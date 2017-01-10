Бронефинансы
11:06. 10 января 2017 Просмотров - 317 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный документ на тему стоимости производства танков в период Великой Отечественной Войны.
Бронефинансы в марте 1943 года
Довольно подробная справка относительно стоимости производившихся танков, датированная 6 марта 1943 года. Справедливости ради, КВ-8с к тому моменту уже не выпускались, тем не менее, благодаря справке можно узнать разницу между обымным КВ-1с, и огнеметным. Помимо непосредственно танков, отдельно дается стоимость радиостанций (и она весьма немаленькая), отдельно корпуса с башней, а также двигателей. К слову, В-2 за прошедший с начала 1942 года подешевел почти вдвое.
ЦАМО РФ, фонд 38, опись 11355, дело №1659, стр.6
http://yuripasholok.livejournal.com/7905
Источник: colonelcassad.livejournal.com