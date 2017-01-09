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Годовщина “Кровавого воскресенья”

17:33. 9 января 2017 Просмотров - 253 Нет комментариев Опубликовал:


В принципе, дата не круглая, да и в предшествующие годы на тему "Кровавого Воскресенья" много чего писал, но в свете 100-летия года двух революций, конечно трудно не вспомнить начало первой революции, которая хоть и была подавлена, но заложила фундамент для двух последующих, а некоторые ее плоды так и вовсе дожили до наших дней, например буржуазный парламент, который стал детищем революции 1905 года. Это кстати к вопросу об эволюции-революции. Парламент в России появился революционным, а не эволюционным путем, о чем в нынешней Государственной Думе по понятным причинам не очень любят вспоминать, ибо Николай II очевидно не горел желанием делиться властью с буржуазией, но пришлось.

Ну а в целом, довольно очевидно, что без первой революции не было бы 2-й и 3-й, которые последовательно довели до логического конца незавершенность первой. Недовольство буржуазии, бедственное положение рабочего класса, окончательный упадок аристократии, нерешенный вопрос о земле – все это составило наследие первой революции, и когда мировая война привела к ослаблению самодержавия, все эти проблемы, которые после 1907 года замели под ковер, обнажились со всей беспощадностью, причем все разом, обусловив кровавый накал последующих событий.

Ну а так, отсылаю к ранее уже выходившим материалам, где изложена как моя позиция по этому вопросу, так и представлен различный исторический материал на тему.

Кровавое воскресенье – http://colonelcassad.livejournal.com/927081.html
Кровавое воскресенье в листовках большевиков – http://colonelcassad.livejournal.com/2560483.html
Первая русская революция в сатирических стихах – http://colonelcassad.livejournal.com/2826921.html
Озлобление во всех слоях общества страшное. Записка начальника петербургского охранного отделения о расстреле 9 января – http://colonelcassad.livejournal.com/1370023.html
Вся эта сволочь струсила и разбежалась – http://colonelcassad.livejournal.com/1370381.html
Неотложность обновления России на началах правды. Оправдания попа Гапона – http://colonelcassad.livejournal.com/1370274.html
Русская революционная открытка 1905-1907 – http://colonelcassad.livejournal.com/1371297.html

Из новых материалов вышедших к очередной годовщине Кровавого воскресенья, можно посмотреть:

Окропили снежок красненьким… – http://carter38.livejournal.com/165166.html
Воспоминания о 9 января 20 лет спустя – http://istmat.info/files/uploads/54101/9_yanvarya._vospominaniya.pdf
Из петиции рабочих к царю – http://www.liveinternet.ru/community/4927701/post405786028/

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1905, государственная дума, история, кровавое воскресенье, Николай II, российская империя
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