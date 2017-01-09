Сводки от ополчения Новороссии 09 января 2017

«Задираются, заразы», — бойцы Армии ДНР об обстановке на линии фронта (ВИДЕО)

Бойцы Народной милиции ДНР, несущие службу у поселка Зайцево под Горловкой, рассказали военкорам об обстановке на линии фронта. Побывавшие на передовых позициях корреспонденты NewsFront констатируют, что обстановка на линии фронта после объявленного 24 декабря перемирия частично стабилизировалась, но до реального прекращения огня еще далеко. «”Режим тишины” соблюдается с периодичностью. То есть днем пару выстрелов и вечером. Если мы им не отвечаем, то начинают более плотно стрелять. Ну и вечером начинают. Вроде бы оно (прекращение огня — прим. РВ) есть, и вроде нет», — рассказал один из бойцов. Читайте также: ДНР обеспечила эвакуацию тела ребенка, погибшего вблизи украинских позиций к западу от Донецка «Задираются, заразы, — дополнил товарища другой боец. — Нет перемирия. Стреляют, пристреливают. Вылезают, ведут огонь в открытую. Два раза из миномета стрельнули, ДШК, снайпер, ну и стрелковый пулемет — это каждый день».

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сводка МО ДНР за 9 января

Сводка МО ДНР за 9 января

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

В результате обстрела ВСУ села Безыменное на юге ДНР ранен ребенок

«В результате обстрела села Безыменное на юге ДНР осколочные ранения получила 11-летняя девочка»

Ребенок получил осколочные ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков села Безыменное Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.— сказал замкомандующего.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

ВСУ разместили две САУ «Гвоздика» и один танк рядом с линей соприкосновения — разведка ЛНР

Правительство Украины продолжает пользоваться перемирием для проведения перегруппировки и усиления позиций на линии соприкосновения с ЛНР.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«В районе рыбхоза н.п. Валуйское противник разместил запрещенное Минскими соглашениями вооружение из состава 14 омбр ВСУ, в том числе две 122-мм САУ «Гвоздика» и один танк», — рассказал он.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинский дезертир сбежал из части, чтобы продать оружие и вернуться на «гражданку» — Басурин

В украинской армии растет число случаев дезертирства.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Установлено, что военнослужащий из состава 2 батальона 30 омбр самовольно покинул пункт временной дислокации с личным оружием и убыл в район н.п. Волноваха. Со слов сослуживцев, военнослужащий собирался продать свое оружие и боеприпасы, чтобы на вырученные деньги убыть домой, в центральную Украину», — рассказал он.

Кроме того, установлен факт дезертирства военнослужащего из состава 1 батальона 72 омбр ВСУ. В связи с чем, личному составу батальона запретили выход за пределы части, что, в свою очередь, послужило причиной злоупотребления спиртными напитками на территории подразделения.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Басурин: ВСУ за сутки 521 раз нарушили «режим тишины» в ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пятьсот двадцать один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«При этом противник выпустил по территории Республики три танковых снаряда, шестьдесят четыре мины калибром 120 и 82 мм, а также триста шестнадцать боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие», — рассказал он.

Обстрелам со стороны украинских террористов подверглись населенные пункты ДНР: Железная Балка, Зайцево, Ясиноватая, Александровка, Луганское, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Дзержинское.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Донбасс: блуждающая напряженность войны

Накануне Рождества пожилая пара в поселке Зайцево под Горловкой чудом осталась в живых. «Это я не знаю, что за люди? Это звери», — говорит 73-летняя Неля Степановна, хозяйка разрушенного жилища.

После «подарочного» обстрела со стороны ВСУ минами 120-миллиметрового калибра из-под завалов дома стриков вытащили соседи. Об этом сообщил мэр города Горловки Иван Приходько.

Другие населенные пункты ДНР тоже содрогаются от взрывов. Мирные жители говорят, что Киев активно «перемирит» по жилым домам и улицам. А официальные источники ДНР сообщают, что только в ночь на 6 января со стороны ВСУ было выпущено свыше 90 мин по 7 населенным пунктам.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил 7 января, что за минувшие сутки ВСУ более 250 раз обстреляли прифронтовую территорию Донецкой народной республики.

А за период с 31 декабря 2016 года по 6 января 2017 года обстрелы велись по 15 населенным пунктам республики.

С позиций украинских силовиков, которыми командуют Шаптала, Мацейко, Николюк, Соколов и Делятицкийо, применялась артиллерия калибра 152 мм, обстрелы велись и с позиций артбригад Панченко и Брусова.

В результате были повреждены шесть домостроений в населенных пунктах Зайцево (Горловка), Саханка и пос. шахты «Трудовской» (Донецк).

Несмотря на уменьшение интенсивности обстрелов, тенденция, свойственная 2015-2016 годам, сохраняется.

8 января Эдуард Басурин заявил: «Преступные силы Украины за прошедшие сутки 491 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 69 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм, 24 танковых снаряда, 57 мин калибром 82 и 120 мм, а также 281 боеприпас из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение».

Басурин также отметил: «Нашей разведкой выявлен факт подготовки резонансной провокации со стороны украинских силовиков с возможными жертвами среди мирного населения в районе города Марьинка. В частности, украинскими карателями в течение ночи были насильно захвачены в городе Курахово более 20 гражданских лиц и транспортированы на автомобиле «Урал» к линии соприкосновения войск, в район Марьинки». Транспортировка мирных жителей осуществлялась в наручниках в сопровождении двух автомобилей «Урал» с личным составом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также до 25 автомобилей американского производства «Хаммер» с личным составом спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины.

На линии фронта тоже неспокойно. Из неофициальных источников известно о многочисленных попытках ее прорыва со стороны ВСУ.

Неспокойно на западной и северной окраинах Донецка, в районе Ясиноватой, Горловки, Дебальцево, в приморском — южном направлении.

На этом фоне Киев объявил об очередной мобилизации офицеров запаса, об изменениях в статью 11 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В соответствии с этими изменениями в 2017 году одним из шагов по комплектованию штатных офицерских должностей ВСУ рассматривается призыв офицеров запаса на военную службу сроком на 18 месяцев.

При этом разведка ДНР выявляет все новые и новые места дислокации военной техники Киева.

Такую обстановку командир бригады «Восток» образно называет «блуждающей напряженностью».

Парадоксально, но даже в этой обстановке продолжаются праздники, причем не только светские, но и православные, в преддверии которых в очередной раз отличился лжепатриарх «киевского патриархата».

В ноябре прошлого года он уверял, что жители Донбасса кровью должны искупить свою вину за референдум о независимости. В Сети даже было распространено видео, где он заявлял: «Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью… Голосовали на референдуме за федерализацию? Голосовали. Согрешили? Согрешили. Вот это следствие этого греха. Если бы не согрешили, не голосовали бы, то не было бы этого».

А 3 января раскольник пошел еще дальше. Он пожелал карателям-извращенцам из батальона «Торнадо», подозреваемым в совершении тяжких преступлений и находящимся под стражей, скорейшего выхода на свободу.

Другое дело в Донбассе. Руководствуясь идеями гуманизма Русской православной церкви, жители Донбасса сделали все, чтобы у детей на Новый год и Рождество, несмотря ни на что, были праздники.

Чтобы они не сидели по подвалам и бомбоубежищам, как было в 2014 году, где их поздравляли, например, приехавший из Питера Дед Мороз и депутаты законодательного собрания.

Благодаря стараниям взрослых многие дети теперь побывали на утренниках и сказочных представлениях, а старшие поколения дончан с удовольствием гуляли по улицам даже во время войны прекрасного города.

Между тем политики, находящиеся далеко за пределами Донбасса, совсем не прохлаждались. Они все рассуждали о судьбе минских соглашений, обрушиваясь, скажем, с критикой на крупного украинского бизнесмена Виктора Пинчука. В авторитетной американской газете The Wall Street Journal он разместил статью, в которой озвучил крамольные для Киева вещи: допустил проведение выборов в Донбассе, пора оставить Крым в покое, скептически отнесся к перспективам ближайшего вступления евромайданщиков в ЕС.

Некоторые политологи назвали ход Виктора Пинчука тестом для Киева. Показательно, что Киев этот тест не прошел, заявив, что никаких компромиссов не будет. Конечно, пока не будет, и обольщаться на этот счет не стоит.

Существующая ситуация чрезвычайно выгодна Порошенко и окружающим его олигархам. Продолжающаяся война позволяет Петру Алексеевичу наслаждаться властью, пребывая на троне, бизнесменам обогащаться за счет контрабанды и поставок армии, олигархам сохранять в неприкосновенности свою собственность за счет остановки продвижения фронта. В такой обстановке можно торговаться, торговаться и торговаться, главное, чтобы ничего не менялось.

Но так думают не все: например, киевский политолог Михаил Павлив считает, что «Порошенко демонстрирует такую же бессмысленную позицию, как Янукович в 2013 году, который тоже играл в эти игры, разворачиваясь то в одну сторону, то в другую, то затягивая… Только ситуация у Порошенко значительно хуже, чем у Януковича».

По мнению политолога, анонсированный на февраль визит Порошенко в Вашингтон не сулит ничего хорошего: «Они уже обстучали все двери в Вашингтоне, но эти двери для них закрыты. Их может открыть только компромиссная позиция, только готовность выполнять Минские соглашения, точнее, политическую часть».

Кстати, в феврале, почти совпадая с запланированным вашингтонским визитом Порошенко, грядет и очередная годовщина минских переговоров. Время подведения итогов.

В связи с этим очень интересно, что предъявят общественности переговорщики: статистику обстрелов и их жертв, заявления о безальтернативности «Минска-2». Или они придумают что-то посущественнее.

Долгие разговоры о перемирии уже отдают демагогией, усугубляют ситуацию – напряженность на фронте не исчезает, и никак не помогают истекающему кровью Донбассу.

Ирина Васильева, «Одна Родина»

К оглавлению | Источник: news-front.info

Вчера «исполнилось» 1000 дней с начала «АТО»

Вчера, 8 января, ровно 1 000 дней как начались боевые действия на Донбассе, которые никак не могут закончится.

Так называемая в украинском обществе «Антитеррористическая операция» проводится нелегитимным киевским правительством с 14 апреля 2014 года. При этом власти Украины планировали «освободить» Донбасс всего за пару недель.

Напомним, что референдум о самоопределении Донецкой и Луганской Народных Республик был проведен 11 мая 2014 года на территориях бывших Донецкой и Луганской областей. Следует уточнить, что голосование проходило в пределах целых областей, и соответственно жители Донбасса требуют от украинской армий выйти за границы бывших Донецкой и Луганской областей.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия обстреляла из минометов село Ленинское на юге ДНР

«Около 21:00 украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 82 мм по селу Ленинское. По нему ВСУ выпустили свыше 20 мин»

Украинские силовики накануне вечером обстреляли из минометов село Ленинское Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.— сказано в сообщении.Кроме того, под огнем украинских подразделений оказалась территория контрольно-пропускного пункта «Майорск» под Горловкой и Донецкого аэропорта.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Пушилин: Ячейки “Донецкой Республики” после Славянска могут открыться в других оккупированных городах

«Семнадцать жителей Славянска на сегодня являются членами общественного движения «Донецкая Республика». Безусловно, мы будем рады каждому, кто захочет к нам присоединиться. Но открытие первичных ячеек в новых городах на подконтрольной Украине территории должно быть, прежде всего, осознанным решением и личной заинтересованностью жителей «той стороны»»

Первичные ячейки общественного движения «Донецкая Республика» вслед за Славянском могут открыться и в других подконтрольных киевской власти городах. Об этом заявил руководитель центрального исполкома ОД «ДР», председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.– сказал он.

К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Грэм Филлипс: 1000 дней «ATO»

Видео от британского военкора Грэма Филлипса посвященное войне на Донбассе.

7 января было ровно 1000 дней с начала активной фазы боевых действий.

К оглавлению | Источник: news-front.info