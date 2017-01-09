У российской экономики дна нет. Владислав Жуковский [Системный кризис]

Финансист группы «Риком» Владислав Жуковский поделился своими прогнозами и практическими советами с «URA.Ru».

— Владислав, после вашего недавнего выступления на канале «РБК» многие укрепились в мысли, что текущий август — это последний более или менее комфортный месяц. Дальше — дефолт или как минимум усиление кризиса?

— Гадать на кофейной гуще — глупое занятие. Идет вектор на ослабление валюты, и, скорее всего, должна быть очередная волна девальвации где-то именно в сентябре, ноябре или даже в декабре.

Надо понимать, что глобально у рубля нет перспектив. Одна надежда, что нефть уйдет «под небеса» — 80 долларов за баррель, а желательно — под 100. Это единственное, что спасет страну.

В прошлом году министр Улюкаев заявил, что бюджет формируется за счет цен на нефть 3 650 −3 700 рублей за бочку смеси Brent. Но цена на нефть упала, ускоряется спад в экономике до 5 %, спад промышленности — под 6 %, в обрабатывающих промышленностях спад — под 7-8 %. Сегодня из 14 отраслей обрабатывающей промышленности в минусе находятся уже 11. То, что мы видим сегодня, — это такое затишье перед очень сильной бурей. Если нефть остается на этом уровне или хотя бы стагнирует, то нужно либо закрывать валютный рынок, либо вводить валютные ограничения.

Мы только входим в состояние идеального шторма. Хотя на самом деле сейчас сразу пять мощнейших кризисов. Из них два российских, три глобальных, на них повлиять невозможно.

— Насколько ваш экономический прогноз отличается от прогноза главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева?

— Прогноз Улюкаева — это не прогноз, а лжемакроэкономическая «дурилка». Они пытаются людям вложить в голову определенную кассету — якобы в мире все будет по-старому.

Улюкаев не приводит ни одного макроэкономического, макрофинансового, геополитического обоснования. Найдите хотя бы одно его заявление, которое бы сбылось на горизонте в течение полгода. Ни одного — я лично смотрел. Ни в 92-м, ни в 98-м, ни в 2008-м, ни в 2014—2015 годах ни одно заявление по курсу рубля, темпу экономики, ценам на нефть и инфляции не подтвердилось.

Это не прогноз и анализ, а пиар, пропаганда и промывка мозгов. Если бы они не несли бред каждую неделю о том, что мы вышли из кризиса, рубль будет дорожать, нефть будет дешеветь, Запад виноват во всех наших бедах, то все уже давно бы забыли, как их зовут.

Сейчас люди пытаются снять розовые очки и посмотреть здраво на то, что происходит, а им хотят буквально клеем намазать эти очки, посадить на виски, обмотать изолентой, да еще и каску сверху надеть для полного отрыва от реальности.

— Соответственно, заявления, что пик кризиса пройден — это тоже «дурилка»?

— Людям не нужно воспринимать весь этот бред, когда говорят, что пик кризиса позади. Когда говорят, что все хорошо, понимайте, что все начинает ухудшаться и двигаться по наклонной.

Дна у российской экономики нет. У рубля его нет вообще, потому что не может быть дна у экономики низких переделов, дезинтегрированной и построенной на грубом олигархическом сырьевом капитале.

Для нас ни 75 рублей за доллар, ни 90, ни 100, ни 125 — не дно. Вспомните, что в 2008 году рубль по отношению к доллару был 22 рубля, сейчас — 65. За 6 лет рубль упал в три раза. В каком-то Таиланде он упал всего лишь в полтора раза, хотя это бедная страна, живущая за счет туризма.

Падение курса рубля по отношению к доллару с 90-го года по 2015 год составило 100 тыс. раз. В 90-м году официальный курс Госбанка СССР составлял 65 копеек советского рубля за один американский доллар. Нужно понимать, что в 97 году произошла деноминация — три нуля мы зачеркнули. Сейчас курс рубля к доллару к советскому рублю без учета зачеркивания нулей — 63 тыс. рублей за доллар. Все это — отражение нашей экономики, покупательной способности пенсий, сбережений и зарплат, отношение населения и бизнеса к государству с его экономической политикой.

— У вас есть свой прогноз об уровне инфляции в 2015—2016 годах?

— Официально сейчас идет девальвационный шок. Инфляция уже отыграла запрет на восемь санкционных продуктов, это подкрутило инфляцию в начале года. Отчасти сейчас на нас влияет девальвационный шок конца 2014 — начала 2015 года.

По потребительскому рынку девальвация ударит в октябре-ноябре текущего года.

Я считаю, что девальвация в ближайший год достигнет 85 рублей за доллар точно, а в конце года, думаю, будет 75 рублей за доллар.

Все равно будет очередная волна и шоковая девальвация перенесется на инфляцию, потому что мы сильно зависим по медикаментам, продуктам питания, бытовой технике от импорта. У населения денег почти нет, и их будет все меньше, люди будут меньше тратиться, поэтому инфляция будет переноситься не как в 2014 году, но все равно она будет бить и продолжаться, вероятно, весь 2016 год.

Вероятно, в диапазоне 13 %-15 %, но реально она будет выходить за все 20 %-25 %. Это вы будете видеть на ценниках в магазине, может быть, даже на 30 %. А если зарплаты не будут расти, а будут падать, то это еще хлеще будет бить.

— Извините, перебью. А оборот розницы? Ваш прогноз — насколько сократится?

— Розница уже сейчас падает на 8 %, розничный товарооборот — на 8,5 %.

— Так что с инфляцией?

— В лучшем случае России светит болото, большая навозная капустная яма, в которую мы просто сядем и будем в ней сидеть. Да, попахивает плохо, но в принципе тепло, какой-то процесс подгнивания идет, но вы не замерзаете — вам и не жарко, и не холодно. И в этом болоте мы можем сидеть годами. Но я думаю, мы не долго в нем просидим, мы начнем падать.

В лучшем случае, если нефть сейчас отскочит на 60-70 долларов за баррель теоретически (я в это не верю) и даже если она будет в диапазоне 70-75, нас это не спасет. Чтобы выйти из кризиса, нужно нефть поднимать за сотку и выше.

Если будет 70 долларов за баррель, у нас не будет спада экономики в следующем году, но от того, что будет ноль, а реально экономика будет падать в физическом выражении, бизнес ничего не будет вкладывать, не будет производить станки, машины и оборудование, все останется на нуле формально.

При этом все остальные страны будут расти. Если нефть уйдет ниже и приблизится к 40, вы даже не будете сидеть в этом болоте, вы просто провалитесь дальше в шахту, на дно и так далее. Третье дно, четвертое. Мы многоуровневая экономика, и, чем ниже цены на нефть, тем дороже и глобальней доллар, тем сильнее мы будем падать постоянно по рублю, по доллару, обменному курсу, инфляции, производству.

Фундаментально я за сильный рубль с высокой покупательной способностью, но при другой экономической политике, при выходе из ВТО, при реальной мощнейшей политике государства и при смене всего руководства, которое отвечает за финансы. Но пока у нас экономика «трубы».

— Центробанк заявляет, что и дальше будет понижать ключевую ставку. Насколько это оправдано и как скажется на рубле?

— Сейчас в ЦБ поставили в руководители Тулина, он более адекватный, чем Ксения Юдаева, и он понимает, что ситуация в экономике аховая, не нужно душить ее дорогим кредитом и хоть как-то «удавочку» пора ослабить. Причем снижение происходит на фоне инфляции, которая выше ключевой процентной ставки.

Но один человек в поле не воин. МВФ полностью похвалил действия Минфина и ЦБ по удушению экономического роста и по повышению процентной ставки, секвестру бюджета, по дорогому кредиту. Они понимают, что если нефть будет падать дальше и рубль еще больше подешевеет, то сторонники Гайдара продавят в ЦБ идею о повышении процентной ставки.

Поэтому, если у нас вновь будет рост цен из-за девальвации рубля и всплеска цен на импорт, снова начнется затягивание гаек, подорожание кредита и повышение ставки. От того, что снизили ключевую ставку с 17 до 11,5 %, лучше не стало. У нас половина секторов экономики отрицательная и убыточная, их невыгодно инвестировать. Сегодня рублевая ставка по кредитам, которую дают в банке, составляет 16, 5 % годовых. ЦБ вроде бы ее снизил, но реальная ставка по кредитам (даже крупнейшим компаниям с госучастием) на срок до 1 года — 16 %. Для малого бизнеса — 25-30 %, и то, если получится.

— Когда ждать «черного декабря»?

— У нас может быть и «черный понедельник», и «черное воскресенье», и «черная суббота». Тут вообще «черная эпоха» начинается, «черное десятилетие». «Черными» могут быть 2016 и 2017 года, потому что люди, которые управляют экономикой, не учатся ни на своих, ни на чужих ошибках.

Они набивают шишки нам, разбивают лоб малому бизнесу, населению, пенсионерам, учителям, а сами сидят в валюте, в долларах. У них семьи, активы, имущество за рубежом. Они заинтересованы в том, чтобы в России было максимально плохо и чтобы был максимально дешевый рубль, чтобы потом, продав квартиру там, прийти в страну и купить себе заводик по дешевке. Как это было в 98-м году: тогда в пять раз упал фондовый рынок, упал в шесть раз рубль и все наши чиновники, заработавшие сотни процентов годовых на пирамиде ГКО, вывели эти деньги и перевели в валюту, а когда рухнул рынок, скупили подешевевшие в 30 раз активы в России. То же самое и сейчас происходит.

Потом наверняка в Россию придут еще американские, европейские либо китайские инвесторы, и для них купить этот подешевевший хлам вообще не будет проблемой. Это будет лохотрон в стиле 92 и 93 годов

— Как кризис отразится на промышленных регионах? На Урале, который является центром машиностроения и металлургии, на ХМАО и ЯНАО, зависящих от нефти и газа?

— По Уралу ситуация будет очень тяжелая. Наши регионы загорятся красным пламенем через полгода-год. Уже сейчас треть регионов находится в состоянии скрытого дефолта. У 60 % уже реальные проблемы, и они не могут обслуживать займы. Кроме того, налогооблагаемая база регионов будет падать. Нас ждет мощнейший кризис субъектов федерации. Это будет страшная картина, когда мы вернемся в 90-е года. Будут проходить скрытые дефолты региональных бюджетов, когда они окажутся неплатежеспособными, им не будут выдавать новые кредиты, а они станут занимать у государства и Госбанка. К тому же любая девальвация свыше 20 % — уже скрытый дефолт.

На Урале ситуация, к сожалению, будет аховая. Все металлурги на самом деле попали в клещи и ужасную ловушку. Промышленные металлы имеют еще потенциал падения на 30-40 %. Медь уже подешевела в два раза с 2011 года (была 11 тыс. долларов, а стала 5 тыс. 100 долларов). Она будет падать до 3 тыс. 500 долларов.

Стоимость алюминия сейчас составляет 1 тыс. 700 долларов, но легко может уйти еще на 1 тыс. 200 долларов. Все регионы, где очень важны черная и цветная металлургия, ожидает катастрофа. В перспективе от трех до пяти лет все будет идти по нарастающей.

По золоту ситуация отдельная — у него есть потенциал и рост. Этот металл может очень сильно «выстрелить» в перспективе от полгода до года. За полтора года его цена может увеличиться до двух раз. С сегодняшних 1 тыс. 100 долларов за унцию его стоимость, вероятно, поднимется до 2 тыс. 500 и 3 тыс. долларов за унцию. Золото — это деньги в конечной инстанции, это антикризисный резерв, «тихая гавань».

В ХМАО и ЯНАО, где есть нефть и газ, ситуация на фоне остальной России будет гораздо лучше. Там уже в каких-то регионах произошли бюджетные дефициты, но с учетом того, что будет происходить перманентная девальвация при падении цен на нефть, она сможет компенсироваться послаблением рубля. Другое дело, что там будет ухудшаться жизнь населения: цены продолжат расти опережающими темпами, зарплаты не будут поспевать за повышением цен, тем более на северах, где цены в принципе выше.

— Сегодняшние цены на нефть — это заговор США и арабов против России? Или арабов — против США и России?

— Заговора нет, это все дурдом, который устраивают наши чиновники. У Саудовской Аравии с Америкой сейчас самые худшие за последнее десятилетие отношения. Арабы реально понимают, что для глобального топливно-энергетического комплекса и для нефтянки огромную угрозу представляют шельф и сланцевая нефть, потому что, благодаря сланцевой нефти, что бы ни говорили критики, американцы нарастили почти в два раза производство нефти и жидких фракций за последние 4 года — с 5,5 млн баррелей до 9,5 млн баррелей.

Арабы просто пытаются сделать нерентабельной добычу нефти в США, потому что Штаты вообще никто не звал. Они нарастили на 4,5 млн баррелей добычу нефти — это огромный объем. Это глобальная конкуренция.

— Означает ли, что сланцевая нефть — смертный приговор для российской нефтянки?

— Если мы будем сидеть, как Бобики, смирно, смотреть с открытым ртом, когда же отрастет нефть или молиться на ее котировки, то это будет смертным приговором. Но у нас есть шанс двигаться вперед, если мы начнем заниматься развитием научно-технического прогресса. Для этого нужно сильнейшее среднее образование, академии наук. То, что сейчас наши чиновники уничтожают, нужно срочно возрождать и привлекать сюда технологии из Америки, Великобритании, Норвегии, Саудовской Аравии и Китая.

У нас есть нефть, газ, шельфы месторождений, редкоземельные металлы, есть уран, золото — просто надо включить голову и начать заниматься развитием, созиданием и движением вперед. Надо быть как китайцы — умными, не нужно махать шашками и говорить, что мы всех порвем. Спокойно, как китайцы, за 40 лет шаг за шагом — волны импортозамещения, поощрение прямых инвестиций и так далее.

— Как в условиях нарастающего кризиса будет жить среднестатистический россиянин и так называемый «средний класс», представители которого имеют небольшой бизнес или среднюю зарплату, привыкли ужинать раз в неделю в ресторане и дважды в год летать в Европу? Они почувствуют на себе «прелести» бедной жизни?

— Сейчас будет беспрецедентная ликвидация среднего класса, как во времена Чубайса, когда он сделал непоправимое и уничтожил 40-50 % его представителей. В России средний класс составлял по западным и американским меркам примерно 19-20 %. Это были люди с доходом выше 55 тыс. рублей, которые ездили в отпуск, покупали автомобили (пусть даже в кредит), импортные товары.

Но его доля постоянно и неуклонно скукоживалась, он стал вымирать. Наш Минфин его уничтожает и превращает в маргиналов. По итогам соцопроса в 2013 году купить себе нормальную машину могли 18-20 % россиян. В 2014 году таковых уже было 12-14 %. В 2015 году — будет примерно 8-9 %.

У кого есть загашник, тот, может быть, сейчас выкрутится, но все равно доля среднего класса упадет и составит меньше 6-5 %.

Наш «пирог» национального богатства критически зависит от нефти, газа, промышленных металлов, леса, цены на которые уже упали в два раза и будут падать. Поэтому наш «пирог» будет уменьшаться сильнее, а голодных ртов меньше не станет. Элита, которая забирала себе, условно говоря, сто рублей от «пирога», при падении его стоимости до 50 рублей начнет резать всех конкурентов — бизнес, средний класс, малоимущих, интеллигенцию, учителей, творческую интеллигенцию, рабочую. Элита будет пытаться жрать в два рыла, а когда «пирог» будет сокращаться, остальных от него будут отпинывать.

— Как?

— Налогами, сборами, дорогим кредитом, торговыми сборами. «Средний класс» ожидает большая катастрофа.

— Что теперь делать людям, куда вкладывать свои деньги? Скупать акции и недвижимость, золото, бежать в валютообменники? Дайте практические советы.

— Сейчас можно порциями докупать валюту, в ближайшие 3-5 лет именно доллар будет базовой валютой. Валюты всех сырьевых стран будут падать, а доллар — фронтально расти. Маленькими долями можно покупать золото, которое будет одним из ключевых резервных активов. Наступит момент через год-полтора, когда оно обойдет по темпам роста американский доллар.

Можно пережить осень и к зиме следить за ситуацией. Золото в перспективе двух-трех лет должно выстрелить на 2-2,5 тыс. долларов за унцию.

Если покупать акции в рублях, то нужно понимать, что ставка делается именно на рублевый актив. Сколько бы ни стоила эта бумага, нужно взвешивать ее по отношению к американскому доллару, потому что в конечном счете покупательная способность будет определяться по нему, импорт будет привязан к иностранной валюте. В фаворе акции компаний, которые завязаны на извлечении природно-сырьевой ренты, экспортеры невосполнимого минерального сырья. Это некоторые металлурги и те, кто продает за рубеж минеральное сырье и зарабатывает на девальвации рубля.

Нефть и газ я бы точно не брал, потому что они могут попасть под еще более жесткие санкции, цены на нефть могут упасть еще сильнее, к тому же на них могут повесить множество обязательств. Эти акции крупные, но их будет тяжело откупить. Ставки можно сделать на металлургов, золото- и алмазодобытчиков.

Вложение в недвижимость — это самый распространенный миф, в который люди по старинке верят. Рынок недвижимости в России был очень интересным инвестиционно-спекулятивным активом. Но в последние полтора-два года он перешел в состояние пассива. Если раньше можно было сдать недвижимость в аренду, перепродать на растущем рынке, то сейчас роста стоимости рубля к ней в долларе не будет точно. Кроме того, издержки в виде кадастровой оценки имущества, платежей за ЖКХ и капитальный ремонт, дорогой ипотеки съедят то, что раньше могло принести доход. Поэтому пока не будет смены экономической модели, роста, как в нулевые годы, у недвижимости не будет. Уже сейчас в регионах на нее есть скидки в 20-30 %.

Главный совет — нужно вкладываться в свое развитие, не сокращать расходы на питание, не экономить на образовании детей, потому что они — единственная надежда на будущее в этой стране с убитой пенсионной системой и кризисом. Источник: http://ura.ru/articles/1036265585

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php