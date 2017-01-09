Как Фёдоров голосовал за пеpедачу ЦБ РФ амеpиканцам

... голос за своего кандидата по своему разумению. Как бы...правителями становятся ловкие подбиратели голосов со своими сторонниками, ...как борьба и свалка партий и подтасовывание чисел и имен. Голоса...голосов своих или своей агентуры. Доходит даже до того, - как...