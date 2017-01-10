10 января 1944 была казнена подпольщица Зина Портнова

Источник: АиФ

Стойкость и мужество 17-летней девушки приводили нацистов в ярость.

Долгие каникулы

На рубеже 1980–1990-х годов, в период развенчания советских героев, на каждого из тех, кто был признан и прославлен советской властью, искали компромат.

Найти что-либо, компрометирующее подпольщицу Зину Портнову, оказалось трудно. И потому главной к ней претензией стало то, что она, прославленная в числе «пионеров-героев», пионеркой не являлась!

На самом деле это правда. Погибла Зина, будучи комсомолкой. Но начала она свою недолгую, но яростную борьбу с фашизмом пионеркой.

Про неё, как и про многих юных героев войны, можно сказать банальную фразу — её довоенное детство было самым обычным.

Зина родилась в Ленинграде, в семье рабочего, 20 февраля 1926 года. Училась в школе, занималась в кружке и о подвигах не задумывалась.

В начале июня 1941 года в Ленинграде мало кто задумывался о войне. И потому родители спокойно отправили Зину и её младшую сестру Галю на лето к бабушке, в Белоруссию.

В деревне Зуи, что на Витебщине, отдых продолжался недолго. Наступление гитлеровцев было стремительным, и очень скоро над деревней, где жили Зина с сестрой, нависла угроза оккупации.

Бабушка собрала внучек в дорогу и отправила вместе с беженцами. Однако гитлеровцы перерезали дорогу, и шансов вернуться в Ленинград не осталось. Так 15-летняя Зина Портнова оказалась в оккупации.

«Юные мстители»

Сопротивление гитлеровцам на территории Белоруссии было особенно яростным. С первых дней войны здесь создавались партизанские отряды и подпольные группы.

В Шумилинском районе Витебской области была создана молодёжная подпольная организация «Юные мстители», история которой похожа на историю легендарной «Молодой гвардии». Лидером «Юных мстителей» стала Фруза (Ефросинья) Зенькова, сплотившая вокруг себя местную молодёжь, готовую противостоять фашистам.

Фруза имела связь со «взрослыми» подпольщиками и с местным партизанским отрядом. Свои акции «Юные мстители» координировали с партизанами.

Фрузе Зеньковой, лидеру комсомольского сопротивления, к началу войны было 17 лет. Зине Портновой, ставшей одним из самых активных участников «Юных мстителей», — 15.

Что могли эти дети противопоставить нацистам?

Начинали с расклеивания листовок, мелкого вредительства вроде порчи имущества гитлеровцев. Чем дальше, тем серьёзнее становились акции. Подрыв электростанции, поджоги заводов, сожжение на станции вагонов с льном, предназначенных к отправке в Германию — всего на счету «Юных мстителей» оказалось более 20 успешных диверсий.

Зина Портнова, активная участница группы, к началу войны являвшаяся пионеркой, в подполье вступила в ВЛКСМ.

Диверсия в столовой

Гитлеровская контрразведка шла по следу подпольщиков. В их ряды нацистам удалось внедрить провокатора, который и выдаст большинство членов организации.

Но это произойдёт позднее. До этого Зина Портнова осуществит одну из самых масштабных диверсий в истории «Юных мстителей». Девушка, работавшая посудомойкой в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, отравила пищу, приготовленную на обед. В результате диверсии погибло около сотни гитлеровцев.

Разъярённые нацисты арестовали весь персонал столовой. Зина избежала ареста в тот день случайно. Когда проявились первые признаки отравления, гитлеровцы ворвались в столовую и наткнулись на Портнову. Они сунули ей в руки тарелку и заставили есть отравленный суп. Зина понимала, что, отказавшись, выдаст себя. Сохранив удивительное самообладание, она съела несколько ложек, после чего немцы, отпустив её, отвлеклись на других работников кухни. Фашисты решили, что посудомойка ничего не знает об отравлении.

От смерти Зину спас крепкий организм и бабушка, сумевшая смягчить действие яда народными средствами.

Партизаны понимали, что далее Зина находиться в деревне не может, и забрали её в свой отряд. Бабушка с младшей сестрой Зины спрятались у родственников в другой деревне.

Разгром подполья

С лета 1943 года Зина Портнова была бойцом партизанского отряда имени Ворошилова, участвуя во многих операциях против гитлеровцев.

26 августа 1943 года немецкая контрразведка провела массовые аресты членов организации «Юные мстители». По счастливой случайности в руки гитлеровцам не попали лишь несколько активистов и лидер «Мстителей» Фруза Зенькова.

Пытки и допросы подпольщиков продолжались три месяца. 5 и 6 октября все они, более 30 юношей и девушек, были расстреляны.

Когда в партизанском отряде стало известно о разгроме молодёжного подполья, Зине Портновой было поручено постараться восстановить связь с теми, кто избежал ареста, и узнать о причинах провала.

Однако во время выполнения этого задания саму Зину опознали и задержали как участницу подполья.

Провокатор хорошо поработал — гитлеровцам было известно о ней практически всё. И про родителей в Ленинграде, и про её роль в организации «Юные мстители». Немцы, правда, не знали, что именно она отравила немецких офицеров. Потому ей предлагали сделку — жизнь в обмен на информацию о местонахождении Фрузы Зеньковой и базы партизанского отряда.

Но метод кнута и пряника не работал. Ни купить Зину, ни запугать её не получалось.

Шаг в бессмертие

Во время одного из допросов гитлеровский офицер отвлёкся, и Зина среагировала мгновенно, схватив лежавший на столе пистолет. Она застрелила гитлеровца, выскочив из кабинета, бросилась бежать. Ей удалось застрелить ещё двоих немцев, но скрыться не получилось — Зине прострелили ноги.

После этого нацистами двигала только ярость. Её пытали уже не ради сведений, а ради того, чтобы доставить ей как можно более страшные мучения, заставить девушку кричать, просить пощады.

Зина всё сносила стойко, и эта стойкость бесила палачей ещё больше.

На последнем допросе в тюрьме гестапо в городе Полоцке гитлеровцы выкололи ей глаза.

Ранним утром в январе 1944 года искалеченную, но не сломленную Зину расстреляли.

Её бабушка погибла под немецкими бомбами, во время масштабной карательной операции гитлеровцев. Сестрёнку Галю спасли чудом, сумев самолётом вывезти на Большую Землю.

Правда о судьбе Зины и других подпольщиков стала известна значительно позже, когда Белоруссия была полностью освобождена от нацистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года за проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Портновой Зинаиде Мартыновне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Источник: nstarikov.ru