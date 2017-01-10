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МАЗ-541 — мегаседан из СССР

18:59. 10 января 2017 Просмотров - 588 2 коммент. Опубликовал:

Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое

МАЗ-541 — мегаседан из СССР

Когда речь заходит о суперседанах, сразу же вспоминаются бронированные президентские лимузины или Rolls-Royce Phantom. Но задолго до их появления существовал автомобиль, на фоне которого все эти седаны выглядят жалкими недомерками. И хотя проходил он по разряду спецтехники, да ещё аэродромной, но, как ни крути, а все же был седаном. Вернее — мегаседаном.

МАЗ-541 — мегаседан из СССР

На этом фото МАЗ-541 буксирует первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144. Похоже, что делает он это с трудом, так как пустой Ту-144 весил более 91 тонны, в то время как МАЗ-541 мог буксировать самолеты массой до 85 тонн.

По заказу «Аэрофлота»

Речь идет об уникальном аэродромном тягаче МАЗ-541, разработка которого началась в Минске в 1956 году. Создавался этот автомобиль для работы с новым поколением советских пассажирских лайнеров, таких, как Ту-104, Ту-114 и Ил-18. Они не только подросли — причем значительно — по сравнению со своими предшественниками, но и стали тяжелее. Вот почему потребовался новый тягач, способный буксировать объект массой 85 тонн — именно столько весил пустой Ту-114. Раньше для этих целей использовались армейские ракетные тягачи, но из-за их габаритов, в частности — высоты, постоянно существовал риск столкновения с самолетом. Да и удобство работы в специфичных аэродромных условиях оставляло желать лучшего.

МАЗ-541 — мегаседан из СССР

Длина 7797 мм, ширина — 3400 мм. МАЗ-541 вошел в историю как самый большой, тяжелый и необычный седан-тягач в мире.

Конструкторы Минского автозавода учли все пожелания заказчика — «Аэрофлота» — и сделали машину широкой и приземистой, чтобы она свободно подъезжала под самолеты без риска столкновения.

И снабдили её системой полного привода с отключаемым передним мостом.

Из-за всех своих конструктивных особенностей МАЗ-541 получился ярко выраженным трёхобъемником.

Машина имела два руля, два места и продублированные органы управления.

Вернее, два поста управления, благодаря которым водитель мог лучше контролировать процесс взятия лайнера на буксир.

Двигатель от танка

МАЗ-541 получился не только большим, но и тяжелым — весила машина более 28 тонн.

Понятно, что обычные моторы от грузовиков для такого исполина не подходили, поэтому его снабдили старым, добрым, двенадцатицилиндровым дизелем В-2, которым оснащался легендарный танк Т-34.

Двигатель объемом 38,8 л развивал мощность в 500 л.с., а на пару с ним трудилась механическая КПП, имевшая три скорости для движения вперед и две для движения задним ходом.

При желании МАЗ-541 мог разогнаться до 30 км/ч, а расход топлива составлял 120 л на сотню пробега.

МАЗ-541 — мегаседан из СССР

Двухцветный кузов, колеса разного диаметра, хромированная решетка радиатора, четыре фары — МАЗ-541 имел запоминающийся и самобытный облик.

Ещё одна особенность тягача — разные колеса на передней и задней оси. Сзади стояли колеса от карьерного самосвала МАЗ-525, а спереди от грузовика ЯАЗ-214. Объяснялось это тем, что основная нагрузка приходилась на заднюю часть машины, кроме того, применение таких задних «катков» увеличивало сцепление колес с дорожным покрытием.

Конец пятидесятых — начало шестидесятых годов прошлого века было временем, когда Советский Союз всячески демонстрировал всему миру статус сверхдержавы.

Разумеется, прибывающие в международный аэропорт «Шереметьево» иностранцы должны были видеть не только советские красавцы-лайнеры, но и соответствующую аэродромную технику.

Несмотря на свое чисто утилитарное предназначение, МАЗ-541 получил весьма самобытный дизайн — модную по тем временам сдвоенную головную оптику, хромированную радиаторную решетку, а некоторые машины имели двухцветную окраску кузова.

Конечно, МАЗ-541 сложно назвать красавцем, но, вне всякого сомнения, это был самый красивый аэродромный тягач тех лет.

МАЗ-541 — мегаседан из СССР

Небольшая высота позволяла МАЗ-541 работать практически со всеми типами гражданских воздушных судов.

Карьера мазовского мегаседана была недолгой и продолжалась чуть более десяти лет. С появлением таких лайнеров, как Ту-154 и особенно Ил-62, потребовался более мощный тягач. Всего было выпущено три МАЗ-541, хотя первоначально серия должна была состоять из двенадцати машин.

В 1970 году единственный в своем классе седан-тягач был отправлен на пенсию, а несколькими годами ранее «Аэрофлот» аннулировал заказ на оставшиеся девять машин.

Судьба трех выпущенных МАЗ-541 неизвестна, но, скорее всего, все они были утилизированы.

Александр Плеханов

Источник: nnm.me

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