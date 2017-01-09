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А Вы говорите тесно… Население 50/50. Как распределено население Земли

10:14. 9 января 2017 Просмотров - 861 2 коммент. Опубликовал:
Оригинал взят у apxiv в А Вы говорите тесно… Население 50/50. Как распределено население Земли
Оригинал взят у sobiainnen в А Вы говорите тесно… Население 50/50. Как распределено население Земли
Оригинал взят у vladimir_krm в Время пятничных историй. А Вы говорите тесно….
Оригинал взят у alex_leshy в Время пятничных историй. А Вы говорите тесно….
В качестве моего предисловия: Время пятничных историй. Отличная иллюстрация к вопросу "слишком много людей на планете живет". Самое забавное, что ничего нового, никаких секретных или ранее скрываемых фактов иллюстрации не содержат. Все находится в свободно доступных источниках. Просто авторы потрудились свести цифры вместе и представить их в простой и наглядной форме. Глядя на которую становится понятным, насколько смешно слушать рассуждения, например, о тотальном перенаселении Китая и его вынужденности оттяпать, ради территорий, всю Россию к востоку от Урала. И вообще говорить про тотальный дефицит жизненного пространства. Впрочем, смотрите сами.
Оригинал взят у sapiens4media в А Вы говорите тесно….
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Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: Демография, планета земля
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2 коммент.»

  • 245 183
    Евгений 9 января 2017 в 15:58 Ссылка Пометить
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    Планета Земля скоро избавится от тех кому места мало и всего мало.
    А для всего остального мира всего будет хватать.

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  • 147 115
    Микола Питерский 9 января 2017 в 16:33 Ссылка Пометить
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    История показала что места хватит всем кто трудится, а бездельники ….лишние. Но это согласно эволюции, а человек решает иначе.

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