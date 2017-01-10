Доказательств нет, потому что они секретные

...мою часть он вовсе не дал ответ. Потому что он оказался ... тему?... Её нет, потому что нет таких фактов и нет такой темы. ...о стабильности должно быть доказательством? Должно убедить во лжи... нападении на Польшу. Этот секретный пакт «Молотова – Риббентропа»...