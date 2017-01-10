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Конструкторы этого оружия, являются национальным достоянием России

18:38. 10 января 2017 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:

Одна из самых закрытых тем в любой стране - сфера производства оружия. Россия не исключение. Потому что именно здесь рождаются самые передовые технологии. Обладая лучшими в мире образцами вооружения и военной техники, мы практически ничего не знаем об их создателях - учёных и конструкторах. Завесу секретности над этими легендарными людьми и тайнах рождения современного оружия приоткрывает этот фильм.

Метки: военпром, Вооружённые силы России
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