После окончания Второй мировой войны СССР располагал огромной территорией в Европе и Азии, имеющей доступ к морям и океанам, колоссальными природными ресурсами, развитой экономикой социалистического типа, основанной на региональной специализации и межрегиональных политических и экономических связях, прежде всего со «странами социалистического лагеря».

СССР унаследовал большую часть территории и многонациональную структуру Российской империи. В 1917—1921 гг. Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Тува получили независимость. Некоторые территории в период 1939—1946 гг. присоединились к СССР (Польша, Прибалтика, Тува).

Распад СССР привёл к независимости 15 республик от СССР и появлению их на мировой политической арене как государств, в которых установились по большей части криптоколониальные режимы, то есть режимы, при которых формально юридически сохраняется суверенитет, тогда как на практике имеет место утрата политической, экономической и иной государственной самостоятельности и работа страны в интересах метрополии.

Распад СССР — процессы системной дезинтеграции, происходившие в экономике (народном хозяйстве), социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, при этом как отметил В. Путин:

«Я однозначно рассматриваю распад Советского Союза как катастрофу, которая имела и имеет негативные последствия во всем мире. Ничего хорошего от распада мы не получили»

«Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы».

В 70—80-е годы конфликты, созданные на межнациональной почве (беспорядки 1972 года в Каунасе, массовые демонстрации 1978 года в Грузии, декабрьские события 1986 года в Казахстане) были незначительны для развития всего Союза, но показывали активизацию деятельности аналогичной организации того явления, что в последнее время называют «оранжевой революцией». Тогда советская идеология подчёркивала, что СССР — дружная семья братских народов, и данная нарастающая проблема не заострялась. СССР возглавляли представители различных национальностей (грузин И. В. Сталин, украинцы Н. С. Хрущёв, Л. И. Брежнев, К. У. Черненко, русские Ю. В. Андропов, Горбачёв, В. И. Ленин, много было среди руководителей и евреев, особенно в 20-ых и 30-ых годах). Каждая из республик Советского Союза имела свой гимн и своё партийное руководство (кроме РСФСР) — первый секретарь и др.

Руководство многонациональным государством было централизовано — страну возглавляли центральные органы КПСС, контролировавшие всю иерархию органов власти. Руководители союзных республик утверждались центральным руководством. Белорусская ССР и Украинская ССР по результатам достигнутых на Ялтинской конференции договорённостей имели своих представителей в ООН с момента её основания.

Фактическое положение дел отличалось от конструкции, описанной в Конституции СССР, что стало результатом деятельности бюрократии (после государственного переворота 1953 года), оформившейся как эксплуататорский класс.

После смерти Сталина имела место некоторая децентрализация власти. В частности, стало неукоснительным правилом на должность первого секретаря в республиках назначать представителя титульной нации соответствующей республики. Второй секретарь партии в республиках был ставленник ЦК. Это привело к тому, что местные руководители обладали определённой самостоятельностью и безусловной силой в своих регионах. После распада СССР многие из этих руководителей трансформировались в президентов соответствующих государств. Однако в советские времена их судьба зависела от центрального руководства.

ПРИЧИНЫ РАСПАДА

В настоящее время среди историков нет единой точки зрения на то, что явилось основной причиной распада СССР, а также на то, возможно ли было предотвратить или хотя бы остановить процесс распада СССР. Среди возможных причин называют следующие:



центробежные националистические тенденции, присущие, по мнению некоторых авторов, каждой многонациональной стране и проявляющиеся в виде межнациональных противоречий и желания отдельных народов самостоятельно развивать свою культуру и экономику;



авторитарный характер советского общества (гонения на церковь, преследование КГБ диссидентов, принудительный коллективизм);



господство одной идеологии, идеологическая зашоренность, запрет на общение с заграницей, цензура, отсутствие свободного обсуждения альтернатив (особенно важно для интеллигенции);



растущее недовольство населения из-за перебоев с продовольствием и самыми необходимыми товарами (холодильники, телевизоры, туалетная бумага и т. д.), нелепые запреты и ограничения (на размер садового участка и т. д.), постоянное отставание в уровне жизни от развитых стран Запада;



диспропорции экстенсивной экономики (характерные для всего времени существования СССР), следствием которых становилась постоянная нехватка товаров народного потребления, растущее техническое отставание во всех сферах обрабатывающей промышленности (компенсировать которое в условиях экстенсивной экономики можно только высокозатратными мобилизационными мерами, комплекс таких мер под общим названием «Ускорение» был принят в 1987 году, но экономических возможностей выполнить его уже не было);



кризис доверия к экономической системе: в 1960—1970-е гг. главным способом борьбы с неизбежным при плановой экономике дефицитом товаров народного потребления была выбрана ставка на массовость, простоту и дешевизну материалов, большинство предприятий работали в три смены, производили сходную продукцию из материалов невысокого качества. Количественный план был единственным способом оценки эффективности предприятий, контроль качества был минимизирован. Результатом этого стало резкое падение качества производимых в СССР товаров народного потребления, как следствие, уже в начале 1980-х гг. термин «советское» в отношении товаров был синонимом термина «низкокачественное». Кризис доверия к качеству товаров становился кризисом доверия ко всей экономической системе в целом;



ряд техногенных катастроф (авиакатастрофы, чернобыльская авария, крушение «Адмирала Нахимова», взрывы газа и др.) и сокрытие информации о них;



неудачные попытки реформирования советской системы, приведшие к стагнации, а затем развалу экономики, что повлекло за собой развал политической системы (экономическая реформа 1965 года);



снижение мировых цен на нефть, пошатнувшее экономику СССР;



моноцентризм принятия решений (только в Москве), что приводило к неэффективности и потерям времени;



поражение в гонке вооружений, победа «рейганомики» в этой гонке;



Афганская война, холодная война, непрекращающаяся финансовая помощь странам соцлагеря;





развитие ВПК в ущерб другим сферам экономики разоряли бюджет.



ХОД СОБЫТИЙ

С 1985 года Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв и его сторонники начали политику перестройки, резко выросла политическая активность населения, сформировались массовые в том числе радикальные и националистические, движения и организации. Попытки реформирования советской системы привели к углублению кризиса в стране.

Общий кризис

Распад СССР происходил на фоне общего экономического, внешнеполитического и демографического кризиса. В 1989 году впервые официально объявлено о начале экономического кризиса в СССР (рост экономики сменяется падением).

В период 1989 — 1991 годов доходит до максимума главная проблема советской экономики — хронический товарный дефицит; из свободной продажи исчезают практически все основные товары, кроме хлеба. По всей стране вводится нормированное снабжение в форме талонов.

С 1991 года впервые зафиксирован демографический кризис (превышение смертности над рождаемостью).

Отказ от вмешательства во внутренние дела других стран влечёт за собой массовое падение просоветских коммунистических режимов в Восточной Европе в 1989 году. Происходит фактический коллапс советской сферы влияния.

На территории СССР разгорается ряд межнациональных конфликтов.

Наибольшей остротой отличался начавшийся в 1988 году Карабахский конфликт. Происходят взаимные этнические чистки, причём в Азербайджане это сопровождалось массовыми погромами. В 1989 году Верховный Совет Армянской ССР объявляет о присоединении Нагорного Карабаха, Азербайджанская ССР начинает блокаду. В апреле 1991 года между двумя советскими республиками фактически начинается война.

В 1990 году происходят беспорядки в Ферганской долине, особенностью которой является смешение нескольких среднеазиатских национальностей (ошская резня). Решение о реабилитации депортированных в период Великой Отечественной войны народов приводит к нарастанию напряжённости в ряде регионов, в частности, в Крыму — между вернувшимися крымскими татарами и русскими, в Пригородном районе Северной Осетии — между осетинами и вернувшимися ингушами.

На фоне общего кризиса растёт популярность радикальных демократов во главе с Борисом Ельциным; она доходит до максимума в двух крупнейших городах — Москве и Ленинграде.

Движения в республиках за выход из состава СССР и «парад суверенитетов»

7 февраля 1990 года ЦК КПСС объявил об ослаблении монополии на власть, в течение нескольких недель прошли первые конкурентные выборы. Многие места в парламентах союзных республик получили либералы и националисты.

В течение 1990 — 1991 годов произошёл так называемый «парад суверенитетов», в ходе которого все союзные республики, в том числе и Белорусская ССР, Верховный Совет которой 27 июля 1990 года принял Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР, провозгласившая «полный государственный суверенитет, как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах её территории, правомочность её законов, независимость республики во внешних отношениях». Приняли Декларации о суверенитете, в которых устанавливался приоритет республиканских законов над общесоюзными. Были предприняты действия по контролю над местными экономиками, включая отказы выплачивать налоги в союзный бюджет. Эти конфликты перерезали многие экономические связи, что ещё больше ухудшило экономическое положение в СССР.

Референдум 1991 года о сохранении СССР

В марте 1991 года состоялся референдум, на котором за сохранение СССР проголосовало подавляющее большинство населения в каждой из республик.

На основе концепции референдума предполагалось заключение 20 августа 1991 нового союза — Союза Суверенных Государств (ССГ) как «мягкой» федерации.

Однако, хотя на референдуме подавляющее количество голосов было отдано за сохранение целостности СССР, сам по себе реферндум имел сильное отрицательное психологическое влияние, поставив под сомнение саму идею «нерушимости союза».

Проект нового Союзного договора

Стремительное нарастание процессов распада подталкивает руководство СССР во главе с Михаилом Горбачёвым к следующим действиям:



Проведение общесоюзного референдума, на котором большинство избирателей высказались за сохранение СССР;



Учреждение поста Президента СССР в связи с перспективой утраты КПСС власти;



Проект создания нового Союзного договора, в котором права республик существенно расширялись.



Но на практике в этот период уже устанавливалось двоевластие в стране, усиливались сепаратистские тенденции в союзных республиках.

При этом отмечались нерешительные и непоследовательные действия центрального руководства страны. Так,в начале апреля 1990 года был принят Закон «Об усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное нарушение единства территории Союза ССР», которым устанавливалась уголовная ответственность за публичные призывы к насильственному свержению или изменению советского общественного и государственного строя. Но почти одновременно с этим принят Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», регламентировавший порядок и процедуру выхода из состава СССР посредством референдума. Был открыт легальный путь выхода из Союза.

Отрицательную роль в распаде Советского Союза сыграли и действия тогдашнего руководства РСФСР во главе с Борисом Ельциным.

ГКЧП и его последствия

Ряд государственных и партийных деятелей, под лозунгами сохранения единства страны и для восстановления жёсткого партийно-государственного контроля над всеми сферами жизни, предприняли попытку государственного переворота (ГКЧП, известную также как «августовский путч» 19 августа 1991 года.

Поражение путча фактически привело к краху центральной власти СССР, переподчинению властных структур республиканским лидерам и ускорению распада Союза. В течение месяца после путча объявили о независимости одна за другой власти почти всех союзных республик. В Белорусской ССР уже 25 августа 1991 года ранее принятой Декларации о независимости был придан статус конституционного закона, а 19 сентября БССР была переименована в «Республику Беларусь».

Прошёл референдум на Украине, проведённый 1 декабря 1991 года, на котором сторонники независимости победили даже в таком традиционно пророссийски настроенном регионе как Крым, сделав (по мнению некоторых политиков, в частности, Б.Н. Ельцина) сохранение СССР в каком бы то ни было виде окончательно невозможным.

14 ноября 1991 года семью республиками из двенадцати (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) было принято решение по заключению договора о создании Союза Суверенных Государств (ССГ) как конфедерации со столицей в Минске. Подписание было намечено на 9 декабря 1991 года.

Подписание Беловежских соглашений и создание СНГ

Однако 8 декабря 1991 года главы Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, как государств-учредителей Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР, подписали Соглашение, в котором констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Заметки на полях Вот заявления по этому поводу одного из непосредственных «могильщиков» Советского Союза, подписанта «Беловежского соглашения», бывшего председателя Верховного Совета Беларуси С. Шушкевича в ноябре 2016 года на встрече в штаб-квартире Атлантического совета (Atlantic Council) в Вашингтоне, где отмечалась знаменательная для Соединённых Штатов дата — 25-летие развала Советского Союза:

«Я горжусь своим участием в подписании Беловежских соглашений, которые оформили фактически состоявшийся к концу 1991 года распад СССР.

Это была ядерная сила, которая угрожала всему миру ракетами. И тот, кто скажет, что у неё были причины существовать, должен не только быть философом, а философом с ощущением героизма.

Даже несмотря на то, что распад Советского Союза дал надежду на либерализацию, лишь немногие постсоветские страны превратились в настоящие демократические государства.

Антибелорусский президент испохабил всё, что было достигнуто в Беловежской пуще, но рано или поздно Беларусь станет нормальным цивилизованным государством».

21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате (Казахстан) к СНГ присоединилось ещё 8 республик: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, было подписано так называемое Алмаатинское соглашение, ставшее основой СНГ.

СНГ было основано не в качестве конфедерации, а как международная (межгосударственная) организация, которая характеризуется слабой интеграцией и отсутствием реальной власти у координирующих наднациональных органов. Членство в этой организации было отвергнуто прибалтийскими республиками, а также Грузией (она присоединилась к СНГ только в октябре 1993 года и заявила о выходе из СНГ после войны в Южной Осетии летом 2008 года).

Завершение распада и ликвидация властных структур СССР

Органы власти СССР как субъект международного права прекратили существование 25 — 26 декабря 1991 года.

25 декабря Президент СССР М. С. Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР «по принципиальным соображениям», подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего Советских Вооружённых Сил и передал управление стратегическим ядерным оружием Президенту России Б.Ельцину.

26 декабря сессия верхней палаты Верховного Совета СССР, сохранившей кворум — Совета Республик приняла декларацию № 142-Н о прекращении существования СССР.

В этот же период Россия объявила себя продолжателем членства СССР (а не правопреемником, как это часто ошибочно указывается) в международных институтах, взяла на себя долги и активы СССР и объявила себя собственником всего имущества СССР за границей. По предоставленным РФ данным, на конец 1991 года пассивы бывшего Союза оценивались в 93,7 млрд. $, а активы — в 110,1 млрд. $.

ПОСЛЕДСТВИЯ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Преобразования в Беларуси

После распада СССР Белоруссия была парламентской республикой. Первым Председателем Верховного Совета Республики Беларусь был Станислав Шушкевич.

— В 1992 году был введён белорусский рубль, началось формирование собственных вооружённых сил.

— В 1994 году была принята Конституция Республики Беларусь, а также произошли первые президентские выборы. Президентом был избран Александр Лукашенко, а республика была преобразована из парламентской в парламентско-президентскую.

— В 1995 году в стране прошёл референдум, в результате которого русский язык получил статус государственного наравне с белорусским.

— В 1997 году Беларусь закончила вывоз со своей территории 72 межконтинентальных ракет СС-25 с ядерными боеголовками и получила статус безъядерного государства.

Межнациональные конфликты

В последние годы существования СССР на его территории разгорелся ряд межнациональных конфликтов. После его распада большинство из них немедленно перешли в фазу вооружённых столкновений:



карабахский конфликт — война армян Нагорного Карабаха за независимость от Азербайджана;



грузино-абхазский конфликт — конфликт между Грузией и Абхазией;



грузино-южноосетинский конфликт — конфликт между Грузией и Южной Осетией;



осетино-ингушский конфликт — столкновения между осетинами и ингушами в Пригородном районе;



Гражданская война в Таджикистане — межклановая гражданская война в Таджикистане;



Первая чеченская война — борьба российских федеральных сил с сепаратистами в Чечне;



конфликт в Приднестровье — борьба молдавских властей с сепаратистами в Приднестровье.



По данным Владимира Мукомеля, число погибших в межнациональных конфликтах в 1988 — 96 годах составляет около 100 тыс. человек. Число беженцев в результате этих конфликтов составило не менее 5 млн. человек.

Распад СССР с точки зрения права

Порядок реализации права свободного выхода из СССР каждой союзной республикой, закреплённый статьёй 72 Конституции СССР 1977 года, соблюдён не был, однако был легитимизирован, главным образом, внутренним законодательством государств, вышедших из СССР, а также последующими событиями, например их международно-правовым признанием со стороны мирового сообщества — все 15 бывших союзных республик признаются мировым сообществом как независимые государства и представлены в ООН.

Россия объявила себя продолжателем СССР, что было признано почти всеми остальными государствами. Беларусь, как и большинство постсоветских государств, (за исключением прибалтийских, республик, Грузии, Азербайджана и Молдовы) также стала правопреемником СССР в отношении обязательств Советского Союза по международным договорам.

ОЦЕНКИ

Оценки распада СССР неоднозначны. Противники СССР в холодной войне восприняли коллапс СССР как свою победу.

Президент Беларуси А.Г. Лукашенко так оценил распад Союза:

«Развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой 20 века, в первую очередь, из-за разрушения существовавшей системы биполярного мира. Многие надеялись, что окончание «холодной войны» станет избавлением от больших военных расходов, а высвободившиеся ресурсы будут направлены на решение глобальных задач — продовольственных, энергетических, экологических и других. Но эти ожидания не оправдались. На смену «холодной войне» пришла еще более ожесточённая борьба за энергоресурсы. По сути, начался новый передел мира. В ход идут любые средства, вплоть до оккупации независимых государств»

Президент России В.В. Путин в послании Федеральному Собранию Российской Федерации высказал аналогичное мнение:

«Прежде всего, следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию».

Первый президент России Б.Н. Ельцин в 2006 г. подчёркивал неизбежность распада СССР и отмечал, что, наряду с отрицательными, нельзя забывать о его положительных сторонах:

«Но всё-таки не стоит забывать, что в последние годы в СССР людям жилось очень тяжело. И материально, и духовно, — добавил он. — Все сейчас как-то забыли, что такое пустые прилавки. Забыли, каково это — бояться высказать собственные мысли, идущие вразрез с «генеральной линией партии». А забывать это ни в коем случае нельзя»

В октябре 2009 года в интервью с главным редактором Радио «Свобода» Людмилой Телень первый и единственный президент СССР М. С. Горбачёв признал свою ответственность за развал СССР.

Согласно данным международных опросов населения в рамках программы «Евразийский монитор» в 2006 году о распаде Советского Союза сожалели 52% опрошенных жителей Беларуси, 68% — России и 59% — Украины; не сожалели, соответственно, 36%, 24% и 30% респондентов; 12%, 8% и 11% затруднились ответить на этот вопрос.

В октябре 2016 года (в Беларуси опрос не проводился) на вопрос:

«Вы лично сожалеете или не сожалеете, что Советский Союз распался?»:

Да,сожалею ответили — в России 63%, в Армении — 56%, в Украине — 32%, в Молдове — 50%, в Казахстане — 38% опрошенных,

Не сожалею, соответственно — 23%, 31%, 49%,36% и 46% респондентов, а 14%, 14%, 20%, 14% и 16% затруднились ответить.

Таким образом можно сделать вывод, что отношение к распаду СССР в разных странах СНГ весьма различно и существенно зависит от текущих интеграционных настроений граждан.

Так, в России, по данным многих исследований, доминируют тенденции к реинтеграции, поэтому отношение к распаду СССР в основном негативное (у большинства респондентов фиксируется сожаление и уверенность в том, что распада можно было бы избежать).

Напротив, на Украине интеграционный вектор направлен в сторону от России и постсоветского пространства, и распад СССР там воспринимается без сожаления и как неизбежный.

В Молдове и Армении отношение к СССР неоднозначно, что соответствует нынешнему во многом «бивекторному», автономистскому или неопределенному состоянию интеграционных ориентаций населения этих стран.

В Казахстане при всем скепсисе относительно СССР есть позитивное отношение к «новой интеграции».

В Беларуси, в которой согласно данным аналитического портала «Евразия Эксперт» 60 процентов граждан положительно относятся к интеграционным процессам в рамках ЕАЭС и только 5% (!) — отрицательно, отношение значительной части населения к распаду Советского Союза негативное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неудавшийся «путч» ГКЧП и завершение перестройки означали не только конец социалистического реформаторства в СССР, и в его неотъемлемой части — Белорусской ССР, но и победу тех политических сил, которые видели в смене модели общественного развития единственный выход страны из затяжного кризиса. Это был осознанный выбор не только власти, но и большинства общества.

«Революция сверху» привела к формированию в Беларуси, как и на всём постсоветском пространстве, рынка труда, товаров, жилья, фондового рынка. Однако эти перемены были лишь началом переходного периода экономики.

В ходе политических преобразований была демонтирована советская система организации власти. Вместо неё началось формирование политической системы, основанной на разделении властей.

Распад СССР радикально изменил геостратегическое положение в мире. Была разрушена единая система безопасности и обороны страны. НАТО вплотную придвинулось к границам стран СНГ. В то же время бывшие советские республики, преодолев прежнюю изолированность от западных стран, оказались, как никогда прежде, интегрированными во многие международные структуры.

Вместе с тем распад СССР вовсе не означает, что идея справедливого и нравственно сильного общества и государства, которую, пусть с ошибками, но претворял в жизнь Советский Союз, опровергнута. Да, разрушена определённая версия реализации, но не сама идея. И последние события на постсоветском пространстве, да и в мире, связанные с интеграционными процессами — это только подтверждают.

Опять-таки не просто, сложно, а иногда и противоречиво, идут эти процессы, но вектор, заданный ещё СССР, нацеленный на процесс сближения государств Европы и Азии на пути взаимного сотрудничества в политической и экономической области на основе согласованной межгосударственной политики и экономики, в интересах населяющих их народов, выбран верно, а интеграционные процессы постепенно набирают силу. И Республика Беларусь, будучи членом-учредителем ООН, СНГ, ОДКБ, Союзного государства и ЕАЭС, занимает достойное место в этом процессе.