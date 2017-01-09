Как Фёдоров голосовал за пеpедачу ЦБ РФ амеpиканцам
19:41. 9 января 2017 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал: SvetUra
Эпизод вебинара «За или против "Единой России"? с профессором С. Сулакшиным. Ответ на вопрос: как 21 апреля 1995 года депутаты в том числе и Евгений Федоров голосовали за передачу Центробанка РФ под контроль США. Полное видео: http://www.youtube.com/watch?v=oggxxRR04mw , Источник: http://www.youtube.com/user/SulakshinCenter/videos
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Кто мне ответит на вопрос? Разрешит ли кто еврею из соседнего квартала управлять всеми финансами вашей семьи, а вы будете только работать и приносить деньги в свою квартиру в которой будет стоять сейф и ваш “друг” Еврей будет ваши деньги складывать в ваш сейф, но при этом иметь ключи от сейфа вы не имеете права. А ваш управляющий вам будет выдавать деньги на еду и на вещи первой необходимости, остальными деньгами он сможет распоряжаться по своему усмотрению, иногда будет создавать в сейфе небольшой запас на месяц два, если вы вдруг потеряете работу. Ответьте кому понравится такое сотрудничество?
Так почему же правящая ОПГ позволяет управлять всеми финансами РОССИЙСКОГО НАРОДА иностранному государству агрессору по своему усмотрению????????