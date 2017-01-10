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Финансовый передел мира

20:41. 10 января 2017 Просмотров - 371 Нет комментариев Опубликовал:
Любопытен не только фильм, суммирующий отрывочные знания о т.н. финансовом долларовом могуществе, но и сам факт появления такого сюжета на одном из центральных каналов России. Похоже, хозяева Трампа всерьёз взялись за ростовщиков. По крайней мере за часть из них.

Кстати, за исключением, пожалуй, Катасонова прислушиваться к высокомудрёным предсказаниям и оценкам разных экономистов вовсе не обязательно. Вполне достаточна и интересна сама событийная канва.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Германия, золото, Катасонов, Ростовщичество, США, финансовый, Франция, ФРС, экономика
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