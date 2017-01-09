Оружие неотвратимого возмездия. Этот ядерный меч наводит ужас на США

Тополь-М. Именно на него возлагаются большие надежды в сохранении и поддержании ядерного потенциала на необходимом уровне для гарантированного сохранения безопасности страны. Ракетный комплекс является уникальным и примерно в 1,5 раза превосходит комплекс предыдущего поколения по боеготовности, маневренности и живучести (в мобильном варианте), эффективности поражения различных объектов, в том числе и в условиях развертывания противоракетной обороны. Энергетические возможности новой ракеты позволяют увеличить забрасываемый вес, значительно снизить высоту активного участка траектории, повысить эффективность преодоления перспективных средств противоракетной обороны.