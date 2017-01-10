Финансовый передел мира
20:41. 10 января 2017 Просмотров - 371 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Любопытен не только фильм, суммирующий отрывочные знания о т.н. финансовом долларовом могуществе, но и сам факт появления такого сюжета на одном из центральных каналов России. Похоже, хозяева Трампа всерьёз взялись за ростовщиков. По крайней мере за часть из них.
Кстати, за исключением, пожалуй, Катасонова прислушиваться к высокомудрёным предсказаниям и оценкам разных экономистов вовсе не обязательно. Вполне достаточна и интересна сама событийная канва.
Кстати, за исключением, пожалуй, Катасонова прислушиваться к высокомудрёным предсказаниям и оценкам разных экономистов вовсе не обязательно. Вполне достаточна и интересна сама событийная канва.
Источник: ss69100.livejournal.com