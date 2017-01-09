Белоруссия ввела безвизовый режим со странами Евросоюза и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда граждан 80 стран, сообщает пресс-служба главы государства.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", — отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, были отменены визы для благоприятных в миграционном плане стран, стратегических партнеров Белоруссии и государств, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

"Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут", — продолжили в пресс-службе.

Там отметили, что для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (не менее 46 белорусских рублей на каждый день пребывания), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Белоруссии.

"Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется)", — добавили в пресс-службе.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

В список стран, чьи граждане могут посещать Белоруссию без виз, вошли, как пояснили в пресс-службе Лукашенко, «благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры страны и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан». Безвизовый режим распространяется также на неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

Для посещения Белоруссии гражданам стран, на которые распространяется безвизовый режим, необходимо будет иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства в белорусских рублях или валюте из расчета двух базовых величин на каждый день пребывания, а также медицинский страховой полис с суммой покрытия не менее 10 тысяч евро.

Источник: nnm.me