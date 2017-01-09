Нечеловеческая жестокость: почему солдаты США ведут себя за рубежом как звери (ФОТО)

Поведение американских военных в странах, где расположены военные объекты Соединенных Штатов, долгие годы остается предметом споров и дискуссий.

Преступления разной степени тяжести давно сопровождают «службу» американских солдат практически в любой точке мира, но чаша терпения руководителей государств, на территории которых размещены базы и пункты снабжения, уже полна, передает телеканал «Звезда».

Деньги не пахнут

Пожалуй, самое сильное впечатление от американских военных и тех, кто помогал им обеспечивать выполнение боевых задач после Вьетнама осталось у граждан Ирака. И хотя многих из тех, кто беспределил по-крупному за время проведения операции в Ираке были осуждены и отбывают наказание в военной тюрьме Форт Ливенворт до сих пор, есть и те, кто не понес вообще никакого наказания.

Когда речь заходит о безнаказанности и неоправданной, местами нечеловеческой жестокости американских граждан в Ираке, почти сразу на ум приходят новости о частной военной компании «Блэкуотер».

Примечательно, что поведение и вседозволенность, с которой американские наемники чинили беспредел в Ираке после вторжения, привели их к весьма необычному конфликту. В 2006 году в особо охраняемой зоне столицы Ирака бойцы «Блэкуотер» влетели в бронеавтомобиль американской армии.

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Парадоксальная ситуация едва не закончилась перестрелкой и гибелью людей — бойцы ЧВК обезвредили американских военных, уложив их лицом в землю. Под дулом автоматической винтовки американские военные пролежали вплоть до того момента, пока сотрудники «Блэкуотер» не отогнали свой внедорожник с места ДТП.

В том же 2006 году произошел другой неприятный инцидент, после которого за бойцами американской ЧВК прочно закрепился статус дебоширов и беспредельщиков. 24 декабря пьяный сотрудник ЧВК расстрелял телохранителя вице-президента Ирака, всадив в него три пули из пистолета.

Несмотря на серьезность обвинений, уголовному преследованию сотрудник «Блэкуотер» не подвергся. Однако в стандартный комплект сотрудников ЧВК в Ираке, несмотря на многомиллионные государственные контракты, честь, совесть и мораль никогда не входили.

Апофеозом вседозволенности и наплевательства на жизни других людей стал инцидент в 2007 году.

Сопровождая дипломатический конвой Государственного департамента США сотрудники «Блэкуотер» без всякой на то причины и предупреждения открыли огонь из автоматов по мирному населению — водителям, которые спешили в тот день по своим обычным делам. Убив 17 человек и ранив еще столько же наемники благополучно довезли американских чиновников до места назначения.

Скандал и возмущение иракской общественности наглостью и беспринципностью сотрудников «Блэкуотер» не позволили американскому правительству спустить дело на тормозах, однако серьезных санкций для компании и сотрудников не последовало.

Позже, в ходе специального исследования, удалось выяснить, что за время работы «Блэкуотер» в Ираке сотрудники компании поучаствовали почти в двух сотнях перестрелок, и почти в ста процентах случаев открывали огонь без причины.

Не нужно быть специалистом, чтобы понять — бесследно такая беспардонность пройти не могла. Еще в 2004 году четверо сотрудников компании были убиты повстанцами. Тела наемников повстанцы проволокли по городским улицам, и позднее повесили на мосту через реку Евфрат.

Страна восходящего солнца

Регулярные сводки и новости, источникам которых являются американские военные сейчас, похоже, уже никого не удивляют. Однако ситуация с присутствием американских солдат в Японии, и их поведением за пределами военных объектов даже вызвала резонанс даже в таком терпеливом обществе. Американские военнослужащие в Японии действительно живут как в раю.

Соглашение «О статусе сил», подписанное Японией в 1960 году, наделяет граждан США, состоящих на воинской службе, серьезными преференциями. Среди «льгот» для американских солдат находится и особый правовой статус военнослужащего, совершившего преступление любой тяжести.

Текущее положение дел направлено исключительно на защиту американских граждан — японская прокуратура и следственные органы не имеют права задерживать подозреваемого в совершении преступления, если противоправное действие (с летальным исходом кого-либо из потерпевших или без него) было совершено на территории американской военной базы.

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К тому же, соглашение «О статусе сил» от 1960 года предусматривает задержание подозреваемых военной полицией или командованием базы до предъявления обвинений со стороны японских правоохранительных органов, что де-факто многими юристами трактуется как другое уголовное преступление — укрывательство.

Список преступлений американских военных в Японии велик, и едва ли хватит пары часов на изучение полного перечня «достижений» американских военных.

Подавляющее большинство преступлений — изнасилования, ДТП со смертельным исходом и вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Несмотря на тяжесть преступлений, совершенных американскими военными, об изнасилованиях японские женщины долгое время предпочитали не заявлять. Однако в 1995 году общественность всколыхнуло отвратительное и гнусное преступление, скрыть которое командование уже не смогло.

В сентябре 1995 года свой след в истории американо-японских отношений оставили военнослужащие базы «Кэмп Хэнсен». Крепкие парни затолкали японскую школьницу в машину, связали и по очереди изнасиловали. Общественный резонанс, который был вызван этим преступлением едва удалось погасить.

Около 90 тысяч японцев вышли на улицы с требованиями найти и немедленно наказать не только совершивших преступление военных, но и пересмотреть юридический статус американских солдат. Покрывать животных, носивших американскую военную форму командование тогда не решилось — военнослужащие Корпуса Морской Пехоты получили 6,5 и 10 лет лишения свободы.

После резонансного инцидента в 1995-м численность расквартированных на Окинаве американских военных сократили, однако никаких кардинальных изменений в законодательстве, уставах и структуре военной полиции не провели.

Преступления на сексуальной почве совершались и совершаются американскими солдатами регулярно, и судя по всему, имеет место комплексное наплевательство на все нормы приличий, начиная с главы Пентагона, заканчивая юнцом в должности водителя на военной базе. Резонансные преступления с изнасилованиями совершаются американцами на Окинаве практически постоянно.

Обвинения против военнослужащих выдвигались в 2002-м, когда морпех избил и изнасиловал молодую местную девушку, в 2006-м на девять лет «присел» еще один американский гражданин, обвиненный в двойном изнасиловании, в 2008-м за похожее преступление против несовершеннолетней японки был арестован еще один морпех, а в 2012-м в места не столь отдаленные на 10 и 9 лет соответственно отправились еще двое моряков, избившие, ограбившие и изнасиловавшие местную.

Несмотря на то, что после масштабных акций протеста и большого общественного резонанса были введены ограничительные меры, а для всех военных начал действовать комендантский час, количество преступлений, совершаемых американскими военными, снизить так и не удалось.

Наглое поведение американских военных, насилующих и убивающих жителей Окинавы в ДТП неизбежно привело к тому, о чем многие специалисты еще недавно даже не говорили. В мае 2016 года бывший морпех изнасиловал и убил местную женщину, а тело жертвы выбросил в ближайшем лесу.

Вопиющий случай вседозволенности привел к тому, что жители Окинавы подняли самый настоящий бунт против правительства и присутствия американских военных. Согласно разным оценкам, в протестных акциях на улицах города участвовало более 65 тысяч человек.

Все они выступали за сокращение американского военного присутствия в регионе, а также призывали власти страны «избавить от оккупации» и выдворить американских военных вообще.

И хотя волна негодования докатилась до японского премьера Абэ, потребовавшего от Минобороны США жестко реагировать на такие инциденты, ни о каком выводе войск с территории страны МО США даже слушать не захотело.

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«Американцы ко всему относятся пренебрежительно, прежде всего потому, что за размещенные базы они хорошо платят. Японцы, в свою очередь, любят деньги и серьезно боятся Китай и Россию, поэтому терпят происходящее и в большинстве случаев закрывают глаза на преступления», — пояснил в интервью телеканалу «Звезда» политолог Александр Шаравин.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается

Эксперты объясняют, что отношение американских военных, по долгу службы заброшенных в тот или иной регион мира, рано или поздно может привести к тому, что за пределами военных баз на военнослужащих в американской форме будет объявлена настоящая охота.

Комментируя ситуацию с ростом выступлений против американского военного присутствия военный политолог, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что отношение американских военных к местному населению хорошо изображено в одном голливудском художественном фильме, согласно сюжету которого американские специалисты прибывают на другую планету и ведут себя на ней как хозяева.

«Американцы везде себя ведут, как хозяева мира. Им это внушают не только с детства, но и в особенности в армии укрепляют веру в собственную миссию.

Есть замечательный фильм на эту тему, называется „Аватар“. В этом фильме в завуалированной форме режиссер как раз и показал поведение американцев в стране пребывания.

То есть, с одной стороны существуют американцы, а с другой есть население страны пребывания — это недоразвитые, по их мнению, аборигены, которых они осчастливили своим присутствием и обеспечивают им безопасность своей технической мощью!» — сказал Перенджиев.

Над решением комплексной проблемы, связанной с изменением устава, военной доктрины и структуры всей американской военной машины предстоит работать администрации избранного президента США Дональда Трампа. Сделать предстоит немало, ведь протестные настроения, связанные с присутствием или запланированным размещением американского вооружения наблюдаются не только в Японии.

Недавние выступления граждан Германии и Южной Кореи обострили и без того непростую обстановку вокруг военных баз США за рубежом.

Эксперты отмечают, что, если следующий глава Пентагона и президент страны будут продолжать линию вседозволенности и решений, основанных на мнении одних ли Соединенных Штатов, отношения США и союзников могут сильно испортиться. Эксперты поясняют, что не все так просто и с настроениями в союзных Соединенным Штатам странах.

«Здесь нужно разделять два момента. В странах пребывания у американцев — союзники — это правящая элита, а степень „союзничества“ населения везде разная. Где-то подавляющее большинство враждебное американцам, но открыто об этом не говорят, где-то соотношение примерно 50/50. А где-то больше половины населения проявляет симпатии к американцам.

Чаще всего степень доверия к военнослужащим США снижается по мере их увеличения срока присутствия на территории пребывания. В начале могут быть серьезные симпатии, а дальше показатели могут все больше снижаться до почти полного враждебного к ним отношения», — пояснил в интервью телеканалу «Звезда» военный политолог Александр Перенджиев.

Перед командованием Вооруженными силами США на следующие несколько лет стоит действительно амбициозная задача — не тольк перевоспитать личный состав и удалить из рядов армии и флота раковую опухоль, которая отравляет жизнь и портит имидж американской армии, но и переработать весь порядок службы американских военных за рубежом.

В противном случае, имидж американской армии, которую везде позиционируют как защитника угнетенных, будет безвозвратно испорчен, а сами американские военные по всему миру могут столкнуться с открытой ненавистью, переходящей в насилие.

Дмитрий Юров