Любимые журналы Советского Союза. Эпоха, когда не было интернета

Источник: p-i-f.livejournal.com

В нашем детстве и юности Интернета не было. Но информационного голода страна не испытывала. Всё самое важное и интересное мы находили в книгах, телепередачах и периодических изданиях. Каждая советская семья выписывала несколько наименований газет и журналов. Выхода нового номера любимого периодического издания граждане СССР ожидали с нетерпением.

Каталог советских периодических изданий представлял собой довольно увесистый фолиант, где, кроме порядка 8 тысяч газет, были указаны подписные индексы на несколько сотен журналов — как всесоюзных, так и республиканских.

В конце каждого года в советских семьях начинался очень ответственный процесс – оформление годовой подписки на советскую периодику. Родители выписывали свои газеты и журналы, а для ребятишек обязательно выписывали детскую периодику, особенно дети радовались свежим номерам детских журналов в почтовых ящиках. Цветной журнал «Мурзилка», пахнущий свежей типографской краской, таил под своей обложкой целый мир! Чтение журнала начиналось тут же, у почтового ящика.

Веселые картинки

«Весёлые картинки» — детский юмористический журнал, рассчитанный на детей от 4 до 10 лет. Издавался ежемесячно с сентября 1956. Наряду с «Мурзилкой» был наиболее популярным детским журналом в СССР в 1960—80-е годы. В начале 1980-х годов его тираж достигал 9,5 млн экземпляров.

Журнал включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. Он организует досуг всей семьи, поскольку маленьким детям читают родители, а дети постарше нуждаются в одобрении взрослых, хорошо ли выполнено задание из журнала, правильно ли отгадана загадка.

Название журнала было выбрано исходя из того, что забавные и весёлые картинки, сопровождаемые короткими остроумными надписями, всегда нравятся маленьким детям. Исторически «Веселые картинки» вышли из «Крокодила», — отцом основателем и первым редактором журнала стал «Крокодильский» карикатурист Иван Семенов. Он же нарисовал и главного героя – Карандаша, ставшего символом журнала. Карандаш – художник, об этом говорит весь его внешний вид: свободная блуза, берет, красный бант на шее и красный грифель вместо носа. Он – вдохновитель группы веселых человечков, он и его друзья, Самоделкин, Буратино, Чиполлино, Незнайка, — постоянные герои «Веселых картинок». О них – первый советский комикс. С ними же были связаны постоянные рубрики журнала. В «Школе Карандаша» детей учили рисовать, в «Школе Самоделкина» — делать игрушки своими руками, в «Веселой азбуке» знакомили с буквами.

В 1977 году в журнале «Веселые картинки» заканчивается одна эпоха и начинается новая. На смену Чуковскому, Барто, Михалкову, Сутееву приходят «молодые и наглые»: главный редактор Рубен Варшамов, а с ним художники-нонкомформисты Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эдуард Гроховский, Александр Митта и «новые детские»: Эдуард Успенский, Андрей Усачев, Евгений Милутка.

В 1979 году художник Виктор Пивоваров создает новый логотип любимейшего детского журнала «Веселые картинки». Отныне у журнала появляется свой логотип: буквы-человечки, из которых складывается название журнала.

«Весёлые картинки» являлись единственным изданием в СССР, которое никогда не подвергалось цензуре. В частности, на страницах журнала не публиковались обязательные для прессы извещения о смене руководителей советского государства. Когда умер Л. И. Брежнев и появилась директива опубликовать его портрет в траурной рамке на обложке всех изданий, редакции «Весёлых картинок» удалось доказать, что на фоне названия журнала это будет выглядеть крайне неуместно.

Мурзилка

«Мурзилка» — популярный ежемесячный детский литературно-художественный журнал. До 1991 года являлся печатным органом ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации.

Мурзилка — маленький лесной человечек, существовавший в популярных книгах для детей конца ХIХ века. Его придумал канадский писатель и художник Палмер Кокс, описавший карликовый народец брауни, родственный домовым. Сначала это был человечек во фраке, с тросточкой и моноклем. Потом Мурзилка стал обыкновенной маленькой собачкой, помогающей всем, кто попал в беду.

16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». Мурзилка был маленькой белой собачкой и появлялся вместе со своим хозяином — мальчиком Петей. В 1937 году художник Аминадав Каневский создал ставший известным в СССР образ щенка-корреспондента Мурзилки — жёлтый пушистый персонаж в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо. Впоследствии персонаж эволюционировал в мальчика-корреспондента, приключениям которого были посвящены также несколько мультфильмов.

В журнале начинали свой творческий путь такие писатели, как Самуил Маршак, Сергей Михалков, Борис Заходер, Агния Барто и Николай Носов. В 1977—1983 годах в журнале печаталась детективно-загадочная история про Ябеду-Корябеду и её агентов, а в 1979 году — научно-фантастические сны «Путешествия туда и обратно» (автор и художник — А. Семёнов).

В 2011 году журнал был занесён в книгу рекордов Гиннесса. Он был признан изданием для детей с самым длительным сроком существования.

Пионер

«Пионер» — ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации для пионеров и школьников.

Первый номер вышел 15 марта 1924 года и был посвящён В. И. Ленину. Считается библиографической редкостью, поскольку автором очерка о Ленине был Лев Троцкий, и выпущенные экземпляры впоследствии были уничтожены.

На страницах «Пионера» выступали Н. К. Крупская, М. И. Калинин, Ем. М. Ярославский, писатели С. Я. Маршак, А. П. Гайдар, Л. А. Кассиль, Б. С. Житков, К. Г. Паустовский, Р. И. Фраерман, В. А. Каверин, А. Л. Барто, Виталий Бианки, С. В. Михалков, Юрий Сотник, В. П. Крапивин, Ю. Козлов, Э. Успенский и др. В 1938 году в журнале печаталась сказка «Старик Хоттабыч» Л. И. Лагина.

«Пионер» имел постоянные разделы школьной и пионерской жизни, публицистики, науки и техники, искусства, спорта, детского художественного творчества. Журнал организовывал работу тимуровских команд и отрядов. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1974). Тираж в 1975 году составлял свыше 1,5 млн экземпляров. Максимальный тираж — 1 860 000 экземпляров — был достигнут в 1986 году.

Журнал издаётся до настоящего времени (небольшим тиражом — 1500 экземпляров в марте 2015 года).

Юный техник

«Юный техник» — ежемесячный детско-юношеский журнал о науке и технике.

Основан в Москве в 1956 году как иллюстрированный научно-технический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации для пионеров и школьников.

В популярном виде доносит до читателя (в первую очередь школьника) достижения отечественной и зарубежной науки, техники, производства. Побуждает к научно-техническому творчеству, содействует профессиональной ориентации школьников. Регулярно публикует произведения известных писателей-фантастов — Кира Булычёва, Роберта Силверберга, Ильи Варшавского, Артура Кларка, Филипа К. Дика, Леонида Кудрявцева и других.

Юный натуралист

«Юный натуралист» — ежемесячный научно-популярный журнал для школьников о природе, природоведении, биологии и экологии. Основан в июле 1928 года. С 1941 по 1956 год не издавался. В некоторые годы тираж журнала достигал почти 4 млн экземпляров.

Журнал знакомит детей со всем многообразием жизни животного и растительного мира, воспитывает любовь к природе, учит бережно относиться к её богатствам, способствует выработке у школьников материалистического понимания явлений природы, в популярной форме рассказывает о новейших открытиях биологической науки. «Ю. н.» пропагандирует передовой опыт юннатских кружков, ученических производственных бригад, школьных лесничеств и др., даёт читателям практические советы по уходу за аквариумом — уголок «За стеклянным берегом»; для юных садоводов и овощеводов — раздел «Во саду ли, в огороде» и т. д. Среди заявленных целей издания — воспитание у подрастающего поколения любви к Родине и природе, биологии и экологии. В журнал можно присылать свои рисунки, стихи. Существовал конкурс юных натуралистов.

В журнале публиковали свои статьи В. В. Бианки, М. М. Пришвин, К. Г. Паустовский, В. П. Астафьев, В. А. Солоухин, И. И. Акимушкин, В. В. Чаплина и другие писатели, И. В. Мичурин, К. А. Тимирязев, В. А. Обручев, В. К. Рахилин и другие учёные и популяризаторы науки.

Ровесник

«Ровесник» — молодёжный журнал, выходящий с июля 1962 года. Основная аудитория — молодёжь от 14 до 28 лет. Он стал настоящим прорывом для издательского дела в Советском союзе. Это был первый журнал, ориентированный исключительно на молодежь. Кроме того, именно в нем впервые затронули недоступные прежде темы: рок-музыка, жизнь западной молодежи и другие. В журнале также публиковали рецензии на свежие фильмы и музыкальные альбомы. Нет нужды говорить, что журнал пользовался популярностью в советское время. Молодежь зачитывала журнал «Ровесник» до дыр, тиражи достигали миллионов экземпляров.

В 1980-х и 1990-х годах в «Ровеснике» публиковалась «Рок-энциклопедия Ровесника» — практически первый опыт рок-энциклопедии на русском языке. Писал её Сергей Кастальский, и в каждом номере публиковались несколько статей энциклопедии, в алфавитном порядке. Вся «Рок-Энциклопедия» Кастальского была издана книгой в 1997 году. Всего в ней содержится 1357 статей о рок-музыке, 964 иллюстрации, 210 обзоров альбомов, 49 статей о музыкальных стилях, дискографии, тексты песен.

На данный момент «Ровесник» является популярным ежемесячным журналом о музыке, шоу-бизнесе, новинках кино, видеофильмах, образовании, отдыхе и развлечениях, выходящий тиражом 30 000 экземпляров.

Юность

«Юность» — литературно-художественный иллюстрированный журнал для молодёжи. Выходит в Москве с 1955 года. Был основан по инициативе Валентина Катаева. До 1991 года журнал являлся органом Союза писателей СССР, в дальнейшем он стал независимым изданием.

«Юность» отличалась от остальных литературных журналов большим интересом к общественной жизни и окружающему миру. Существовали постоянные разделы «Наука и техника», «Спорт», «Факты и поиски». Одним из первых журнал осветил явление бардовской песни (статья А. Гербер «О бардах и менестрелях»), а в восьмидесятые годы — «митьков».

Одно перечисление редакторов и авторов журнала «Юность» выглядит, как летопись советской литературы 50-х-90-х: Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Окуджава, Искандер, Рубцов, Гладилин, Горин, Арканов, Кир Булычев, Римма Казакова, Олжас Сулейменов, Борис Васильев, Аксенов, Войнович, Ковальджи — откроешь архивный номер «Юности», и все они здесь, все ещё молодые и улыбаются с фотографий. «Юность» всегда оставалась юностью, и старалась идти в ногу со временем.

«Юность» пережила два девятых вала популярности: в 60-х и в конце 80-х. Тогда каждый номер становился событием частной жизни читателя.

В «Юности» присутствовали также цветные вкладки, посвящённые живописи, где среди прочих выступали такие художники, как Алексей Леонов, Илья Глазунов, Михаил Шемякин, Вагрич Бахчанян и другие. В 60—70-х годах как журнал в целом, так и отдельные авторы, подвергались партийной критике. В 1987 году был открыт постоянный публицистический молодёжный дискуссионный раздел «20-я комната», который быстро приобрёл большую популярность у читателей.

Одной из наиболее характерных особенностей «Юности» был юмористический раздел, который в 1956—1972 годах носил название «Пылесос», позже — «Зелёный портфель». Редакторами раздела в разное время были Марк Розовский, Аркадий Арканов и Григорий Горин, Виктор Славкин и Михаил Задорнов.

Эмблема «Юности» — одноимённая линогравюра литовского художника-графика Стасиса Красаускаса, являющаяся одним из наиболее известных произведений автора («круглое девичье лицо с пшеничными колосьями вместо волос». Она воспроизведена на надгробии художника.

Смена

«Смена» — иллюстрированный популярный гуманитарный журнал с сильными литературными традициями. Основанный в 1924 году, он был самым массовым молодёжным журналом Советского Союза. К концу 1980-х годов тираж «Смены» достигал более трёх миллионов экземпляров.

«Смена» была основана решением ЦК РКСМ как «двухнедельный журнал рабочей молодёжи». Обложки первых номеров оформлены известным советским художником, основоположником конструктивизма Александром Родченко. Его яркие, модные обложки сразу привлекли большую аудиторию читателя. Поэт Владимир Маяковский, с не терпящей возражений аргументацией, призывал молодежную аудиторию на страницах первых номеров журнала «Смена»: «Будь готов сменить стариков, читай журнал «Смену».

С момента основания в журнале выходили премьерные публикации книг, становившихся позже бестселлерами. Именно в «Смене» появились первые рассказы Михаила Шолохова и Александра Грина, стихи Владимира Маяковского, опубликовали свои первые произведения Константин Паустовский, Лев Кассиль, Валентин Катаев. Были напечатаны отрывок из нового романа Алексея Толстого «Пётр I» и его сказка «Приключения Буратино». В 1975 году на страницах «Смены» появился роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». В разные годы с журналом «Смена» сотрудничали И. Бабель, М. Зощенко, А. Горький, А. Платонов. На страницах журнала «Смена» публиковались А.Фадеев, В. Астафьев, В. Быков, Ю. Нагибин, Ю. Семенов, братья Стругацкие.

С момента основания информационно-публицистический раздел всегда выполнял в основном пропагандистскую роль, но с началом перестройки в середине 80-х годов главным редактором стал Альберт Лиханов, а редактором отдела литературы и искусства — Валерий Винокуров, и журнал раскрыл для молодежи ранее запретные темы — борьба с ханжеством, бюрократией, рок-музыка, молодежные субкультуры и прочую интересную информацию.

Радио

«Радио» — массовый ежемесячный научно-технический журнал, посвящённый радиолюбительству, домашней электронике, аудио/видео, компьютерам и телекоммуникациям.

Первый выпуск, под названием «Радиолюбитель», вышел 15 августа 1924 года и выходил раз в две недели. В середине 1930 года был переименован в «Радиофронт». В конце 1930 года произошло слияние редакций журналов «Радиофронт» и «Радиолюбитель». В дальнейшем журнал выходил под названием «Радиофронт» до июля 1941 года. Первый послевоенный номер журнала вышел в 1946 году уже под названием «Радио».

Журнал неоднократно публиковал обучающие циклы для начинающих. Первый цикл статей «Шаг за шагом», начатый в мае 1959, начинал с основ радиопередачи и приёма, а заканчивал постройкой сетевого лампового супергетеродинного вещательного приёмника ДВ и СВ. В 1970 году в журнале было опубликовано описание легендарного радиолюбительского трансивера Юрия Кудрявцева (UW3DI) на электронных лампах. Коротковолновики растиражировали эту конструкцию в тысячах экземпляров.

В 1983 году в журнале публиковалось описание и схема первого советского радиолюбительского компьютера «Микро-80». В 1986 году в журнале были опубликованы схемы, описания и коды программ радиолюбительского компьютера «Радио 86РК», намного более простого в сборке и наладке чем «Микро-80» и программно совместимого с ним. В 1990 году в журнале был опубликован цикл статей о персональном радиолюбительском компьютере «Орион-128», который был совместимым с РК-86, но обладал более широкими возможностями.

Техника-молодежи

«Техника — молодёжи» — ежемесячный научно-популярный и литературно-художественный журнал. Издаётся с июля 1933 года. В первые годы своего существования «Техника-молодежи» была сугубо техническим изданием, в котором присутствовала изрядная доля идеологического материала.

Для привлечения подписчиков ЦК ВЛКСМ была проведена масштабная кампания, в результате которой уже в 1935 году некоторые номера выходили тиражом более 150 тыс. экземпляров. Тогда же в журнале начала публиковаться фантастика, публиковались лучшие произведения советской и зарубежной фантастики.

Журнал стал одним из немногих научно-популярных изданий, выходивших в СССР во время войны. Единственный перерыв был сделан в период с октября 1941 года по март 1942.

Редакцией журнала организовано свыше 20 всероссийских и международных смотров-конкурсов автомобилей самодеятельных конструкций. С использованием материалов журнала и с участием его авторов на телевидении выходила передача «Это вы можете». Под руководством журнала создавались многочисленные кружки и секции, клубы юных аквалангистов и конструкторов самодельных автомобилей.

За время своего существования журнал оказал влияние на несколько поколений советских граждан. Он помогал раскрыть потенциал изобретателей, новаторов и рационализаторов — многие из них признавались, что еще подростками зачитывались каждым выпуском «Техники-молодежи».

Помимо этого, журнал популяризировал многие виды спорта, ныне распространенные, такие как дельтапланеризм, скейтборд, горные лыжи и др.

Журнал «Техника-молодежи» — одно из популярнейших изданий СССР, в архиве которого более 900 выпусков, а общий тираж составил более миллиарда экземпляров!

Моделист-конструктор

«Моделист-конструктор» (до 1966 г. «Юный моделист-конструктор») — ежемесячный популярный научно-технический журнал.

Первый выпуск журнала под названием «Юный моделист-конструктор» вышел в августе 1962 года под напутствием известных авиаконструкторов А. Туполева, С. Ильюшина, а также космонавта Юрия Гагарина. До 1965 года журнал (точнее, альманах) выходил нерегулярно, всего издано 13 выпусков. С 1966 г. он стал ежемесячным подписным изданием и сменил название на «Моделист-конструктор».

Журнал способствовал развитию и распространению технического творчества среди населения страны, а также популяризации таких видов спорта и моделирования, как: картинг, багги, трассовый моделизм, самодеятельное автостроение, любительское конструирование планеров и сверхлёгких самолетов, веломобилей и одномоторной техники, средств малой механизации для садов и огородов.

В каждом номере журнала публикуются чертежи и схемы самых разнообразных конструкций — от приспособлений для домашнего хозяйства до самодельных микроавтомобилей и любительских самолётов (в этом плане журнал является единственным в стране), а также материалы по истории техники и движению самодеятельных конструкторов в стране и за рубежом. Авторами журнала являются как известные изобретатели и конструкторы, так и просто любители техники и народные умельцы.

Наука и жизнь

«Наука и жизнь» — ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал широкого профиля. Он был основан в 1890 году. Тираж журнала в 1970-х—1980-х годах достигал 3 млн экземпляров и являлся одним из самых высоких в СССР.

Главный редактор журнала «Наука и жизнь» большевик Н.Л. Мещеряков после революции реорганизовал некогда популярное в России издание, выбрав «марксистско-ленинский» путь в освещении всех материалов. Однако, как и в дореволюционном издании, обновленный журнал «Наука и жизнь» главной своей задачей перед читателем ставил популяризацию знаний и сообщение всех выдающихся научно-практических новостей в возможно популярной форме.

Вскоре издание приобретает большую популярность, как в научной среде, так и у простого читателя. С 1938 года журнал «Наука и жизнь» становится печатным органом АН СССР.

Популярность журнала «Наука и жизнь» стала стремительно возрастать в 60-е годы, не хватало бумаги, чтобы обеспечить огромный тираж, в котором нуждался советский читатель. Уже к середине 60-х годов тираж вырос более чем в 20 раз. Пришлось ограничивать подписку.

Широкий спектр интересных публицистических материалов на различную тематику отражают названия самих рубрик: «Наука на марше», «Ваше свободное время», «Коротко о науке и технике», «Дела домашние», «Развлечения не без пользы». Научные открытия и технические достижения, рассказы и отрывки из литературных произведений писателей-фантастов, околонаучные гипотезы и их опровержения, досуг с техникой, сделанной своими руками, головоломки — это далеко не весь перечень интересных материалов на страницах журнала «Наука и жизнь».

Сегодня журнал «Наука и жизнь» выходит в печатном и электронном форматах — на любое из предпочтений читателя.

Вокруг света

«Вокруг света» — старейший российский научно-популярный и страноведческий журнал, выпускающийся с декабря 1860 года. За время существования он сменил несколько издателей. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по декабрь 1945 журнал не издавался. Тематика статей — география, путешествия, этнография, биология, астрономия, медицина, культура, история, биографии, кулинария.

С 1961 года издаётся литературное приложение «Искатель», в котором публикуются приключенческие и фантастические произведения. Среди публиковавшихся авторов — Рэй Брэдбери, Франсис Карсак, Роберт Шекли, Айзек Азимов, Станислав Лем, Артур Кларк, Роберт Хайнлайн, Клиффорд Саймак, Ольга Ларионова, Синклер Льюис, Лазарь Лагин, Кир Булычёв и другие советские и зарубежные авторы.

Терпкий запах советских реалий

И журналов зачитанных пыль

Мы старательно так забывали,

Что никто до сих пор не забыл

Может вправду тогда было лучше,

Если светлая теплится грусть,

Жить как раньше — взаймы до получки,

Если дождь — говорить «ну и пусть!»,

Холодок ощущая на коже,

Плыть куда шалый ветер несет…

Просто раньше мы были моложе,

Вот и легче смотрели на всё.

Роман — газета

«Роман-газета» — литературный журнал, выходящий ежемесячно с 1927 года и дважды в месяц с 1957 года. Идея организации литературного журнала для пролетарских писателей пришла в голову ещё В.И.Ленину. Участвовал в появлении на свет этого издания и М. Горький. «Роман-газета» печаталась издательством «Московский рабочий», с 1931 — в Гослитиздате (издательство «Художественная литература»).

К июлю 1987 года (к 60-летию со дня выхода в свет первого номера журнала) было издано 1066 номеров «Роман-газеты» общим тиражом свыше 1 миллиарда 300 миллионов экземпляров.

За этот период в «Роман-газете» выступило 528 авторов, из них 434 советских писателя и 94 зарубежных. Опубликовано 440 романов, 380 повестей и 12 стихотворных произведений. Дизайн журнала неоднократно менялся, было по меньшей мере 5 разнообразных видов обложки. В 1989 году тираж журнала превышал 3 млн экземпляров.

Здоровье

Журнал «Здоровье» — ежемесячный журнал о здоровье человека и способах его сохранения. Издаётся с января 1955 года. Первоначально был органом пропаганды здорового образа жизни, но впоследствии стал полноценным научно-популярным журналом. Журнал был популярен в СССР, печатая как статьи «для народа», так и серьёзные материалы, а также материалы для детей. Постоянно находясь в творческом поиске, журнал продолжил выходить и после распада СССР. С 1995 года журнал выходит в Финляндии.

Огонек

«Огонёк» — общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал. Был основан в 1899 году в Санкт-Петербурге. В 1918 году выпуск журнала прекратился и был возобновлен стараниями Михаила Кольцова в 1923 году. До 1940 года — выходило 36 номеров в год, с 1940 года журнал превратился в еженедельник. В 1974 году тираж составил 2 миллиона.

Фоторепортажи — излюбленный формат журнала «Огонек». Они всегда занимали большую часть на страницах издания.

С историей журнала «Огонек» связаны жизни многих талантливых публицистов и писателей. Каждый период руководства журнала означен новыми интересными творческими свершениями. В 50-х годах главным редактором журнала «Огонек» стал поэт Алексей Сурков. Именно он предложил помещать на обложку яркий образ советского гражданина — передовика производства, космонавта, спортсмена, артиста.

С 50-х годов наполнение советского журнала «Огонек» становится всё более интересным, появляются детективы с продолжением, репродукции-вкладыши с шедеврами мировой живописи, множество интересных читателю рубрик.

С 60-х до начала 90-х гг. популярность журнала «Огонек» у читателей возрастала. Не всегда издание находилось в свободной подписке, иногда только через предприятие. В те годы журнал занимал активную общественно-политическую позицию.

В советское время в отдельно выходившем приложении к журналу «Огонек» – «Библиотека» были напечатаны произведения знаменитых советских литераторов Владимира Маяковского, Алексея Толстого, Исаака Бабеля, Михаила Зощенко, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Александра Твардовского.

С распадом СССР, всего через несколько лет журнал «Огонек» был «отодвинут» на второй план среди подобных себе изданий, не выдержав конкуренции нововременного формата.

С 2005 года журнал «Огонек» выходит в новом формате. За изданием сохранился фирменный стиль и логотип, в остальном это журнал с новым дизайном, другими рубриками и иной читательской аудиторией.

За рулем

«За рулём» — популярный журнал об автомобилях и автомобилестроении. Выходит с 1928 года. До 1989 года был единственным автомобильным периодическим изданием в СССР, рассчитанным на широкий круг читателей.

Редакция журнала «За рулем» была сформирована известным советским публицистом Михаилом Кольцовым. С изданием в разное время сотрудничали такие знаменитости, как поэт Владимир Маяковский и художники Александр Захаров и Борис Ефимов.

На автомобильном журнале «За рулем» воспитывались многие поколения наших автолюбителей. Все те, кто увлекался автомобильной историей, техникой, читали этот журнал от корки до корки. Выписать его и приобрести в киоске было проблемой. Даже когда тираж «За рулем» в СССР составлял более 4 миллионов, журнала хватало не всем.

За годы своего существования журнал «За рулем» стал настоящим справочником по автомобильному миру. В редакции журнала «За рулем» подбирали такие материалы и фотопубликации, которые своевременно освещали все новинки отечественного автопрома, а также знакомили с мировыми достижениями автомобилестроения.

Кроме того, если задаться целью проследить всю историю развития и становления отечественных автомобилей, лучшего и самого подробного издания, чем «За рулем», не найти.

Для автолюбителей и профессионалов размещались материалы о том как стать хорошем водителем, механиком, произвести самостоятельный ремонт, выявить причину поломки. Освещал советский журнал «За рулем» и нелегкую судьбу отечественных автодорог, рассказывал о международных выставках, автопробегах, соревнованиях.

Такой огромный спектр интересных материалов в журнале стал моментом своеобразного авторского престижа. Работать в редакции журнала «За рулем» мечтали многие журналисты в СССР.

Со времен СССР журнал « За рулем» был инициатором различных конкурсов среди автолюбителей и профессионалов. Один из самых известных — «Гонка звезд», проводится с 1978 года.

В настоящее время издательством «За рулем» выпускаются журнал и газета «За рулем» и еще ряд изданий на автомобильную тематику.

Крокодил

«Крокодил» — популярный сатирический журнал. Основан в 1922 году как приложение к «Рабочей газете» и выпускался одновременно с большим количеством других сатирических журналов (например, «Заноза», «Прожектор» и др.).

Символом издания является рисунок: красный крокодил с вилами. Журнал выходил три раза в месяц. Тираж достигал 6,5 миллиона экземпляров. В конце 20-х на собранные среди подписчиков журнала и его сотрудников средства был построен самолёт.

После закрытия в 1930 году «Рабочей газеты» издателем «Крокодила» стало издательство «Правда» со своим полиграфическим комбинатом, не занимавшееся непосредственно организацией политических кампаний. В выборе стратегии своей сатирической деятельности «Крокодил» мог действовать относительно самостоятельно. Так, журнал выступал против РАППа и его руководителя Л. Л. Авербаха, осенью 1933 года демонстративно не публиковал статей, посвященных открытию Беломоро-Балтийского канала, пытался противостоять борьбе с «вредителями» и т. п.

В журнале на постоянной основе работали писатели М. М. Зощенко, И. А. Ильф, Е. П. Петров, В. П. Катаев, М. Д. Вольпин, А. С. Бухов, В. Е. Ардов, Эмиль Кроткий, М. А. Глушков, художники М. М. Черемных, Кукрыниксы, Борис Ефимов, К. П. Ротов. Периодический публиковались Э. Г. Багрицкий, Ю. К. Олеша, С. И. Кирсанов и др.

С 1934 года «Крокодил» являлся важнейшим официальным рупором политики на всех уровнях общественно-политической жизни. В журнале публиковались как сатирические материалы, так и иллюстрации значительных достижений СССР.

Сатира «Крокодила» не ограничивалась мелкими бытовыми темами — разоблачениями бюрократов, пьяниц, взяточников, халтурщиков, стиляг, а также критикой некомпетентных руководителей среднего и низшего звена, она также отражала ключевые вопросы и центральные события внутренней и внешней политики, простираясь от обличений Льва Троцкого, шпионов и «врагов народа» до бичевания западногерманского реваншизма, американского империализма и его сателлитов, колониализма, НАТО и т.д. Вплоть до начала перестройки сатира журнала сохраняла жёсткий характер, за минимальными исключениями.

В соответствующие исторические периоды «Крокодил» придерживался политики борьбы с «безродными космополитами» и т. д. Во время «дела врачей» журнал публиковал карикатуры экстремального характера, значительно превосходящие по злобности аналогичные материалы других советских периодических изданий. Кинорежиссёр Михаил Ромм отмечал преувеличенную оскорбительность ряда карикатур подчёркнуто расовой направленности, публиковавшихся в «Крокодиле» между мартом 1949 и январём 1953.

Кинодублёром «Крокодила» стал журнал «Фитиль».

Из-за ограничений печатной машины полиграфия «Крокодила» до 1980-х годов была своеобразной. Одна сторона печаталась в четыре краски (то есть была полноцветной), вторая — в две (чёрная и цветная).

Советский экран

«Советский экран» — иллюстрированный журнал, выходивший с различной периодичностью с 1925 по 1998 год (с перерывом в 1930—1957 гг.). В январе-марте 1925 года журнал издавался под названием «Экран Киногазеты», в 1929—1930 годах — «Кино и жизнь», в 1991—1997 — «Экран». До 1992 года журнал был органом Союза кинематографистов СССР и Госкино СССР. В журнале публиковались статьи об отечественных и иностранных новинках киноэкрана, статьи об истории кинематографа, критика, творческие портреты актёров и деятелей киноискусства. В 1984 году тираж издания составил 1 900 тыс. экземпляров.

Выход журнала относится к тому времени, когда кино в начале 20 века стало самым популярным видом искусства. Сам В. И. Ленин отмечал, что пропагандистская эффективность киноискусства в его массовости.

В разное время журнал «Советский экран» выпускался под руководством таких именитых кинокритиков, журналистов, писателей и сценаристов как Александр Курс, Даль, Орлов, Юрий Рыбаков.

Для жителей СССР кино, как развлекательный фактор, стояло на первом месте. Всех знаменитых «небожителей» экрана знали поименно, а кинокумиров в СССР было предостаточно.

Журнал «Советский экран» собирали, хранили годами, вырезали фотографии любимых актеров и заклеивали скучные обои над кроватью, двери в туалетах, а также кабины в грузовиках дальнобойщиков и купе проводников.

Читая на страницах журнала «Советский экран» интервью с любимцами советской публики, юные школьники мечтали об актерской славе, а простые граждане с интересом узнавали о самом гуманном и человечном в мире советском киноискусстве, а также о новинках зарубежного экрана.

Издание не смогло оправиться от экономического кризиса в стране конца 90-х, журнал прекратил свое существование в 1998 году.

Источник: nstarikov.ru