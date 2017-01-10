Финансовый передел мира

Любопытен не только фильм, суммирующий отрывочные знания о т.н. финансовом долларовом могуществе, но и сам факт появления такого сюжета на одном из центральных каналов России. Похоже, хозяева Трампа всерьёз взялись за ростовщиков. По крайней мере за часть из них.Кстати, за исключением, пожалуй, Катасонова прислушиваться к высокомудрёным предсказаниям и оценкам разных экономистов вовсе не обязательно. Вполне достаточна и интересна сама событийная канва.

Источник: ss69100.livejournal.com