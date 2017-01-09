Оккупированный Киев на венгерских фотографиях

...боевую обкатку в Широкино, а венгерские САУ работают под Мариуполем, —...на стыке границ Горловки и оккупированного Дзержинска. Там же, на... остались их награды, фронтовые фотографии. Я это все очень ... материалы будут переданы в Киев и вся информация будет ...