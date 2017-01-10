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Доказательств нет, потому что они секретные

09:45. 10 января 2017 Просмотров - 345 11 коммент. Опубликовал:


Для тех, у кого возникли резонные вопросы по поводу доклада национальной разведки США http://colonelcassad.livejournal.com/3172783.html. Контр-адмирал Кирби на связи

Отсутствие в новом докладе спецслужб США доказательств вины России в хакерских атаках объясняется засекреченностью этой информации, что объясняется спецификой работы американской разведки, заявил представитель госдепартамента Джон Кирби. Вместе с тем, на пресс-конференции ему напомнили, что американское вторжение в Ирак началось с ложных и бездоказательных обвинений со стороны разведки США. В ответ на это Кирби заявил, что не считает такое сравнение корректным. Он поспешил заверить, что с тех пор прошло много времени и спецслужбы США «многому научились на своих ошибках».

http://www.vz.ru/news/2017/1/10/852739.html – цинк

PS. У нас есть доказательства, но вам мы их не покажем. Аргументация – уровень бог.
PS2. Дороговато у них ошибки выходят, особенно для того же Ирака. И не только.

Директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что администрация уходящего президента США Барака Обамы неверно просчитала последствия "арабской весны", сообщает телеканал CNN.
"Я думаю, в Вашингтоне, в том числе у некоторых представителей администрации, были очень нереалистичные ожидания, что "арабская весна" выдавит авторитарные режимы, а демократия начнет расцветать, потому что этого хотел народ", — цитирует телеканал Бреннана. Он добавил, что "концепт демократии в действительности не был укоренен во многих людях, культурах и странах".
Ранее глава ЦРУ отмечал, что вывод американских войск из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство".

https://ria.ru/world/20170110/1485370951.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: госдеп, США, юмор
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11 коммент.»

  • 2055 1843
    Stelm 10 января 2017 в 12:05 Ссылка Пометить
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    “Великая нация”традиционно выдает перлы…Жаль,что нет Д.Псаки,-с ней было веселее.Д.Кирби хоть и клоун,но до Псаки ему далеко.
    Доказательств у нас нет,или есть,но они засекреченные)),но вы нам верьте на слово. Ведь мы-самая правдивая нация в Мире:)). Кто-то сомневается?

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  • 1514 1182
    step 10 января 2017 в 12:22 Ссылка Пометить
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    И че там в пиндосии можно взломать, там же свобода слова….

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  • 9197 3555
    Gringo 10 января 2017 в 12:23 Ссылка Пометить
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    Не понимаю дискурс. У нас же типа всё самое лучшее – ракеты, танки, самолеты, хакеры. Смысл мяться? Логично заявить – да, это наши хаскеры! Самые крутые хаскеры в мире.

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  • 885 539
    Сергей 10 января 2017 в 13:08 Ссылка Пометить
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    Что же, специалисты знают, что во-первых современные ай-ти технологии обладают и даже изначально предполагают утечку информации, и во-вторых, применяются специальные меры для предотвращения таких случаев. Но особенностью американских информационных технологий стало широкое использование труда “ранее бывших гражданами СССР” специалистов, которые часто оказываются способными “знать то, чего всем знать не нужно”, и как воспитанные в СССР, они имеют обыкновение что-то всегда откладывать про запас, в том числе и некоторые знания, ставшие им доступные при выполнении определённых работ. В результате нет ничего удивительного, что “русские хакеры” потенциально имеют гораздо больше предпосылок к “незаконным” действиям чем кому бы то ни было этого бы хотелось. Разумеется, дело приняло уже давно такой оборот, что все подробности давно засекречены.
    И при случае, всегда имеется в рукаве спрятанный туз под названием “русские хакеры”, хотя никто толком не знает, кто это такие и где они находятся.

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    • 5270 202
      Русофил Сергей 10 января 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
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      Сказки не надо рассказывать.
      Интернет создан чтоб ШПИОНИТЬ.
      Создан США.
      У Америки первичные коды и она ХОЗЯЙКА интернета.
      Все айфоны шпионят ДЛЯ НИХ.
      Они и созданы чтоб шпионить за владельцем
      Все первичные базы и коды у НИХ.
      А “русские хакеры” просто перевод стрелок.
      Примитивный

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  • 903 553
    Сергей 10 января 2017 в 17:25 Ссылка Пометить
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    Интернет – глобальная шпионская сеть.
    Какие “первичные коды” у Америки и почему она – хозяйка интернета?
    (В интернете нет понятия “первичные коды”, во всяком случае я такого понятия нигде не нашёл до сих пор.) Понятие “исходники ОС” есть. Но я более чем уверен, что исходники всех Виндов есть и у России тоже. Я даже не про реверсинг-инженерию, я про банальное воровство, украсть было кому.
    Все айфоны шпионят, но не для Америки, а для их производителя, знаете кто это такой?
    Что такое “первичные базы и коды” ? Знаю что такое базы и коды, но что такое “первичные” ? Базы чего и коды чего?

    Очнь плохо, что всё интернет-железо сделано не у нас. Что туда заложено никто не знает, или почти никто. Такие вещи уже преодолеваются, но к сожалению скорей путём бездумного копирования, чем глубокого изучения.

    Разумеется, что не имея доступа к соответствующей информации в России по понятным всем причинам, я не могу знать истинного положения дел. Но, некоторые косвенные сведения позволяют заключить для себя лично: не всё там на уровне, а чего именно уже достигнуто то государственная тайна.
    К сожалению, достигнуто наверняка не слишком много.
    А хакеры, они есть были и будут всегда. Чья команда хакеров заняла 1 место в мире в 2000 году? кто был капитаном команды? где этот человек живёт сейчас?

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