Минздрав решил отучить россиян от курения запретом на продажу сигарет
Новые правила могут коснуться тех, кто родился в 2015 и позже
Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже направлен в ряд федеральных ведомств. Один из самых революционных пунктов концепции — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году.
«Известиям» удалось ознакомится с текстом «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу». Основная цель концепции, разработанной в соответствии со ст. 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ), — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. А также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны.
В Минздраве РФ «Известиям» подтвердили, что разработанный документ уже разослан во множество федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и пр.
Документ подготовлен по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой командой специалистов по общественному здоровью под руководством Олега Салагая — одного из авторов действующего российского антитабачного законодательства.
Действующий сейчас 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже принес результаты. По данным опросов, в 2016 году распространенность потребления табака среди взрослого населения страны снизилась с 39% (в 2009 году) на 6% и составляет 33%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность курения у российских подростков в возрасте 15 лет, которые курят по крайней мере раз в неделю, с 2006 по 2014 год снизилась среди мальчиков с 27 до 17%, а среди девочек — с 21 до 10%. Среди 13-летних подростков этот показатель снизился среди мальчиков с 18 до 9%, а среди девочек — с 17 до 7%.
Однако эксперты, участвовавшие в разработке антитабачной концепции, считают, что этого недостаточно.
По данным Минздрава РФ, потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужчин девять лет, у женщин — 5,6. С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курением, упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2% ВВП.
Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Нельзя будет курить на расстоянии 3 м от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.
Но самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, после достижения ими совершеннолетия. Впрочем, эксперты не считают такие запреты слишком суровыми.
— Эта мера соотносится с теми целями, которые ставятся мировым сообществом. Передовые страны, которые достигли больших успехов в борьбе против табака, уже поставили своей целью запретить его полностью к 2035–2040 годам, — сказал «Известиям» сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Виктор Зыков. — Кроме того, в ряде стран (Сингапур и Великобритания) еще в начале XXI века обсуждался запрет продажи табака гражданам, родившимся после 2000 года.
По словам Виктора Зыкова, при борьбе с табаком должна быть сформулирована конечная цель — достижение минимального уровня распространенности его потребления среди населения и, как следствие, отсутствие его на рынке в целом. Одна из мер, которая поможет достигнуть такого результата, — невозможность приобрести табачные изделия для людей, которые на данный момент являются детьми и не употребляют табак. Логично сохранить их независимость от табака на всю жизнь, сберечь их здоровье.
— Такое нововведение на последней стадии рассмотрения в Тасмании, одном из штатов Австралии, а также активно продвигается в Шотландии и обсуждается в Великобритании, Сингапуре, Новой Зеландии и других странах, — пояснил Виктор Зыков. — Табак убивает значительную часть своих потребителей. Поэтому Минздрав последовательно предлагает меры, способные привести к снижению потребления табака до минимума — в идеале как раз через 15–18 лет, когда родившиеся сегодня дети подрастут, это может быть 5–10%. А при таком состоянии дел разрешать продавать табак даже совершеннолетним будет кощунственно. Этот долгосрочный план может быть реализован только при утверждении и системной и эффективной реализации всех предлагаемых мер.
В случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.============================================================
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Правда и ложь о разрешённых наркотиках, Углов Фёдор Григорьевич
Горькая правда о пиве и табаке, Клименко Иван Петрович
Жизнь без алкоголя и табака, Зиновьев Н.К.
Оружие Геноцида: самоубийство людей и его механизмы, Прогнозно-аналитический центр Академии управления
Оружие геноцида (Аудиокнига), Прогнозно-аналитический центр Академии управления
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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А на всех остальных я так понимаю поставили крест.Будем по прежнему продавать эту шмаль молодежи.Уж если и начинать,то с нынешних 17-летних,а то к 33 году неизвестно что и кто будет.
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Если бы в сигаретах табак был люди бы так не болели.
А в сигаретах сейчас можно встретит даже навоз: https://www.youtube.com/watch?v=m4TQMIatphQ
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Помните как Ходжа Насредин взялся осла говорить учить?
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Пока в голове человека не изменится, сигареты отбирать безполезно.Будут садить самосад и крутить самокрутки.Самый большой пример для молодежи, это родители.ХОТИТЕ ДЕТЯМ СЧАСТЬЯ– НЕ КУРИТЕ!!!.МУЖИКИ ВЫ ИЛИ НЕТ???? И НЕ НАДО НАДЕЯТЬСЯ НА МИНЗДРАВ.
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Очередная затея Минздрава, поражает своей тупостью. Никакие запреты не смогут отучить народ от вредных привычек. Только умная пропаганда школьного воспитания, может уменьшить число курильщиков до минимума. Но, навязанная нашему народу болонская образовательная система, не может способствовать оздоровлению нашего народа.
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Вспомнилась “антиалкогольная компания” Горбачёва в 1986 году. Но, ещё больше, огромные очереди в магазины за этим зельем, когда народ давился, материл власть и такую жизнь. В результате, алкоголь остался, власть сменилась.