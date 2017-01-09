Годовщина “Кровавого воскресенья”
17:33. 9 января 2017 Просмотров - 253 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В принципе, дата не круглая, да и в предшествующие годы на тему "Кровавого Воскресенья" много чего писал, но в свете 100-летия года двух революций, конечно трудно не вспомнить начало первой революции, которая хоть и была подавлена, но заложила фундамент для двух последующих, а некоторые ее плоды так и вовсе дожили до наших дней, например буржуазный парламент, который стал детищем революции 1905 года. Это кстати к вопросу об эволюции-революции. Парламент в России появился революционным, а не эволюционным путем, о чем в нынешней Государственной Думе по понятным причинам не очень любят вспоминать, ибо Николай II очевидно не горел желанием делиться властью с буржуазией, но пришлось.
Ну а в целом, довольно очевидно, что без первой революции не было бы 2-й и 3-й, которые последовательно довели до логического конца незавершенность первой. Недовольство буржуазии, бедственное положение рабочего класса, окончательный упадок аристократии, нерешенный вопрос о земле – все это составило наследие первой революции, и когда мировая война привела к ослаблению самодержавия, все эти проблемы, которые после 1907 года замели под ковер, обнажились со всей беспощадностью, причем все разом, обусловив кровавый накал последующих событий.
Ну а так, отсылаю к ранее уже выходившим материалам, где изложена как моя позиция по этому вопросу, так и представлен различный исторический материал на тему.
Кровавое воскресенье – http://colonelcassad.livejournal.com/927
Кровавое воскресенье в листовках большевиков – http://colonelcassad.livejournal.com/256
Первая русская революция в сатирических стихах – http://colonelcassad.livejournal.com/282
Озлобление во всех слоях общества страшное. Записка начальника петербургского охранного отделения о расстреле 9 января – http://colonelcassad.livejournal.com/137
Вся эта сволочь струсила и разбежалась – http://colonelcassad.livejournal.com/137
Неотложность обновления России на началах правды. Оправдания попа Гапона – http://colonelcassad.livejournal.com/137
Русская революционная открытка 1905-1907 – http://colonelcassad.livejournal.com/137
Из новых материалов вышедших к очередной годовщине Кровавого воскресенья, можно посмотреть:
Окропили снежок красненьким… – http://carter38.livejournal.com/165166.h
Воспоминания о 9 января 20 лет спустя – http://istmat.info/files/uploads/54101/9
Из петиции рабочих к царю – http://www.liveinternet.ru/community/492
Источник: colonelcassad.livejournal.com