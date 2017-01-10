Истребитель-перехватчик подполковник Иван Шарин о встречах с НЛО своих и его коллег

Летчик истребитель Иван Александрович Шарин. Подполковник, 21 год лётной работы и 26 лет календарной службы в авиации ПВО. < ![CDATA[ ]]> http://sir35.ru/vstrechi_s_Messingom< ![CDATA[]]> (На сайтах Космопоиска он ошибочно назван Героем Советского Союза. Но, он сам опроверг эту информацию когда я говорил с ним по телефону).

За двадцать один год летной работы он выполнил:

на самолете Як-18у – 193 вылета;

на самолете УТИ МиГ-15 – 755 вылетов;

на самолете МиГ-17 – 476 вылетов;

на самолете МиГ-19п – 226 вылетов;

на самолете МиГ-19с – 22 вылета;

на самолете Су-7у – 19 вылетов;

на самолете МиГ-25пу – 148 вылетов;

на самолете МиГ-25п – 368 вылетов;

на самолете МиГ-23уб – 111 вылетов;

на самолете МиГ-23м – 196 вылетов;

На всякий случай, если кто не знает, Миг-25 – самый быстрый в мире истребитель-перехватчик, способен разгоняться до 4-х скоростей звука, до 5000 км/ч (хотя не рекомендуется свыше 3000). В общем, элита боевой авиации.



Сам Иван Шарин он первый раз столкнулся со странной аномалией в 1971 году ночью в Перми. На его самолет была накинута светящаяся сеть “толщиной в руку 30 на 30″, а сам он частично был парализован. Когда выпустил шасси для посадки сеть исчезла. Я спросил у него по телефону что значит “30 на 30″? Он ответил что это сантиметры. Это размер ячеек сетки, а толщина линий примерно с руку.



От себя добавлю, что это напоминает светящиеся проявления подводных НЛО – на поверхности воды в темноте видны какие-то движущиеся узоры.



Второй раз он и диспетчер с земли видели гигантский НЛО над базой стратегических ракет возле Перми.



Третий раз яйцеобразный НЛО когда возвращался из Афганистана. Он объясняет, что докладывать не мог об этом, ибо сразу бы комиссовали, как происходило с другими смельчаками. По его словам, с 1981 года ситуация изменилась. Начали официально собирать информацию об НЛО, то есть, с этого момента НЛО временно перестало считаться сумасшествием, потому появилось много свидетельств от военных:

< ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=puMg5WAkg0g< ![CDATA[]]>

Все это можно прочитать также в его книге “Правда о гибели Гагарина”. Краткое описание здесь < ![CDATA[ ]]> http://ok-inform.ru/pozitsiya-chelovek/11757-pochemu-pogib-yurij-gagarin.html< ![CDATA[]]> - там же указан его питерский телефон для желающих приобрести его книгу. К чему я всех и призываю.



В этой лекции он сообщает, что двое его одноклассников по летному училищу пропали бесследно в небе в мирное время 50 лет назад. Но имен их он не назвал. Я связался с ним по телефону, и он назвал их конкретные имена.

На Курилах растворился в воздухе вылетевший на перехват нарушителя границы МиГ-17, который пилотировал Василий Майстренко. Никаких следов на воде в виде обломков или масляного пятна не найдено. Его искали подводные лодки и водолазы.

Под Нижним Тагилом исчез в воздухе ст. лейтенант Илюшкин с напарником Юрием Левшиным. Самолет-спарка УТИ МиГ-15. Была гроза и с земли видели сильную вспышку в небе. То ли молния, то ли взрыв.

Странно, но только за день до моего разговора появилось единственное упоминание в интернете этой трагедии:

5 ИЮНЯ 2014, 11:46

Вчера исполнилось 45 лет, как под посёлком Махнёво разбился истребитель МИГ-15УТИ, оба лётчика — майор Юрий Левшин и лейтенант Николай Илюшкин — погибли.

Долгое время в посёлке не знали никаких подробностей о катастрофе, даже имена летчиков тщательно скрывались.

В 2002 году махнёвские школьники провели исследовательскую работу и добыли подробную информацию о катастрофе.

Истребитель взлетел с военного аэродрома Салка, что неподалёку от Нижнего Тагила. Спустя полчаса поступило сообщение, что тяга двигателя резко упала, а затем связь с экипажем прервалась. На утро в шести километрах от посёлка Махнёво были обнаружены обломки самолёта… Оказалось, что в турбину двигателя попала птица. У лётчиков была возможность катапультироваться и спастись, но тогда неуправляемый истребитель с полным баком горючего рухнул бы на посёлок.

Как рассказала директор школы Татьяна Краюхина, на месте трагедии ребята заложили капсулу с посланием потомкам. Во дворе школы установлен небольшой памятник лётчикам, спасшим посёлок ценой своей жизни — каждый год 4 июня дети возлагают к нему цветы. < ![CDATA[ ]]> http://www.oblgazeta.ru/society/18087/ < ![CDATA[]]>

Чудо заключается в том что если бы я связался с Шариным на 1 день раньше то я ничего бы не узнал о судьбе этих двух героически погибших летчиках. Первая и единственная информация о них появилась в интернете за день до нашего разговора!

***