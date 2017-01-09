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За храбрость в бою, враги прозвали их “Чёрной смертью” Морская пехота России

17:32. 9 января 2017 Просмотров - 401 Нет комментариев Опубликовал:

О наших морских пехотинцах ходят легенды, как их только не называли, и черная смерть и черные береты. За этими словами кроется дань уважения к нашим воинам, а также страх перед их мощью. За всю более 300 летнюю историю морского флота, эти бойцы постоянно принимали участие в боевых операциях. В самых сложных ситуациях черные береты всегда найдут выход.

Метки: Вооружённые силы России, морская пехота
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