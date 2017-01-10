Контроль над небом. Один из самых современных зенитных комплексов “Антей-2500″

... развязывается даже у самых «молчаливых». - Один наш сотрудник учился...! До самого неба достанет. Смотрю я телевизор, читаю современные газеты, ...он боялся потерять сейчас контроль над собой. А Сергей думал...быстро, Дмитрий остался один, нет не один, в его ...