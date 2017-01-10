Доказательств нет, потому что они секретные
09:45. 10 января 2017 Просмотров - 345 11 коммент. Опубликовал: brahman
Для тех, у кого возникли резонные вопросы по поводу доклада национальной разведки США http://colonelcassad.livejournal.com/317
Отсутствие в новом докладе спецслужб США доказательств вины России в хакерских атаках объясняется засекреченностью этой информации, что объясняется спецификой работы американской разведки, заявил представитель госдепартамента Джон Кирби. Вместе с тем, на пресс-конференции ему напомнили, что американское вторжение в Ирак началось с ложных и бездоказательных обвинений со стороны разведки США. В ответ на это Кирби заявил, что не считает такое сравнение корректным. Он поспешил заверить, что с тех пор прошло много времени и спецслужбы США «многому научились на своих ошибках».
http://www.vz.ru/news/2017/1/10/852739.h
PS. У нас есть доказательства, но вам мы их не покажем. Аргументация – уровень бог.
PS2. Дороговато у них ошибки выходят, особенно для того же Ирака. И не только.
Директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что администрация уходящего президента США Барака Обамы неверно просчитала последствия "арабской весны", сообщает телеканал CNN.
"Я думаю, в Вашингтоне, в том числе у некоторых представителей администрации, были очень нереалистичные ожидания, что "арабская весна" выдавит авторитарные режимы, а демократия начнет расцветать, потому что этого хотел народ", — цитирует телеканал Бреннана. Он добавил, что "концепт демократии в действительности не был укоренен во многих людях, культурах и странах".
Ранее глава ЦРУ отмечал, что вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство".
https://ria.ru/world/20170110/1485370951.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“Великая нация”традиционно выдает перлы…Жаль,что нет Д.Псаки,-с ней было веселее.Д.Кирби хоть и клоун,но до Псаки ему далеко.
Доказательств у нас нет,или есть,но они засекреченные)),но вы нам верьте на слово. Ведь мы-самая правдивая нация в Мире:)). Кто-то сомневается?
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И че там в пиндосии можно взломать, там же свобода слова….
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Не понимаю дискурс. У нас же типа всё самое лучшее – ракеты, танки, самолеты, хакеры. Смысл мяться? Логично заявить – да, это наши хаскеры! Самые крутые хаскеры в мире.
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На обратной стороне карикатуры стоит Знак Качества.
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Это ВАШИ хакеры и ВАШИ террористы.
У НАС другое “самое лучшее в мире”
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Согласен в последнем на 100%. Набери в поисковике “Россия номер один в мире по…. ”
Ты не слишком туповат для тролля? Сорри за личный вопрос
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Набрал.
Самая лучшая по
- Люди
-Природа
-Свобода
-Территория
Да полно устану перечислять
А у Вас на Западе видимо другие поисковики
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Да,да!и поезда у нас самые поездатые поезда в мире(шютка)
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Что же, специалисты знают, что во-первых современные ай-ти технологии обладают и даже изначально предполагают утечку информации, и во-вторых, применяются специальные меры для предотвращения таких случаев. Но особенностью американских информационных технологий стало широкое использование труда “ранее бывших гражданами СССР” специалистов, которые часто оказываются способными “знать то, чего всем знать не нужно”, и как воспитанные в СССР, они имеют обыкновение что-то всегда откладывать про запас, в том числе и некоторые знания, ставшие им доступные при выполнении определённых работ. В результате нет ничего удивительного, что “русские хакеры” потенциально имеют гораздо больше предпосылок к “незаконным” действиям чем кому бы то ни было этого бы хотелось. Разумеется, дело приняло уже давно такой оборот, что все подробности давно засекречены.
И при случае, всегда имеется в рукаве спрятанный туз под названием “русские хакеры”, хотя никто толком не знает, кто это такие и где они находятся.
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Сказки не надо рассказывать.
Интернет создан чтоб ШПИОНИТЬ.
Создан США.
У Америки первичные коды и она ХОЗЯЙКА интернета.
Все айфоны шпионят ДЛЯ НИХ.
Они и созданы чтоб шпионить за владельцем
Все первичные базы и коды у НИХ.
А “русские хакеры” просто перевод стрелок.
Примитивный
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Интернет – глобальная шпионская сеть.
Какие “первичные коды” у Америки и почему она – хозяйка интернета?
(В интернете нет понятия “первичные коды”, во всяком случае я такого понятия нигде не нашёл до сих пор.) Понятие “исходники ОС” есть. Но я более чем уверен, что исходники всех Виндов есть и у России тоже. Я даже не про реверсинг-инженерию, я про банальное воровство, украсть было кому.
Все айфоны шпионят, но не для Америки, а для их производителя, знаете кто это такой?
Что такое “первичные базы и коды” ? Знаю что такое базы и коды, но что такое “первичные” ? Базы чего и коды чего?
Очнь плохо, что всё интернет-железо сделано не у нас. Что туда заложено никто не знает, или почти никто. Такие вещи уже преодолеваются, но к сожалению скорей путём бездумного копирования, чем глубокого изучения.
Разумеется, что не имея доступа к соответствующей информации в России по понятным всем причинам, я не могу знать истинного положения дел. Но, некоторые косвенные сведения позволяют заключить для себя лично: не всё там на уровне, а чего именно уже достигнуто то государственная тайна.
К сожалению, достигнуто наверняка не слишком много.
А хакеры, они есть были и будут всегда. Чья команда хакеров заняла 1 место в мире в 2000 году? кто был капитаном команды? где этот человек живёт сейчас?