Венеция затоплена или построена на островах?
10:15. 9 января 2017 Просмотров - 830 2 коммент. Опубликовал: brahman
Официальный исторический миф гласит, что Венеция была изначально построена на 118 островах Венецианской лагуны.
Почти два года назад sibved опубликовал статью Венеция. Территории, ушедшие под воду
в которой показал, как эти территории выглядят из космоса и с самолёта, а также высказал предположение, что скорее всего данные территории были затоплены уже после того, как город был построен.
А 30 декабря новостные агенства сообщили о том, что из-за аномально сильного отлива каналы Венеции остались без воды, в результате чего взору открылось то, что было под водой. И что же мы видим?
При этом на последнем фото мы даже видим, что когда-то у здания была дверь как раз на старом уровне улицы, которая оказалась затоплена и поэтому была заложена (справа от носа лодки в центре, закрытой синим тентом).
Причём, если судить по возрасту домов и состоянию подтопленных частей, затопило их сравнительно недавно. В районе 200-300 лет, не больше.
Также вполне возможно, что имеет место быть оба факта. Изначально Венеция была построена не нескольких крупных островах, часть из которых могли быть созданы искусственно за счёт прорытых каналов, как у нас в Санкт-Петербурге. А уже потом произошёл некий катаклизм, вследсвтии чего уровень воды в Средиземном море поднялся, территорию основательно подтопило и вместо нескольких крупных осторовов появилось много мелких, а бывшие улицы превратились в каналы.
Почти два года назад sibved опубликовал статью Венеция. Территории, ушедшие под воду
в которой показал, как эти территории выглядят из космоса и с самолёта, а также высказал предположение, что скорее всего данные территории были затоплены уже после того, как город был построен.
А 30 декабря новостные агенства сообщили о том, что из-за аномально сильного отлива каналы Венеции остались без воды, в результате чего взору открылось то, что было под водой. И что же мы видим?
А видим мы подтверждение гипотезы Sibved'а о том, что город был сначала построен, а потом затоплен. На приведённых фотографиях хорошо видно, что у домов есть ступни у дверей, которые спускаются на дно якобы каналов. При этом дно этих якобы каналов выложено брусчаткой, причём сделаны даже уклон и канава для стока по центру, которые на дне канала делать не имеет никакого смысла.
При этом на последнем фото мы даже видим, что когда-то у здания была дверь как раз на старом уровне улицы, которая оказалась затоплена и поэтому была заложена (справа от носа лодки в центре, закрытой синим тентом).
Причём, если судить по возрасту домов и состоянию подтопленных частей, затопило их сравнительно недавно. В районе 200-300 лет, не больше.
Также вполне возможно, что имеет место быть оба факта. Изначально Венеция была построена не нескольких крупных островах, часть из которых могли быть созданы искусственно за счёт прорытых каналов, как у нас в Санкт-Петербурге. А уже потом произошёл некий катаклизм, вследсвтии чего уровень воды в Средиземном море поднялся, территорию основательно подтопило и вместо нескольких крупных осторовов появилось много мелких, а бывшие улицы превратились в каналы.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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В последнее время в Италии было много землетрясений, не связано ли нынешнее отступление воды с подъёмом дна в результате тектонических процессов?
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Скорее всего сильный восточный ветер со стороны материка в сторону Испании волной вытеснил воду со Средиземного моря в сторону Атлантического океана и возле Апеннинского полуострова уровень воды резко понизился.
Так бывает в Финском заливе, только наоборот. Когда дует сильный северо западный ветер со стороны Балтийского моря, уровень воды в Финском заливе резко возрастает и в Ленинграде наводнение. Поэтому поперёк Финского залива от одного до другого берега построили защитную дамбу, оставив лишь ворота для прохода морских судов. Строительство защитной дамбы начали где то в 1983 году и закончили в конце 80х годов. Сейчас когда дует сильный ветер со стороны Балтийского моря, створки ворот дамбы закрываются и уровень воды в финском заливе за дамбой не поднимается.