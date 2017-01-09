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Оккупированный Киев на венгерских фотографиях

21:24. 9 января 2017 Просмотров - 371 Нет комментариев Опубликовал:
В очень высоком разрешении, в том числе, и цветные.

Недавно, с легкой руки joanerges, reibert открыл для себя венгерский фотоархив http://www.fortepan.hu/, прочесав его нашел, как ранее известные фотографии, так и довольно много новых, которых я никогда ранее не видел. Кроме того, нашел небольшой ключик от архива, позволяющий скачивать все фотографии от туда в максимально разрешении (до 3000 по широкой стороне).


1. Венгерский солдат на пересечении современных улиц Грушевского и Московской, слева виден памятник арсенальцам, рядом с которым стоит советская 85-мм зенитная пушка.




2. Руины Успенского собора Киево-Печерской лавра, видно сорванную взрывом крышу, точнее её отсутствие, на Трапезной церковью.


3. Венгерский санитарный поезд на главном перроне киевского вокзала.


4. Могилы двух немецких солдат на входе в Пионерский парк напротив здания Совнаркома УССР (современного Кабмина).


5. Руины Крещатика.


6. Взорванный Дарницкий ж/д мост, на заднем плане видны тележки грузовой канатной дороги.


7. Угол Крещатика и Прорезной в руинах.


8. Современный Майдан Независимости, на заднем плане – руины дома Гинзбурга, на месте которого после войны была построена гостиница Украина.


9. Улица Прорезная, слева видно фрагмент стены с лепкой гостиницы "Спартак", которая была на этом месте, и в которой размещалась немецкая комендатура до пожара 24 сентября 1941.


10. Московские ворота Печерской крепости, сейчас здесь вход на комплекс Национального музея истории ВОВ.


11. Колокольня и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры.


12. Троицкая надвратная церковь Лавры, главный вход в неё.


13. Пешеходная тропа среди руин на месте Прорезной улицы.


14. Руины на Крещатике.


15. Вид на Днепр и Труханов остров с Козловской больницы.


16. Неидентифицированное мною место, в архиве подписано, как Киев.


17. Фасад Центрального универмага.


18. Руины Малого пассажа.


19. Разрушенное здание на Крещатике.


20. Руины…


21. Вид на Лютеранскую улицу с разрушенного универмага.


22. Немецкий унтер-офицер любуется видами Днепра.


23. Вид с "моста влюбленных" на Петровскую аллею, слева видно вход на стадион "Динамо".


24. "Deutsches kaffee" или "Немецкое кафе", до войны ресторан "Ривьера".


25. Дальше идёт целая серия фотографий руин на Крещатике.


26.


27.


28.


29.


30. Малый пассаж, а справа серый фасад Наркомфина УССР, сохранившееся до наших дней со следами пожара 1941 года.


31.


32. Непарная сторона Крещатика, слева видны купола Александровского костёла.


33.


34. Здание бывшей Городской Думы на месте современного Майдана Независимости.


35. Угол Крещатика и современной улицы Городецкого.


36. Современная улица архитектора Городецкого.


37. Руины цирка на улице Городецкой.


38.


39. Козловская больница.


40. Вид на Днепр справа от Козловской больницы.


41. Здание на углу Крещатика и Городецкого.


42. Вход на театр юного зрителя на современной Городецкой улице.


43. Неидентифицированные мною руины здания, предполагаю, что на улице Городецкого.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: война, Киев, фото
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