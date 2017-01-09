Новости Украины и Новороссии 09 января 2017
- 12:50 На Новый год в Крым ехали европейцы и украинцы.
- 09:45 Ющенко: Майдан оказался полезным тем, кто был на трибуне, а не на площади.
- 09:25 «Конфисковали всё», — интервью журналиста, вернувшегося из Донбасса, по делу МН-17 (ВИДЕО).
- 09:17 Минздрав ДНР в 2016 году провел капитальный ремонт медучреждений на сумму около 29 млн. рублей.
- 08:21 Азаров рассказал о дальнейших планах после признания судом факта госпереворота на Украине.
- 07:29 На Донбассе «пропали» трое украинских военных.
- Вчера 23:16 Извини, но мне тебя не жалко.
- Вчера 22:32 Ющенко: Рада не приняла ни одного закона для политического решения конфликта в Донбассе.
На Новый год в Крым ехали европейцы и украинцы
На новогодние праздники Крым пользовался спросом не только у российских, но и у иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и Украины, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«Крым посетило много отдыхающих как с материковой части России, так и иностранных граждан. В частности, туристы приезжали из дальнего и ближнего зарубежья. Большое количество отдыхающих было из Украины, а также стран Европейского союза, в том числе Германии. Это были неорганизованные группы туристов», — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, жалоб от туристов на качество отдыха не поступало. Итоги по точному количеству отдыхающих будут подведены в ближайшее время.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ющенко: Майдан оказался полезным тем, кто был на трибуне, а не на площади
Майдан выдался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стоял на площади.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко
«Мы еще слабо структурированные идеологически, мы еще ищем какой-то будущий путь. Поэтому политически мы еще очень разные. Но сам Майдан говорит о том, что мы способны брать на себя ответственность и время от времени показывать, куда мы идем. Майдан выдался для тех, кто на трибуне. И Майдан, в значительной части, не удался для тех, кто стояли на площади«, — считает он.
К оглавлению | Источник: news-front.info
«Конфисковали всё», — интервью журналиста, вернувшегося из Донбасса, по делу МН-17 (ВИДЕО)
Стефан Бек и Мишель Спеккерс провели в Донбассе восемь дней. В районе крушения самолёта, как они утверждают, им удалось обнаружить обломки лайнера, которые не были собраны следователями прокуратуры Нидерландов.
При этом по возвращении в Голландию журналисты были задержаны, а все материалы, которые они привезли с собой, конфискованы.
«Все предметы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и наши материалы, в том числе интервью с местными жителями, конфисковала полиция, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были фотографии и видеозаписи людей, которые просили сохранить анонимность», — написал Бек в своём Facebook.
Также журналисты критикуют работу следственных органов, которые исключают выезд на место трагедии, поскольку район, по их мнению, опасен.
В интервью телеканалу RT Стефан Бек рассказал, что вместе со Спеккерсом поехал в Донбасс, чтобы провести серию интервью с местными жителями. При этом журналистов поразило, что многие фрагменты самолёта остаются на месте крушения.
«Там всё ещё много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьёзной халатностью», — отметил журналист.
Несмотря на то, что Бек и Спеккерс поставили МИД Нидерландов в известность о своей поездке, по прибытии на родину они были задержаны полицией прямо в аэропорту Схипхол.
Мишель Спеккерс и Стефан Бек
«Нас задержали сразу же после того, как мы сошли с самолёта. У нас конфисковали фрагменты разбившегося лайнера, ноутбуки, телефоны, карты памяти и камеры. Все материалы оказались у полиции», — рассказал Бек.
Он опасается, что записи интервью с жителями Донбасса, которые попросили не называть их имён, попадут через власти Нидерландов в руки сотрудников СБУ, которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.
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В комментарии прокуратуры Нидерландов отметили, что у представителей правоохранительных органов «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту».
Напомним, что посла Нидерландов в Москве ранее вызывали в МИД России в связи с ситуацией вокруг расследования крушения малайзийского Boeing на Украине. Тогда Москва заявила, что Амстердам игнорирует предоставляемую российской стороной важную объективную информацию.
Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек — граждане 10 стран. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов. Расследование ведёт совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
При этом концерн ВКО «Алмаз-Антей», который провёл собственное расследование крушения малайзийского Boeing, передал Нидерландам новые сведения, проливающие свет на обстоятельства катастрофы. Однако большинство из этих материалов были проигнорированы.
В прошлом году корреспонденты RT также смогли собрать в Донбассе множество фрагментов самолёта на территории площадью всего в несколько квадратных метров. Нидерландских экспертов там не видели с сентября 2015 года.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Минздрав ДНР в 2016 году провел капитальный ремонт медучреждений на сумму около 29 млн. рублей
Капитальные ремонтные работы на общую сумму около 29 миллионов рублей были проведены в 2016 году в ряде медицинских учреждений ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
— отметила представитель пресс-службы.
Кроме того, был проведен капремонт котельной и кровли института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, кровли и системы отопления в городском противотуберкулезном диспансере в Макеевке.
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Азаров рассказал о дальнейших планах после признания судом факта госпереворота на Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что возглавляемый им Комитет спасения Украины будет обращаться в международные суды после решения московского суда, признавшего Евромайдан госпереворотом.
Об этом пишет Корреспондент.
«Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», – сообщил Азаров.
Он также выразил надежду, что украинские суды под напором имеющихся доказательств будут вынуждены рассмотреть иски политика.
Экс-премьер также заявил, что создание правительства Украины в изгнании вполне реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.
«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть в самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», – заявил Азаров.
К оглавлению | Источник: news-front.info
На Донбассе «пропали» трое украинских военных
У линии разграничения на Донбассе пропали трое украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в штабе т.н. «АТО», пишет RT.
«Восьмого января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время связь с пропавшими военными отсутствует.
Напомним, что украинское командование очень часть «списывает» потери ВСУ, чтобы скрывать настоящее число жертв украинских силовиков от населения и не выплачивать компенсацию семьям.
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Извини, но мне тебя не жалко
Легенда о плохой сотне евро, ставшей плохим полтинником
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Ющенко: Рада не приняла ни одного закона для политического решения конфликта в Донбассе
Верховная Рада не приняла ни одного документа, который бы способствовал политическому урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.
Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день ни один пункт минских соглашений по урегулированию в Донбассе не выполнен.
- отметил Ющенко в эфире украинского телеканала “112 Украина”.
При этом он указал, что рано или поздно украинский политикум должен дать ответ, “как он видит разрешение ключевого вопроса для Украины – войны и мира”.
- отметил Ющенко.
К оглавлению | Источник: dnr-news.com
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Республики Украина больше нет.
Есть территория псих диспансера.
Дайте им огородить себя забором -Это единственное что у них в мозгах есть полезного…
Польза 100%-ая. Им (психам), хорошо будет за своим забором потому что они будут думать что они победили клятых москоляк.
А тем кто по другую сторону забора можно будет облегчённо выдохнуть.Не надо будет контролировать свои границы и отлавливать психов на своих территориях.