конца года», — заявил глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков в своих комментариях относительно решения ПАСЕ приостановить полномочия РФ голосовать и участвовать в руководящих органах до апреля 2015 года».

TopNews

«Напомним, что в апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий, в том числе права голоса. Кризис между Москвой и Страсбургом возник из-за воссоединения Крыма с Россией. Впоследствии санкции в отношении нашей делегации были продлены до января 2016 года».

RT

Какова была реакция России на эти вопиющие оскорбления? Никакой. Оказывается, правительство Медведева ещё в 2013 году внесло взнос за 2014 и 2015 годы. Зачем нужна была такая спешка — не совсем понятно. Можно ли себе представить себе члена какой-либо структуры, который выплатил свои взносы на два года вперед? С трудом. Разве только такой индивидуум очень хочет понравиться руководству этой организации. Зачем России столь странным образом стараться понравиться структуре, которая «в благодарность» за оплаченные вперёд взносы лишит нашу страну права голоса и примет антироссийские, русофобские резолюции, не совсем понятно.

«На прошлой неделе в Страсбурге закончилась очередная сессия ПАСЕ, где приняты две резолюции, предложенные делегацией Украины, в которых события в ДНР и ЛНР называются «российской агрессией» и содержится призыв к России вывести свои войска из Донбасса. По словам Слуцкого, впервые ПАСЕ дошла до того, чтобы подвергать сомнению легитимность действий российской власти. «Столь воинственной риторики мы из Страсбурга ещё не слышали», — сказал Слуцкий. Хотя во времена Чеченской войны и событий в Южной Осетии подобное уже происходило, добавил депутат». Парламентская газета

Совет Европы – это место, где нас всё время поливают грязью. Сначала за подавление терроризма на Кавказе, потом за отпор агрессору в Южной Осетии. Теперь за то, что Россия не дала возможность украинским нацистам вольготно убивать русских на Донбассе. И всё это время мы фактически продолжаем финансировать эту организацию, давая ей примерно 8% её бюджета.

В политике жёсткие законы. Если не реагировать на нападки против тебя, то они только нарастают. Международная политика не место для «толстовца» с его лозунгом непротивления злу насилием. Будешь молчать – будут давить, ломать и отбрасывать. Причем – и в других структурах.

«Спикеру Госдумы Сергею Нарышкину и его коллегам-депутатам, ранее попавшим в черный список ЕС, отказано во въезде в Финляндию для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ,

В ответ на запрет во въезде в Финляндию Сергей Нарышкин заявил, что российская делегация вообще не примет участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Хельсинки. «Российская делегация в полном составе не примет участие в работе сессии, которая пройдет в Хельсинки»,— заявил господин Нарышкин, добавив, что это выражение российского протеста «против произвола, против нарушения принципов демократии и парламентаризма».

Коммерсант

Ладно, в 2013 году правительство «Единой России» во главе с Медведевым по неведомым нам причинам заплатила взносов на два года вперед, но за 2016 год спешить платить взносы точно не надо было. Но заплатили!

«Россия полностью выплатила взнос за участие в работе структур СЕ, в том числе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2016 году. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь СЕ Татьяна Баева. По её словам, средства были перечислены до 30 июня 2016 года, как то предписывают правила организации. Это означает, что Россия избежала пени, полагающиеся за просроченные платежи». РБК

Если больше всего в международной политике бояться пени от тех, кто тебя старается прессовать и унижать, то, с такой позицией, уважения в подобных структурах не заслужить.

Что нужно делать в сложившейся ситуации? Прекратить оплачивать русофобскую политику. Депутат Государственной Думы, глава партии «Родина» А.А. Журавлев решил выступить с законодательной инициативой, с логикой которой, на мой взгляд, спорить просто невозможно.

Его законопроектом предлагается принять меры законодательного характера для исключения России из числа главных плательщиков в бюджет Совета Европы и сокращения неоправданных расходов.

Внимание – для тех, кто скажет, что речь идет о самоизоляции нашей страны. Алексей Александрович Журавлев предлагает не вообще не платить взносы, а перестать быть одним из главных плательщиков.

«Русофобские настроения определенной части ПАСЕ широко известны и этот факт ещё раз заставляет усомниться в необходимости ежегодных трат столь значительного финансового ресурса страны. Следует отметить, что не только в последние годы, но и ранее в Совете Европы основные решения фактически принимались в зависимости от согласованной позиции стран Европейского союза, и мнение России не было решающим. Другая структура Совета Европы – Европейский Совет по правам человека, также многие годы выносит решения, которые противоречат интересам Российской Федерации и ложатся необоснованным бременем на бюджет страны», — пишет депутат в пояснительной записке.

Отзыв правительства на законопроект поразителен.

ОТЗЫВ ПРАВИТЕЛЬСТВА по законопроекту Законопроектом предусматривается исключение Российской Федерации из числа главных плательщиков в бюджет Совета Европы. Сохранение за Российской Федерацией статуса главного плательщика обеспечивает необходимые условия для продвижения российских позиций в данной организации. Наряду с Российской Федерацией в число главных плательщиков входят Великобритания, Италия, Франция и Германия, а также Турция (получила это право с 1 января 2016 г.). Статус главного плательщика предоставляет практические преимущества, в том числе обеспечивает широкое использование русского языка в качестве рабочего. Кроме того, имеется возможность в первоочередном порядке знакомиться и вносить правки во все рассматриваемые в Совете Европы документы и прорабатывать их с другими государствами — главными плательщиками до вынесения на официальное обсуждение. В случае перехода из статуса главного плательщика в разряд обычного плательщика размер взноса Российской Федерации снизится не более чем на 10 процентов, что несоизмеримо с потенциальными политическими и имиджевыми потерями. Ситуация с неучастием делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в будущем может измениться. В этой связи нецелесообразно использование данного обстоятельства в качестве основания для выхода из числа главных плательщиков в бюджет Совета Европы. С учетом изложенного Правительство Российской Федерации представленный законопроект не поддерживает.

Любая нормальная логика будет такова: пока не изменились обстоятельства, мы меняем своё отношение к этой структуре и, изменяя закон РФ, начинаем платить меньше в Совет Европы. Нас там не слышат и не слушают, поэтому доводы правительства просто смешны. Какая разница, на каком языке вас не слушают и ругают? На русском или на другом? Может ли правительство назвать хоть одно достижение, хоть один плюс для России от членства в ПАСЕ?

Я могу – только не плюс, а явный минус. Членство в Совете Европы стало формальным поводом для введения моратория на применение смертной казни в нашей стране. При том, что большинство граждан России выступает за применение высшей меры наказания. (Для справки: в программе Партии Великое Отечество отмена моратория на смертную казнь – пункт программы.

Итак мы видим – есть две логики.

Первая логика – это логика правительства «Единой России». Платить 2,6 млрд рублей в год, платить их вперёд, платить, не смотря ни на что. Ведь «ситуация с неучастием делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в будущем может измениться».

Вторая логика – это логика уважающего себя государства, которое не должно оплачивать русофобов и ненавистников России, как бы красиво они ни назывались. Нужно начать платить в Совет Европы меньше взносов, изменив законодательство и приняв поправки депутата А.А.Журавлева в Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Уставу Совета Европы». Изменится «ситуация» — изменим подход.

При этом, хочу отметить, что чёткое и ясное заявление российских представителей, что в случае продолжения унижений и провокаций в адрес нашей Родины, Россия не только сократит платежи, но поставит вопрос о выходе из Совета Европы, — стало бы холодным душем для русофобов из ПАСЕ.

И в завершение ещё несколько фактов:

Россия находится в Европе вне зависимости от «советов», просто в силу своего географического положения. Поэтому быть или не быть нам в ПАСЕ — это вопрос политической целесообразности и пользы, и не более того. В нашей истории есть примеры на интересующую нас тему. Предшественником ООН была организация под названием Лига Наций. СССР вступил туда в 1934 году и был исключён оттуда в 1939 году из-за начавшейся советско-финской войны. Ситуация очень похожа на нынешнюю. Сегодня Россию обвинили в ПАСЕ в «агрессии против Украины» и на этом основании лишили слова и унизили, в 1939 году исключили из организации из-за «агрессии против Финляндии», хотя война началась после провокационных обстрелов советской территории с финской стороны.

И что? А ничего. В 1945 году СССР вместе с союзниками сам выступил инициатором создания ООН, а Лига Наций и «изоляция» — канули в небытие.

Хорошо бы это помнить и сегодня.

Источник: nstarikov.ru