Новости Украины и Новороссии 09 января 2017

Стефан Бек и Мишель Спеккерс провели в Донбассе восемь дней. В районе крушения самолёта, как они утверждают, им удалось обнаружить обломки лайнера, которые не были собраны следователями прокуратуры Нидерландов.

При этом по возвращении в Голландию журналисты были задержаны, а все материалы, которые они привезли с собой, конфискованы.

«Все предметы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и наши материалы, в том числе интервью с местными жителями, конфисковала полиция, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были фотографии и видеозаписи людей, которые просили сохранить анонимность», — написал Бек в своём Facebook.

Также журналисты критикуют работу следственных органов, которые исключают выезд на место трагедии, поскольку район, по их мнению, опасен.

В интервью телеканалу RT Стефан Бек рассказал, что вместе со Спеккерсом поехал в Донбасс, чтобы провести серию интервью с местными жителями. При этом журналистов поразило, что многие фрагменты самолёта остаются на месте крушения.

«Там всё ещё много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьёзной халатностью», — отметил журналист.

Несмотря на то, что Бек и Спеккерс поставили МИД Нидерландов в известность о своей поездке, по прибытии на родину они были задержаны полицией прямо в аэропорту Схипхол.



Мишель Спеккерс и Стефан Бек

«Нас задержали сразу же после того, как мы сошли с самолёта. У нас конфисковали фрагменты разбившегося лайнера, ноутбуки, телефоны, карты памяти и камеры. Все материалы оказались у полиции», — рассказал Бек.

Он опасается, что записи интервью с жителями Донбасса, которые попросили не называть их имён, попадут через власти Нидерландов в руки сотрудников СБУ, которые могут начать преследовать тех, кто согласился поговорить с журналистами.

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В комментарии прокуратуры Нидерландов отметили, что у представителей правоохранительных органов «создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту».

Напомним, что посла Нидерландов в Москве ранее вызывали в МИД России в связи с ситуацией вокруг расследования крушения малайзийского Boeing на Украине. Тогда Москва заявила, что Амстердам игнорирует предоставляемую российской стороной важную объективную информацию.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек — граждане 10 стран. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов. Расследование ведёт совместная следственная группа Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

При этом концерн ВКО «Алмаз-Антей», который провёл собственное расследование крушения малайзийского Boeing, передал Нидерландам новые сведения, проливающие свет на обстоятельства катастрофы. Однако большинство из этих материалов были проигнорированы.

В прошлом году корреспонденты RT также смогли собрать в Донбассе множество фрагментов самолёта на территории площадью всего в несколько квадратных метров. Нидерландских экспертов там не видели с сентября 2015 года.