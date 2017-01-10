Контроль над небом. Один из самых современных зенитных комплексов “Антей-2500″
«Антей-2500»(по классификации НАТО SA-23 Gladiator) — единственная в мире мобильная зенитная ракетная система, способная перехватывать баллистические ракеты с дальностью пуска до 2500 км. Также ЗРК способна поражать в воздухе следующие цели: самолёты тактической и стратегической авиации; оперативно-тактические и тактические ракеты, аэробаллистические и крылатые ракеты, самолёты радиолокационного дозора,разведывательно-ударные комплексы.
Отличительная особенность ЗРК — высокая мобильность, короткое время перевода из транспортного в боевое положение, а также способность поражать до 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 м/сек.
Система ПВО разработана концерном «Алмаз-Антей».