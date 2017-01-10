Главная » Видео, Война миров, Вооруженные силы

Контроль над небом. Один из самых современных зенитных комплексов “Антей-2500″

19:55. 10 января 2017 Просмотров - 264 Нет комментариев Опубликовал:

«Антей-2500»(по классификации НАТО SA-23 Gladiator) — единственная в мире мобильная зенитная ракетная система, способная перехватывать баллистические ракеты с дальностью пуска до 2500 км. Также ЗРК способна поражать в воздухе следующие цели: самолёты тактической и стратегической авиации; оперативно-тактические и тактические ракеты, аэробаллистические и крылатые ракеты, самолёты радиолокационного дозора,разведывательно-ударные комплексы.
Отличительная особенность ЗРК — высокая мобильность, короткое время перевода из транспортного в боевое положение, а также способность поражать до 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 м/сек.
Система ПВО разработана концерном «Алмаз-Антей».

Метки: Антей-2500, Вооружённые силы России, противовоздушная оборона (пво)
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Свеча над пропастью
... развязывается даже у самых «молчаливых». - Один наш сотрудник учился...! До самого неба достанет. Смотрю я телевизор, читаю современные газеты, ...он боялся потерять сейчас контроль над собой. А Сергей думал...быстро, Дмитрий остался один, нет не один, в его ...
Велес - один из величайших богов древнего Ведического мира, а мы Русы – его правнуки. Часть 2
... очень важен самый начальный момент ...том, что «контроль над их ложами ...дарвиновской теории является предком современного человека. ___________________________________ *Земное... статьи описывают один из вариантов гена...движением солнца по небу - Посолонь. ...
Рейтинг 100 самых ярых русофобов
...«Русский мужчина – самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины ...один ряд с событиями в мировой истории, которые определяют современное... мир» убил в небе над Украиной много ни в...угроз Россия обеспечила Асаду контроль над Алеппо. Это пока ...
О - Воскрешении и Объ-Единении Славян С-Начала Через Их Перво-Начальные - Язык, Письменность, Культуру и Цивилизацию - Человечества или С-Начала - Любовь и Нравственность - Единого Творца - Надо Вос-Становить?!..
...общий контроль всё Человечество - сперва самим: разорив...больше чем в современных научных школах: .... е. Человечество), и один Пастырь (- Закон Единого!)…» ...мозг», выздоравливающий и надеюсь вовремя успевающий -...которая будет замечена под Небом (- т. е...
Татаро-монгольского нашествия небыло!
...татаро-монгольским нашествием», на самом деле было борьбой потомков... князя говорится об утере контроля над торговыми путями: Греческим (...земель юга европейской части, современной России. Ведическая Культура ... к статье, отметим один примечательный факт.В очень...
Скоро будет 20 лет, как на территории России установился самый кровавый в истории человечества режим
...к успеху в современной войне. Создание отборных... Кубинка, прикрывающего небо столицы. 9 ...молодежи Кавказа предоставляется один вариант - ...закулисе нужен только контроль над Россией. Они понимают... затем ликвидировать самые боеспособные подразделения Вооруженных...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>