Оружие неотвратимого возмездия. Этот ядерный меч наводит ужас на США
Тополь-М. Именно на него возлагаются большие надежды в сохранении и поддержании ядерного потенциала на необходимом уровне для гарантированного сохранения безопасности страны. Ракетный комплекс является уникальным и примерно в 1,5 раза превосходит комплекс предыдущего поколения по боеготовности, маневренности и живучести (в мобильном варианте), эффективности поражения различных объектов, в том числе и в условиях развертывания противоракетной обороны. Энергетические возможности новой ракеты позволяют увеличить забрасываемый вес, значительно снизить высоту активного участка траектории, повысить эффективность преодоления перспективных средств противоракетной обороны.
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чё за бредятина. “Рубеж” выбился из графика. Приходится вооружаться Ярсами, а Тополь-М – моноблочное старьё, которое через Иджисы не перелетит. Как пипл дурят.. Железнодорожники. Нарисуют макет эсминца “Лидер” и авианосца “Шторм” – и вбрасывают аборигенам – “штаты порвём”. Пипл тащиться… от картинки. “порвём”.
А в это время приблатика забита американскими вояками.
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Уважаемый Ликвидатор! Я скромно полагаю,что если бы пипл дурили и в заначке у нас не было бы серьезных “дур”,то Россию давно бы схарчили и поделили. А в случае массового пуска ЛЮБЫХ ракет,ни ИДЖИС, ни какая либо другая ПРОшная шняга полностью не справится. Употеет бегать за каждой ракетой… баллистической. А вот крылатые ракетки-то,особенно когда они рельеф “бреют”,ни один радар не берет-низко идут,понимаешь! А коль радар не видит,то и сбить ну никак просто. Чтож вы,любезный,так пессимистичны? Не ссыте,сомневающихся-убедим,предателей-шлепнем!
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Я далёк от мысли, что нам доступны сведения о том, кто чем вооружён, из чего состоят ракетные потенциалы разных стран и т.п. информация. Эти сведения как минимум секретны. Но даже ДСП сведения не имеют права попасть в СМИ и разумеется в Интернет, это по определению. Таким образом, следует однозначный вывод: мы не знаем ни что такое Тополь-М или не М, старьё это моноблочное или что-то суперсовременное, как не знаем вообще ничего связанного с темой стратегических вооружений, кроме может быть того что есть такое понятие, и всё.
Или же кто-то уже решил, что разведка и контрразведка вещи вообще не нужные, и их вполне заменяют Гугл и Википедия???
Ещё более смешно было бы думать, что можно в принципе узнать, у какой страны есть сколько и каких атомных зарядов.
Так же приходилось много раз читать сколько золота есть в той или иной стране в её хранилищах. Но вряд ли многие понимают, что такие сведения являются “важнейшими экономическими секретами” и следовательно сразу же и государственной тайной. Тогда почему мы не видим надписи прямо на интернет-странице “совершенно секретно” и полагающиеся к этому атрибуты? Но люди читают, и почему-то думают, что в стране именно столько золота, как нам сказали. И тут же сравнивают, а вот в Америке столько а у нас вот столько. С чего вы так решили?
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Толково .