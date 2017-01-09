А Вы говорите тесно… Население 50/50. Как распределено население Земли

Время пятничных историй. Отличная иллюстрация к вопросу "слишком много людей на планете живет". Самое забавное, что ничего нового, никаких секретных или ранее скрываемых фактов иллюстрации не содержат. Все находится в свободно доступных источниках. Просто авторы потрудились свести цифры вместе и представить их в простой и наглядной форме. Глядя на которую становится понятным, насколько смешно слушать рассуждения, например, о тотальном перенаселении Китая и его вынужденности оттяпать, ради территорий, всю Россию к востоку от Урала. И вообще говорить про тотальный дефицит жизненного пространства. Впрочем, смотрите сами.Оригинал взят у