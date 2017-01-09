Индоволжская железная дорога

Все проекты этих дорог делятся на три группы, которые могут быть названы – екатеринбургскою, оренбургскою и саратовскою. Оренбургская важнее для сношений Европейской России со Средней Азией и для будущих связей с северо-западным Китаем. А для сношений большей части России и всей западной Европы, через Россию, с Ост-Индией – саратовская линия настолько важнее обеих выше названных, что если бы они уже существовали, то все-таки необходимо было бы построить еще и саратовскую линию: на столько она короче и, для торговли, выгоднее всех других. Для самой Средней Азии и для государственных нужд России – эта важная линия незаменима восточными, гораздо более кружными: на пути из Европы в Индию саратовская линия короче оренбургской на девятьсот, екатеринбургской – на тысячу четыреста верст.Перейдя Волгу у Саратова, моя саратовская линия направляется через город Новый-Узень, до Калмыковской, на Урале,- 460 верст; далее по степям Уральской области, с переходом через реку Эмбу в урочище Тугай-Камыс и к подъему на Усть-Урт между родниками Тщеайрик (дже-а), и Аще-айрик – около 470 верст; потом 440 верст по Усть-Урту, мимо озера Асмантая, до спуска через Чинк, в урочище Айбугир. Все расстояние от Саратова до Айбугира 1370 верст по русской земле. Оттуда 250 верст по Хивинскому ханству – через оба Ургенча, к будущему мосту через Аму-дарью, недалеко от города Питняка в том месте, где эта река суживается между крутыми берегами. Далее 170 верст по русскому берегу этой реки, долина которой в этой части и на этом берегу свободна от песков. Потом 200 верст по бухарской земле, сначала вдоль Аму до города Кукертли, далее по твердому степному грунту поросшему травой и кустарником, через Сорбулак и город Чаршамбираумитан, к городу Бухаре. Все расстояние от Саратова до Бухары 1,990 верст, или около двух тысяч верст.От Бухары дорога в Индию продолжается сначала 500 верст по бухарской земле, через Карши, до Калач-аба, при впадении Кокши в Аму-дарью; потом уже английский участок дороги. Все расстояние от Бухары до Пишавера 960 в. Только на английском участке, у границы Кундуза с Кафиристаном, находятся такие горы, что там нужны будут прокопы, а все остальное пространство состоит почти исключительно из равнин. На этом же английском участке предстоит также необходимость, а может быть и трудность поладить с воинственными жителями Кафиристана, ведущими свой род от греков Александра Македонского; но вероятно, окажется возможным провести железную дорогу через их землю, убедив их к тому не огненным языком войны, а мирными, добрыми влияниями, – на это можно рассчитывать тем скорее, чем дружнее будут в этом случае, действовать Россия и Великобритания вместе. Все расстояние от Саратова до Пишавера 2950 в., или от Волги до Инда у Аттока три тысячи верст с небольшим.От города Бухары прямо к востоку собственно русская железная дорога: 200 верст до Самарканда и 280 через Чиназ или 350 в. через Ходжент – до Ташкента. Местность от Джизака через Ходжент и Пекин настолько важнее местности по направлению через Чиназ. что ради того можно строить и ладить лишних семьдесят верст. Но, не предрешая этого вопроса, а, принимая ближайшее расстояние между Самаркандом и Ташкентом, получим: от Ташкента через Саратов до Москвы 3278 верст, а до города Орла (на пути в Западную Европу) 3224 в. Если расстояние между Оренбургом и Ташкентом принимать в 1900 верст, то окажется, что от Ташкента через Саратов ближе, нежели через Оренбург: до Москвы на 46, до Орла на 176 в. А линия через Екатеринбург гораздо длиннее линии через Оренбург.Кроме своей относительной краткости, саратовская линия имеет перед обеими Зааральскими еще то важное преимущество, что проходит и через Хивинский оазис, и через город Бухару и сообщает оба эти ханства на ближайшем пути с центром России.Мостов не много. Болот решительно нет никаких. Песков сыпучих почти нет, или для уклонения от них понадобятся весьма незначительные изгибы этой линии – вообще замечательной своей прямизной, незначительностью искривления прямой черты между Саратовом и Пишавером.Единовременный расход на устройство искусственного водоснабжения, разложенный равномерно на всю линию в две тысячи верст – от Саратова до Бухары – может увеличить поверстную стоимость дороги процентов на восемь.Главный водопровод проляжет по Усть-Урту, воду же в него придется подымать из Аму-дарьи пустив ее опять в тот самый проток Лаудан, по которому она – за двадцать лет доныне – проходила в бывшее озеро Айбугир; легко можно устроить так, чтобы на будущее время Лаудан был постоянным проводником воды из Аму-дарьи к тому месту в урочище Айбугир, где будет находиться паровая водоподъемная машина для нашего водопровода.Вопрос тотчас является в ином свете, как только наступит та желанная и неизбежная пора, когда сеть железных дорог остиндийских соединится с такою же, только гораздо большею, сетью европейскою: тогда непременно почувствуется неотразимая потребность в саратово-бухарской линии, незаменимой никакой другой, – и на эту дорогу не только не понадобится никаких доплат от казны по гарантии доходов, но и по линиям существующим подобные доплаты прекратятся в той мере, как они войдут в более или менее живую связь с индоевропейскою торговлею.Индо-волжская железная дорога окажет громадное влияние на всю Россию, возвеличив ее и возвысив ее торговое значение. Теперь мы, для своих торговых сношений с Ост Индией, пользуемся еще посредничеством Англии и Голландии; тогда же наоборот – Великобритания и Нидерланды будут со своими владениями, омываемыми Индийским океаном, сноситься через Россию – прямейшим, ближайшим, скорейшим, удобнейшим и безопаснейшим путем по железной дороге через Саратов на Волге и Аттоке на Инде.В политическом отношении саратово-бухарская линия железной дороги будет важна тем, что она решительнее всякой другой способна доставить Средней Азии полное замирение, а нашему влиянию там надлежащую прочность. Вместе с тем она более всякой другой способна подчинить Среднюю Азию господству наших таможенных постановлений, тем содействовать развитию и процветанию русской промышленности и через то увеличению народного благосостояния в нашем государстве.Вообще железнодорожное сообщение Европы с Индией через Россию должно особенно благотворно действовать на упрочение дружеских отношений между Англией и Россией, между этими двумя державами, которым выпала на долю одинаковая судьба: быть проводниками христианской образованности в другие части света. Находясь на двух противоположных сторонах Европы, эти обе державы стремились каждая своим путем к исполнению исторической задачи – одна через моря, другая через степи; и вот теперь им предстоит сойтись близ Гималаев, на верхнем течении Аму-дарьи, сойтись для того, чтобы впредь, не ревнуя, а, соревнуясь, дружно, вместе стремиться к достижению общей для них, возвышенной цели: быть провозвестниками вечной истины и мира, распространителями и утвердителями христианской гражданственности в Азии.Не отлагать в даль такие дороги, которые нужно построить как можно скорее; а к числу таких принадлежит, на первом плане, моя индо-волжская железная дорога – соединение Саратова через Бухару с Пишавером.Это соединение в три тысячи верст железной дороги, свяжет между собой две четверти рода человеческого: триста миллионов европейцев с тремястами миллионами азиатцев.Припомним известный исторический закон: для того, чтобы образованных народов принуждать к покорению свирепых оборвышей, у этих последних всегда бывает столько невежественного задора, чтобы принуждать своих соседей к завоеваниям. Этот закон человеческих судеб должен быть особенно хорошо известен как русским, так и англичанам, более невольным, нежели охотным завоевателям многих стран, – в том числе и в Средней Азии, где им предстоит, сошедшись над Аму рекою, там сказать друг другу христианское "мир вам!"

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com